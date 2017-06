Jun 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16417 BK OF BARODA 8-Jun-12 99.9540 8.3943 3 100 99.9540 8.3989 INE141A16GS1 OBC 8-Jun-12 99.9534 8.5085 2 75 99.9534 8.5085 INE008A16JJ5 IDBI BK 8-Jun-12 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE565A16491 INDIAN OVERSEAS BK 8-Jun-12 99.9545 8.3075 1 25 99.9545 8.3075 INE667A16AB4 SYNDICATE BK 8-Jun-12 99.9543 8.3441 1 25 99.9543 8.3441 INE428A16GB8 ALLAHABAD BK 11-Jun-12 99.8830 8.5477 6 275 99.8823 8.6022 INE565A16566 INDIAN OVERSEAS BK 11-Jun-12 99.8848 8.4193 2 200 99.8848 8.4193 INE476A16EB2 CANARA BK 11-Jun-12 99.8855 8.3692 2 195 99.8847 8.4266 INE036D16BQ2 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-12 99.8830 8.5510 2 125 99.8830 8.5510 INE077A16729 DENA BK 11-Jun-12 99.8845 8.4442 2 125 99.8844 8.4486 INE238A16LQ9 AXIS BK 11-Jun-12 99.8844 8.4461 3 75 99.8847 8.4266 INE008A16JM9 IDBI BK 11-Jun-12 99.8837 8.4998 3 75 99.8837 8.4998 INE608A16BE0 PUNJAB AND SIND BK 11-Jun-12 99.8837 8.4998 1 75 99.8837 8.4998 INE112A16BL8 CORPORATION BK 11-Jun-12 99.8810 8.6973 2 35 99.8810 8.6973 INE667A16AE8 SYNDICATE BK 11-Jun-12 99.8851 8.3973 1 25 99.8851 8.3973 INE705A16DL5 VIJAYA BK 11-Jun-12 99.8851 8.3973 1 5 99.8851 8.3973 INE691A16FS7 UCO BK 11-Jun-12 99.8837 8.4998 1 1 99.8837 8.4998 INE160A16FE3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jun-12 99.8614 8.4432 2 125 99.8618 8.4188 INE008A16HF7 IDBI BK 12-Jun-12 99.8621 8.4005 1 100 99.8621 8.4005 INE036D16BO7 THE KARUR VYSYA BK 12-Jun-12 99.8539 8.9008 1 50 99.8539 8.9008 INE652A16CK3 STATE BK OF PATIALA 12-Jun-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.8592 8.5774 1 100 99.8592 8.5774 INE428A16GE2 ALLAHABAD BK 13-Jun-12 99.8360 8.5655 2 50 99.8334 8.7015 INE651A16CX8 STATE BK OF MYSORE 13-Jun-12 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE160A16HQ3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-12 99.8388 8.4190 1 25 99.8388 8.4190 INE705A16EM1 VIJAYA BK 13-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.8151 8.4517 2 300 99.8151 8.4517 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.8154 8.4365 4 101 99.8135 8.5250 INE428A16GH5 ALLAHABAD BK 14-Jun-12 99.8144 8.4838 2 100 99.8130 8.5479 INE166A16FA8 ING VYSYA BK 14-Jun-12 99.8140 8.5021 1 75 99.8140 8.5021 INE476A16EC0 CANARA BK 14-Jun-12 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE651A16CD0 STATE BK OF MYSORE 14-Jun-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE457A16AE4 BK OF MAHARASHTRA 14-Jun-12 99.8156 8.4288 1 25 99.8156 8.4288 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.8158 8.4196 1 25 99.8158 8.4196 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF (I) 15-Jun-12 99.7912 8.4839 10 450 99.7908 8.5020 INE084A16642 BK OF (I) 15-Jun-12 99.7921 8.4491 2 150 99.7921 8.4491 INE457A16947 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-12 99.7921 8.4491 1 100 99.7921 8.4491 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 99.7933 8.4002 1 50 99.7933 8.4002 INE692A16AZ1 UNION BK OF (I) 15-Jun-12 99.7933 8.4002 1 50 99.7933 8.4002 INE654A16BG9 SBT 15-Jun-12 99.8123 8.5799 1 50 99.8123 8.5799 INE705A16DU6 VIJAYA BK 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 50 99.7908 8.5020 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE691A16FV1 UCO BK 15-Jun-12 99.8119 8.5982 1 25 99.8119 8.5982 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE040A16727 HDFC BK 15-Jun-12 99.7908 8.5020 1 25 99.7908 8.5020 INE654A16BG9 SBT 15-Jun-12 99.7884 8.5998 1 3 99.7884 8.5998 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.7385 8.6998 1 25 99.7385 8.6998 INE705A16EP4 VIJAYA BK 18-Jun-12 99.7125 8.7700 1 25 99.7125 8.7700 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.6886 8.7705 2 175 99.6886 8.7705 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.6934 8.6354 2 125 99.6953 8.5812 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF (I) 19-Jun-12 99.6825 8.9417 2 105 99.6822 8.9513 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.6953 8.5812 1 25 99.6953 8.5812 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 99.6953 8.5812 1 25 99.6953 8.5812 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 99.6883 8.7789 1 25 99.6883 8.7789 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 99.6893 8.7507 1 25 99.6893 8.7507 INE168A16DW3 J&K BANK 20-Jun-12 99.6560 8.9995 1 75 99.6560 8.9995 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.6397 8.7990 2 150 99.6397 8.7990 INE237A16KY7 KOTAK MAH BK 21-Jun-12 99.6397 8.7990 1 150 99.6397 8.7990 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 99.6151 8.8145 2 70 99.6136 8.8489 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.6158 8.7984 1 5 99.6158 8.7984 INE171A16CU3 THE FEDERAL BK 25-Jun-12 99.5440 8.8001 2 200 99.5440 8.8001 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 99.5388 8.9009 1 150 99.5388 8.9009 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF (I) 25-Jun-12 99.5388 8.9009 1 75 99.5388 8.9009 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.5478 8.7264 3 75 99.5471 8.7400 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.5440 8.8001 1 60 99.5440 8.8001 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.5414 8.8505 1 50 99.5414 8.8505 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 99.5440 8.8001 1 50 99.5440 8.8001 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.5388 8.9009 1 50 99.5388 8.9009 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.5198 8.8059 4 225 99.5201 8.8004 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.5201 8.8004 1 25 99.5201 8.8004 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.5198 8.8059 1 25 99.5198 8.8059 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 99.4959 8.8061 1 10 99.4959 8.8061 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 99.4724 8.7998 2 25 99.4724 8.7998 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 99.4742 8.7696 1 25 99.4742 8.7696 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.4429 8.8905 1 50 99.4429 8.8905 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF (I) 3-Jul-12 99.3131 9.3501 2 200 99.3131 9.3501 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.3391 9.3397 1 25 99.3391 9.3397 INE608A16DB2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jul-12 99.2657 9.3104 2 75 99.2657 9.3104 INE238A16PE6 AXIS BK 23-Jul-12 98.7660 9.7029 1 7 98.7660 9.7029 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.4432 9.3100 1 25 98.4432 9.3100 INE112A16BU9 CORPORATION BK 21-Aug-12 98.0723 9.4400 2 200 98.0723 9.4400 INE691A16FZ2 UCO BK 21-Aug-12 98.0903 9.3501 1 25 98.0903 9.3501 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.0452 9.3299 2 50 98.0493 9.3099 INE691A16GA3 UCO BK 23-Aug-12 98.0657 9.3499 1 25 98.0657 9.3499 INE667A16AJ7 SYNDICATE BK 24-Aug-12 98.0060 9.4002 1 25 98.0060 9.4002 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 97.8192 9.6872 8 600 97.8192 9.6874 INE166A16FP6 ING VYSYA BK 31-Aug-12 97.7803 9.6348 3 500 97.7802 9.6351 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 97.6985 9.6612 26 1950 97.6924 9.6873 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF (I) 3-Sep-12 97.7325 9.5151 4 300 97.7325 9.5151 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 97.7442 9.4650 6 300 97.7628 9.3850 INE077A16893 DENA BK 3-Sep-12 97.6877 9.7075 3 300 97.6877 9.7075 INE084A16857 BK OF (I) 3-Sep-12 97.7321 9.6249 2 100 97.7321 9.6249 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 97.7605 9.3949 2 25 97.7605 9.3949 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 97.7593 9.4000 2 21 97.7593 9.4000 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 97.7182 9.4700 6 700 97.7270 9.4327 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF (I) 5-Sep-12 97.7018 9.4349 14 600 97.7018 9.4349 INE476A16IC1 CANARA BK 5-Sep-12 97.7117 9.3931 11 550 97.7143 9.3824 INE608A16DJ5 PUNJAB AND SIND BK 5-Sep-12 97.6373 9.7059 6 475 97.6370 9.7074 INE141A16HP5 OBC 5-Sep-12 97.6899 9.4849 2 250 97.6899 9.4849 INE036D16CA4 THE KARUR VYSYA BK 5-Sep-12 97.6494 9.6552 2 200 97.6494 9.6552 INE654A16CA0 SBT 5-Sep-12 97.6542 9.6350 2 100 97.6542 9.6350 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 97.7363 9.2900 1 50 97.7363 9.2900 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 97.6124 9.2999 1 75 97.6124 9.2999 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 97.5873 9.4001 1 25 97.5873 9.4001 INE649A16BI5 STATE BK OF HYDERABAD 20-Sep-12 97.3702 9.3000 1 50 97.3702 9.3000 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF (I) 24-Sep-12 97.2309 9.4501 1 50 97.2309 9.4501 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.2594 9.3501 1 25 97.2594 9.3501 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.2167 9.4999 1 15 97.2167 9.4999 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 97.2064 9.4502 1 50 97.2064 9.4502 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 97.1897 9.3400 1 75 97.1897 9.3400 INE648A16EG5 SBBJ 25-Oct-12 96.4600 9.5001 1 25 96.4600 9.5001 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 95.8727 9.6400 1 5 95.8727 9.6400 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.3714 9.6800 1 15 95.3714 9.6800 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 95.2883 9.6000 1 25 95.2883 9.6000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.2028 9.6800 1 10 95.2028 9.6800 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 95.1140 9.6650 2 50 95.1212 9.6500 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 95.1308 9.6300 1 50 95.1308 9.6300 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.0924 9.6600 3 100 95.0973 9.6500 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.0924 9.6601 1 25 95.0924 9.6601 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.0305 9.6400 1 100 95.0305 9.6400 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 94.9631 9.6799 1 25 94.9631 9.6799 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 94.2912 9.6501 1 100 94.2912 9.6501 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 94.2466 9.7301 1 25 94.2466 9.7301 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 94.2677 9.6501 1 25 94.2677 9.6501 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 94.0799 9.6100 1 50 94.0799 9.6100 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 93.9574 9.6600 2 125 93.9339 9.7000 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 93.6523 9.7400 1 50 93.6523 9.7400 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 93.3850 9.7199 1 25 93.3850 9.7199 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 93.2819 9.7000 2 30 93.2819 9.7000 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 93.0907 9.7099 1 25 93.0907 9.7099 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.0163 9.7525 2 50 92.9880 9.7949 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.0846 9.6500 2 75 93.0846 9.6500 INE084A16741 BK OF (I) 15-Mar-13 93.0315 9.6951 2 50 93.0416 9.6800 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 92.9255 9.7501 3 50 92.9458 9.7200 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 92.9041 9.6799 1 10 92.9041 9.6799 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 92.7644 9.7500 1 50 92.7644 9.7500 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 92.8471 9.6299 2 50 92.8471 9.6299 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 92.7103 9.7951 1 25 92.7103 9.7951 INE084A16808 BK OF (I) 27-Mar-13 92.7392 9.7200 1 25 92.7392 9.7200 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 92.6838 9.8000 1 10 92.6838 9.8000 INE084A16832 BK OF (I) 3-Jun-13 91.0798 9.8750 7 550 91.0798 9.8750 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 91.1230 9.8225 1 100 91.1230 9.8225 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 91.1090 9.8395 3 25 91.1107 9.8374 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 90.9990 9.9185 4 125 91.0783 9.8225 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 91.0643 9.8125 2 250 91.0643 9.8125 *: Crores
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com