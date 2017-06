Jun 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16AR7 CORP. BK 13-Jun-12 99.9543 8.3441 1 50 99.9543 8.3441 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.9299 8.5389 2 150 99.9302 8.4983 INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.9318 8.3033 1 75 99.9318 8.3033 INE095A16EX4 INDUSIND BK 14-Jun-12 99.9298 8.5470 1 50 99.9298 8.5470 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.9545 8.3075 1 10 99.9545 8.3075 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.9534 8.5085 1 5 99.9534 8.5085 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.9080 8.4027 1 50 99.9080 8.4027 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.9069 8.5033 1 25 99.9069 8.5033 INE652A16CA4 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-12 99.9086 8.3479 1 25 99.9086 8.3479 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.8613 8.4493 2 125 99.8613 8.4493 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.8360 8.5647 2 70 99.8359 8.5707 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.8124 8.5754 2 100 99.8121 8.5891 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.8111 8.6334 2 75 99.8140 8.5021 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 99.8353 8.6021 1 50 99.8353 8.6021 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.8125 8.5708 1 50 99.8125 8.5708 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.8125 8.5708 1 25 99.8125 8.5708 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.7569 11.1185 1 7 99.7569 11.1185 INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 99.7921 8.4511 2 100 99.7908 8.5020 INE691A16FW9 UCO BK 20-Jun-12 99.8129 8.5502 2 50 99.8119 8.5982 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.7625 8.6887 4 85 99.7636 8.6490 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.7433 8.5397 2 125 99.7385 8.6998 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.7445 8.4997 1 65 99.7445 8.4997 INE428A16GI3 ALLAHABAD BK 22-Jun-12 99.7385 8.6998 1 50 99.7385 8.6998 INE457A16AH7 BK OF MAHARASHTRA 22-Jun-12 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.6669 8.7128 3 100 99.6693 8.6504 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 99.6651 8.7607 1 50 99.6651 8.7607 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.6430 8.7178 2 175 99.6437 8.7010 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.6413 8.7598 1 50 99.6413 8.7598 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.6686 8.6688 1 50 99.6686 8.6688 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 99.6397 8.7990 1 25 99.6397 8.7990 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 99.6136 8.8489 1 25 99.6136 8.8489 INE649A16BE4 STATE BK OF HYDERABAD 28-Jun-12 99.5941 8.7504 1 25 99.5941 8.7504 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 99.5635 8.8901 1 0.25 99.5635 8.8901 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 99.2916 9.3004 1 25 99.2916 9.3004 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 99.2665 9.3002 1 25 99.2665 9.3002 INE090A16OJ3 ICICI BK 13-Jul-12 99.2205 9.2501 1 10 99.2205 9.2501 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.4285 9.2501 1 25 98.4285 9.2501 INE652A16DS4 STATE BK OF PATIALA 21-Aug-12 98.2325 9.2499 1 50 98.2325 9.2499 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 97.9479 9.6799 1 100 97.9479 9.6799 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 98.0534 9.2899 1 25 98.0534 9.2899 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF INDIA 3-Sep-12 97.9090 9.2799 1 75 97.9090 9.2799 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.9078 9.2856 2 35 97.9090 9.2799 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 97.9222 9.2201 1 25 97.9222 9.2201 INE476A16ID9 CANARA BK 4-Sep-12 97.8802 9.2998 1 1.7 97.8802 9.2998 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 97.8366 9.3849 5 175 97.8366 9.3849 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 97.8264 9.4301 1 100 97.8264 9.4301 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 97.8913 9.2501 1 100 97.8913 9.2501 INE141A16HR1 OBC 6-Sep-12 97.8120 9.3849 2 250 97.8120 9.3849 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 97.8063 9.4099 2 200 97.8063 9.4099 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 97.7662 9.4767 5 600 97.7643 9.4851 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 97.7760 9.4344 8 300 97.7759 9.4348 INE077A16901 DENA BK 7-Sep-12 97.7759 9.4348 3 300 97.7759 9.4348 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 97.7187 9.3637 7 425 97.7137 9.3849 INE483A16DF1 CENTRAL BK OF INDIA 10-Sep-12 97.7113 9.3950 5 400 97.7113 9.3950 INE141A16HT7 OBC 10-Sep-12 97.7422 9.2650 3 150 97.7446 9.2551 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 97.7208 9.3551 2 50 97.7208 9.3551 INE683A16401 THE SOUTH (I)N BK 10-Sep-12 97.6911 9.4799 2 25 97.6911 9.4799 INE528G16MD6 YES BK 13-Sep-12 97.6488 9.4500 3 275 97.6488 9.4500 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 97.6511 9.3401 2 125 97.6511 9.3401 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 97.2554 9.4500 1 25 97.2554 9.4500 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 95.7925 9.6000 1 25 95.7925 9.6000 INE649A16BT2 STATE BK OF HYDERABAD 3-Dec-12 95.6456 9.5501 1 25 95.6456 9.5501 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 95.6086 9.5799 1 25 95.6086 9.5799 INE237A16NA1 KOTAK MAH BK 3-Dec-12 95.5910 9.6201 1 25 95.5910 9.6201 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 95.5141 9.7401 1 200 95.5141 9.7401 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 95.5517 9.6001 3 75 95.5517 9.6001 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 95.5393 9.5740 1 50 95.5393 9.5740 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.5517 9.6000 1 50 95.5517 9.6000 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.4069 9.5500 2 50 95.4069 9.5500 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 95.3566 9.6074 1 10 95.3566 9.6074 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.2566 9.6167 2 75 95.2410 9.6499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.2453 9.5900 2 50 95.2453 9.5900 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 95.2410 9.6499 1 25 95.2410 9.6499 INE141A16FT1 OBC 18-Dec-12 95.2597 9.6101 1 25 95.2597 9.6101 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 95.2405 9.5499 1 25 95.2405 9.5499 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.1691 9.6499 2 50 95.1691 9.6499 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 95.1456 9.5500 1 25 95.1456 9.5500 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 95.0746 9.5500 1 50 95.0746 9.5500 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 95.0501 9.6000 1 50 95.0501 9.6000 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 95.0983 9.5499 1 25 95.0983 9.5499 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.0495 9.6500 1 25 95.0495 9.6500 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 95.0428 9.6149 1 25 95.0428 9.6149 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 95.0026 9.6000 1 25 95.0026 9.6000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 94.0962 9.6222 3 1.5 94.0962 9.6222 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 93.7537 9.6500 1 50 93.7537 9.6500 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 93.5682 9.6500 1 50 93.5682 9.6500 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 93.4082 9.7200 1 35 93.4082 9.7200 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.4295 9.6500 1 50 93.4295 9.6500 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.2782 9.6701 3 75 93.2782 9.6701 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 93.2292 9.7100 1 25 93.2292 9.7100 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 93.2523 9.7100 3 5 93.2523 9.7100 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.2069 9.6734 3 75 93.2091 9.6701 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.1664 9.7001 1 5 93.1664 9.7001 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.1967 9.6539 2 125 93.1993 9.6499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.1434 9.7000 3 15 93.1434 9.7000 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 93.1437 9.6300 1 50 93.1437 9.6300 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 92.9948 9.7500 1 100 92.9948 9.7500 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 93.0483 9.6700 2 50 93.0483 9.6700 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 93.0483 9.6700 1 25 93.0483 9.6700 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 93.0818 9.6199 1 5 93.0818 9.6199 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 92.9702 9.6500 2 100 92.9702 9.6500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 92.9702 9.6500 1 100 92.9702 9.6500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.9702 9.6500 1 50 92.9702 9.6500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 92.9296 9.7099 1 25 92.9296 9.7099 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 92.9270 9.6799 1 25 92.9270 9.6799 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 92.9202 9.6900 1 25 92.9202 9.6900 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 92.9109 9.6700 1 25 92.9109 9.6700 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.8581 9.6803 5 105.5 92.8789 9.6499 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 92.8812 9.6800 1 25 92.8812 9.6800 INE095A16FL6 INDUSIND BK 15-Apr-13 92.3243 9.8524 1 1.3 92.3243 INE095A16FL6 INDUSIND BK 15-Apr-13 92.3243 9.8524 1 1.3 92.3243 9.8524 INE238A16QB0 AXIS BK 30-Apr-13 92.0422 9.7700 1 3.7 92.0422 9.7700 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 91.4741 9.7200 2 15 91.4741 9.7200 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 91.2389 9.8176 2 100 91.2389 9.8176 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 91.3780 9.6200 1 25 91.3780 9.6200 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 91.2301 9.7195 3 32.8 91.2050 9.7500 INE095A16FV5 INDUSIND BK 7-Jun-13 91.1166 9.8575 1 3 91.1166 9.8575 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 91.1638 9.8001 2 3 91.1638 9.8001 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 91.1544 9.7306 10 610 91.1446 9.7425 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 91.1436 9.7437 8 245 91.0825 9.8175 INE562A16BL4 INDIAN BK 10-Jun-13 91.1611 9.7225 4 50 91.1611 9.7225 =============================================================================================== *: Crores Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com