Jun 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FU3 UCO BK 14-Jun-12 99.9545 8.3075 2 200 99.9545 8.3075 INE565A16590 INDIAN OVERSEAS BK 14-Jun-12 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE562A16AU7 INDIAN BK 14-Jun-12 99.9545 8.3075 1 15 99.9545 8.3075 INE434A16AA1 ANDHRA BK 14-Jun-12 99.9528 8.6181 1 10 99.9528 8.6181 INE084A16642 BK OF INDIA 15-Jun-12 99.9302 8.4983 1 125 99.9302 8.4983 INE648A16CS4 SBBJ 15-Jun-12 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE141A16EF3 OBC 15-Jun-12 99.9301 8.5075 2 37 99.9308 8.4252 INE692A16AZ1 UNION BK OF INDIA 15-Jun-12 99.9310 8.4008 2 30 99.9310 8.4008 INE008A16HI1 IDBI BK 15-Jun-12 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE667A16859 SYNDICATE BK 15-Jun-12 99.9298 8.5470 1 25 99.9298 8.5470 INE483A16AX0 CENTRAL BK OF INDIA 15-Jun-12 99.9308 8.4252 1 25 99.9308 8.4252 INE476A16FN4 CANARA BK 15-Jun-12 99.9314 8.3521 1 25 99.9314 8.3521 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 99.8602 8.5164 3 250 99.8608 8.4798 INE036D16BR0 THE KARUR VYSYA BK 18-Jun-12 99.8580 8.6506 1 50 99.8580 8.6506 INE160A16HR1 PUNJAB NATIONAL BK 19-Jun-12 99.8353 8.6021 4 100 99.8353 8.6021 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.8382 8.4504 3 75 99.8382 8.4504 INE649A16AZ1 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-12 99.8365 8.5393 1 50 99.8365 8.5393 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.8382 8.4504 2 50 99.8382 8.4504 INE654A16AV0 SBT 19-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.8392 8.3981 1 5 99.8392 8.3981 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 99.8140 8.5021 1 25 99.8140 8.5021 INE476A16EH9 CANARA BK 22-Jun-12 99.7891 8.5712 1 100 99.7891 8.5712 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.6911 8.6998 1 100 99.6911 8.6998 INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 99.6686 8.6688 1 50 99.6686 8.6688 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.6946 8.6010 1 25 99.6946 8.6010 INE238A16OH2 AXIS BK 26-Jun-12 99.6865 8.8298 1 25 99.6865 8.8298 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.6674 8.7003 1 25 99.6674 8.7003 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.6705 8.6189 1 25 99.6705 8.6189 INE090A16NY4 ICICI BK 26-Jun-12 99.6564 8.9890 1 0.02 99.6564 8.9890 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.6111 9.5002 1 25 99.6111 9.5002 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.6598 8.8998 1 25 99.6598 8.8998 INE683A16369 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-12 99.6274 9.1005 1 3.28 99.6274 9.1005 INE668A16287 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Jul-12 98.9951 9.7503 1 1.4 98.9951 9.7503 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.5396 9.6597 1 0.88 98.5396 9.6597 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.4531 9.2498 2 25 98.4531 9.2498 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 98.4218 9.2902 2 75 98.4218 9.2902 INE036D16BW0 THE KARUR VYSYA BK 21-Aug-12 98.2107 9.4999 1 0.5 98.2107 9.4999 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.2080 9.2502 1 25 98.2080 9.2502 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.2344 9.2398 1 25 98.2344 9.2398 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 98.0513 9.3001 1 100 98.0513 9.3001 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 98.0616 9.2500 1 25 98.0616 9.2500 INE648A16DW4 SBBJ 30-Aug-12 98.0414 9.2300 1 25 98.0414 9.2300 INE691A16GC9 UCO BK 3-Sep-12 97.9105 9.3849 1 25 97.9105 9.3849 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 97.9295 9.2977 1 0.35 97.9295 9.2977 INE528G16PK4 YES BK 5-Sep-12 97.8690 9.3500 2 50 97.8690 9.3500 INE077A16786 DENA BK 6-Sep-12 97.8546 9.3051 9 200 97.8546 9.3051 INE667A16AM1 SYNDICATE BK 6-Sep-12 97.8366 9.3849 3 200 97.8366 9.3849 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 97.8670 9.2502 3 75 97.8670 9.2502 INE077A16901 DENA BK 7-Sep-12 97.8211 9.3450 2 200 97.8211 9.3450 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 97.8040 9.4200 1 25 97.8040 9.4200 INE428A16GU8 ALLAHABAD BK 10-Sep-12 97.7385 9.3840 8 1100 97.7406 9.3749 INE667A16AN9 SYNDICATE BK 10-Sep-12 97.7524 9.3249 13 500 97.7524 9.3249 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 97.7371 9.3898 2 150 97.7371 9.3898 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 97.7250 9.3374 3 500 97.7250 9.3374 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 97.7339 9.3001 2 200 97.7339 9.3001 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 97.7470 9.2450 2 50 97.7470 9.2450 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 97.6901 9.2801 1 25 97.6901 9.2801 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 97.6926 9.2698 1 25 97.6926 9.2698 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 97.5932 9.2799 1 25 97.5932 9.2799 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.4050 9.3501 1 25 97.4050 9.3501 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.4050 9.3501 1 25 97.4050 9.3501 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 97.3998 9.2801 1 100 97.3998 9.2801 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 95.9409 9.5917 3 175 95.9416 9.5899 INE651A16CN9 STATE BK OF MYSORE 26-Nov-12 95.7925 9.6000 1 20 95.7925 9.6000 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 95.7726 9.5899 1 25 95.7726 9.5899 INE237A16NA1 KOTAK MAH BK 3-Dec-12 95.6151 9.6200 1 25 95.6151 9.6200 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 95.6369 9.5700 1 25 95.6369 9.5700 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 95.5537 9.6501 3 75 95.5537 9.6501 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 95.5163 9.6801 1 100 95.5163 9.6801 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.5890 9.5699 2 50 95.5890 9.5699 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.5890 9.5699 1 50 95.5890 9.5699 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 95.3955 9.6800 1 100 95.3955 9.6800 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 95.3215 9.5800 1 50 95.3215 9.5800 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.2585 9.6126 2 100 95.2644 9.6001 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.2024 9.5800 2 100 95.2024 9.5800 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 95.0519 9.6450 1 25 95.0519 9.6450 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.0495 9.6013 2 104.5 95.0354 9.6300 INE654A16BH7 SBT 10-Jan-13 94.6925 9.6501 1 25 94.6925 9.6501 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 94.6584 9.6700 3 75 94.6532 9.6799 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 94.4452 9.6700 1 25 94.4452 9.6700 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 93.5959 9.6800 1 5 93.5959 9.6800 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.5219 9.6500 1 25 93.5219 9.6500 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.4295 9.6500 3 65 93.4295 9.6500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.2222 9.6501 1 25 93.2222 9.6501 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.1963 9.6545 2 55 93.1993 9.6499 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 93.1401 9.6701 1 25 93.1401 9.6701 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 93.1073 9.6159 1 5 93.1073 9.6159 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 93.0779 9.6600 1 40 93.0779 9.6600 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 93.0617 9.6500 1 10 93.0617 9.6500 INE434A16BQ5 ANDHRA BK 17-May-13 91.7199 9.7200 1 5 91.7199 9.7200 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 91.6291 9.7500 1 5 91.6291 9.7500 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 91.2740 9.7200 2 5.1 91.2740 9.7200 INE434A16CE9 ANDHRA BK 6-Jun-13 91.2904 9.7000 1 5 91.2904 9.7000 INE077A16919 DENA BK 10-Jun-13 91.2081 9.6925 2 60 91.2081 9.6925 INE683A16823 THE SOUTH INDIAN BK 11-Jun-13 91.0515 9.8550 1 15 91.0515 9.8550 ===============================================================================================
*: Crores