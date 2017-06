Jun 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 99.9326 8.2059 2 175 99.9326 8.2059 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 99.9026 8.8964 1 150 99.9026 8.8964 INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE084A16766 BK OF INDIA 18-Jun-12 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 99.8878 8.1998 1 100 99.8878 8.1998 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.8878 8.1998 1 50 99.8878 8.1998 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.8430 8.1993 2 85 99.8430 8.1993 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.8075 8.7998 1 7 99.8075 8.7998 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-12 99.7355 8.7999 1 75 99.7355 8.7999 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.7520 8.2495 2 75 99.7520 8.2495 INE036D16BS8 THE KARUR VYSYA BK 25-Jun-12 99.7370 8.7498 1 25 99.7370 8.7498 INE238A16OC3 AXIS BK 25-Jun-12 99.7445 8.4997 1 25 99.7445 8.4997 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.7311 8.2011 1 50 99.7311 8.2011 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.7004 9.1402 1 5 99.7004 9.1402 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.6858 8.8496 1 25 99.6858 8.8496 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.7099 8.8495 1 25 99.7099 8.8495 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.6936 8.6292 1 25 99.6936 8.6292 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.6560 8.3996 1 50 99.6560 8.3996 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 99.5260 9.1492 1 50 99.5260 9.1492 INE168A16BX5 THE JAMMU AND KASHMIR BK17-Jul-12 99.1706 9.2504 1 5 99.1706 9.2504 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 98.7821 9.0003 1 50 98.7821 9.0003 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 98.0312 9.0499 1 50 98.0312 9.0499 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 97.9814 9.0599 4 100 97.9792 9.0699 INE171A16DD7 THE FEDERAL BK 7-Sep-12 97.8690 9.3500 4 125 97.8690 9.3500 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 97.9248 9.1000 2 50 97.9248 9.1000 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 97.9156 9.2500 1 25 97.9156 9.2500 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 97.8091 9.2906 4 225 97.8174 9.2548 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 97.8220 9.2349 4 200 97.8220 9.2349 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 97.8211 9.2389 3 125 97.8174 9.2548 INE095A16FX1 INDUSIND BK 10-Sep-12 97.7638 9.4874 4 100 97.7632 9.4899 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 97.8647 9.0499 4 50 97.8647 9.0499 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 97.8647 9.0499 1 20 97.8647 9.0499 INE095A16GA7 INDUSIND BK 11-Sep-12 97.7360 9.5000 2 500 97.7360 9.5000 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 97.7873 9.2801 6 350 97.7931 9.2550 INE112A16CA9 CORPORATION BK 11-Sep-12 97.7927 9.2567 6 300 97.7919 9.2602 INE649A16CL7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Sep-12 97.8094 9.1851 1 100 97.8094 9.1851 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 97.8601 9.0698 1 25 97.8601 9.0698 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 97.7695 9.2522 6 535 97.7689 9.2548 INE112A16CB7 CORPORATION BK 12-Sep-12 97.7689 9.2548 2 225 97.7689 9.2548 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 97.7736 9.2349 2 100 97.7736 9.2349 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 97.7120 9.4962 2 100 97.7135 9.4900 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 97.7677 9.2599 2 50 97.7677 9.2599 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 97.8054 9.1000 1 25 97.8054 9.1000 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 97.7470 9.2450 3 250 97.7470 9.2450 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 97.7875 9.0749 2 50 97.7816 9.0998 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 97.8125 9.0699 1 25 97.8125 9.0699 INE654A16BD6 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Sep-12 97.7887 9.0701 1 25 97.7887 9.0701 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 96.4960 9.4000 1 75 96.4960 9.4000 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 96.3633 9.4350 2 50 96.3577 9.4499 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 95.8420 9.3699 1 25 95.8420 9.3699 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 95.7367 9.4500 1 0.85 95.7367 9.4500 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 95.7260 9.4200 1 25 95.7260 9.4200 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.7024 9.4199 3 200 95.7024 9.4199 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 95.5910 9.6201 2 175 95.5910 9.6201 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 95.6980 9.4300 1 100 95.6980 9.4300 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.6743 9.4301 2 50 95.6743 9.4301 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 95.6893 9.4499 1 50 95.6893 9.4499 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.6875 9.4000 1 25 95.6875 9.4000 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.6893 9.4499 1 25 95.6893 9.4499 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 95.6173 9.5600 1 25 95.6173 9.5600 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 95.5485 9.5000 1 50 95.5485 9.5000 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 95.5664 9.4075 2 50 95.5698 9.3999 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 95.5191 9.4600 1 5 95.5191 9.4600 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.5227 9.4001 1 25 95.5227 9.4001 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 95.5091 9.4300 1 25 95.5091 9.4300 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.5000 9.4500 1 25 95.5000 9.4500 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 95.4288 9.4001 1 25 95.4288 9.4001 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.3978 9.4162 3 80 95.3961 9.4199 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.4054 9.4000 1 25 95.4054 9.4000 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 95.3538 9.4601 2 50 95.3538 9.4601 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 95.3444 9.4300 1 25 95.3444 9.4300 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 95.3303 9.4600 1 5 95.3303 9.4600 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.3209 9.4300 1 25 95.3209 9.4300 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 95.2597 9.4599 1 25 95.2597 9.4599 INE695A16DJ2 UNITED BK OF INDIA 24-Dec-12 95.2266 9.4799 1 2.5 95.2266 9.4799 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.2319 9.4201 1 50 95.2319 9.4201 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.1698 9.5000 1 25 95.1698 9.5000 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.2127 9.4599 1 25 95.2127 9.4599 INE695A16DK0 UNITED BK OF INDIA 26-Dec-12 95.1892 9.4599 1 5 95.1892 9.4599 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.1884 9.4133 2 75 95.1803 9.4300 INE565A16533 INDIAN OVERSEAS BK 22-Jan-13 94.5608 9.5000 1 25 94.5608 9.5000 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 94.2647 9.4500 1 25 94.2647 9.4500 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 93.7243 9.4000 1 50 93.7243 9.4000 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 93.7056 9.4299 2 50 93.7056 9.4299 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 93.7470 9.3999 1 50 93.7470 9.3999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 93.6439 9.4199 1 25 93.6439 9.4199 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.6149 9.4300 1 25 93.6149 9.4300 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.4792 9.4301 1 6 93.4792 9.4301 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 93.3373 9.6499 1 6 93.3373 9.6499 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 93.4986 9.4001 1 6 93.4986 9.4001 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 93.4632 9.4199 1 25 93.4632 9.4199 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.4312 9.3999 1 50 93.4312 9.3999 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.4211 9.4500 1 50 93.4211 9.4500 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 93.4116 9.4299 2 50 93.4116 9.4299 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 93.4211 9.4500 2 50 93.4211 9.4500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.3899 9.4287 5 100 93.3858 9.4349 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.3985 9.4500 1 50 93.3985 9.4500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.3956 9.4200 2 50 93.3956 9.4200 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 93.3083 9.4499 1 25 93.3083 9.4499 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 93.2965 9.3999 1 25 93.2965 9.3999 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 93.2965 9.3999 1 25 93.2965 9.3999 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 93.1740 9.5500 1 50 93.1740 9.5500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 93.1710 9.4200 2 25 93.1710 9.4200 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 93.1398 9.4000 1 0.5 93.1398 9.4000 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 93.0766 9.4600 1 25 93.0766 9.4600 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 93.1175 9.4000 1 10 93.1175 9.4000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.1175 9.4000 1 5 93.1175 9.4000 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 91.9525 9.6800 1 5.62 91.9525 9.6800 INE648A16EB6 SBBJ 13-May-13 92.0242 9.4999 2 6 92.0242 9.4999 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 91.1987 9.6772 3 55 91.1985 9.6774 INE095A16FZ6 INDUSIND BK 13-Jun-13 91.0535 9.8525 2 34 91.0535 9.8525 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 91.1694 9.7125 1 30 91.1694 9.7125 INE683A16815 THE SOUTH (I)N BK 13-Jun-13 91.0515 9.8550 2 15 91.0515 9.8550 INE668A16436 TAMILNAD MERCANTILE BK 14-Jun-13 90.9174 9.9899 1 25 90.9174 9.9899 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com