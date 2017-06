Jun 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16NY9 AXIS BK 18-Jun-12 99.9339 8.0475 1 225 99.9339 8.0475 INE084A16766 BK OF INDIA 18-Jun-12 99.9331 8.1449 1 160 99.9331 8.1449 INE028A16441 BK OF BARODA 18-Jun-12 99.9331 8.1449 2 125 99.9331 8.1449 INE428A16GC6 ALLAHABAD BK 18-Jun-12 99.9318 8.3006 3 105.8 99.9098 10.9842 INE608A16BF7 PUNJAB AND SIND BK 18-Jun-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE036D16BR0 THE KARUR VYSYA BK 18-Jun-12 99.9275 8.8272 1 25 99.9275 8.8272 INE095A16FB7 INDUSIND BK 18-Jun-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE040A16776 HDFC BK 19-Jun-12 99.9096 8.2523 3 275 99.9091 8.3022 INE476A16HA7 CANARA BK 19-Jun-12 99.9108 8.1468 2 200 99.9108 8.1468 INE691A16FT5 UCO BK 19-Jun-12 99.9107 8.1559 4 110 99.9097 8.2473 INE651A16BR2 STATE BK OF MYSORE 19-Jun-12 99.9099 8.2245 2 100 99.9086 8.3479 INE084A16733 BK OF INDIA 19-Jun-12 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE483A16CP2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jun-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE652A16DK1 STATE BK OF PATIALA 19-Jun-12 99.9097 8.2473 2 50 99.9097 8.2473 INE654A16AV0 STATE BK OF TRAVANCORE 19-Jun-12 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE028A16458 BK OF BARODA 19-Jun-12 99.9113 8.1011 2 25 99.9113 8.1011 INE141A16EB2 OBC 20-Jun-12 99.8864 8.3022 1 35 99.8864 8.3022 INE428A16GF9 ALLAHABAD BK 20-Jun-12 99.8864 8.3022 1 35 99.8864 8.3022 INE652A16CC0 STATE BK OF PATIALA 21-Jun-12 99.8621 8.4005 1 5 99.8621 8.4005 INE008A16HN1 IDBI BK 22-Jun-12 99.8411 8.2987 1 50 99.8411 8.2987 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE667A16883 SYNDICATE BK 22-Jun-12 99.8315 8.8009 1 6 99.8315 8.8009 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.7731 8.3007 1 50 99.7731 8.3007 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.7705 8.3960 1 30 99.7705 8.3960 INE084A16717 BK OF INDIA 25-Jun-12 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE168A16DZ6 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-12 99.7595 8.7994 1 25 99.7595 8.7994 INE692A16BA2 UNION BK OF INDIA 25-Jun-12 99.7595 8.7994 1 20 99.7595 8.7994 INE238A16OC3 AXIS BK 25-Jun-12 99.7677 8.4987 1 1 99.7677 8.4987 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.7339 8.8532 1 55 99.7339 8.8532 INE667A16AG3 SYNDICATE BK 26-Jun-12 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.7505 8.2996 1 25 99.7505 8.2996 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 99.7279 8.2990 1 65 99.7279 8.2990 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.7099 8.8495 1 25 99.7099 8.8495 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.7018 8.3987 2 125 99.7053 8.2987 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 99.6876 8.7987 1 105 99.6876 8.7987 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 99.6876 8.7987 1 25 99.6876 8.7987 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.6636 8.8000 1 75 99.6636 8.8000 INE428A16GP8 ALLAHABAD BK 3-Jul-12 99.5532 9.1008 1 100 99.5532 9.1008 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 99.6274 9.1005 1 100 99.6274 9.1005 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 99.5532 9.1008 2 50 99.5532 9.1008 INE652A16CE6 STATE BK OF PATIALA 3-Aug-12 98.8169 9.5000 1 5 98.8169 9.5000 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 98.7001 9.0700 1 25 98.7001 9.0700 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.6096 9.1902 2 50 98.6096 9.1902 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.5300 9.2297 1 10 98.5300 9.2297 INE084A16824 BK OF INDIA 27-Aug-12 98.2847 9.1002 1 100 98.2847 9.1002 INE008A16KL9 IDBI BK 27-Aug-12 98.1034 9.6663 1 25 98.1034 9.6663 INE008A16KI5 IDBI BK 28-Aug-12 98.2569 9.1200 1 50 98.2569 9.1200 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 98.1546 9.1498 2 75 98.1546 9.1498 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 98.2334 9.1166 2 30 98.2176 9.1998 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 98.2271 9.1498 1 25 98.2271 9.1498 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.1304 9.1501 1 25 98.1304 9.1501 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 97.9966 9.0999 1 25 97.9966 9.0999 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 97.9414 9.2432 1 50 97.9414 9.2432 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 97.8804 9.0851 3 150 97.8804 9.0851 INE683A16401 THE SOUTH (I)N BK 10-Sep-12 97.8116 9.3868 5 51 97.7652 9.5902 INE237A16LW9 KOTAK MAH BK 10-Sep-12 97.8804 9.0851 1 50 97.8804 9.0851 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 97.8554 9.0902 19 675 97.8416 9.1499 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 97.9136 9.1502 6 150 97.9136 9.1502 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 97.8554 9.0902 1 25 97.8554 9.0902 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 97.7378 9.4922 11 500 97.7360 9.5000 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 97.8328 9.0848 4 200 97.8328 9.0848 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 97.8293 9.0998 5 150 97.8293 9.0998 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 97.8308 9.0933 4 115 97.8293 9.0998 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 97.8986 9.1102 1 50 97.8986 9.1102 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 97.7823 9.1982 11 725 97.7759 9.2251 INE095A16GC3 INDUSIND BK 13-Sep-12 97.7104 9.5033 12 450 97.7100 9.5049 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 97.8172 9.0500 1 25 97.8172 9.0500 INE476A16HM2 CANARA BK 14-Sep-12 97.7470 9.2450 1 25 97.7470 9.2450 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 96.5021 9.4501 1 25 96.5021 9.4501 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 95.8443 9.4767 5 300 95.8387 9.4900 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 95.7690 9.4301 1 25 95.7690 9.4301 INE090A16QW1 ICICI BK 4-Dec-12 95.7270 9.4725 1 2 95.7270 9.4725 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 95.7130 9.4499 1 25 95.7130 9.4499 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 95.7604 9.4501 1 100 95.7604 9.4501 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.7776 9.4101 1 50 95.7776 9.4101 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.7067 9.4101 1 50 95.7067 9.4101 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 95.6893 9.4499 1 25 95.6893 9.4499 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 95.6151 9.6200 1 10 95.6151 9.6200 INE705A16DI1 VIJAYA BK 11-Dec-12 95.6198 9.5001 1 50 95.6198 9.5001 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.5417 9.4100 1 25 95.5417 9.4100 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 95.5227 9.4001 1 50 95.5227 9.4001 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.4195 9.4201 1 50 95.4195 9.4201 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 95.4061 9.5001 1 15 95.4061 9.5001 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.3444 9.4300 1 25 95.3444 9.4300 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 95.2644 9.4501 1 25 95.2644 9.4501 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 95.2167 9.5501 1 5 95.2167 9.5501 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 95.2368 9.4099 1 50 95.2368 9.4099 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 95.2642 9.5000 1 25 95.2642 9.5000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.1940 9.4500 1 50 95.1940 9.4500 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 95.1633 9.4649 1 25 95.1633 9.4649 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 94.8667 9.4499 1 25 94.8667 9.4499 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 94.8434 9.4500 1 25 94.8434 9.4500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.7655 9.4801 1 100 93.7655 9.4801 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 93.7158 9.4500 1 25 93.7158 9.4500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.7033 9.4700 1 25 93.7033 9.4700 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.6218 9.4550 6 140 93.6249 9.4500 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 93.6249 9.4500 1 8 93.6249 9.4500 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.4761 9.4699 1 50 93.4761 9.4699 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 93.3667 9.6400 2 25 93.3667 9.6400 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 93.5250 9.5000 2 20 93.5250 9.5000 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 93.4889 9.4501 1 5 93.4889 9.4501 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 93.5022 9.5001 1 25 93.5022 9.5001 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.4138 9.4613 3 200 93.4211 9.4500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.4374 9.5301 1 75 93.4374 9.5301 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.3985 9.4500 3 50 93.3985 9.4500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.4469 9.4801 1 50 93.4469 9.4801 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.3594 9.5100 1 25 93.3594 9.5100 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 93.3463 9.5301 2 75 93.3463 9.5301 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 93.3498 9.4900 2 50 93.3432 9.5000 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 93.3205 9.5001 2 50 93.3205 9.5001 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 93.2857 9.4500 1 25 93.2857 9.4500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 93.2074 9.4999 2 50 93.2074 9.4999 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 93.1379 9.5025 1 1 93.1379 9.5025 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 93.1507 9.4501 1 25 93.1507 9.4501 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 93.0380 9.5500 1 5 93.0380 9.5500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.0723 9.4994 2 1.7 93.1058 9.4500 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 91.1947 9.6820 6 250 91.1964 9.6800 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 91.3455 9.5005 4 125 91.3438 9.5025 INE683A16807 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jun-13 91.0515 9.8550 1 20 91.0515 9.8550 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform 