Jun 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DX2 SBBJ 20-Jun-12 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE608A16CZ3 PUNJAB AND SIND BK 20-Jun-12 99.9767 8.5065 1 5 99.9767 8.5065 INE608A16CY6 PUNJAB AND SIND BK 21-Jun-12 99.9551 8.1979 1 25 99.9551 8.1979 INE651A16BS0 STATE BK OF MYSORE 22-Jun-12 99.9318 8.3033 1 25 99.9318 8.3033 INE476A16HI0 CANARA BK 25-Jun-12 99.8629 8.3517 1 150 99.8629 8.3517 INE428A16GG7 ALLAHABAD BK 25-Jun-12 99.8609 8.4737 2 100 99.8613 8.4493 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.8605 8.4981 1 75 99.8605 8.4981 INE457A16AI5 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-12 99.8605 8.4981 1 50 99.8605 8.4981 INE483A16CR8 CENTRAL BK OF (I) 25-Jun-12 99.8605 8.4981 1 25 99.8605 8.4981 INE238A16OC3 AXIS BK 25-Jun-12 99.8606 8.4920 1 23 99.8606 8.4920 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.8377 8.4776 3 250 99.8392 8.3981 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.8392 8.3981 1 100 99.8392 8.3981 INE692A16BB0 UNION BK OF (I) 26-Jun-12 99.8373 8.4975 1 100 99.8373 8.4975 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.8344 8.6492 2 55 99.8344 8.6492 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.8382 8.4504 1 25 99.8382 8.4504 INE649A16BC8 STATE BK OF HYDERABAD 26-Jun-12 99.8363 8.5498 1 25 99.8363 8.5498 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 99.8401 8.3510 1 5 99.8401 8.3510 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.8108 8.6486 1 75 99.8108 8.6486 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.8066 8.8410 1 23 99.8066 8.8410 INE112A16BO2 CORPORATION BK 28-Jun-12 99.7872 8.6486 1 100 99.7872 8.6486 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 99.6446 9.2988 1 25 99.6446 9.2988 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.6667 9.3893 1 25 99.6667 9.3893 INE166A16FH3 ING VYSYA BK 3-Jul-12 99.6663 9.4006 1 5 99.6663 9.4006 INE528G16KX8 YES BK 4-Jul-12 99.6193 9.2991 1 4 99.6193 9.2991 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 99.5687 9.3004 1 25 99.5687 9.3004 INE171A16CW9 THE FEDERAL BK 9-Jul-12 99.4903 9.3497 2 12 99.4903 9.3497 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.3131 9.3501 1 4 99.3131 9.3501 INE667A16743 SYNDICATE BK 30-Jul-12 98.9386 9.5504 1 25 98.9386 9.5504 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 98.7597 9.5499 1 5 98.7597 9.5499 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 98.6764 9.5999 1 3.5 98.6764 9.5999 INE528G16LU2 YES BK 24-Aug-12 98.2937 9.6002 1 5 98.2937 9.6002 INE238A16QF1 AXIS BK 29-Aug-12 98.1762 9.5500 2 50 98.1762 9.5500 INE238A16QF1 AXIS BK 29-Aug-12 98.2014 9.5502 1 25 98.2014 9.5502 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.1624 9.4900 1 25 98.1624 9.4900 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 98.1051 9.4000 1 50 98.1051 9.4000 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 98.0703 9.4500 1 25 98.0703 9.4500 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 98.0843 9.3801 1 100 98.0843 9.3801 INE695A16FC2 UNITED BK OF (I) 4-Sep-12 98.0353 9.4998 1 50 98.0353 9.4998 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 97.8715 9.4500 1 25 97.8715 9.4500 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 97.8715 9.4500 1 100 97.8715 9.4500 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF (I) 12-Sep-12 97.8356 9.4998 1 25 97.8356 9.4998 INE077A16927 DENA BK 14-Sep-12 97.8645 9.1548 4 250 97.8645 9.1548 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 97.7972 9.4498 1 25 97.7972 9.4498 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 97.8086 9.3998 1 25 97.8086 9.3998 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 97.7943 9.1471 7 700 97.8184 9.0449 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 97.7854 9.1848 6 250 97.7854 9.1848 INE651A16CI9 STATE BK OF MYSORE 17-Sep-12 97.7347 9.4000 2 200 97.7347 9.4000 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.7229 9.4501 3 100 97.7229 9.4501 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.7477 9.4498 2 100 97.7477 9.4498 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF (I) 18-Sep-12 97.7370 9.2869 10 850 97.7542 9.2148 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.5426 9.4799 1 125 97.5426 9.4799 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.5502 9.4498 1 50 97.5502 9.4498 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF (I) 24-Sep-12 97.5375 9.5000 1 50 97.5375 9.5000 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 97.5375 9.5000 1 25 97.5375 9.5000 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 97.5179 9.4799 1 100 97.5179 9.4799 INE651A16CC2 STATE BK OF MYSORE 12-Oct-12 97.0493 9.6500 1 15 97.0493 9.6500 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 96.7351 9.7001 2 300 96.7351 9.7001 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 96.1700 9.6908 1 5 96.1700 9.6908 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 95.9908 9.7100 1 20 95.9908 9.7100 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 96.0753 9.2611 1 1 96.0753 9.2611 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 95.8603 9.7299 1 50 95.8603 9.7299 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 95.7616 9.6736 1 0.02 95.7616 9.6736 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 95.7177 9.7200 1 50 95.7177 9.7200 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.6775 9.6999 1 25 95.6775 9.6999 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 95.5440 9.7833 3 225 95.5585 9.7500 INE171A16DI6 THE FEDERAL BK 10-Dec-12 95.5585 9.7500 1 50 95.5585 9.7500 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 95.6146 9.4050 2 100 95.6146 9.4050 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.4832 9.7001 1 25 95.4832 9.7001 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 95.4151 9.6901 1 25 95.4151 9.6901 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 95.4438 9.6800 1 25 95.4438 9.6800 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.4106 9.7000 1 50 95.4106 9.7000 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.3971 9.7300 1 50 95.3971 9.7300 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.3864 9.7001 1 50 95.3864 9.7001 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 95.3623 9.6999 1 25 95.3623 9.6999 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 95.4468 9.4630 1 5 95.4468 9.4630 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.3839 9.6001 1 50 95.3839 9.6001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.2175 9.6999 1 50 95.2175 9.6999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.1934 9.7000 1 50 95.1934 9.7000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.1934 9.7000 1 50 95.1934 9.7000 INE654A16BH7 SBT 10-Jan-13 94.8436 9.7275 1 50 94.8436 9.7275 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 94.5225 9.7025 1 50 94.5225 9.7025 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 94.2510 9.6799 1 1.25 94.2510 9.6799 INE691A16FN8 UCO BK 28-Feb-13 93.6514 9.7799 1 25 93.6514 9.7799 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 93.5835 9.7000 1 50 93.5835 9.7000 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 93.6455 9.5999 1 25 93.6455 9.5999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.5209 9.7633 3 75 93.5168 9.7700 INE084A16683 BK OF (I) 5-Mar-13 93.5478 9.7200 2 25 93.5478 9.7200 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 93.4825 9.7500 2 10 93.4825 9.7500 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.2640 9.8001 1 25 93.2640 9.8001 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 93.2833 9.7700 1 25 93.2833 9.7700 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.3282 9.7000 1 6 93.3282 9.7000 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 93.1149 9.8499 1 25 93.1149 9.8499 INE084A16774 BK OF (I) 25-Mar-13 93.0675 9.7800 1 50 93.0675 9.7800 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 93.0543 9.8000 1 25 93.0543 9.8000 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-13 93.0576 9.7599 2 4.6 93.0576 9.7599 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 93.0443 9.7800 1 50 93.0443 9.7800 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 93.0278 9.7699 1 50 93.0278 9.7699 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 92.9815 9.7699 2 50 92.9815 9.7699 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 92.9547 9.8101 1 11 92.9547 9.8101 INE528G16OG5 YES BK 28-Mar-13 92.9431 9.8274 1 10.5 92.9431 9.8274 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 91.5062 9.6800 1 25 91.5062 9.6800 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 91.2431 9.8400 1 100 91.2431 9.8400 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 91.4409 9.5167 2 60 91.2904 9.7000 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 91.3125 9.7001 1 40 91.3125 9.7001 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 91.4164 9.5200 1 25 91.4164 9.5200 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 91.3669 9.5801 2 17 91.3669 9.5801 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 91.4329 9.5000 1 10 91.4329 9.5000 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 91.3552 9.5150 5 35 91.3552 9.5150 INE528G16PL2 YES BK 17-Jun-13 91.3261 9.5501 1 10 91.3261 9.5501 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 91.2184 9.6800 1 8.5 91.2184 9.6800 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 91.1945 9.6823 5 300 91.1964 9.6800 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 91.3459 9.5000 1 10 91.3459 9.5000 =============================================================================================== *: Crores