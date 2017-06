Jun 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16DD6 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-12 99.9329 8.1652 3 75 99.9331 8.1449 INE077A16844 DENA BK 25-Jun-12 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE084A16717 BK OF (I) 25-Jun-12 99.9329 8.1754 2 50 99.9331 8.1449 INE692A16BA2 UNION BK OF (I) 25-Jun-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.9093 8.2869 5 284.5 99.9097 8.2473 INE483A16AZ5 CENTRAL BK OF (I) 26-Jun-12 99.9097 8.2473 2 150 99.9097 8.2473 INE008A16HO9 IDBI BK 26-Jun-12 99.9097 8.2473 3 120 99.9097 8.2473 INE160A16HT7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-12 99.9108 8.1468 2 50 99.9108 8.1468 INE648A16DY0 SBBJ 26-Jun-12 99.9105 8.1742 2 50 99.9108 8.1468 INE476A16HH2 CANARA BK 26-Jun-12 99.9094 8.2702 2 50 99.9087 8.3387 INE683A16369 THE SOUTH (I)N BK 27-Jun-12 99.8856 8.3608 2 275 99.8856 8.3608 INE095A16FK8 INDUSIND BK 27-Jun-12 99.8858 8.3476 3 125 99.8853 8.3827 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.8871 8.2510 1 50 99.8871 8.2510 INE090A16OA2 ICICI BK 28-Jun-12 99.8646 8.2480 1 70 99.8646 8.2480 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 99.8420 8.2516 1 75 99.8420 8.2516 INE237A16LC1 KOTAK MAH BK 29-Jun-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE238A16PM9 AXIS BK 6-Jul-12 99.6465 9.2489 1 50 99.6465 9.2489 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 99.6446 9.2988 1 25 99.6446 9.2988 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 99.5459 9.2501 1 25 99.5459 9.2501 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 99.4957 9.2501 1 100 99.4957 9.2501 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 99.4735 9.1995 1 25 99.4735 9.1995 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 99.3922 9.3002 1 25 99.3922 9.3002 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.4763 9.1503 3 15 99.4763 9.1503 INE166A16FI1 ING VYSYA BK 6-Aug-12 98.8640 9.3201 3 150 98.8640 9.3201 INE166A16FM3 ING VYSYA BK 16-Aug-12 98.6151 9.3198 3 100 98.6151 9.3198 INE483A16CX6 CENTRAL BK OF (I) 23-Aug-12 98.4613 9.2000 1 5 98.4613 9.2000 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 98.0163 9.1198 1 50 98.0163 9.1198 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 97.9750 9.2000 1 25 97.9750 9.2000 INE695A16FE8 UNITED BK OF (I) 12-Sep-12 97.9750 9.2000 2 11 97.9750 9.2000 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 97.9508 9.2001 2 11 97.9508 9.2001 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 97.8131 9.3800 24 1850 97.8884 9.0501 INE683A16427 THE SOUTH (I)N BK 17-Sep-12 97.7908 9.4778 4 65 97.7926 9.4700 INE008A16LK9 IDBI BK 17-Sep-12 97.7835 9.5099 1 25 97.7835 9.5099 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 97.8542 9.1999 1 25 97.8542 9.1999 INE476A16IF4 CANARA BK 17-Sep-12 97.7949 9.4599 1 25 97.7949 9.4599 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 97.9266 9.2002 2 10 97.9266 9.2002 INE528G16PN8 YES BK 17-Sep-12 97.8154 9.3700 1 5 97.8154 9.3700 INE683A16864 THE SOUTH (I)N BK 18-Sep-12 97.7655 9.4799 4 125 97.7655 9.4799 INE695A16FH1 UNITED BK OF (I) 18-Sep-12 97.7689 9.4652 1 25 97.7689 9.4652 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 97.7574 9.5151 1 22 97.7574 9.5151 INE428A16GZ7 ALLAHABAD BK 18-Sep-12 97.8439 9.1400 1 5 97.8439 9.1400 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 97.7224 9.4522 18 1425 97.7223 9.4526 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 97.7234 9.4480 17 1175 97.7429 9.3652 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF (I) 20-Sep-12 97.7260 9.4371 11 1025 97.7159 9.4798 INE651A16CQ2 STATE BK OF MYSORE 20-Sep-12 97.7318 9.4124 3 350 97.5520 10.1771 INE683A16849 THE SOUTH (I)N BK 20-Sep-12 97.7182 9.4701 1 15 97.7182 9.4701 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 97.7305 9.3143 6 450 97.7339 9.3001 INE141A16HZ4 OBC 21-Sep-12 97.7137 9.3849 3 250 97.7137 9.3849 INE683A16856 THE SOUTH (I)N BK 21-Sep-12 97.6911 9.4799 2 100 97.6911 9.4799 INE649A16BM7 STATE BK OF HYDERABAD 28-Sep-12 97.5663 9.2904 1 0.75 97.5663 9.2904 INE705A16CK9 VIJAYA BK 1-Nov-12 96.7258 9.3600 1 0.75 96.7258 9.3600 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.1190 9.5699 2 50 96.1190 9.5699 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 96.1456 9.3201 1 50 96.1456 9.3201 INE692A16AU2 UNION BK OF (I) 27-Nov-12 96.0741 9.4399 2 50 96.0781 9.4299 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 96.0741 9.5001 2 50 96.0741 9.5001 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 95.9435 9.4099 1 50 95.9435 9.4099 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 95.8373 9.4933 3 75 95.8345 9.5000 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 95.9186 9.3000 1 25 95.9186 9.3000 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 95.8740 9.5200 1 20 95.8740 9.5200 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 95.7475 9.4801 1 50 95.7475 9.4801 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.7237 9.4801 1 75 95.7237 9.4801 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 95.6875 9.4000 1 25 95.6875 9.4000 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.6182 9.4500 1 50 95.6182 9.4500 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 95.5322 9.5900 1 25 95.5322 9.5900 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 95.3687 9.5812 2 50 95.4154 9.4799 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 95.4523 9.4000 1 25 95.4523 9.4000 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.2766 9.6251 1 0.25 95.2766 9.6251 INE649A16CA0 STATE BK OF HYDERABAD 11-Jan-13 95.0174 9.5701 1 50 95.0174 9.5701 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 94.4691 9.5401 2 75 94.4691 9.5401 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 94.1668 9.5000 2 50 94.1668 9.5000 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 94.1668 9.5000 1 25 94.1668 9.5000 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 93.9666 9.4500 1 25 93.9666 9.4500 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 93.9297 9.5500 1 25 93.9297 9.5500 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 93.9257 9.4799 1 100 93.9257 9.4799 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.5478 9.4999 1 25 93.5478 9.4999 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.6060 9.4800 1 100 93.6060 9.4800 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 93.4931 9.5501 1 25 93.4931 9.5501 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 93.2979 9.5000 1 25 93.2979 9.5000 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 93.2650 9.5500 1 25 93.2650 9.5500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF (I) 25-Mar-13 93.2880 9.5150 1 5 93.2880 9.5150 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 93.3187 9.5375 1 50 93.3187 9.5375 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 91.5200 9.5000 1 6.5 91.5200 9.5000 INE562A16BN0 INDIAN BK 14-Jun-13 91.3837 9.6400 1 50 91.3837 9.6400 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 91.4650 9.5405 1 1 91.4650 9.5405 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 91.3505 9.6000 1 25 91.3505 9.6000 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 91.3176 9.6400 1 10 91.3176 9.6400 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 91.1881 9.6900 3 70 91.1881 9.6900 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 91.2296 9.6400 1 50 91.2296 9.6400 INE237A16PL3 KOTAK MAH BK 21-Jun-13 91.1869 9.6914 2 35 91.1798 9.7000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com