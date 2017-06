Jun 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16FX7 UCO BK 26-Jun-12 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE476A16HN0 CANARA BK 27-Jun-12 99.9548 8.2527 1 65 99.9548 8.2527 INE428A16GO1 ALLAHABAD BK 27-Jun-12 99.9548 8.2527 1 50 99.9548 8.2527 INE434A16AD5 ANDHRA BK 27-Jun-12 99.9548 8.2527 1 50 99.9548 8.2527 INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.9326 8.2059 1 75 99.9326 8.2059 INE483A16CQ0 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jun-12 99.9326 8.2059 1 50 99.9326 8.2059 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 99.9339 8.0475 2 30 99.9339 8.0475 INE166A16FE0 ING VYSYA BK 28-Jun-12 99.9548 8.2527 1 25 99.9548 8.2527 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 99.9100 8.2199 1 25 99.9100 8.2199 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.7999 9.1479 1 25 99.7999 9.1479 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 99.7749 9.1497 1 25 99.7749 9.1497 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 99.6503 9.1492 1 50 99.6503 9.1492 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 99.4678 9.2996 1 25 99.4678 9.2996 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 98.9299 9.4003 1 5 98.9299 9.4003 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.7865 9.1504 1 25 98.7865 9.1504 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.8110 9.1501 2 10 98.8110 9.1501 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 98.7513 9.0498 1 10 98.7513 9.0498 INE166A16FM3 ING VYSYA BK 16-Aug-12 98.6896 9.3201 1 10 98.6896 9.3201 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.2755 9.1498 1 25 98.2755 9.1498 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 98.1592 9.2499 1 25 98.1592 9.2499 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 98.1063 9.1499 1 25 98.1063 9.1499 INE237A16LW9 KOTAK MAH BK 10-Sep-12 98.0815 9.2721 1 0.6 98.0815 9.2721 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 98.0268 9.3002 1 25 98.0268 9.3002 INE654A16BD6 SBT 14-Sep-12 98.0099 9.1498 1 25 98.0099 9.1498 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 97.8954 9.3416 5 300 97.8958 9.3398 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 97.9879 9.0301 1 25 97.9879 9.0301 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 97.9266 9.2002 1 25 97.9266 9.2002 INE036D16CB2 THE KARUR VYSYA BK 17-Sep-12 97.9090 9.2799 1 25 97.9090 9.2799 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 97.9508 9.2001 1 25 97.9508 9.2001 INE683A16427 THE SOUTH INDIAN BANK 17-Sep-12 97.8671 9.4699 2 5 97.8671 9.4699 INE476A16IG2 CANARA BK 18-Sep-12 97.8547 9.4141 4 300 97.8612 9.3850 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 97.8333 9.5101 1 3 97.8333 9.5101 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 97.8542 9.1999 3 275 97.8542 9.1999 INE077A16943 DENA BK 20-Sep-12 97.8120 9.3849 3 200 97.8120 9.3849 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 97.8182 9.3577 1 50 97.8182 9.3577 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 97.7710 9.4560 9 675 97.7597 9.5051 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 97.7764 9.4328 3 425 97.7712 9.4552 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 97.8070 9.2999 3 325 97.8070 9.2999 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 97.8542 9.1999 1 50 97.8542 9.1999 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.7378 9.2837 9 575 97.6970 9.4551 INE084A16873 BK OF INDIA 24-Sep-12 97.7875 9.0751 2 500 97.7875 9.0751 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 97.7736 9.1333 3 300 97.7839 9.0902 INE166A16FR2 ING VYSYA BK 24-Sep-12 97.7256 9.3349 1 250 97.7256 9.3349 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.7711 9.1438 5 200 97.7744 9.1301 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 97.7977 9.0323 3 200 97.7971 9.0348 INE036D16CE6 THE KARUR VYSYA BK 24-Sep-12 97.7387 9.2799 3 125 97.7387 9.2799 INE705A16FF2 VIJAYA BK 24-Sep-12 97.7899 9.0650 1 100 97.7899 9.0650 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.7936 9.1501 1 25 97.7936 9.1501 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 95.7925 9.6000 3 100 95.7925 9.6000 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 95.7799 9.4600 1 25 95.7799 9.4600 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.6743 9.4301 1 25 95.6743 9.4301 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 95.5530 9.4899 1 100 95.5530 9.4899 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.4842 9.4328 2 130 95.4535 9.5001 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 95.4535 9.5001 2 50 95.4535 9.5001 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.4528 9.4500 1 25 95.4528 9.4500 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 95.4535 9.5001 1 5 95.4535 9.5001 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 94.7791 9.6201 1 100 94.7791 9.6201 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 94.7658 9.6000 1 100 94.7658 9.6000 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 94.4363 9.6000 1 25 94.4363 9.6000 INE483A16CC0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Feb-13 94.2724 9.6000 1 50 94.2724 9.6000 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 94.0857 9.6001 1 75 94.0857 9.6001 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 94.1031 9.5701 2 50 94.1031 9.5701 INE695A16EJ0 UNITED BK OF INDIA 25-Feb-13 93.9463 9.5999 1 50 93.9463 9.5999 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 93.9759 9.5500 1 10 93.9759 9.5500 INE428A16FW6 ALLAHABAD BK 27-Feb-13 93.9058 9.5900 2 50 93.9058 9.5900 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 93.8767 9.5999 1 25 93.8767 9.5999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 93.8986 9.5634 3 75 93.8946 9.5701 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 93.8836 9.5499 1 25 93.8836 9.5499 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.6411 9.5699 1 25 93.6411 9.5699 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 93.6516 9.5901 1 25 93.6516 9.5901 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 93.6889 9.5299 1 5 93.6889 9.5299 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 93.5973 9.5300 2 30 93.5973 9.5300 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.5933 9.5001 1 6 93.5933 9.5001 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 93.4779 9.6100 1 25 93.4779 9.6100 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 93.4346 9.5700 1 25 93.4346 9.5700 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 93.2975 9.5699 1 25 93.2975 9.5699 INE654A16BR6 SBT 28-Mar-13 93.2650 9.5500 1 25 93.2650 9.5500 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 91.5792 9.7000 1 2 91.5792 9.7000 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 91.5968 9.6500 1 4 91.5968 9.6500 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 91.5886 9.5775 1 10 91.5886 9.5775 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 91.5264 9.6000 1 5 91.5264 9.6000 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 91.3919 9.6300 1 1.5 91.3919 9.6300 INE691A16GG0 UCO BK 17-Jun-13 91.3919 9.6300 1 1 91.3919 9.6300 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 91.3535 9.6499 2 50 91.3535 9.6499 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 91.2946 9.6411 6 370 91.2935 9.6425 INE008A16LN3 IDBI BK 21-Jun-13 91.2791 9.6600 1 50 91.2791 9.6600