Jun 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16GL7 ALLAHABAD BK 28-Jun-12 99.9562 7.9970 1 100 99.9562 7.9970 INE695A16EU7 UNITED BK OF INDIA 28-Jun-12 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE476A16HR1 CANARA BK 28-Jun-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE160A16HV3 PUNJAB NATIONAL BK 28-Jun-12 99.9554 8.1431 1 10 99.9554 8.1431 INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 99.9342 8.0150 4 225 99.9343 7.9988 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 99.9335 8.0962 2 75 99.9335 8.0962 INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE695A16ET9 UNITED BK OF INDIA 29-Jun-12 99.9335 8.0962 1 25 99.9335 8.0962 INE168A16EA7 JK BK 29-Jun-12 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.8490 9.1997 4 125 99.8490 9.1997 INE562A16AZ6 INDIAN BK 3-Jul-12 99.8482 9.2485 1 100 99.8482 9.2485 INE562A16AZ6 INDIAN BK 3-Jul-12 99.8248 9.1515 1 100 99.8248 9.1515 INE428A16GP8 ALLAHABAD BK 3-Jul-12 99.8482 9.2485 1 100 99.8482 9.2485 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.8251 9.1361 3 85 99.8248 9.1515 INE095A16DL1 INDUSIND BK 3-Jul-12 99.8220 9.2980 1 5 99.8220 9.2980 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 98.9299 9.4003 1 0.15 98.9299 9.4003 INE667A16776 SYNDICATE BK 9-Aug-12 98.9090 9.1502 1 25 98.9090 9.1502 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.8110 9.1501 1 10 98.8110 9.1501 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 98.7445 9.0997 1 25 98.7445 9.0997 INE648A16CR6 SBBJ 23-Aug-12 98.5792 9.0701 1 25 98.5792 9.0701 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.4394 9.3331 1 350 98.4394 9.3331 INE112A16BW5 CORPORATION BK 3-Sep-12 98.2906 9.1997 1 25 98.2906 9.1997 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 98.3070 9.1100 1 25 98.3070 9.1100 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.2419 9.1999 2 25 98.2419 9.1999 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 98.2142 9.2176 1 50 98.2142 9.2176 INE090A16UO0 ICICI BK 6-Sep-12 98.2080 9.2502 1 15 98.2080 9.2502 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 98.1304 9.1501 1 4 98.1304 9.1501 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.1063 9.1499 1 25 98.1063 9.1499 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 98.0883 9.1201 1 30 98.0883 9.1201 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 98.0719 9.1999 1 25 98.0719 9.1999 INE695A16FE8 UNITED BK OF INDIA 12-Sep-12 98.0719 9.1999 1 5 98.0719 9.1999 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 98.0477 9.1997 1 5 98.0477 9.1997 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.0234 9.2001 1 25 98.0234 9.2001 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 97.9448 9.2276 2 50 97.9448 9.2276 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 97.7949 9.4599 1 100 97.7949 9.4599 INE648A16EN1 SBBJ 21-Sep-12 97.8804 9.0851 1 50 97.8804 9.0851 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 97.8473 9.2301 1 50 97.8473 9.2301 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 97.7685 9.2564 7 700 97.7618 9.2850 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 97.7762 9.2239 15 605 97.7848 9.1874 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.7892 9.1687 8 525 97.7865 9.1802 INE648A16EK7 SBBJ 24-Sep-12 97.7241 9.4450 2 500 97.7241 9.4450 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 97.7135 9.4900 2 200 97.7135 9.4900 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.7342 9.4020 3 125 97.7206 9.4599 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 97.7565 9.2052 4 350 97.7565 9.2052 INE528G16MK1 YES BK 25-Sep-12 97.7291 9.3202 1 100 97.7291 9.3202 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.2894 9.4400 1 25 96.2894 9.4400 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 96.1300 9.4801 1 100 96.1300 9.4801 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 96.1179 9.4500 1 25 96.1179 9.4500 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 96.0425 9.4001 2 50 96.0425 9.4001 INE528G16NL7 YES BK 3-Dec-12 95.9859 9.6001 1 5 95.9859 9.6001 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 95.7561 9.4601 1 25 95.7561 9.4601 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 95.7529 9.4675 1 25 95.7529 9.4675 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.6743 9.4301 1 50 95.6743 9.4301 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 95.6656 9.4499 1 25 95.6656 9.4499 INE683A16583 THE SOUTH INDIAN BK 18-Dec-12 95.6710 9.4376 1 0.6 95.6710 9.4376 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.6639 9.4001 2 50 95.6639 9.4001 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 95.6211 9.4435 1 0.01 95.6211 9.4435 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.6012 9.4350 1 50 95.6012 9.4350 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 95.5327 9.4299 1 25 95.5327 9.4299 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 95.5236 9.4500 1 25 95.5236 9.4500 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.4855 9.4301 1 25 95.4855 9.4301 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 95.4764 9.4500 1 25 95.4764 9.4500 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 95.2405 9.5499 1 100 95.2405 9.5499 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 95.2263 9.5299 1 0.01 95.2263 9.5299 INE649A16CA0 STATE BK OF HYDERABAD 11-Jan-13 95.0436 9.5650 1 50 95.0436 9.5650 INE705A16DQ4 VIJAYA BK 14-Jan-13 94.9789 9.5999 1 5 94.9789 9.5999 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 93.9695 9.6000 1 15 93.9695 9.6000 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 93.8193 9.5800 1 75 93.8193 9.5800 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.8665 9.5400 1 25 93.8665 9.5400 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 93.7769 9.6501 1 5 93.7769 9.6501 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.8677 9.5001 1 25 93.8677 9.5001 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 93.7515 9.5400 1 25 93.7515 9.5400 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 93.6578 9.5801 2 50 93.6578 9.5801 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.6393 9.6099 1 25 93.6393 9.6099 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 93.6765 9.5499 1 25 93.6765 9.5499 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 93.6500 9.6300 1 25 93.6500 9.6300 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.6685 9.6000 1 25 93.6685 9.6000 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.7303 9.5001 1 25 93.7303 9.5001 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.6014 9.5599 2 50 93.6014 9.5599 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.5892 9.5429 3 105 93.6161 9.5001 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.5847 9.5500 1 25 93.5847 9.5500 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 93.5921 9.5382 1 3.75 93.5921 9.5382 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 93.4703 9.5500 1 5 93.4703 9.5500 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 93.4410 9.5600 1 5 93.4410 9.5600 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 93.3431 9.5350 1 50 93.3431 9.5350 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 93.3268 9.5600 2 10 93.3268 9.5600 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 93.2796 9.5624 1 0.5 93.2796 9.5624 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 91.6349 9.6300 3 3.25 91.6349 9.6300 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 91.3314 9.6500 1 6.5 91.3314 9.6500 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 91.2724 9.6950 1 5 91.2724 9.6950 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 91.2478 9.6445 6 165 91.2516 9.6399 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 91.3759 9.4900 1 50 91.3759 9.4900 INE008A16LO1 IDBI BK 24-Jun-13 91.2681 9.6200 2 20 91.2681 9.6200 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 91.2487 9.6169 10 290 91.2275 9.6425 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 91.2379 9.6300 6 75 91.2379 9.6300 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 91.2794 9.5800 2 60 91.2794 9.5800 