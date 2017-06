Jun 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16HT7 CANARA BK 29-Jun-12 99.9557 8.0831 2 175 99.9556 8.1066 INE695A16ET9 UNITED BK OF INDIA 29-Jun-12 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE008A16HR2 IDBI BK 29-Jun-12 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE077A16869 DENA BK 2-Jul-12 99.9452 5.0032 1 235 99.9452 5.0032 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.8498 9.1481 6 440 99.8506 9.1021 INE008A16JX6 IDBI BK 3-Jul-12 99.8498 9.1509 3 250 99.8498 9.1509 INE141A16HI0 OBC 3-Jul-12 99.8498 9.1509 3 250 99.8498 9.1509 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 99.8498 9.1509 1 50 99.8498 9.1509 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 99.8498 9.1509 1 50 99.8498 9.1509 INE160A16FQ7 PUNJAB NATIONAL BK 12-Jul-12 99.6233 9.2010 1 50 99.6233 9.2010 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.5508 9.1499 1 15 99.5508 9.1499 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.5140 9.3819 1 5.01 99.5140 9.3819 INE651A16DE6 STATE BK OF MYSORE 3-Aug-12 99.0787 9.1733 3 300 99.0790 9.1700 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 98.9289 9.1903 3 75 98.9289 9.1903 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 98.8481 9.0499 2 50 98.8481 9.0499 INE654A16BB0 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Aug-12 98.8748 9.0298 1 25 98.8748 9.0298 INE652A16DR6 STATE BK OF PATIALA 16-Aug-12 98.7661 9.1200 2 115 98.7661 9.1200 INE562A16910 INDIAN BK 16-Aug-12 98.7714 9.0803 1 25 98.7714 9.0803 INE112A16BU9 CORPORATION BK 21-Aug-12 98.6644 9.1499 1 5 98.6644 9.1499 INE008A16KK1 IDBI BK 22-Aug-12 98.6473 9.1001 1 75 98.6473 9.1001 INE008A16KK1 IDBI BK 22-Aug-12 98.6231 9.0997 1 25 98.6231 9.0997 INE683A16385 THE SOUTH INDIAN BANK 23-Aug-12 98.5685 9.2997 1 20 98.5685 9.2997 INE483A16CX6 CENTRAL BK OF INDIA 23-Aug-12 98.6350 9.0200 1 10 98.6350 9.0200 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.4646 9.3305 3 105 98.4646 9.3305 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 98.4778 9.0999 1 5 98.4778 9.0999 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 98.3271 9.0000 2 100 98.3271 9.0000 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 98.1063 9.1499 2 30 98.1063 9.1499 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.1316 9.0251 2 50 98.1266 9.0499 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.1027 9.0501 1 25 98.1027 9.0501 INE008A16LK9 IDBI BK 17-Sep-12 97.9718 9.2149 2 200 97.9718 9.2149 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.0063 9.0550 2 50 97.9966 9.0999 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 97.9664 9.2399 2 50 97.9664 9.2399 INE483A16DG9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Sep-12 98.0138 9.0202 1 25 98.0138 9.0202 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 97.9487 9.1001 1 25 97.9487 9.1001 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 97.8907 9.1452 2 100 97.8907 9.1452 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.8140 9.1652 14 1150 97.8048 9.2049 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 97.8454 9.0310 7 500 97.8444 9.0351 INE648A16EK7 SBBJ 24-Sep-12 97.8287 9.1024 2 200 97.8293 9.0998 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 97.8105 9.1803 6 165 97.8106 9.1800 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 97.8103 9.1814 4 139.5 97.8095 9.1847 INE237A16MD7 KOTAK MAH BK 24-Sep-12 97.7943 9.2499 1 5 97.7943 9.2499 INE652A16CI7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-12 97.7792 9.2110 9 775 97.7253 9.4399 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 97.7926 9.1544 5 300 97.7924 9.1552 INE695A16FI9 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-12 97.7736 9.2349 3 175 97.7736 9.2349 INE008A16IE8 IDBI BK 25-Sep-12 97.7928 9.1533 3 75 97.7936 9.1501 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 97.7960 9.1399 1 50 97.7960 9.1399 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 97.7666 9.1629 7 800 97.7565 9.2052 INE691A16GK2 UCO BK 26-Sep-12 97.7576 9.2007 8 600 97.7542 9.2148 INE528G16PO6 YES BK 26-Sep-12 97.7291 9.3202 1 200 97.7291 9.3202 INE695A16FJ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-12 97.7673 9.1598 1 100 97.7673 9.1598 INE652A16CJ5 STATE BK OF PATIALA 27-Sep-12 97.7601 9.0902 1 50 97.7601 9.0902 INE705A16CF9 VIJAYA BK 16-Oct-12 97.2064 9.4502 1 5 97.2064 9.4502 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 96.6882 9.4001 1 25 96.6882 9.4001 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.3008 9.4099 1 100 96.3008 9.4099 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 96.1944 9.5000 1 5 96.1944 9.5000 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 96.1457 9.4401 1 25 96.1457 9.4401 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 95.9746 9.4500 1 0.25 95.9746 9.4500 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 95.8013 9.4100 2 100 95.8013 9.4100 INE238A16LS5 AXIS BK 17-Dec-12 95.6262 9.6500 1 2 95.6262 9.6500 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 95.6936 9.4401 1 25 95.6936 9.4401 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.6971 9.3781 4 126 95.6875 9.4000 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 95.6375 9.4599 1 5 95.6375 9.4599 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.6639 9.4001 1 25 95.6639 9.4001 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.5462 9.4001 1 50 95.5462 9.4001 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.5204 9.4051 2 50 95.5227 9.4001 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 95.5046 9.4399 2 25.25 95.5116 9.4245 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 94.4403 9.5500 2 100 94.4403 9.5500 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 94.1843 9.5500 1 25 94.1843 9.5500 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 94.1784 9.4800 1 25 94.1784 9.4800 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 94.2014 9.4800 1 25 94.2014 9.4800 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 94.0221 9.5500 1 25 94.0221 9.5500 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 93.9290 9.5900 1 25 93.9290 9.5900 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 93.6690 9.6367 2 75 93.6608 9.6500 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.6930 9.4501 1 25 93.6930 9.4501 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.6390 9.4999 4 155 93.6390 9.4999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.6139 9.5400 1 25 93.6139 9.5400 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.6390 9.4999 1 4.25 93.6390 9.4999 INE237A16PP4 KOTAK MAH BK 22-Mar-13 93.4795 9.5000 1 5 93.4795 9.5000 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 91.8025 9.5300 1 25 91.8025 9.5300 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 91.2735 9.6401 2 5 91.2735 9.6401 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 91.3562 9.5401 1 50 91.3562 9.5401 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 91.3741 9.4922 3 40 91.3739 9.4925 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 91.2492 9.5900 7 200 91.2492 9.5900