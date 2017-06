Jun 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16KG2 AXIS BK 29-Jun-12 99.9777 8.1413 1 100 99.9777 8.1413 INE705A16FB1 VIJAYA BK 3-Jul-12 99.8754 9.1051 4 450 99.8755 9.0998 INE171A16CV1 THE FEDERAL BK 3-Jul-12 99.8741 9.2023 3 300 99.8741 9.2023 INE166A16FH3 ING VYSYA BK 3-Jul-12 99.8741 9.2023 3 75 99.8741 9.2023 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.8767 9.0120 2 50 99.8765 9.0266 INE705A16FB1 VIJAYA BK 3-Jul-12 99.9003 9.1067 1 25 99.9003 9.1067 INE166A16FH3 ING VYSYA BK 3-Jul-12 99.8993 9.1981 1 20 99.8993 9.1981 INE648A16EC4 SBBJ 4-Jul-12 99.8762 9.0486 1 25 99.8762 9.0486 INE008A16HT8 IDBI BK 5-Jul-12 99.8506 9.1021 1 25 99.8506 9.1021 INE565A16392 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jul-12 99.8010 9.0985 3 45 99.7988 9.1983 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 99.8014 9.0792 1 25 99.8014 9.0792 INE090A16OE4 ICICI BK 6-Jul-12 99.7988 9.1983 1 25 99.7988 9.1983 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 99.7472 9.2506 1 25 99.7472 9.2506 INE562A16AW3 INDIAN BK 10-Jul-12 99.6911 9.4248 1 0.6 99.6911 9.4248 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.5503 9.1601 1 25 99.5503 9.1601 INE695A16FL3 UNITED BK OF INDIA 27-Jul-12 99.2766 9.1718 5 200 99.2771 9.1648 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 99.0580 8.9000 1 5 99.0580 8.9000 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 98.8481 9.0499 1 50 98.8481 9.0499 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.6380 8.9999 1 10 98.6380 8.9999 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 98.5241 9.1129 3 325 98.5238 9.1148 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.5143 9.3298 5 225 98.5143 9.3298 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.4895 9.3298 2 200 98.4895 9.3298 INE476A16IJ6 CANARA BK 28-Aug-12 98.5009 9.1067 3 600 98.5020 9.0998 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 98.4766 9.1072 2 125 98.4761 9.1102 INE651A16DC0 STATE BK OF MYSORE 29-Aug-12 98.4811 9.0798 1 15 98.4811 9.0798 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.4531 9.2498 1 5 98.4531 9.2498 INE434A16CB5 ANDHRA BK 31-Aug-12 98.4620 9.0498 1 10 98.4620 9.0498 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 98.3674 9.0418 3 60 98.3659 9.0501 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.4074 8.9501 1 25 98.4074 8.9501 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.3783 8.9803 1 25 98.3783 8.9803 INE166A16DM8 ING VYSYA BK 3-Sep-12 98.3304 9.2500 1 10 98.3304 9.2500 INE695A16FC2 UNITED BK OF INDIA 4-Sep-12 98.3730 9.0101 1 50 98.3730 9.0101 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.3545 8.9802 3 75 98.3545 8.9802 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.3271 9.0000 1 50 98.3271 9.0000 INE476A16IC1 CANARA BK 5-Sep-12 98.3180 9.0498 1 25 98.3180 9.0498 INE483A16DC8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Sep-12 98.3052 9.1198 1 15 98.3052 9.1198 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 98.3033 8.9998 1 25 98.3033 8.9998 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 98.2794 9.0002 1 25 98.2794 9.0002 INE160A16HO8 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-12 98.2318 9.0001 1 50 98.2318 9.0001 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 98.2222 9.0499 1 10 98.2222 9.0499 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 98.1885 9.0999 2 50 98.1885 9.0999 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.2080 9.0002 1 25 98.2080 9.0002 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 98.1348 9.2498 2 100 98.1348 9.2498 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 98.1445 9.0798 2 100 98.1445 9.0798 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 98.1843 8.9998 2 100 98.1843 8.9998 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 98.1447 9.1998 2 100 98.1447 9.1998 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 98.1324 9.1401 1 25 98.1324 9.1401 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.1398 8.9852 2 50 98.1428 8.9702 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.1354 9.1249 2 50 98.1104 9.2498 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.1266 9.0499 1 5 98.1266 9.0499 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 98.1192 8.9699 1 25 98.1192 8.9699 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 97.9886 9.2498 1 200 97.9886 9.2498 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.0073 9.1618 3 125 98.0163 9.1198 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 98.0656 8.9998 2 50 98.0656 8.9998 INE608A16BS0 PUNJAB AND SIND BK 17-Sep-12 98.0550 9.0501 1 25 98.0550 9.0501 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 98.0056 9.1700 1 25 98.0056 9.1700 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 98.0291 9.0598 1 25 98.0291 9.0598 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Sep-12 97.9598 9.0498 2 150 97.9598 9.0498 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 97.9945 8.9999 1 25 97.9945 8.9999 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 97.9092 9.1699 2 100 97.9092 9.1699 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 97.8445 9.4599 1 75 97.8445 9.4599 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 97.9270 9.0901 1 25 97.9270 9.0901 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.8691 9.0307 10 800 97.8693 9.0300 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 97.8693 9.0300 2 300 97.8693 9.0300 INE705A16FF2 VIJAYA BK 24-Sep-12 97.8277 9.2102 2 200 97.8277 9.2102 INE171A16DJ4 THE FEDERAL BK 24-Sep-12 97.8200 9.2435 4 105 97.8208 9.2401 INE077A16950 DENA BK 24-Sep-12 97.8220 9.2349 1 100 97.8220 9.2349 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF INDIA 24-Sep-12 97.7735 9.4452 2 100 97.7735 9.4452 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 97.8347 9.1798 2 100 97.8347 9.1798 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.7701 9.4600 1 75 97.7701 9.4600 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.8428 9.2499 1 50 97.8428 9.2499 INE434A16AN4 ANDHRA BK 24-Sep-12 97.8624 9.0598 1 25 97.8624 9.0598 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 97.8601 9.0698 1 5 97.8601 9.0698 INE652A16CI7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-12 97.8235 9.1248 7 300 97.8223 9.1298 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 97.8250 9.1183 3 150 97.8246 9.1200 INE695A16FI9 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-12 97.8125 9.1717 3 150 97.8129 9.1701 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 97.7972 9.1348 9 975 97.7936 9.1501 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 97.7967 9.1369 6 575 97.7865 9.1802 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 97.7821 9.1988 6 400 97.7724 9.2400 INE036D16CC0 THE KARUR VYSYA BK 26-Sep-12 97.7630 9.2799 3 200 97.7630 9.2799 INE652A16EA0 STATE BK OF PATIALA 26-Sep-12 97.7854 9.1848 4 175 97.7854 9.1848 INE695A16FJ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-12 97.7891 9.1692 3 150 97.7889 9.1700 INE691A16GK2 UCO BK 26-Sep-12 97.7771 9.2200 2 100 97.7771 9.2200 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 97.7696 9.1502 6 325 97.7696 9.1502 INE036D16CD8 THE KARUR VYSYA BK 27-Sep-12 97.7375 9.2849 1 300 97.7375 9.2849 INE434A16CH2 ANDHRA BK 27-Sep-12 97.7500 9.2325 2 150 97.7506 9.2299 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 97.5248 10.1800 1 55 97.5248 10.1800 INE648A16EM3 SBBJ 4-Oct-12 97.5677 9.2849 1 100 97.5677 9.2849 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 96.5140 9.3500 3 125 96.5140 9.3500 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.3356 9.3810 6 285 96.3360 9.3799 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.0587 9.3600 2 100 96.0587 9.3600 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 96.0228 9.3901 1 100 96.0228 9.3901 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 95.9741 9.5099 1 25 95.9741 9.5099 INE649A16BW6 STATE BK OF HYDERABAD 12-Dec-12 95.8976 9.3499 1 50 95.8976 9.3499 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 95.8976 9.3499 1 25 95.8976 9.3499 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 95.8529 9.3999 1 15 95.8529 9.3999 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 95.7994 9.4701 1 50 95.7994 9.4701 INE090A16RD9 ICICI BK 17-Dec-12 95.7151 9.5000 3 35 95.7151 9.5000 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.7303 9.4101 1 25 95.7303 9.4101 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.7266 9.3644 3 71 95.7242 9.3700 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 95.8425 9.0475 1 5 95.8425 9.0475 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 95.6875 9.4000 1 0.04 95.6875 9.4000 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 95.6657 9.3961 3 125 95.6683 9.3901 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 95.5754 9.4399 2 100 95.5754 9.4399 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 95.5873 9.4133 2 75 95.5843 9.4200 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.5553 9.3800 1 50 95.5553 9.3800 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 95.5462 9.4001 1 25 95.5462 9.4001 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 95.5698 9.3999 1 25 95.5698 9.3999 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.5227 9.4001 2 5.85 95.5227 9.4001 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 95.4992 9.4001 2 100 95.4992 9.4001 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 95.4810 9.4399 1 25 95.4810 9.4399 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 95.2878 9.5000 1 0.01 95.2878 9.5000 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 94.8878 9.4999 1 100 94.8878 9.4999 INE667A16941 SYNDICATE BK 21-Jan-13 94.8878 9.4999 2 51 94.8878 9.4999 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 94.8878 9.4999 1 5 94.8878 9.4999 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 94.8814 9.5125 2 0.63 94.8814 9.5125 INE090A16RY5 ICICI BK 22-Jan-13 94.8387 9.5500 1 50 94.8387 9.5500 INE238A16MR5 AXIS BK 31-Jan-13 94.6540 9.5000 1 200 94.6540 9.5000 INE476A16FV7 CANARA BK 12-Feb-13 94.4029 9.4501 2 125 94.4029 9.4501 INE090A16SK2 ICICI BK 12-Feb-13 94.3815 9.5300 1 50 94.3815 9.5300 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 94.3005 9.5500 1 50 94.3005 9.5500 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 94.3380 9.4425 1 50 94.3380 9.4425 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 94.2132 9.5401 1 25 94.2132 9.5401 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 94.1504 9.6500 1 100 94.1504 9.6500 INE695A16EB7 UNITED BK OF INDIA 19-Feb-13 94.1958 9.5300 1 0.7 94.1958 9.5300 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 94.1668 9.5000 1 100 94.1668 9.5000 INE434A16BD3 ANDHRA BK 22-Feb-13 94.1771 9.4425 1 50 94.1771 9.4425 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 94.0668 9.5133 2 75 94.0511 9.5400 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 94.0746 9.5000 1 50 94.0746 9.5000 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 94.0625 9.4426 1 50 94.0625 9.4426 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 94.0397 9.4424 3 125 94.0397 9.4424 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 93.9344 9.4654 2 26 93.9377 9.4600 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.8926 9.5350 1 25 93.8926 9.5350 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.9193 9.4526 2 50 93.9299 9.4351 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 93.3802 10.3501 1 0.85 93.3802 10.3501 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 93.8722 9.4550 1 100 93.8722 9.4550 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 93.7224 9.5500 1 25 93.7224 9.5500 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 93.7409 9.5200 1 25 93.7409 9.5200 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.7101 9.5700 1 25 93.7101 9.5700 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 93.7339 9.4575 2 50 93.7354 9.4550 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.7158 9.4500 1 100 93.7158 9.4500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.7470 9.4000 2 50 93.7532 9.3900 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.6743 9.4800 1 3.25 93.6743 9.4800 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 93.5991 9.4549 1 75 93.5991 9.4549 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 93.5073 9.5999 1 25 93.5073 9.5999 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 93.5843 9.4426 3 200 93.5891 9.4350 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 93.5160 9.5500 1 25 93.5160 9.5500 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 93.5559 9.4515 1 1 93.5559 9.4515 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 93.4642 9.4533 3 150 93.4663 9.4500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 93.4639 9.4538 2 52.5 93.4147 9.5299 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 93.4469 9.4801 2 25.05 93.4469 9.4801 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 93.4340 9.5000 1 25 93.4340 9.5000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 93.4599 9.4599 1 25 93.4599 9.4599 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 93.3373 9.6499 1 25 93.3373 9.6499 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 93.4178 9.4900 1 25 93.4178 9.4900 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.3855 9.4700 1 25 93.3855 9.4700 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.4211 9.4500 1 25 93.4211 9.4500 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 92.9475 9.5499 1 100 92.9475 9.5499 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 91.3086 9.5712 3 100 91.3075 9.5725 INE141A16IC1 OBC 26-Jun-13 91.2598 9.6300 1 50 91.2598 9.6300 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 91.2287 9.6411 10 225 91.2254 9.6450 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 91.2711 9.5900 6 100 91.2711 9.5900 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 91.2379 9.6300 1 50 91.2379 9.6300 INE668A16444 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Jun-13 91.0030 9.9137 3 48 90.9812 9.9401 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 91.2557 9.6350 1 35 91.2557 9.6350 =============================================================================================== 