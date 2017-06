Jun 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16FH3 ING VYSYA BK 3-Jul-12 99.9015 8.9970 2 150 99.9015 8.9970 INE160A16FR5 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jul-12 99.9023 8.9239 2 50 99.9026 8.8964 INE112A16BS3 CORPORATION BK 3-Jul-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE483A16CW8 CENTRAL BK OF INDIA 3-Jul-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE705A16FB1 VIJAYA BK 3-Jul-12 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE237A16OE1 KOTAK MAH BK 4-Jul-12 99.8769 8.9974 1 13 99.8769 8.9974 INE171A16CY5 THE FEDERAL BK 4-Jul-12 99.8769 8.9974 1 13 99.8769 8.9974 INE077A16877 DENA BK 4-Jul-12 99.8769 8.9974 1 13 99.8769 8.9974 INE476A16HW1 CANARA BK 4-Jul-12 99.8769 8.9974 1 6 99.8769 8.9974 INE608A16DB2 PUNJAB AND SIND BK 5-Jul-12 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE238A16PM9 AXIS BK 6-Jul-12 99.8320 8.7724 6 275 99.8420 8.2516 INE008A16HS0 IDBI BK 6-Jul-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 99.7516 9.0907 4 115.5 99.7472 9.2506 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 99.7295 9.0000 1 25 99.7295 9.0000 INE654A16AY4 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jul-12 99.7295 9.0000 1 25 99.7295 9.0000 INE008A16HV4 IDBI BK 12-Jul-12 99.6805 8.9993 1 100 99.6805 8.9993 INE691A16ED2 UCO BK 13-Jul-12 99.6560 8.9995 1 25 99.6560 8.9995 INE040A16750 HDFC BK 16-Jul-12 99.5809 9.0368 2 40 99.5780 9.0990 INE238A16PE6 AXIS BK 23-Jul-12 99.3699 9.6435 2 1.5 99.3699 9.6435 INE171A16BV3 THE FEDERAL BK 27-Jul-12 99.2755 9.5133 1 0.2 99.2755 9.5133 INE695A16FG3 UNITED BK OF INDIA 6-Aug-12 99.0717 9.0001 1 25 99.0717 9.0001 INE166A16FG5 ING VYSYA BK 7-Aug-12 99.0063 9.3934 1 4.75 99.0063 9.3934 INE651A16CA6 STATE BK OF MYSORE 10-Aug-12 98.9671 9.0701 1 300 98.9671 9.0701 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 98.9106 8.9336 2 75 98.9146 8.9004 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 99.0088 8.7002 1 25 99.0088 8.7002 INE077A16968 DENA BK 20-Aug-12 98.7118 9.1602 2 200 98.7118 9.1602 INE112A16BU9 CORPORATION BK 21-Aug-12 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE683A16757 THE SOUTH INDIAN BK 21-Aug-12 98.7100 9.0001 1 25 98.7100 9.0001 INE562A16BH2 INDIAN BK 22-Aug-12 98.6062 9.5542 1 60 98.6062 9.5542 INE651A16DB2 STATE BK OF MYSORE 23-Aug-12 98.6889 8.8168 3 75 98.6840 8.8499 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.5143 9.3298 1 200 98.5143 9.3298 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 98.5755 8.9399 1 50 98.5755 8.9399 INE008A16KI5 IDBI BK 28-Aug-12 98.5022 9.2502 1 200 98.5022 9.2502 INE476A16IJ6 CANARA BK 28-Aug-12 98.5246 9.1098 3 150 98.5246 9.1098 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 98.4945 9.1459 8 630 98.5182 8.9999 INE112A16BV7 CORPORATION BK 29-Aug-12 98.5376 8.8803 1 25 98.5376 8.8803 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.4366 9.3501 1 100 98.4366 9.3501 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF INDIA 3-Sep-12 98.4074 8.9501 1 25 98.4074 8.9501 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 98.4103 8.8002 1 125 98.4103 8.8002 INE695A16FC2 UNITED BK OF INDIA 4-Sep-12 98.3748 9.0000 2 50 98.3748 9.0000 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 98.5122 8.7500 1 25 98.5122 8.7500 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.3599 8.9503 2 50 98.3599 8.9503 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 98.3599 8.9503 1 25 98.3599 8.9503 INE095A16FW3 INDUSIND BK 7-Sep-12 98.2644 9.2098 2 75 98.2644 9.2098 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 98.3033 8.9998 1 50 98.3033 8.9998 INE695A16FD0 UNITED BK OF INDIA 10-Sep-12 98.1932 9.2002 2 100 98.1932 9.2002 INE168A16CJ2 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Sep-12 98.1415 9.4685 1 1 98.1415 9.4685 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.1837 9.1244 8 350 98.2276 8.9000 INE476A16GV5 CANARA BK 11-Sep-12 98.2472 8.7998 1 100 98.2472 8.7998 INE428A16GY0 ALLAHABAD BK 11-Sep-12 98.2374 8.8499 2 50 98.2374 8.8499 INE112A16CA9 CORPORATION BK 11-Sep-12 98.2120 8.9797 1 25 98.2120 8.9797 INE095A16GB5 INDUSIND BK 12-Sep-12 98.1427 9.2099 1 75 98.1427 9.2099 INE095A16GC3 INDUSIND BK 13-Sep-12 98.1104 9.2498 2 100 98.1104 9.2498 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.2006 8.8002 4 75 98.2006 8.8002 INE649A16BG9 STATE BK OF HYDERABAD 13-Sep-12 98.1766 8.9198 1 25 98.1766 8.9198 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 98.3128 8.7000 1 25 98.3128 8.7000 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.1645 8.9801 1 15 98.1645 8.9801 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.0961 9.2001 1 50 98.0961 9.2001 INE705A16ES8 VIJAYA BK 14-Sep-12 98.1256 9.0549 2 50 98.1256 9.0549 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 98.1672 8.8502 1 25 98.1672 8.8502 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.0155 9.2375 3 400 98.0234 9.2001 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.0267 9.1842 6 300 98.0413 9.1151 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 97.9813 9.4001 1 200 97.9813 9.4001 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 98.0234 9.2001 4 175 98.0234 9.2001 INE476A16IF4 CANARA BK 17-Sep-12 98.0354 9.1429 3 175 98.0234 9.2001 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 98.0424 9.1099 1 25 98.0424 9.1099 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 98.0445 9.0999 1 8.85 98.0445 9.0999 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 98.0202 9.1017 3 300 98.0205 9.1001 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 97.9477 9.2143 6 415 97.9945 8.9999 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 98.1236 8.8352 1 75 98.1236 8.8352 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 98.0163 8.9001 1 25 98.0163 8.9001 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 97.9504 9.0923 9 325 97.9796 8.9601 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 97.8682 9.4650 1 150 97.8682 9.4650 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 97.9620 9.0400 2 100 97.9929 8.9000 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.8707 9.1277 4 450 97.9341 8.8501 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 97.8556 9.1939 8 450 97.8542 9.1999 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.8930 9.0300 1 200 97.8930 9.0300 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 97.8613 9.1688 5 200 97.8473 9.2301 INE705A16FF2 VIJAYA BK 24-Sep-12 97.8519 9.2100 5 175 97.8519 9.2100 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 97.8711 9.1260 2 125 97.9021 8.9901 INE483A16CS6 CENTRAL BK OF INDIA 24-Sep-12 97.7983 9.4450 1 100 97.7983 9.4450 INE565A16640 INDIAN OVERSEAS BK 24-Sep-12 97.8964 9.0151 1 100 97.8964 9.0151 INE171A16DJ4 THE FEDERAL BK 24-Sep-12 97.8747 9.1101 2 100 97.8747 9.1101 INE077A16950 DENA BK 24-Sep-12 97.8702 9.1298 1 50 97.8702 9.1298 INE036D16CE6 THE KARUR VYSYA BK 24-Sep-12 97.8381 9.2705 1 50 97.8381 9.2705 INE476A16HJ8 CANARA BK 25-Sep-12 97.8399 9.1571 2 350 97.8300 9.2002 INE648A16EP6 SBBJ 25-Sep-12 97.8551 9.0914 8 200 97.8554 9.0902 INE528G16MK1 YES BK 25-Sep-12 97.8024 9.3199 1 100 97.8024 9.3199 INE652A16EA0 STATE BK OF PATIALA 26-Sep-12 97.8094 9.1851 2 400 97.8094 9.1851 INE648A16EQ4 SBBJ 26-Sep-12 97.8316 9.0900 3 300 97.8316 9.0900 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 97.8409 9.0501 3 250 97.8409 9.0501 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 97.8489 9.0159 4 250 97.8760 8.8998 INE695A16FJ7 UNITED BK OF INDIA 26-Sep-12 97.8168 9.1533 2 150 97.8176 9.1500 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 97.8199 9.1401 4 150 97.8199 9.1401 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 97.7936 9.1501 9 1200 97.7936 9.1501 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 97.7905 9.1631 8 500 97.8290 9.0000 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 97.7736 9.2349 4 400 97.7736 9.2349 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF INDIA 27-Sep-12 97.7323 9.4100 2 300 97.7500 9.3350 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 97.8290 9.0000 1 25 97.8290 9.0000 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 97.7767 9.1203 4 425 97.7708 9.1452 INE476A16HO8 CANARA BK 28-Sep-12 97.7942 9.0470 2 175 97.7768 9.1200 INE141A16EZ1 OBC 28-Sep-12 97.5248 10.1800 1 50 97.5248 10.1800 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 97.5378 9.5977 2 100 97.5566 9.5227 INE695A16FK5 UNITED BK OF INDIA 5-Oct-12 97.5380 9.4010 3 250 97.5370 9.4051 INE261F16157 NATIONAL BK FOR 25-Oct-12 97.0964 9.2501 1 25 97.0964 9.2501 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 96.4241 9.4000 2 25 96.4241 9.4000 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.3706 9.3511 3 60 96.3748 9.3399 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 96.2091 9.4000 1 5 96.2091 9.4000 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 96.1711 9.1974 1 1 96.1711 9.1974 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 96.0708 9.3301 1 100 96.0708 9.3301 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 96.0446 9.3366 2 75 96.0432 9.3399 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 95.9060 9.3299 2 75 95.9060 9.3299 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 95.8765 9.4001 1 15 95.8765 9.4001 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 95.8782 9.3401 2 50 95.8782 9.3401 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 95.8275 9.4600 1 25 95.8275 9.4600 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 95.8034 9.3500 1 25 95.8034 9.3500 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.7881 9.3310 6 250.5 95.7881 9.3311 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 95.7799 9.3500 1 25 95.7799 9.3500 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 95.7608 9.3399 1 1 95.7608 9.3399 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 95.7329 9.3501 1 25 95.7329 9.3501 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 95.6391 9.3500 1 25 95.6391 9.3500 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.6013 9.3300 1 25 95.6013 9.3300 INE008A16IS8 IDBI BK 9-Jan-13 95.2319 9.4201 2 75 95.2319 9.4201 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 94.8858 9.5500 1 150 94.8858 9.5500 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 94.8566 9.6075 4 0.8 94.8566 9.6075 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 94.2992 9.3499 1 25 94.2992 9.3499 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 94.1561 9.4000 1 25 94.1561 9.4000 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 94.0494 9.5825 2 1.1 94.1517 9.4076 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 94.1568 9.3600 1 25 94.1568 9.3600 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 94.0590 9.4099 1 50 94.0590 9.4099 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 94.0322 9.4551 1 25 94.0322 9.4551 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 93.9966 9.4000 1 25 93.9966 9.4000 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 93.8767 9.5999 1 1 93.8767 9.5999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 93.9664 9.4124 3 100 94.0040 9.3499 INE090A16SY3 ICICI BK 5-Mar-13 93.9437 9.4500 1 100 93.9437 9.4500 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 93.9558 9.4299 1 25 93.9558 9.4299 INE238A16NU7 AXIS BK 8-Mar-13 93.9011 9.4075 1 0.1 93.9011 9.4075 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 93.8007 9.4600 2 50 93.8007 9.4600 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 93.7582 9.4183 2 150 93.7696 9.4000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 93.7758 9.3900 1 5 93.7758 9.3900 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 93.7657 9.3699 2 100 93.7657 9.3699 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.7438 9.4050 2 50 93.7719 9.3600 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 93.7282 9.4301 1 3.75 93.7282 9.4301 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 93.6539 9.4400 1 25 93.6539 9.4400 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 93.6476 9.4500 1 25 93.6476 9.4500 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 93.6744 9.4075 1 1 93.6744 9.4075 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 93.6086 9.4399 1 25 93.6086 9.4399 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 93.6022 9.4500 2 25 93.6022 9.4500 INE238A16OE9 AXIS BK 21-Mar-13 93.6066 9.4075 1 0.1 93.6066 9.4075 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 93.5018 9.4300 1 5 93.5018 9.4300 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 93.4567 9.5001 1 5 93.4567 9.5001 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 93.5245 9.3600 2 50 93.5245 9.3600 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 93.5180 9.3701 1 5 93.5180 9.3701 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 93.5021 9.3600 1 25 93.5021 9.3600 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 93.4260 9.4424 2 30 93.4667 9.3799 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 93.4732 9.3699 1 5 93.4732 9.3699 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 92.7178 9.6200 1 30 92.7178 9.6200 INE238A16PS6 AXIS BK 22-May-13 92.1585 9.4975 1 0.2 92.1585 9.4975 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 91.9627 9.4100 1 5 91.9627 9.4100 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 91.8184 9.3999 1 5 91.8184 9.3999 INE090A16UK8 ICICI BK 10-Jun-13 91.7784 9.4500 1 5 91.7784 9.4500 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 91.2735 9.6401 3 100 91.2735 9.6401 INE141A16IC1 OBC 26-Jun-13 91.2818 9.6300 1 15 91.2818 9.6300 INE008A16LS2 IDBI BK 27-Jun-13 91.2670 9.6214 3 85 91.2660 9.6226 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 91.4958 9.4500 2 75 91.4958 9.4500 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 91.4092 9.4500 1 25 91.4092 9.4500 INE562A16BR1 INDIAN BK 28-Jun-13 91.2794 9.5800 *: Crores