Jul 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16OT7 AXIS BK 9-Jul-12 99.8627 8.3659 2 75 99.8654 8.1992 INE238A16OU5 AXIS BK 10-Jul-12 99.8392 8.3981 1 25 99.8392 8.3981 INE562A16AX1 INDIAN BK 11-Jul-12 99.8130 8.5479 1 50 99.8130 8.5479 INE528G16KZ3 YES BK 13-Jul-12 99.7677 8.4987 1 5 99.7677 8.4987 INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.6982 8.4993 1 5 99.6982 8.4993 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 99.1932 8.7318 3 175 99.1979 8.6804 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 99.1632 8.8003 1 25 99.1632 8.8003 INE171A16CC1 THE FEDERAL BK 9-Aug-12 99.1208 8.7501 1 100 99.1208 8.7501 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 99.1258 8.6999 1 50 99.1258 8.6999 INE651A16CA6 STATE BK OF MYSORE 10-Aug-12 99.0783 8.9355 1 300 99.0783 8.9355 INE428A16GS2 ALLAHABAD BK 10-Aug-12 99.0922 8.7995 1 25 99.0922 8.7995 INE705A16BP0 VIJAYA BK 16-Aug-12 98.9621 8.7002 1 25 98.9621 8.7002 INE008A16KJ3 IDBI BK 16-Aug-12 98.9503 8.8001 1 5 98.9503 8.8001 INE090A16PF8 ICICI BK 17-Aug-12 98.9267 8.8001 1 75 98.9267 8.8001 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 98.8324 8.8002 1 50 98.8324 8.8002 INE648A16CQ8 SBBJ 22-Aug-12 98.8156 8.7498 2 125 98.8156 8.7498 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.7990 8.6999 1 100 98.7990 8.6999 INE651A16DB2 STATE BK OF MYSORE 23-Aug-12 98.7867 8.7901 1 25 98.7867 8.7901 INE667A16AJ7 SYNDICATE BK 24-Aug-12 98.7618 8.8002 1 25 98.7618 8.8002 INE608A16DG1 PUNJAB AND SIND BK 24-Aug-12 98.7743 8.7102 1 5 98.7743 8.7102 INE112A16AG0 CORPORATION BK 27-Aug-12 98.6330 9.1976 1 200 98.6330 9.1976 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 98.6811 8.8697 1 50 98.6811 8.8697 INE008A16KI5 IDBI BK 28-Aug-12 98.6104 9.1848 2 200 98.6104 9.1848 INE695A16FM1 UNITED BK OF INDIA 30-Aug-12 98.6194 8.8099 1 100 98.6194 8.8099 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.5444 9.2955 1 100 98.5444 9.2955 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.5272 8.8001 1 50 98.5272 8.8001 INE683A16799 THE SOUTH INDIAN BK 3-Sep-12 98.5182 8.9999 1 25 98.5182 8.9999 INE036D16CA4 THE KARUR VYSYA BK 5-Sep-12 98.4703 9.0002 1 25 98.4703 9.0002 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.4736 8.8402 1 25 98.4736 8.8402 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.4787 8.9500 1 25 98.4787 8.9500 INE428A16GD4 ALLAHABAD BK 7-Sep-12 98.4524 8.8268 2 75 98.4605 8.7801 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 98.4267 8.8399 2 50 98.4267 8.8399 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 98.4484 8.8501 1 50 98.4484 8.8501 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 98.3582 8.8299 1 50 98.3582 8.8299 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.2968 9.0350 4 200 98.3311 8.8498 INE651A16CY6 STATE BK OF MYSORE 11-Sep-12 98.3403 8.8002 1 50 98.3403 8.8002 INE483A16BI9 CENTRAL BK OF INDIA 11-Sep-12 98.3274 8.8698 1 25 98.3274 8.8698 INE428A16GY0 ALLAHABAD BK 11-Sep-12 98.3125 8.9501 1 25 98.3125 8.9501 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 98.3264 8.7502 1 25 98.3264 8.7502 INE483A16BK5 CENTRAL BK OF INDIA 12-Sep-12 98.3070 8.9798 1 25 98.3070 8.9798 INE428A16GJ1 ALLAHABAD BK 12-Sep-12 98.3039 8.8698 1 25 98.3039 8.8698 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 98.2804 8.8699 2 100 98.2804 8.8699 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.2889 8.8251 2 50 98.2937 8.8002 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 98.2842 8.8500 1 25 98.2842 8.8500 INE651A16CH1 STATE BK OF MYSORE 13-Sep-12 98.3170 8.8001 1 25 98.3170 8.8001 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 98.2700 9.0502 1 25 98.2700 9.0502 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.2762 8.7702 1 150 98.2762 8.7702 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 98.2666 8.8199 2 100 98.2666 8.8199 INE654A16BD6 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Sep-12 98.3033 8.7498 1 25 98.3033 8.7498 INE141A16EU2 OBC 14-Sep-12 98.2937 8.8002 1 25 98.2937 8.8002 INE457A16AV8 BK OF MAHARASHTRA 15-Sep-12 98.1912 9.0861 1 160 98.1912 9.0861 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.1390 9.1073 3 325 98.1906 8.8500 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.2239 8.8000 1 50 98.2239 8.8000 INE608A16BS0 PUNJAB AND SIND BK 17-Sep-12 98.1806 8.8998 1 25 98.1806 8.8998 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 98.1946 8.8301 1 25 98.1946 8.8301 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 98.2026 8.7902 1 25 98.2026 8.7902 INE654A16BQ8 STATE BK OF TRAVANCORE 18-Sep-12 98.2006 8.8002 1 25 98.2006 8.8002 INE457A16AQ8 BK OF MAHARASHTRA 18-Sep-12 98.1571 8.8998 1 25 98.1571 8.8998 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.0639 9.1219 5 175 98.0872 9.0100 INE457A16AR6 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-12 98.1500 8.8202 1 50 98.1500 8.8202 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.1336 8.8999 1 25 98.1336 8.8999 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 98.1336 8.8999 1 25 98.1336 8.8999 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 98.0129 9.2499 8 825 98.0165 9.2329 INE160A16GG6 PUNJAB NATIONAL BK 21-Sep-12 98.0182 9.2248 1 100 98.0182 9.2248 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 98.0851 8.9073 2 50 98.0772 8.9448 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 98.0930 8.8698 1 25 98.0930 8.8698 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 97.9943 9.0008 6 575 98.0425 8.7802 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.0010 8.9702 6 575 98.0207 8.8799 INE428A16HD2 ALLAHABAD BK 24-Sep-12 98.0001 8.9741 4 300 98.0382 8.7998 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 97.9856 9.0404 5 300 97.9923 9.0099 INE705A16FF2 VIJAYA BK 24-Sep-12 97.9814 9.0599 2 200 97.9814 9.0599 INE008A16ID0 IDBI BK 24-Sep-12 97.9923 9.0099 2 200 97.9923 9.0099 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.0191 8.9956 2 50 98.0191 8.9956 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.0238 8.9738 1 25 98.0238 8.9738 INE457A16AS4 BK OF MAHARASHTRA 24-Sep-12 98.0052 9.0600 1 25 98.0052 9.0600 INE077A16950 DENA BK 24-Sep-12 98.0229 8.8698 1 25 98.0229 8.8698 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 98.0150 8.8000 1 100 98.0150 8.8000 INE695A16FI9 UNITED BK OF INDIA 25-Sep-12 97.9879 9.0301 1 25 97.9879 9.0301 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 98.0272 8.8502 1 25 98.0272 8.8502 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 97.9511 8.9823 4 350 97.9617 8.9348 INE457A16AU0 BK OF MAHARASHTRA 26-Sep-12 97.9577 8.9527 4 300 97.9807 8.8498 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 97.9114 9.1600 1 250 97.9114 9.1600 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 97.9399 9.0324 2 200 97.9399 9.0324 INE652A16EA0 STATE BK OF PATIALA 26-Sep-12 97.9807 8.8498 1 25 97.9807 8.8498 INE428A16HC4 ALLAHABAD BK 27-Sep-12 97.9004 9.1020 8 500 97.9212 9.0101 INE648A16EO9 SBBJ 27-Sep-12 97.9348 8.9499 1 300 97.9348 8.9499 INE483A16DI5 CENTRAL BK OF INDIA 27-Sep-12 97.9461 8.8999 2 100 97.9461 8.8999 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 97.9093 9.0628 1 25 97.9093 9.0628 INE476A16HO8 CANARA BK 28-Sep-12 97.8819 9.0785 2 125 97.8767 9.1013 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 97.6699 9.4650 3 150 97.6699 9.4650 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 97.6969 9.4555 1 50 97.6969 9.4555 INE648A16EM3 SBBJ 4-Oct-12 97.7217 9.1502 1 50 97.7217 9.1502 INE008A16IG3 IDBI BK 9-Oct-12 97.5894 9.2000 1 20 97.5894 9.2000 INE261F16140 NATIONAL BK FOR 22-Oct-12 97.2438 9.3201 1 1.5 97.2438 9.3201 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 96.9931 9.2749 1 0.05 96.9931 9.2749 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 96.5379 9.3499 2 25 96.5379 9.3499 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 96.4809 9.3099 3 125 96.4809 9.3099 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 96.4556 9.2500 2 100 96.4556 9.2500 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 96.4320 9.2500 1 25 96.4320 9.2500 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 96.1772 9.2999 3 100 96.1772 9.2999 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.1772 9.2999 1 50 96.1772 9.2999 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 96.2086 9.2800 1 25 96.2086 9.2800 INE705A16DF7 VIJAYA BK 7-Dec-12 96.1675 9.2650 1 2.1 96.1675 9.2650 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 95.9610 9.3675 8 200 95.9848 9.3101 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 95.9724 9.3400 2 100 95.9724 9.3400 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 96.0269 9.2649 1 100 96.0269 9.2649 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 95.9960 9.3400 1 50 95.9960 9.3400 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 95.8952 9.2999 1 25 95.8952 9.2999 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 95.8717 9.3001 3 100 95.8717 9.3001 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 95.9057 9.2751 1 50 95.9057 9.2751 INE680A16605 DHANLAKSHMI BK 20-Dec-12 95.6171 9.8999 1 25 95.6171 9.8999 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 95.7635 9.2801 1 50 95.7635 9.2801 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 95.7548 9.3000 1 25 95.7548 9.3000 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 95.7468 9.2650 1 50 95.7468 9.2650 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 95.2570 9.3200 1 0.05 95.2570 9.3200 INE238A16MJ2 AXIS BK 18-Jan-13 95.1447 9.3599 1 1 95.1447 9.3599 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 95.0102 9.4897 1 150 95.0102 9.4897 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 94.7530 9.3574 1 1.25 94.7530 9.3574 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 94.4242 9.4949 1 50 94.4242 9.4949 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 94.2667 9.6101 1 100 94.2667 9.6101 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 94.1957 9.4899 1 0.1 94.1957 9.4899 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 94.1561 9.4000 1 25 94.1561 9.4000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.0649 9.4000 1 25 94.0649 9.4000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.0877 9.4000 1 25 94.0877 9.4000 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.8859 9.4700 2 25 93.8859 9.4700 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 93.9088 9.4700 1 25 93.9088 9.4700 INE238A16NR3 AXIS BK 11-Mar-13 93.8907 9.5000 1 25 93.8907 9.5000 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 93.9450 9.4101 1 25 93.9450 9.4101 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 93.8920 9.4600 1 2 93.8920 9.4600 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 93.8786 9.3701 1 50 93.8786 9.3701 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 93.8603 9.3999 1 25 93.8603 9.3999 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 93.8174 9.4699 1 25 93.8174 9.4699 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 93.7323 9.4600 1 25 93.7323 9.4600 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 93.6466 9.3800 1 50 93.6466 9.3800 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 93.5896 9.4699 2 50 93.5896 9.4699 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 93.6466 9.3800 1 25 93.6466 9.3800 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 93.6113 9.4001 1 5 93.6113 9.4001 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 93.5859 9.4400 2 0.2 93.5859 9.4400 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 93.6016 9.3799 1 25 93.6016 9.3799 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 93.5662 9.4001 1 5 93.5662 9.4001 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 93.0617 9.5150 1 100 93.0617 9.5150 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 91.8893 9.5600 1 0.5 91.8893 9.5600 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 91.6648 9.5100 1 25 91.6648 9.5100 INE141A16IC1 OBC 26-Jun-13 91.3698 9.6300 1 10 91.3698 9.6300 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 91.4764 9.5000 1 50 91.4764 9.5000 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 91.5092 9.4601 1 50 91.5092 9.4601 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 91.4711 9.4800 1 25 91.4711 9.4800 INE668A16444 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Jun-13 91.0941 9.9400 1 0.85 91.0941 9.9400 INE528G16PP3 YES BK 28-Jun-13 91.3176 9.6400 1 50 91.3176 9.6400 