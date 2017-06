Jul 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16DZ7 SBBJ 13-Jul-12 99.9546 8.2893 1 5 99.9546 8.2893 INE528G16LB2 YES BK 17-Jul-12 99.8605 8.4981 1 15 99.8605 8.4981 INE648A16EE0 SBBJ 18-Jul-12 99.8401 8.3510 1 50 99.8401 8.3510 INE648A16EH3 SBBJ 20-Jul-12 99.7945 8.3513 1 25 99.7945 8.3513 INE648A16EF7 SBBJ 23-Jul-12 99.7262 8.3509 1 25 99.7262 8.3509 INE705A16FC9 VIJAYA BK 23-Jul-12 99.7302 8.2286 1 25 99.7302 8.2286 INE171A16BV3 THE FEDERAL BK 27-Jul-12 99.6288 8.4996 1 25 99.6288 8.4996 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 99.3229 8.5802 1 50 99.3229 8.5802 INE428A16GS2 ALLAHABAD BK 10-Aug-12 99.2989 8.5903 2 50 99.2989 8.5903 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 99.2240 8.6502 1 50 99.2240 8.6502 INE040A16784 HDFC BK 13-Aug-12 99.2085 9.1001 1 5 99.2085 9.1001 INE040A16792 HDFC BK 17-Aug-12 99.1308 8.6497 1 25 99.1308 8.6497 INE483A16CV0 CENTRAL BK OF INDIA 21-Aug-12 99.0377 8.6501 1 25 99.0377 8.6501 INE562A16BH2 INDIAN BK 22-Aug-12 99.0377 8.6501 2 100 99.0377 8.6501 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 98.9912 8.6503 1 125 98.9912 8.6503 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 98.9123 8.5399 3 150 98.9123 8.5399 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 98.8455 8.7003 2 125 98.8455 8.7003 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.8249 8.6802 2 195 98.8249 8.6802 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF INDIA 3-Sep-12 98.7292 8.7002 2 200 98.7292 8.7002 INE562A16928 INDIAN BK 3-Sep-12 98.7321 8.6801 1 125 98.7321 8.6801 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.7336 8.6697 2 50 98.7336 8.6697 INE652A16CG1 STATE BK OF PATIALA 3-Sep-12 98.7314 8.6850 2 50 98.7336 8.6697 INE008A16JO5 IDBI BK 3-Sep-12 98.7292 8.7002 1 25 98.7292 8.7002 INE112A16BY1 CORPORATION BK 4-Sep-12 98.7089 8.6803 1 125 98.7089 8.6803 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.6858 8.6798 1 25 98.6858 8.6798 INE476A16IB3 CANARA BK 6-Sep-12 98.6596 8.6999 1 25 98.6596 8.6999 INE084A16725 BK OF INDIA 7-Sep-12 98.6364 8.6999 1 50 98.6364 8.6999 INE476A16IE7 CANARA BK 10-Sep-12 98.5669 8.6998 1 25 98.5669 8.6998 INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 98.5355 8.7498 2 50 98.5355 8.7498 INE476A16ER8 CANARA BK 13-Sep-12 98.5206 8.6998 2 100 98.5206 8.6998 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 98.4940 8.7202 1 75 98.4940 8.7202 INE652A16CH9 STATE BK OF PATIALA 13-Sep-12 98.4998 8.6860 2 35 98.5008 8.6803 INE648A16EI1 SBBJ 14-Sep-12 98.4743 8.7001 2 200 98.4743 8.7001 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.4768 8.6857 3 70 98.4743 8.7001 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 98.3960 8.7501 3 125 98.3960 8.7501 INE608A16BS0 PUNJAB AND SIND BK 17-Sep-12 98.3960 8.7501 1 25 98.3960 8.7501 INE141A16EV0 OBC 17-Sep-12 98.3960 8.7501 1 25 98.3960 8.7501 INE428A16GW4 ALLAHABAD BK 17-Sep-12 98.3960 8.7501 1 25 98.3960 8.7501 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.3924 8.7700 1 25 98.3924 8.7700 INE428A16GZ7 ALLAHABAD BK 18-Sep-12 98.3746 8.7402 1 50 98.3746 8.7402 INE457A16AQ8 BK OF MAHARASHTRA 18-Sep-12 98.3454 8.8999 1 25 98.3454 8.8999 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.3264 8.7502 3 125 98.3264 8.7502 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Sep-12 98.3264 8.7502 1 25 98.3264 8.7502 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 98.2196 9.1892 1 50 98.2196 9.1892 INE008A16IC2 IDBI BK 21-Sep-12 98.2994 8.7702 1 50 98.2994 8.7702 INE691A16GI6 UCO BK 21-Sep-12 98.3033 8.7498 1 25 98.3033 8.7498 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.2358 8.7398 2 75 98.2279 8.7798 INE691A16GJ4 UCO BK 24-Sep-12 98.2338 8.7501 2 50 98.2338 8.7501 INE040A16818 HDFC BK 25-Sep-12 98.2107 8.7499 1 50 98.2107 8.7499 INE476A16II8 CANARA BK 26-Sep-12 98.1896 8.7400 1 25 98.1896 8.7400 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 98.1977 8.7002 1 25 98.1977 8.7002 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.1395 8.9864 1 10 98.1395 8.9864 INE434A16CH2 ANDHRA BK 27-Sep-12 98.1774 8.8000 1 10 98.1774 8.8000 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 98.1289 8.8098 1 75 98.1289 8.8098 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 98.1101 8.9000 1 25 98.1101 8.9000 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 98.1542 8.7998 1 25 98.1542 8.7998 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 97.9862 8.9304 4 175 97.9869 8.9271 INE683A16872 THE SOUTH INDIAN BK 3-Oct-12 97.9156 9.2500 1 8 97.9156 9.2500 INE528G16PU3 YES BK 5-Oct-12 97.8783 9.2001 5 400 97.8783 9.2001 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.8059 9.2001 1 25 97.8059 9.2001 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 97.6171 8.9999 1 50 97.6171 8.9999 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 97.0827 9.1401 2 60 97.0827 9.1401 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 96.7800 9.2000 1 25 96.7800 9.2000 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 96.2233 9.0101 1 15 96.2233 9.0101 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 96.1042 9.1900 1 3.5 96.1042 9.1900 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 95.9375 9.2000 1 25 95.9375 9.2000 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 95.9460 9.1800 1 25 95.9460 9.1800 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 95.9143 9.2001 2 50.1 95.9143 9.2000 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 94.9671 9.2998 1 1 94.9671 9.2998 INE434A16BG6 ANDHRA BK 1-Mar-13 94.3960 9.3000 1 25 94.3960 9.3000 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.3053 9.2999 1 25 94.3053 9.2999 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 94.1636 9.3100 1 25 94.1636 9.3100 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 94.1105 9.4000 1 5 94.1105 9.4000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.0958 9.3100 1 25 94.0958 9.3100 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.0672 9.3200 2 30 94.0672 9.3200 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 94.0958 9.3100 1 25 94.0958 9.3100 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 94.0116 9.3000 1 25 94.0116 9.3000 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 93.9318 9.3201 1 50 93.9318 9.3201 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.7556 9.3500 2 26.04 93.7556 9.3500 INE238A16OY7 AXIS BK 12-Apr-13 93.3105 9.5500 1 50 93.3105 9.5500 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 92.2108 9.4000 2 30 92.2108 9.4000 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 92.0331 9.4600 1 50 92.0331 9.4600 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 91.8815 9.4301 1 25 91.8815 9.4301 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 91.7923 9.4600 3 125 91.7923 9.4600 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 91.8141 9.4600 2 75 91.8141 9.4600 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 91.7211 9.4400 1 50 91.7211 9.4400 =============================================================================================== *: Crores