Jul 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16JS9 AXIS BK 16-Jul-12 99.9091 8.3022 1 45 99.9091 8.3022 INE648A16EF7 SBBJ 23-Jul-12 99.7490 8.3496 2 125 99.7490 8.3496 INE651A16DE6 STATE BK OF MYSORE 3-Aug-12 99.4903 8.4997 1 25 99.4903 8.4997 INE171A16CA5 THE FEDERAL BK 3-Aug-12 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE667A16750 SYNDICATE BK 6-Aug-12 99.4198 8.5204 1 25 99.4198 8.5204 INE141A16EI7 OBC 7-Aug-12 99.3968 8.5194 1 50 99.3968 8.5194 INE008A16HY8 IDBI BK 8-Aug-12 99.3708 8.5597 1 25 99.3708 8.5597 INE141A16EL1 OBC 9-Aug-12 99.3507 8.5194 2 100 99.3507 8.5194 INE008A16KD6 IDBI BK 13-Aug-12 99.2543 8.5695 1 25 99.2543 8.5695 INE008A16KF1 IDBI BK 14-Aug-12 99.2298 8.5850 2 200 99.2311 8.5704 INE652A16DS4 STATE BK OF PATIALA 21-Aug-12 99.0717 8.5501 1 25 99.0717 8.5501 INE160A16FY1 PUNJAB NATIONAL BK 23-Aug-12 99.0257 8.5504 1 25 99.0257 8.5504 INE705A16BT2 VIJAYA BK 24-Aug-12 98.9970 8.6001 1 100 98.9970 8.6001 INE476A16HX9 CANARA BK 27-Aug-12 98.9377 8.5196 3 150 98.9377 8.5196 INE008A16KO3 IDBI BK 29-Aug-12 98.8804 8.6100 2 75 98.8804 8.6100 INE160A16HH2 PUNJAB NATIONAL BK 29-Aug-12 98.9110 8.5502 1 10 98.9110 8.5502 INE691A16GB1 UCO BK 30-Aug-12 98.8547 8.6302 1 25 98.8547 8.6302 INE008A16IB4 IDBI BK 31-Aug-12 98.8327 8.6218 2 125 98.8330 8.6197 INE084A16857 BK OF INDIA 3-Sep-12 98.7666 8.6001 7 250 98.7723 8.5600 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.7666 8.6002 2 150 98.7666 8.6002 INE483A16DB0 CENTRAL BK OF INDIA 3-Sep-12 98.7354 8.9902 1 50 98.7354 8.9902 INE565A16624 INDIAN OVERSEAS BK 3-Sep-12 98.8105 8.4499 1 10 98.8105 8.4499 INE008A16KZ9 IDBI BK 5-Sep-12 98.6874 8.9902 1 50 98.6874 8.9902 INE428A16GT0 ALLAHABAD BK 5-Sep-12 98.7133 8.6503 1 25 98.7133 8.6503 INE112A16BX3 CORPORATION BK 5-Sep-12 98.7451 8.5900 1 25 98.7451 8.5900 INE648A16CW6 SBBJ 6-Sep-12 98.6977 8.6002 1 50 98.6977 8.6002 INE077A16786 DENA BK 6-Sep-12 98.6903 8.6497 1 25 98.6903 8.6497 INE667A16AC2 SYNDICATE BK 7-Sep-12 98.6733 8.6098 2 100 98.6733 8.6098 INE237A16LW9 KOTAK MAH BK 10-Sep-12 98.5309 9.0703 1 100 98.5309 9.0703 INE008A16LD4 IDBI BK 10-Sep-12 98.5852 8.7302 1 50 98.5852 8.7302 INE648A16CX4 SBBJ 10-Sep-12 98.6060 8.6001 1 50 98.6060 8.6001 INE562A16936 INDIAN BK 10-Sep-12 98.6060 8.6001 1 1.13 98.6060 8.6001 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 98.5602 8.6001 1 50 98.5602 8.6001 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 98.4720 8.9901 1 85 98.4720 8.9901 INE649A16BH7 STATE BK OF HYDERABAD 14-Sep-12 98.5230 8.5498 1 25 98.5230 8.5498 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 98.5206 8.6998 1 25 98.5206 8.6998 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 98.3624 9.0698 1 100 98.3624 9.0698 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 98.4512 8.7001 1 100 98.4512 8.7001 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.4370 8.6501 2 50 98.4370 8.6501 INE040A16800 HDFC BK 17-Sep-12 98.4547 8.6801 1 25 98.4547 8.6801 INE692A16BG9 UNION BK OF INDIA 17-Sep-12 98.4635 8.6299 1 25 98.4635 8.6299 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 98.4281 8.7001 1 100 98.4281 8.7001 INE483A16DH7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Sep-12 98.3051 8.9901 1 75 98.3051 8.9901 INE457A16AR6 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-12 98.3820 8.6997 2 75 98.3820 8.6997 INE428A16HA8 ALLAHABAD BK 20-Sep-12 98.3820 8.6997 1 50 98.3820 8.6997 INE428A16HB6 ALLAHABAD BK 21-Sep-12 98.2458 9.1791 2 50 98.2458 9.1791 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 98.2994 8.6501 2 50 98.2994 8.6501 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 98.2785 8.6399 1 25 98.2785 8.6399 INE667A16818 SYNDICATE BK 25-Sep-12 98.2536 8.6502 1 25 98.2536 8.6502 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 98.2477 8.6800 1 25 98.2477 8.6800 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 98.1774 8.8000 1 25 98.1774 8.8000 INE476A16HS9 CANARA BK 27-Sep-12 98.2026 8.6761 1 1 98.2026 8.6761 INE667A16826 SYNDICATE BK 28-Sep-12 98.1851 8.6498 2 50 98.1851 8.6498 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 98.0117 8.9211 5 275 98.0114 8.9225 INE683A16872 THE SOUTH INDIAN BANK 3-Oct-12 97.9345 9.2750 1 2.3 97.9345 9.2750 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 97.9598 9.0498 2 25 97.9598 9.0498 INE705A16FH8 VIJAYA BK 5-Oct-12 97.9388 9.0373 1 100 97.9388 9.0373 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.8300 9.2002 1 25 97.8300 9.2002 INE528G16PV1 YES BK 8-Oct-12 97.8200 9.3498 1 25 97.8200 9.3498 INE705A16CJ1 VIJAYA BK 8-Oct-12 97.8681 9.0352 1 10 97.8681 9.0352 INE654A16CD4 STATE BK OF TRAVANCORE 11-Oct-12 97.8251 8.9174 2 100 97.8251 8.9174 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 97.6300 8.9500 1 0.1 97.6300 8.9500 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 96.8339 9.1100 1 75 96.8339 9.1100 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 96.7905 9.1001 1 25 96.7905 9.1001 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 96.4496 9.1401 1 50 96.4496 9.1401 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 96.4609 9.1100 1 25 96.4609 9.1100 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 96.3607 9.1901 1 25 96.3607 9.1901 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 96.3410 9.1201 1 50 96.3410 9.1201 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 96.2869 9.1399 1 25 96.2869 9.1399 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 96.2634 9.2000 1 5 96.2634 9.2000 INE141A16FS3 OBC 17-Dec-12 96.1941 9.1400 1 25 96.1941 9.1400 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 96.1669 9.1500 3 150 96.1669 9.1500 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 96.1599 9.1101 1 25 96.1599 9.1101 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 96.1154 9.2199 1 25 96.1154 9.2199 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 96.0974 9.1500 1 50 96.0974 9.1500 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 96.0974 9.1500 1 25 96.0974 9.1500 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 95.9988 9.2201 1 100 95.9988 9.2201 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 96.0072 9.1999 1 5 96.0072 9.1999 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 96.0029 9.0999 1 25 96.0029 9.0999 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 95.9986 9.1101 1 25 95.9986 9.1101 INE238A16MB9 AXIS BK 26-Dec-12 95.9420 9.3001 1 5 95.9420 9.3001 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 94.9593 9.3600 1 10 94.9593 9.3600 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 94.9593 9.3600 3 10 94.9593 9.3600 INE476A16FW5 CANARA BK 8-Feb-13 94.8669 9.3600 2 15 94.8669 9.3600 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 94.8223 9.2700 1 25 94.8223 9.2700 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 94.7539 9.2699 1 25 94.7539 9.2699 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 94.5096 9.3001 1 25 94.5096 9.3001 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 94.4357 9.2700 1 25 94.4357 9.2700 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 94.3904 9.2700 2 100 94.3904 9.2700 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 94.3423 9.2750 1 5 94.3423 9.2750 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 94.1774 9.3250 3 50 94.1921 9.3000 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 94.1333 9.4000 1 5 94.1333 9.4000 INE112A16BI4 CORPORATION BK 12-Mar-13 94.1813 9.2800 1 25 94.1813 9.2800 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 94.1447 9.2657 4 175 94.1481 9.2600 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 94.1226 9.2651 2 100 94.1137 9.2800 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 94.1137 9.2800 2 50 94.1137 9.2800 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 94.1256 9.2601 1 25 94.1256 9.2601 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 94.1018 9.2999 1 25 94.1018 9.2999 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 94.0012 9.2800 1 25 94.0012 9.2800 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 93.9819 9.2749 2 50 93.9849 9.2699 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 93.8890 9.2801 1 25 93.8890 9.2801 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 93.8829 9.2900 1 5 93.8829 9.2900 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 93.8242 9.3850 1 5 93.8242 9.3850 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 93.8094 9.2999 1 50 93.8094 9.2999 INE238A16OY7 AXIS BK 12-Apr-13 93.3105 9.5500 1 25 93.3105 9.5500 INE090A16TJ2 ICICI BK 15-Apr-13 93.3083 9.4500 1 5 93.3083 9.4500 INE238A16PO5 AXIS BK 20-May-13 92.4894 9.4999 1 0.1 92.4894 9.4999 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 92.2851 9.3600 1 25 92.2851 9.3600 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 92.1824 9.3800 1 25 92.1824 9.3800 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 92.1479 9.4250 1 5 92.1479 9.4250 INE077A16919 DENA BK 10-Jun-13 92.1015 9.4000 1 25 92.1015 9.4000 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 92.0298 9.3800 1 25 92.0298 9.3800 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 91.9488 9.4000 1 25 91.9488 9.4000 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 91.9646 9.3800 1 25 91.9646 9.3800 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 91.9428 9.3800 1 50 91.9428 9.3800 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 91.8141 9.4600 1 25 91.8141 9.4600 INE238A16QK1 AXIS BK 27-Jun-13 91.5383 9.6401 1 7 91.5383 9.6401 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 91.6111 9.4150 1 50 91.6111 9.4150