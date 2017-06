Sep 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691A16GD7 UCO BK 11-Sep-12 99.9774 8.2347 5 450 99.9776 8.1778 INE095A16GA7 INDUSIND BK 11-Sep-12 99.9775 8.2143 2 300 99.9775 8.2143 INE565A16632 INDIAN OVERSEAS BK 12-Sep-12 99.9556 8.1066 2 275 99.9556 8.1066 INE695A16FE8 UNITED BK OF INDIA 12-Sep-12 99.9554 8.1431 1 150 99.9554 8.1431 INE476A16GS1 CANARA BK 12-Sep-12 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE028A16433 BK OF BARODA 12-Sep-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE008A16LF9 IDBI BK 12-Sep-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 99.9328 8.1760 6 550 99.9328 8.1815 INE095A16GC3 INDUSIND BK 13-Sep-12 99.9325 8.2180 1 25 99.9325 8.2180 INE649A16BG9 STATE BK OF HYDERABAD 13-Sep-12 99.9328 8.1815 1 25 99.9328 8.1815 INE077A16927 DENA BK 14-Sep-12 99.9108 8.1468 2 125 99.9108 8.1468 INE648A16EI1 SBBJ 14-Sep-12 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.9101 8.2100 2 60 99.9097 8.2473 INE562A16951 INDIAN BK 14-Sep-12 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 99.9097 8.2473 2 5 99.9097 8.2473 INE171A16DH8 THE FEDERAL BK 17-Sep-12 99.8420 8.2516 2 100 99.8420 8.2516 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.8436 8.1679 1 50 99.8436 8.1679 INE166A16FQ4 ING VYSYA BK 17-Sep-12 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 99.8435 8.1726 2 45 99.8436 8.1679 INE036D16CB2 THE KARUR VYSYA BK 17-Sep-12 99.8411 8.2987 1 45 99.8411 8.2987 INE692A16BG9 UNION BK OF INDIA 17-Sep-12 99.8436 8.1679 1 25 99.8436 8.1679 INE695A16FF5 UNITED BK OF INDIA 17-Sep-12 99.8420 8.2516 1 25 99.8420 8.2516 INE040A16834 HDFC BK 20-Sep-12 99.7994 8.1518 1 25 99.7994 8.1518 INE457A16AT2 BK OF MAHARASHTRA 21-Sep-12 99.7520 8.2495 1 25 99.7520 8.2495 INE237A16MD7 KOTAK MAH BK 24-Sep-12 99.6819 8.3198 1 100 99.6819 8.3198 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.6859 8.2157 2 75 99.6846 8.2489 INE652A16CI7 STATE BK OF PATIALA 25-Sep-12 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.6440 8.1503 1 50 99.6440 8.1503 INE008A16LQ6 IDBI BK 27-Sep-12 99.6181 8.2311 1 50 99.6181 8.2311 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 99.5958 8.2295 1 75 99.5958 8.2295 INE112A16CC5 CORPORATION BK 3-Oct-12 99.4766 8.3498 1 0.5 99.4766 8.3498 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 99.4572 8.3001 1 50 99.4572 8.3001 INE428A16HG5 ALLAHABAD BK 15-Oct-12 99.1991 8.4197 2 150 99.1991 8.4197 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 98.8934 8.3353 4 300 98.8934 8.3353 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 98.8738 8.3148 11 925 98.8738 8.3149 INE008A16IL3 IDBI BK 7-Nov-12 98.7067 8.3902 1 100 98.7067 8.3902 INE483A16DT2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Nov-12 98.4355 8.2874 2 200 98.4355 8.2874 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 98.3378 8.3373 2 200 98.3378 8.3373 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 98.3204 8.4260 1 0.15 98.3204 8.4260 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 98.2517 8.4349 1 135 98.2517 8.4349 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 98.2527 8.4300 1 25 98.2527 8.4300 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 98.2527 8.4300 1 50 98.2527 8.4300 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 98.0986 9.0700 1 2.2 98.0986 9.0700 INE095A16GI0 INDUSIND BK 29-Nov-12 98.1827 8.4449 9 400 98.1827 8.4449 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 98.2117 8.3077 2 100 98.2117 8.3077 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 98.2144 8.3999 1 50 98.2144 8.3999 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 98.1880 8.4198 1 25 98.1880 8.4198 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.1858 8.4302 1 25 98.1858 8.4302 INE168A16DE1 JK BK 30-Nov-12 98.1798 8.3544 4 175 98.1807 8.3500 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.1828 8.3402 1 50 98.1828 8.3402 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 98.1871 8.3201 1 25 98.1871 8.3201 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 98.0969 8.4299 1 50 98.0969 8.4299 INE238A16LI6 AXIS BK 4-Dec-12 98.0376 8.5955 1 0.05 98.0376 8.5955 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 98.0440 8.3699 2 100 98.0440 8.3699 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 98.0379 8.3967 3 75 98.0348 8.4101 INE608A16CC2 PUNJAB AND SIND BK 6-Dec-12 98.0524 8.4302 1 50 98.0524 8.4302 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 98.0524 8.4302 1 25 98.0524 8.4302 INE705A16DG5 VIJAYA BK 6-Dec-12 98.0371 8.4000 1 25 98.0371 8.4000 INE649A16BV8 STATE BK OF HYDERABAD 7-Dec-12 98.0179 8.3875 1 100 98.0179 8.3875 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 98.0219 8.3702 1 75 98.0219 8.3702 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 98.0257 8.4498 1 25 98.0257 8.4498 INE141A16IM0 OBC 10-Dec-12 97.9732 8.2976 1 25 97.9732 8.2976 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 97.9046 8.3999 2 45 97.9046 8.3999 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 97.8850 8.3899 1 50 97.8850 8.3899 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.8672 8.4619 3 125 97.8653 8.4698 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.7687 8.5001 1 100 97.7687 8.5001 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.7126 8.4600 1 0.5 97.7126 8.4600 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 97.6462 8.4601 2 100 97.6462 8.4601 INE141A16FZ8 OBC 18-Jan-13 96.9979 8.6899 1 25 96.9979 8.6899 INE141A16GA9 OBC 21-Jan-13 96.9444 8.6500 1 25 96.9444 8.6500 INE160A16HC3 PUNJAB NATIONAL BK 13-Feb-13 96.3752 8.8001 2 50 96.3752 8.8001 INE695A16DZ8 UNITED BK OF INDIA 15-Feb-13 96.3345 8.7900 1 25 96.3345 8.7900 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 96.4693 8.4549 1 15 96.4693 8.4549 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 95.9965 8.8501 1 25 95.9965 8.8501 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 95.9605 8.7799 2 50 95.9605 8.7799 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 95.9649 8.7699 1 25 95.9649 8.7699 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.9101 8.8437 2 30 95.9239 8.8125 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.9296 8.8499 1 25 95.9296 8.8499 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.9649 8.7201 1 2 95.9649 8.7201 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 95.8627 8.8499 2 50 95.8627 8.8499 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.7070 8.8499 1 50 95.7070 8.8499 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 95.7278 8.8051 1 10 95.7278 8.8051 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.7104 8.7950 1 25 95.7104 8.7950 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.5739 8.8500 1 25 95.5739 8.8500 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.5073 8.7601 1 2 95.5073 8.7601 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.4657 8.8001 1 0.1 95.4657 8.8001 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 95.4330 8.7775 1 1.5 95.4330 8.7775 INE238A16PS6 AXIS BK 22-May-13 94.2141 8.8250 1 0.05 94.2141 8.8250 INE649A16CM5 STATE BK OF HYDERABAD 13-Jun-13 93.6812 8.9200 1 40 93.6812 8.9200 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 93.6035 8.9400 2 100 93.6035 8.9400 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 92.4542 9.0000 1 5 92.4542 9.0000 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 91.9384 8.9650 2 60 91.9384 8.9650 INE528G16QY3 YES BK 6-Sep-13 91.8679 8.9500 1 15 91.8679 8.9500 INE112A16CK8 CORPORATION BK 9-Sep-13 91.7681 8.9950 1 50 91.7681 8.9950