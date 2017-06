Sep 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16GB7 PUNJAB NATIONAL BK 13-Sep-12 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE457A16AP0 BK OF MAHARASHTRA 13-Sep-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE648A16EI1 SBBJ 14-Sep-12 99.9341 8.0231 1 100 99.9341 8.0231 INE428A16GX2 ALLAHABAD BK 14-Sep-12 99.9337 8.0719 2 100 99.9343 7.9988 INE084A16667 BK OF INDIA 14-Sep-12 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.8664 8.1359 2 480 99.8665 8.1321 INE608A16BS0 PUNJAB AND SIND BK 17-Sep-12 99.8662 8.1504 1 150 99.8662 8.1504 INE691A16GH8 UCO BK 17-Sep-12 99.8662 8.1504 1 150 99.8662 8.1504 INE476A16IF4 CANARA BK 17-Sep-12 99.8683 8.0223 1 25 99.8683 8.0223 INE683A16427 THE SOUTH INDIAN BK 17-Sep-12 99.8621 8.4005 1 10 99.8621 8.4005 INE160A16GI2 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-12 99.7106 8.1490 1 75 99.7106 8.1490 INE077A16950 DENA BK 24-Sep-12 99.7311 8.2011 1 25 99.7311 8.2011 INE160A16HY7 PUNJAB NATIONAL BK 26-Sep-12 99.6703 8.0492 1 5 99.6703 8.0492 INE238A16KP3 AXIS BK 28-Sep-12 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE483A16DK1 CENTRAL BK OF INDIA 4-Oct-12 99.4797 8.3001 2 50 99.4797 8.3001 INE608A16DT4 PUNJAB AND SIND BK 5-Oct-12 99.4559 8.3201 1 125 99.4559 8.3201 INE166A16GB4 ING VYSYA BK 29-Oct-12 98.8945 8.5004 2 65 98.8945 8.5004 INE651A16CJ7 STATE BK OF MYSORE 8-Nov-12 98.6859 8.3799 1 25 98.6859 8.3799 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 98.5091 8.3699 1 25 98.5091 8.3699 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 98.3497 8.3900 1 75 98.3497 8.3900 INE008A16LP8 IDBI BK 27-Nov-12 98.2547 8.4201 3 200 98.2547 8.4201 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.2144 8.3999 2 75 98.2144 8.3999 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 98.1895 8.4127 1 25 98.1895 8.4127 INE654A16BZ9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Dec-12 98.1257 8.3998 1 75 98.1257 8.3998 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.1246 8.4049 1 50 98.1246 8.4049 INE692A16AW8 UNION BK OF INDIA 3-Dec-12 98.1147 8.4501 1 25 98.1147 8.4501 INE705A16DE0 VIJAYA BK 4-Dec-12 98.1082 8.4798 1 5 98.1082 8.4798 INE651A16DG1 STATE BK OF MYSORE 5-Dec-12 98.0769 8.4199 2 100 98.0769 8.4199 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 98.0660 8.3701 1 100 98.0660 8.3701 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 98.0366 8.5999 1 5 98.0366 8.5999 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 97.9927 8.3075 1 25 97.9927 8.3075 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 97.8628 8.4799 1 50 97.8628 8.4799 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 97.8677 8.4601 1 25 97.8677 8.4601 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 97.7739 8.4799 1 25 97.7739 8.4799 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 97.7543 8.4698 1 50 97.7543 8.4698 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.7282 8.4850 1 0.5 97.7282 8.4850 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 97.6462 8.4601 1 25 97.6462 8.4601 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 97.6020 8.4601 1 25 97.6020 8.4601 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 96.9204 8.6550 1 50 96.9204 8.6550 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 96.3449 8.8199 1 25 96.3449 8.8199 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 96.2634 8.8000 1 25 96.2634 8.8000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.0520 8.8250 2 75 96.0520 8.8250 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 95.9299 8.9001 1 75 95.9299 8.9001 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 95.9519 8.8500 2 50 95.9519 8.8500 INE691A16FR9 UCO BK 4-Mar-13 95.9519 8.8500 1 50 95.9519 8.8500 INE652A16DI5 STATE BK OF PATIALA 4-Mar-13 95.9826 8.7800 1 25 95.9826 8.7800 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.9075 8.9000 1 10 95.9075 8.9000 INE705A16EF5 VIJAYA BK 5-Mar-13 95.8987 8.9200 1 10 95.8987 8.9200 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.7913 8.8601 1 100 95.7913 8.8601 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 95.7868 8.8699 1 50 95.7868 8.8699 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.7731 8.9001 1 50 95.7731 8.9001 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 95.7828 8.8299 1 25 95.7828 8.8299 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 95.7384 8.8300 3 50.5 95.7384 8.8300 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.7384 8.8300 1 50 95.7384 8.8300 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 95.7070 8.8499 1 50 95.7070 8.8499 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 95.4731 8.8299 1 75 95.4731 8.8299 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.4412 8.8500 1 25 95.4412 8.8500 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.4191 8.8500 2 100 95.4191 8.8500 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 93.9113 8.9300 1 75 93.9113 8.9300 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 93.8402 8.9400 1 25 93.8402 8.9400 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 93.6498 9.0000 1 25 93.6498 9.0000 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 93.6366 9.0199 1 25 93.6366 9.0199 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 93.5968 8.9500 2 125 93.5968 8.9500 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 93.5767 8.9801 1 50 93.5767 8.9801 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 93.5821 8.9399 1 25 93.5821 8.9399 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 93.4986 9.0001 1 25 93.4986 9.0001 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 93.4703 9.0100 1 10 93.4703 9.0100 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 93.4073 8.9451 1 50 93.4073 8.9451 INE090A16VN0 ICICI BK 22-Jul-13 92.8306 8.9775 1 5 92.8306 8.9775 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 91.9898 9.0550 1 0.1 91.9898 9.0550 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 91.9766 8.9438 3 100 91.9756 8.9451 INE112A16CM4 CORPORATION BK 6-Sep-13 91.8928 8.9450 3 100 91.8928 8.9450 INE562A16CF4 INDIAN BK 6-Sep-13 91.8949 8.9425 3 65 91.8949 8.9425 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 91.8113 8.9435 4 100 91.8101 8.9450 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 91.8101 8.9450 3 85 91.8101 8.9450 =============================================================================================== *: Crores