Sep 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16BH6 CORPORATION BK 14-Sep-12 99.9557 8.0883 1 200 99.9557 8.0883 INE160A16GF8 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-12 99.8888 8.1230 4 200 99.8885 8.1486 INE692A16BG9 UNION BK OF INDIA 17-Sep-12 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE667A16800 SYNDICATE BK 17-Sep-12 99.8892 8.0974 1 30 99.8892 8.0974 INE457A16AQ8 BK OF MAHARASHTRA 18-Sep-12 99.8662 8.1504 1 25 99.8662 8.1504 INE008A16LM5 IDBI BK 18-Sep-12 99.8662 8.1504 1 25 99.8662 8.1504 INE476A16HQ3 CANARA BK 24-Sep-12 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE036D16CE6 THE KARUR VYSYA BK 24-Sep-12 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE528G16PO6 YES BK 26-Sep-12 99.7081 8.2196 1 25 99.7081 8.2196 INE428A16HE0 ALLAHABAD BK 26-Sep-12 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE141A16EY4 OBC 27-Sep-12 99.6662 8.1497 1 50 99.6662 8.1497 INE654A16CB8 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Sep-12 99.6431 8.1709 1 100 99.6431 8.1709 INE705A16FG0 VIJAYA BK 28-Sep-12 99.6427 8.1801 1 25 99.6427 8.1801 INE428A16GV6 ALLAHABAD BK 3-Oct-12 99.5230 8.3305 2 250 99.5230 8.3305 INE160A16IB3 PUNJAB NATIONAL BK 4-Oct-12 99.5022 8.3003 1 50 99.5022 8.3003 INE171A16DK2 THE FEDERAL BK 5-Oct-12 99.4766 8.3498 1 200 99.4766 8.3498 INE705A16CJ1 VIJAYA BK 8-Oct-12 99.4081 8.3588 1 1.3 99.4081 8.3588 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 98.9287 8.4098 1 5 98.9287 8.4098 INE171A16DP1 THE FEDERAL BK 5-Nov-12 98.7725 8.4001 1 50 98.7725 8.4001 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 98.7808 8.5000 1 25 98.7808 8.5000 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 98.7574 8.3501 1 25 98.7574 8.3501 INE654A16CH5 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Nov-12 98.7306 8.3801 1 50 98.7306 8.3801 INE705A16CN3 VIJAYA BK 8-Nov-12 98.7082 8.3803 1 50 98.7082 8.3803 INE608A16DP2 PUNJAB AND SIND BK 8-Nov-12 98.7128 8.3501 1 25 98.7128 8.3501 INE095A16EG9 INDUSIND BK 12-Nov-12 98.5783 8.6296 1 2.05 98.5783 8.6296 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 98.4488 8.4575 1 5 98.4488 8.4575 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 98.3021 8.4057 7 250 98.3023 8.4048 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 98.2775 8.4175 3 150 98.2775 8.4175 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 98.2850 8.3802 1 50 98.2850 8.3802 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.2268 8.4475 4 150 98.2268 8.4475 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 98.2047 8.4465 10 515 98.2045 8.4473 INE168A16DE1 JK BK 30-Nov-12 98.1966 8.4852 5 250 98.1966 8.4852 INE654A16BZ9 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Dec-12 98.1543 8.3701 2 75 98.1543 8.3701 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 97.7986 8.4701 1 25 97.7986 8.4701 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 97.7543 8.4698 2 75 97.7543 8.4698 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 97.7399 8.4401 3 175 97.7399 8.4401 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 97.6241 8.4601 2 175 97.6241 8.4601 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 97.3102 8.8501 1 100 97.3102 8.8501 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 97.0972 8.8000 1 1 97.0972 8.8000 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 96.3594 8.8399 3 175 96.3594 8.8399 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.0584 8.8101 1 50 96.0584 8.8101 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.0807 8.8101 1 25 96.0807 8.8101 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.0139 8.8101 1 25 96.0139 8.8101 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 95.9694 8.8101 1 25 95.9694 8.8101 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 95.9651 8.8199 1 1 95.9651 8.8199 INE476A16GP7 CANARA BK 7-Mar-13 95.9206 8.8199 1 25 95.9206 8.8199 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 95.9028 8.8100 1 25 95.9028 8.8100 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 95.8606 8.8051 3 100 95.8629 8.8001 INE077A16802 DENA BK 11-Mar-13 95.8136 8.8600 1 50 95.8136 8.8600 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 95.8404 8.8500 1 25 95.8404 8.8500 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 95.8494 8.8300 1 25 95.8494 8.8300 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 95.8404 8.8500 1 25 95.8404 8.8500 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 95.8437 8.7450 1 0.3 95.8437 8.7450 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 95.7698 8.8100 1 25 95.7698 8.8100 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 95.6371 8.8101 1 50 95.6371 8.8101 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 95.6277 8.8299 1 25 95.6277 8.8299 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 95.6135 8.8599 1 10 95.6135 8.8599 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 95.5172 8.8300 1 25 95.5172 8.8300 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 95.5172 8.8300 1 5 95.5172 8.8300 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 95.4951 8.8300 1 25 95.4951 8.8300 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 95.5026 8.8601 1 5 95.5026 8.8601 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 95.4657 8.8450 1 25 95.4657 8.8450 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 95.4436 8.8451 1 100 95.4436 8.8451 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 93.8618 8.9399 1 25 93.8618 8.9399 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 93.5324 8.9500 2 10 93.5324 8.9500 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 93.5222 8.9651 1 1 93.5222 8.9651 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 93.4535 8.9401 1 1 93.4535 8.9401 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 93.3695 9.0000 1 25 93.3695 9.0000 INE562A16CA5 INDIAN BK 22-Aug-13 92.2090 8.9651 1 3 92.2090 8.9651 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 91.8349 8.9401 1 10 91.8349 8.9401