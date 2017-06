Oct 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IF4 PUNJAB NATIONAL BK 15-Oct-12 99.8678 8.0528 2 100 99.8678 8.0528 INE237A16MG0 KOTAK MAH BK 15-Oct-12 99.8670 8.1016 2 40 99.8670 8.1016 INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 99.8449 8.0999 2 125 99.8449 8.0999 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 99.7651 8.5940 1 0.35 99.7651 8.5940 INE166A16GB4 ING VYSYA BK 29-Oct-12 99.5581 8.1005 1 50 99.5581 8.1005 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.5339 8.1392 1 25 99.5339 8.1392 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.3354 8.1401 1 25 99.3354 8.1401 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.2641 8.1998 1 25 99.2641 8.1998 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.2420 8.1995 1 25 99.2420 8.1995 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 99.1806 8.1501 1 25 99.1806 8.1501 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.1638 8.0997 1 25 99.1638 8.0997 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 98.9967 8.2204 1 5 98.9967 8.2204 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BK 26-Nov-12 98.9362 8.3503 1 50 98.9362 8.3503 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 98.9164 8.1601 3 100 98.9164 8.1601 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.8768 8.1299 1 50 98.8768 8.1299 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 98.8604 8.2500 1 25 98.8604 8.2500 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 98.8713 8.1702 1 25 98.8713 8.1702 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.8508 8.1603 3 75 98.8508 8.1603 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.8592 8.0999 1 50 98.8592 8.0999 INE683A16930 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-12 98.8467 8.3503 1 50 98.8467 8.3503 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.7883 8.1399 1 325 98.7883 8.1399 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 98.7376 8.4849 1 50 98.7376 8.4849 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.7868 8.1501 1 25 98.7868 8.1501 INE457A16AX4 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-12 98.7509 8.0998 1 7 98.7509 8.0998 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 98.6900 8.4999 1 50 98.6900 8.4999 INE141A16IM0 OBC 10-Dec-12 98.6263 8.1997 1 25 98.6263 8.1997 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.5677 8.1598 1 25 98.5677 8.1598 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 98.5477 8.1500 1 50 98.5477 8.1500 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 98.5455 8.1625 1 15 98.5455 8.1625 INE651A16DI7 STATE BK OF MYSORE 17-Dec-12 98.4640 8.2520 1 25 98.4640 8.2520 INE090A16RD9 ICICI BK 17-Dec-12 98.4722 8.2075 1 20 98.4722 8.2075 INE692A16BI5 UNION BK OF INDIA 19-Dec-12 98.4413 8.1400 1 5 98.4413 8.1400 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 98.4319 8.1898 1 50 98.4319 8.1898 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.4111 8.1850 1 20 98.4111 8.1850 INE652A16CY4 STATE BK OF PATIALA 21-Dec-12 98.4101 8.1901 1 25 98.4101 8.1901 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 98.3450 8.1899 1 50 98.3450 8.1899 INE141A16FV7 OBC 24-Dec-12 98.3410 8.2100 1 25 98.3410 8.2100 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 98.0738 8.2399 1 100 98.0738 8.2399 INE705A16DW2 VIJAYA BK 31-Jan-13 97.4524 8.3700 1 50 97.4524 8.3700 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 97.3608 8.3849 2 100 97.3654 8.3699 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 97.0824 8.3100 1 50 97.0824 8.3100 INE705A16EC2 VIJAYA BK 19-Feb-13 97.0301 8.3999 1 25 97.0301 8.3999 INE238A16NJ0 AXIS BK 25-Feb-13 96.9077 8.4399 1 25 96.9077 8.4399 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 96.9181 8.3501 1 20 96.9181 8.3501 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 96.9003 8.3999 1 1 96.9003 8.3999 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 96.8335 8.3466 2 75 96.8359 8.3401 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 96.7492 8.4001 1 25 96.7492 8.4001 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 96.6143 8.3600 2 75 96.6143 8.3600 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 96.6279 8.3801 2 50 96.6279 8.3801 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 96.6143 8.3600 1 25 96.6143 8.3600 INE434A16BK8 ANDHRA BK 11-Mar-13 96.6104 8.3700 1 25 96.6104 8.3700 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.5948 8.4099 1 25 96.5948 8.4099 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 96.6231 8.3376 1 5 96.6231 8.3376 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.5969 8.3499 1 100 96.5969 8.3499 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.6182 8.3501 2 50 96.6182 8.3501 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.5736 8.3549 1 50 96.5736 8.3549 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 96.5263 8.4201 1 25 96.5263 8.4201 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 96.6008 8.3400 1 25 96.6008 8.3400 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.5329 8.3500 1 50 96.5329 8.3500 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.5522 8.3550 1 25 96.5522 8.3550 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.5249 8.3699 1 3 96.5249 8.3699 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 96.4771 8.3301 1 50 96.4771 8.3301 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 96.4017 8.4099 1 50 96.4017 8.4099 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 96.3975 8.4201 1 50 96.3975 8.4201 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 96.3388 8.5100 2 15 96.3388 8.5100 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 96.3203 8.4000 1 100 96.3203 8.4000 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.3159 8.3601 1 50 96.3159 8.3601 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.3117 8.3700 1 50 96.3117 8.3700 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 96.2905 8.4199 1 25 96.2905 8.4199 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.3372 8.3600 1 25 96.3372 8.3600 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 96.2926 8.3649 1 50 96.2926 8.3649 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 95.9861 8.5750 1 40 95.9861 8.5750 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 94.5669 8.4899 1 50 94.5669 8.4899 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.3226 8.4499 1 25 94.3226 8.4499 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 92.9259 8.6025 1 0.05 92.9259 8.6025 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 92.7999 8.5299 1 50 92.7999 8.5299 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 92.5230 8.6500 1 50 92.5230 8.6500 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 92.5672 8.6200 1 25 92.5672 8.6200 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.5790 8.5300 1 100 92.5790 8.5300 INE528G16RG8 YES BK 26-Sep-13 92.2593 8.7000 1 10 92.2593 8.7000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com