Oct 10 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IF4 PUNJAB NATIONAL BK 15-Oct-12 99.8896 8.0681 1 25 99.8896 8.0681 INE654A16CE2 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Oct-12 99.8675 8.0711 1 25 99.8675 8.0711 INE166A16FU6 ING VYSYA BK 18-Oct-12 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE090A16QA7 ICICI BK 23-Oct-12 99.7007 8.4287 1 100 99.7007 8.4287 INE237A16QB2 KOTAK MAH BK 23-Oct-12 99.7123 8.1010 1 75 99.7123 8.1010 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.5781 8.1393 1 50 99.5781 8.1393 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.6056 8.0292 1 5 99.6056 8.0292 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.5574 8.1134 1 5 99.5574 8.1134 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.4228 8.1500 1 100 99.4228 8.1500 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.2026 8.1497 1 150 99.2026 8.1497 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 99.2045 8.1302 2 50 99.2045 8.1302 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.1148 8.1496 1 25 99.1148 8.1496 INE168A16DB7 JK BK 22-Nov-12 99.0432 8.2001 1 25 99.0432 8.2001 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.0318 8.1102 1 25 99.0318 8.1102 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 98.9665 8.1099 1 25 98.9665 8.1099 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 98.9396 8.1499 2 50 98.9396 8.1499 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.8700 8.1797 3 200 98.8700 8.1797 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.8741 8.1500 1 50 98.8741 8.1500 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.8959 8.1499 1 25 98.8959 8.1499 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 98.8892 8.1999 1 25 98.8892 8.1999 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 98.8645 8.2200 1 6 98.8645 8.2200 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.8059 8.1691 5 215 98.8072 8.1598 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.8014 8.1999 1 50 98.8014 8.1999 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.8014 8.1999 1 50 98.8014 8.1999 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.8148 8.2601 2 50 98.8148 8.2601 INE562A16CE7 INDIAN BK 3-Dec-12 98.7927 8.2602 1 25 98.7927 8.2602 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 98.7602 8.4853 1 25 98.7602 8.4853 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.8030 8.1889 1 2.5 98.8030 8.1889 INE171A16DU1 THE FEDERAL BK 4-Dec-12 98.8043 8.1799 1 10 98.8043 8.1799 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 98.7038 8.2643 14 800 98.7045 8.2597 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 98.6668 8.2199 1 25 98.6668 8.2199 INE160A16II8 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-12 98.6345 8.1501 2 250 98.6345 8.1501 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.5894 8.1599 1 50 98.5894 8.1599 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 98.6011 8.2197 1 25 98.6011 8.2197 INE090A16RL2 ICICI BK 14-Dec-12 98.5607 8.2002 1 25 98.5607 8.2002 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 98.4443 8.4824 1 1 98.4443 8.4824 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.5007 8.1702 1 50 98.5007 8.1702 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.4735 8.2001 1 50 98.4735 8.2001 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.4206 8.2497 1 25 98.4206 8.2497 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 98.2894 8.2498 1 5 98.2894 8.2498 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 98.0932 8.2501 4 200 98.0932 8.2501 INE141A16FY1 OBC 9-Jan-13 97.9846 8.2500 1 50 97.9846 8.2500 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 97.6515 8.5225 1 0.05 97.6515 8.5225 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 97.0198 8.4300 1 25 97.0198 8.4300 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 96.9396 8.3501 1 25 96.9396 8.3501 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 96.8967 8.3499 1 50 96.8967 8.3499 INE608A16CN9 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-13 96.8034 8.3701 1 25 96.8034 8.3701 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.7717 8.3400 1 25 96.7717 8.3400 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 96.7680 8.3499 1 25 96.7680 8.3499 INE705A16EK5 VIJAYA BK 11-Mar-13 96.6618 8.3477 4 225 96.6610 8.3499 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 96.6454 8.3351 1 25 96.6454 8.3351 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.5772 8.3458 3 175 96.5795 8.3400 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.5582 8.3400 3 150 96.5582 8.3400 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.5582 8.3400 3 100 96.5582 8.3400 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 96.4943 8.3401 1 25 96.4943 8.3401 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.4465 8.3529 3 85 96.4354 8.3799 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 96.3600 8.5110 1 0.5 96.3600 8.5110 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 96.3417 8.3999 1 25 96.3417 8.3999 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.3498 8.3301 1 25 96.3498 8.3301 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.3350 8.3151 1 25 96.3350 8.3151 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 96.2777 8.3501 2 100 96.2777 8.3501 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 95.9965 8.6001 1 60 95.9965 8.6001 INE090A16UC5 ICICI BK 3-Jun-13 94.7324 8.5999 1 15 94.7324 8.5999 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 94.5473 8.4201 1 25 94.5473 8.4201 INE691A16GG0 UCO BK 17-Jun-13 94.4739 8.5400 1 5 94.4739 8.5400 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 92.9285 8.5200 1 25 92.9285 8.5200 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 92.8882 8.5200 1 25 92.8882 8.5200 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.7365 8.5338 3 130 92.7316 8.5400 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.6271 8.5200 3 95 92.6271 8.5200 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.6071 8.5200 1 25 92.6071 8.5200 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 92.4231 8.5250 1 0.05 92.4231 8.5250 ===============================================================================================
*: Crores