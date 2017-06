Oct 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16QB2 KOTAK MAH BK 23-Oct-12 99.7344 8.1002 1 50 99.7344 8.1002 INE428A16HT8 ALLAHABAD BK 29-Oct-12 99.6021 8.1008 2 350 99.6021 8.1008 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.5972 8.2009 1 50 99.5972 8.2009 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.5572 8.1162 3 107.5 99.5581 8.1005 INE654A16CG7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Nov-12 99.4158 8.2495 1 95 99.4158 8.2495 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 99.4270 8.0904 1 25 99.4270 8.0904 INE651A16CJ7 STATE BK OF MYSORE 8-Nov-12 99.3847 8.0705 1 25 99.3847 8.0705 INE457A16AY2 BK OF MAHARASHTRA 20-Nov-12 99.1148 8.1496 1 25 99.1148 8.1496 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.0618 8.0392 1 15 99.0618 8.0392 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.9046 8.2500 1 50 98.9046 8.2500 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 98.9177 8.1502 1 25 98.9177 8.1502 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 98.8959 8.1499 1 200 98.8959 8.1499 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 98.8959 8.1499 1 175 98.8959 8.1499 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 98.8825 8.2499 1 50 98.8825 8.2499 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.8939 8.1648 1 25 98.8939 8.1648 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 98.9243 8.1000 1 25 98.9243 8.1000 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.8825 8.2499 1 5 98.8825 8.2499 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 98.8304 8.1501 4 100 98.8304 8.1501 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.8304 8.1501 1 50 98.8304 8.1501 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 98.8318 8.1402 1 25 98.8318 8.1402 INE166A16GE8 ING VYSYA BK 3-Dec-12 98.8233 8.2002 2 25 98.8233 8.2002 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.8252 8.1868 1 5 98.8252 8.1868 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 98.7868 8.1501 3 75 98.7868 8.1501 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 98.7433 8.1500 1 50 98.7433 8.1500 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 98.6530 8.1700 1 25 98.6530 8.1700 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.6362 8.1398 1 25 98.6362 8.1398 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 98.3647 8.2001 1 25 98.3647 8.2001 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 98.3647 8.2001 1 25 98.3647 8.2001 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.0696 8.4525 3 150 98.0696 8.4525 INE528G16RJ2 YES BK 7-Jan-13 98.0032 8.4511 2 125 98.0034 8.4501 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 97.9366 8.4506 6 300 97.9368 8.4498 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 97.1603 8.3999 1 5 97.1603 8.3999 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 97.1603 8.3999 1 5 97.1603 8.3999 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 96.9717 8.3201 1 50 96.9717 8.3201 INE667A16990 SYNDICATE BK 28-Feb-13 96.9253 8.3300 1 75 96.9253 8.3300 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.7857 8.3599 1 25 96.7857 8.3599 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.6435 8.3399 1 50 96.6435 8.3399 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 96.6261 8.3299 2 50 96.6261 8.3299 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.5975 8.3483 2 150 96.6008 8.3400 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.5834 8.3301 3 100 96.5874 8.3201 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.5779 8.3440 2 5 96.5755 8.3501 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.4477 8.3500 1 50 96.4477 8.3500 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 96.2904 8.3700 1 25 96.2904 8.3700 INE651A16DK3 STATE BK OF MYSORE 9-Apr-13 95.9542 8.5499 2 75 95.9542 8.5499 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.4126 8.4050 1 25 94.4126 8.4050 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 94.3558 8.4300 2 50 94.3558 8.4300 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 93.4831 8.5100 1 50 93.4831 8.5100 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.7754 8.5100 1 50 92.7754 8.5100 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 92.7363 8.5087 1 5 92.7363 8.5087 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com