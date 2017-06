Oct 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16FV4 ING VYSYA BK 16-Oct-12 99.9108 8.1468 2 125 99.9108 8.1468 INE651A16CG3 STATE BK OF MYSORE 19-Oct-12 99.8459 8.0476 1 30 99.8459 8.0476 INE649A16BP0 STATE BK OF HYDERABAD 19-Oct-12 99.8356 8.5864 1 0.1 99.8356 8.5864 INE428A16HT8 ALLAHABAD BK 29-Oct-12 99.6941 7.9997 1 25 99.6941 7.9997 INE654A16CG7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Nov-12 99.4483 8.0995 1 95 99.4483 8.0995 INE683A16740 THE SOUTH INDIAN BK 12-Nov-12 99.2870 8.4553 1 0.5 99.2870 8.4553 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.2465 8.1505 3 450 99.2465 8.1505 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 99.2420 8.1995 1 10 99.2420 8.1995 INE483A16DT2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Nov-12 99.1586 8.1504 2 200 99.1586 8.1504 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 98.9796 8.1801 2 50 98.9796 8.1801 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.0490 8.1499 1 50 99.0490 8.1499 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 98.9858 8.1299 2 50 98.9858 8.1299 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 98.8787 8.9982 1 0.2 98.8787 8.9982 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 98.9396 8.1499 2 200 98.9396 8.1499 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 98.9261 8.2548 1 100 98.9261 8.2548 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.9204 8.1297 3 200 98.9204 8.1297 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.9177 8.1502 1 50 98.9177 8.1502 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.9833 8.1502 1 50 98.9833 8.1502 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 98.9771 8.2004 2 50 98.9771 8.2004 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 98.9138 8.1799 2 50 98.9138 8.1799 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.8522 8.1502 1 50 98.8522 8.1502 INE562A16CE7 INDIAN BK 3-Dec-12 98.8467 8.1897 1 25 98.8467 8.1897 INE562A16CE7 INDIAN BK 3-Dec-12 98.9190 8.1403 1 25 98.9190 8.1403 INE166A16GE8 ING VYSYA BK 3-Dec-12 98.8467 8.1897 1 25 98.8467 8.1897 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.8473 8.1854 1 17.5 98.8473 8.1854 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 98.8014 8.1999 1 25 98.8014 8.1999 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 98.7942 8.1000 2 145 98.7942 8.1000 INE428A16HP6 ALLAHABAD BK 6-Dec-12 98.7824 8.1800 1 25 98.7824 8.1800 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 98.7898 8.1297 1 25 98.7898 8.1297 INE141A16FL8 OBC 6-Dec-12 98.7868 8.1501 1 25 98.7868 8.1501 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 98.7013 8.1400 1 150 98.7013 8.1400 INE160A16II8 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-12 98.6569 8.1460 1 250 98.6569 8.1460 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.6919 8.1997 1 25 98.6919 8.1997 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.6840 8.2499 1 10 98.6840 8.2499 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 98.6162 8.1298 1 100 98.6162 8.1298 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 98.6044 8.2001 1 25 98.6044 8.2001 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.4515 8.3202 1 5 98.4515 8.3202 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 98.4101 8.1901 1 5 98.4101 8.1901 INE166A16GL3 ING VYSYA BK 28-Dec-12 98.2817 8.2876 3 300 98.2817 8.2876 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 98.2160 8.2873 3 200 98.2160 8.2873 INE528G16RJ2 YES BK 7-Jan-13 98.0257 8.4498 1 10 98.0257 8.4498 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 97.9590 8.4499 1 5 97.9590 8.4499 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 97.7905 8.3302 2 125 97.7905 8.3302 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 97.7278 8.3200 1 25 97.7278 8.3200 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 96.9788 8.2999 1 50 96.9788 8.2999 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 96.9147 8.2999 1 50 96.9147 8.2999 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.7578 8.3201 1 25 96.7578 8.3201 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 96.6900 8.3301 1 25 96.6900 8.3301 INE090A16TB9 ICICI BK 15-Mar-13 96.6610 8.3499 1 15 96.6610 8.3499 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.3964 8.3200 2 150 96.3964 8.3200 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.4006 8.3100 3 125 96.4006 8.3100 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 96.3541 8.3199 1 50 96.3541 8.3199 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 96.3583 8.3100 1 25 96.3583 8.3100 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 96.3245 8.3397 3 50.5 95.4942 10.3127 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 96.3117 8.3700 1 25 96.3117 8.3700 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.0444 8.5900 1 45 96.0444 8.5900 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 94.8842 8.4100 1 75 94.8842 8.4100 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 94.9465 8.4100 1 75 94.9465 8.4100 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 94.7392 8.4100 1 50 94.7392 8.4100 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 94.7954 8.4201 1 50 94.7954 8.4201 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 93.5647 8.5100 2 75 93.5647 8.5100 INE608A16DV0 PUNJAB AND SIND BK 22-Aug-13 93.1785 8.5100 1 50 93.1785 8.5100 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.8033 8.5000 1 25 92.8033 8.5000 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.6631 8.5000 1 100 92.6631 8.5000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA 