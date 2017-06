Oct 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16QB2 KOTAK MAH BK 23-Oct-12 99.8237 8.0579 1 50 99.8237 8.0579 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.7794 8.0697 1 75 99.7794 8.0697 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.6690 8.0811 1 150 99.6690 8.0811 INE691A16GO4 UCO BK 30-Oct-12 99.6674 8.1203 1 50 99.6674 8.1203 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.6453 8.1204 1 50 99.6453 8.1204 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 99.5373 8.0799 2 190 99.5367 8.0901 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.5367 8.0901 4 150 99.5367 8.0901 INE654A16CG7 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Nov-12 99.5147 8.0908 1 50 99.5147 8.0908 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.3126 8.1496 1 300 99.3126 8.1496 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.2198 8.2004 1 100 99.2198 8.2004 INE692A16AT4 UNION BK OF INDIA 20-Nov-12 99.2264 8.1304 1 25 99.2264 8.1304 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.2246 8.1495 1 25 99.2246 8.1495 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.0720 8.1403 1 25 99.0720 8.1403 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.0490 8.1499 2 100 99.0490 8.1499 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 98.9925 8.2551 1 100 98.9925 8.2551 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 98.9858 8.1299 2 75 98.9858 8.1299 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.0102 8.1087 2 30 99.0052 8.1500 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 98.9846 8.1396 2 25 98.9846 8.1396 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 98.7665 8.1402 2 150 98.7665 8.1402 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 98.7246 8.1299 1 300 98.7246 8.1299 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 98.7215 8.1499 1 25 98.7215 8.1499 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 98.6604 8.3999 4 200 98.6604 8.3999 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.5485 8.4000 1 0.25 98.5485 8.4000 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 98.4610 8.1502 1 2 98.4610 8.1502 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 98.4177 8.1503 1 25 98.4177 8.1503 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 98.4178 8.1498 1 125 98.4178 8.1498 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 98.3961 8.1502 1 100 98.3961 8.1502 INE095A16GM2 INDUSIND BK 2-Jan-13 98.2111 8.4158 12 420 98.2113 8.4148 INE166A16GN9 ING VYSYA BK 3-Jan-13 98.2059 8.3351 3 25 98.2059 8.3351 INE705A16DR2 VIJAYA BK 21-Jan-13 97.8239 8.2852 1 50 97.8239 8.2852 INE562A16AL6 INDIAN BK 31-Jan-13 97.6072 8.2850 1 50 97.6072 8.2850 INE090A16SE5 ICICI BK 1-Feb-13 97.5657 8.3550 1 0.1 97.5657 8.3550 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 97.1885 8.3800 1 100 97.1885 8.3800 INE238A16NG6 AXIS BK 21-Feb-13 97.1452 8.3799 1 100 97.1452 8.3799 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 97.0644 8.3000 1 100 97.0644 8.3000 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 96.7829 8.3101 1 50 96.7829 8.3101 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.7013 8.4701 1 5 96.7013 8.4701 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.7365 8.3200 1 25 96.7365 8.3200 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.7190 8.3100 1 50 96.7190 8.3100 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.5128 8.4001 1 5 96.5128 8.4001 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 96.4738 8.4975 1 4 96.4738 8.4975 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 96.4436 8.3600 1 100 96.4436 8.3600 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 96.4600 8.3200 1 0.1 96.4600 8.3200 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 96.4048 8.2999 1 1 96.4048 8.2999 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.1139 8.5801 1 15 96.1139 8.5801 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.7067 8.4299 1 50 94.7067 8.4299 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 94.6178 8.4400 1 50 94.6178 8.4400 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 94.5558 8.4399 1 100 94.5558 8.4399 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.4525 8.4400 1 50 94.4525 8.4400 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 93.5647 8.5100 1 25 93.5647 8.5100 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 93.5886 8.5050 1 25 93.5886 8.5050 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.0244 8.5001 2 75 93.0244 8.5001 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.0446 8.5000 1 25 93.0446 8.5000 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 93.0167 8.5101 2 100 93.0244 8.5001 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 92.9966 8.5101 1 50 92.9966 8.5101 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.7152 8.5100 1 5 92.7152 8.5100 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com