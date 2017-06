Oct 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16IM0 CANARA BK 22-Oct-12 99.8675 8.0711 1 100 99.8675 8.0711 INE090A16QA7 ICICI BK 23-Oct-12 99.8388 8.4190 1 25 99.8388 8.4190 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.8012 8.0785 1 150 99.8012 8.0785 INE166A16GB4 ING VYSYA BK 29-Oct-12 99.7113 8.1293 1 50 99.7113 8.1293 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.7113 8.1293 1 50 99.7113 8.1293 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.6895 8.1206 5 435 99.6884 8.1493 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.7123 8.1010 1 75 99.7123 8.1010 INE691A16GO4 UCO BK 30-Oct-12 99.6884 8.1493 1 50 99.6884 8.1493 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.6884 8.1493 1 25 99.6884 8.1493 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 99.5775 8.1509 1 100 99.5775 8.1509 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.5554 8.1502 1 50 99.5554 8.1502 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 99.5471 8.3030 1 23.7 99.5471 8.3030 INE562A16BW1 INDIAN BK 6-Nov-12 99.5554 8.1502 1 100 99.5554 8.1502 INE562A16BW1 INDIAN BK 6-Nov-12 99.5344 8.1304 1 80 99.5344 8.1304 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.4918 8.1058 2 250 99.4903 8.1302 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.3355 8.1389 5 400 99.3354 8.1401 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.3427 8.0501 1 25 99.3427 8.0501 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.3159 8.1102 1 50 99.3159 8.1102 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.2429 8.1897 1 100 99.2429 8.1897 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.2282 8.3499 1 10 99.2282 8.3499 INE565A16665 INDIAN OVERSEAS BK 22-Nov-12 99.2026 8.1497 1 25 99.2026 8.1497 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.1816 8.1400 4 250 99.1816 8.1400 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.1604 8.1330 5 166 99.1604 8.1329 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.1689 8.0498 1 25 99.1689 8.0498 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.0928 8.1502 1 50 99.0928 8.1502 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.0956 8.1248 1 25 99.0956 8.1248 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.0709 8.1500 1 65 99.0709 8.1500 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.0271 8.1499 3 150 99.0271 8.1499 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 99.0147 8.2548 1 100 99.0147 8.2548 INE095A16GH2 INDUSIND BK 30-Nov-12 98.9931 8.2501 1 50 98.9931 8.2501 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.0052 8.1500 1 50 99.0052 8.1500 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 98.9992 8.1997 1 25 98.9992 8.1997 INE166A16GD0 ING VYSYA BK 30-Nov-12 99.0212 8.1999 1 25 99.0212 8.1999 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.0052 8.1500 1 5 99.0052 8.1500 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 98.9396 8.1499 1 25 98.9396 8.1499 INE651A16DG1 STATE BK OF MYSORE 5-Dec-12 98.8972 8.1402 1 25 98.8972 8.1402 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 98.8754 8.1402 1 25 98.8754 8.1402 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 98.8383 8.2501 1 50 98.8383 8.2501 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 98.8809 8.0999 1 50 98.8809 8.0999 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 98.7839 8.1698 3 150 98.7839 8.1698 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 98.7228 8.1415 2 15 98.7215 8.1499 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.6094 8.1703 1 100 98.6094 8.1703 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.5521 8.2500 1 5 98.5521 8.2500 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 98.5519 8.2511 1 1 98.5519 8.2511 INE562A16AH4 INDIAN BK 21-Dec-12 98.5468 8.1551 1 50 98.5468 8.1551 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 98.4935 8.2100 1 75 98.4935 8.2100 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 98.4186 8.4998 1 1 98.4186 8.4998 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 98.4212 8.4856 1 1 98.4212 8.4856 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 98.4385 8.1548 1 175 98.4385 8.1548 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 98.4168 8.1551 1 40 98.4168 8.1551 INE166A16GM1 ING VYSYA BK 31-Dec-12 98.3042 8.2848 1 40 98.3042 8.2848 INE237A16QX6 KOTAK MAH BK 3-Jan-13 98.2144 8.3999 1 5 98.2144 8.3999 INE238A16MC7 AXIS BK 7-Jan-13 98.1388 8.3400 1 0.25 98.1388 8.3400 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 97.8406 8.2202 2 100 97.8406 8.2202 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 97.3222 8.2999 1 50 97.3222 8.2999 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 97.2971 8.3799 1 10 97.2971 8.3799 INE483A16CE6 CENTRAL BK OF INDIA 18-Feb-13 97.2512 8.3199 1 75 97.2512 8.3199 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 97.2073 8.3224 1 5 97.2073 8.3224 INE160A16HE9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Feb-13 97.1039 8.3100 1 50 97.1039 8.3100 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 97.0575 8.3201 1 50 97.0575 8.3201 INE141A16GO0 OBC 28-Feb-13 97.0361 8.3199 1 50 97.0361 8.3199 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 97.0146 8.3200 1 25 97.0146 8.3200 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.9289 8.3199 1 50 96.9289 8.3199 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.7867 8.3000 1 20 96.7867 8.3000 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.7654 8.3000 2 50 96.7654 8.3000 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.7228 8.3000 1 25 96.7228 8.3000 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.7213 8.3040 3 125 96.7190 8.3100 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.7015 8.3001 2 50 96.7015 8.3001 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 96.6823 8.3501 1 25 96.6823 8.3501 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 96.5987 8.3999 1 5 96.5987 8.3999 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 96.6048 8.3299 1 25 96.6048 8.3299 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 96.4429 8.3101 1 3.95 96.4429 8.3101 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.9069 8.4066 2 150 94.9107 8.4000 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.6859 8.5000 1 5 94.6859 8.5000 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 94.6772 8.4100 1 50 94.6772 8.4100 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 94.5764 8.4401 1 100 94.5764 8.4401 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.4855 8.4200 1 50 94.4855 8.4200 INE238A16QN5 AXIS BK 12-Jul-13 94.0865 8.5600 1 50 94.0865 8.5600 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.0446 8.5000 1 0.4 93.0446 8.5000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 92.9192 8.4800 2 100 92.9192 8.4800 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.7790 8.4800 2 100 92.7790 8.4800 INE171A16DV9 THE FEDERAL BK 11-Oct-13 92.1308 8.6600 1 10 92.1308 8.6600 INE528G16RK0 YES BK 14-Oct-13 92.0367 8.7000 1 50 92.0367 8.7000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com