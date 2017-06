Oct 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16IM0 CANARA BK 22-Oct-12 99.8886 8.1413 1 5 99.8886 8.1413 INE428A16HT8 ALLAHABAD BK 29-Oct-12 99.7328 8.1491 4 300 99.7328 8.1491 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.7106 8.1490 1 75 99.7106 8.1490 INE649A16BQ8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Nov-12 99.6440 8.1503 2 75 99.6440 8.1503 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 99.5775 8.1509 1 50 99.5775 8.1509 INE654A16CH5 STATE BK OF TRAVANCORE 7-Nov-12 99.5333 8.1497 1 50 99.5333 8.1497 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 99.5240 8.3129 1 25 99.5240 8.3129 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.3566 8.1504 4 200 99.3566 8.1504 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 99.3570 8.1453 1 50 99.3570 8.1453 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 99.3539 8.1848 1 25 99.3539 8.1848 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 99.3597 8.4006 1 10 99.3597 8.4006 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.2654 8.1853 1 100 99.2654 8.1853 INE457A16AY2 BK OF MAHARASHTRA 20-Nov-12 99.2475 8.1396 3 250 99.2475 8.1396 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.2429 8.1897 3 75 99.2420 8.1995 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.2552 8.2998 1 25 99.2552 8.2998 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.1806 8.1501 4 250 99.1806 8.1501 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.1816 8.1400 3 200 99.1816 8.1400 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 99.1756 8.2002 1 100 99.1756 8.2002 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 99.1158 8.1403 1 25 99.1158 8.1403 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.1040 8.2499 1 1 99.1040 8.2499 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 99.0873 8.2001 2 160 99.0873 8.2001 INE705A16DA8 VIJAYA BK 29-Nov-12 99.0432 8.2001 2 185 99.0432 8.2001 INE090A16QT7 ICICI BK 30-Nov-12 99.0271 8.1499 1 0.02 99.0271 8.1499 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 98.9577 8.1797 2 150 98.9577 8.1797 INE095A16GK6 INDUSIND BK 4-Dec-12 98.9551 8.2003 1 5 98.9551 8.2003 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 98.9289 8.0650 1 16 98.9289 8.0650 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 98.8597 8.2550 2 75 98.8583 8.2650 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.7605 8.1803 2 100 98.7605 8.1803 INE683A16575 SOUTH INDIAN BK 13-Dec-12 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 98.7137 8.2000 1 5 98.7137 8.2000 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 98.5932 8.4001 1 20 98.5932 8.4001 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.5826 8.1998 1 30 98.5826 8.1998 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 98.5709 8.3997 1 20 98.5709 8.3997 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 98.5659 8.1702 1 50 98.5659 8.1702 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.2510 8.3301 1 5 98.2510 8.3301 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 97.9437 8.2399 1 75 97.9437 8.2399 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 97.8480 8.4501 1 50 97.8480 8.4501 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 97.8480 8.4501 1 25 97.8480 8.4501 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 97.8458 8.1999 1 50 97.8458 8.1999 INE141A16GB7 OBC 23-Jan-13 97.8304 8.2599 1 25 97.8304 8.2599 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 97.6685 8.2199 1 50 97.6685 8.2199 INE008A16IY6 IDBI BK 11-Feb-13 97.4038 8.3151 1 50 97.4038 8.3151 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 97.1287 8.3000 1 75 97.1287 8.3000 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 97.1022 8.3150 1 50 97.1022 8.3150 INE141A16GN2 OBC 25-Feb-13 97.1073 8.3000 1 0.1 97.1073 8.3000 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 97.0790 8.3200 1 50 97.0790 8.3200 INE008A16JG1 IDBI BK 28-Feb-13 97.0575 8.3201 1 50 97.0575 8.3201 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.0233 8.2950 1 100 97.0233 8.2950 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.9467 8.3301 1 50 96.9467 8.3301 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 96.9735 8.3150 1 25 96.9735 8.3150 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.9682 8.3300 1 25 96.9682 8.3300 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.9574 8.3000 1 50 96.9574 8.3000 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 96.7289 8.3401 1 25 96.7289 8.3401 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.7597 8.3151 1 25 96.7597 8.3151 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.7441 8.3000 3 125 96.7441 8.3000 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 96.7228 8.3000 1 25 96.7228 8.3000 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.7441 8.3000 1 25 96.7441 8.3000 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 96.6318 8.3700 2 170 96.6318 8.3700 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 96.4223 8.3600 1 25 96.4223 8.3600 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.4264 8.3500 1 20 96.4264 8.3500 INE141A16HJ8 OBC 15-Apr-13 96.0223 8.4000 1 50 96.0223 8.4000 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 94.5390 8.4000 1 1 94.5390 8.4000 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 94.4568 8.5000 1 10 94.4568 8.5000 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 94.4855 8.4200 1 2 94.4855 8.4200 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.7948 8.4600 1 50 92.7948 8.4600 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 92.6752 8.4600 1 25 92.6752 8.4600 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 92.1958 8.5350 7 215 92.1958 8.5350 =============================================================================================== *: Crores Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com