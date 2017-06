Oct 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.8430 8.1993 1 75 99.8430 8.1993 INE171A16DO4 THE FEDERAL BK 29-Oct-12 99.7550 8.1495 1 275 99.7550 8.1495 INE166A16GB4 ING VYSYA BK 29-Oct-12 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.5987 8.1703 1 60 99.5987 8.1703 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 99.5924 8.2990 3 7.57 99.5924 8.2990 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 99.5760 8.1799 2 100 99.5760 8.1799 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.5333 8.1497 2 250 99.5333 8.1497 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.3749 8.1999 1 200 99.3749 8.1999 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.3985 8.1806 2 75 99.3985 8.1806 INE428A16HF7 ALLAHABAD BK 15-Nov-12 99.3949 8.2299 1 50 99.3949 8.2299 INE457A16AZ9 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-12 99.3794 8.1405 1 25 99.3794 8.1405 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 99.3794 8.1405 1 25 99.3794 8.1405 INE483A16DT2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Nov-12 99.2905 8.1506 5 400 99.2905 8.1506 INE237A16QN7 KOTAK MAH BK 19-Nov-12 99.2649 8.4468 1 0.05 99.2649 8.4468 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.2641 8.1998 1 200 99.2641 8.1998 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.2871 8.1899 1 50 99.2871 8.1899 INE237A16QS6 KOTAK MAH BK 21-Nov-12 99.2374 8.2496 2 100 99.2374 8.2496 INE565A16665 INDIAN OVERSEAS BK 22-Nov-12 99.2236 8.1601 1 50 99.2236 8.1601 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.1997 8.1801 2 100 99.2016 8.1600 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.2026 8.1497 1 50 99.2026 8.1497 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.2246 8.1495 1 25 99.2246 8.1495 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 99.1535 8.2003 1 25 99.1535 8.2003 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.1367 8.1500 1 0.8 99.1367 8.1500 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.0709 8.1500 2 200 99.0709 8.1500 INE654A16CK9 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Nov-12 99.0675 8.1801 2 50 99.0675 8.1801 INE457A16BF9 BK OF MAHARASHTRA 3-Dec-12 98.9992 8.1997 1 25 98.9992 8.1997 INE652A16CU2 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-12 98.9821 8.1599 1 25 98.9821 8.1599 INE036D16CG1 THE KARUR VYSYA BK 3-Dec-12 98.9931 8.2501 1 5 98.9931 8.2501 INE095A16GK6 INDUSIND BK 4-Dec-12 98.9648 8.3000 1 25 98.9648 8.3000 INE166A16GI9 ING VYSYA BK 4-Dec-12 98.9771 8.2004 1 25 98.9771 8.2004 INE565A16483 INDIAN OVERSEAS BK 6-Dec-12 98.9151 8.1700 1 75 98.9151 8.1700 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 98.8803 8.2666 2 75 98.8825 8.2499 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 98.7605 8.1803 1 100 98.7605 8.1803 INE476A16FL8 CANARA BK 14-Dec-12 98.7590 8.1903 1 100 98.7590 8.1903 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 98.6716 8.1899 2 50 98.6716 8.1899 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.6514 8.1798 1 25 98.6514 8.1798 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 98.5189 8.1900 2 100 98.5189 8.1900 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.2853 8.2699 1 25 98.2853 8.2699 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.2701 8.2375 2 14 98.2701 8.2375 INE141A16IO6 OBC 8-Jan-13 98.1830 8.2375 2 200 98.1830 8.2375 INE160A16GZ6 PUNJAB NATIONAL BK 31-Jan-13 97.6900 8.2199 1 100 97.6900 8.2199 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 97.5785 8.3099 1 25 97.5785 8.3099 INE008A16JB2 IDBI BK 19-Feb-13 97.2727 8.3201 1 25 97.2727 8.3201 INE691A16FI8 UCO BK 19-Feb-13 97.2727 8.3201 1 25 97.2727 8.3201 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 97.1287 8.3000 1 25 97.1287 8.3000 INE434A16BF8 ANDHRA BK 25-Feb-13 97.1186 8.3301 1 25 97.1186 8.3301 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 97.0903 8.3501 1 40 97.0903 8.3501 INE705A16EE8 VIJAYA BK 28-Feb-13 97.0541 8.3300 2 75 97.0541 8.3300 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.0627 8.3050 2 125 97.0627 8.3050 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.0447 8.3574 1 25 97.0447 8.3574 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 96.9776 8.3033 2 75 96.9770 8.3050 INE705A16EJ7 VIJAYA BK 6-Mar-13 96.9217 8.3400 1 25 96.9217 8.3400 INE141A16GU7 OBC 8-Mar-13 96.9147 8.2999 2 50 96.9147 8.2999 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.8108 8.3500 1 25 96.8108 8.3500 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 96.8247 8.3124 1 2 96.8247 8.3124 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 96.8117 8.2900 1 25 96.8117 8.2900 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 96.7578 8.3201 1 50 96.7578 8.3201 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.7692 8.2899 1 25 96.7692 8.2899 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.7441 8.3000 2 50 96.7479 8.2900 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.7365 8.3200 1 25 96.7365 8.3200 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.7654 8.3000 1 25 96.7654 8.3000 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.7616 8.3100 1 25 96.7616 8.3100 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 96.6538 8.3685 2 100 96.6538 8.3685 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 96.6513 8.3199 1 25 96.6513 8.3199 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 96.6261 8.3299 1 25 96.6261 8.3299 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.6126 8.3101 2 150 96.6126 8.3101 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 96.6087 8.3200 1 50 96.6087 8.3200 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.5277 8.3100 2 150 96.5277 8.3100 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 96.5237 8.3199 3 100 96.5237 8.3199 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.5264 8.3133 2 75 96.5317 8.3001 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 96.5116 8.3499 2 50 96.5116 8.3499 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 96.5409 8.3300 1 25 96.5409 8.3300 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 96.5329 8.3500 1 25 96.5329 8.3500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 96.5024 8.3201 1 50 96.5024 8.3201 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.4781 8.3800 1 5 96.4781 8.3800 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 96.4812 8.3200 2 50 96.4812 8.3200 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 96.4812 8.3200 1 25 96.4812 8.3200 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 96.4682 8.3000 1 50 96.4682 8.3000 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 96.4894 8.2999 1 25 96.4894 8.2999 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 96.4600 8.3200 1 25 96.4600 8.3200 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.2134 8.5000 1 9.5 96.2134 8.5000 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.9598 8.3867 2 75 94.9636 8.3800 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 94.9372 8.3899 1 25 94.9372 8.3899 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.7865 8.4000 2 100 94.7865 8.4000 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.7688 8.4301 1 25 94.7688 8.4301 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 94.6420 8.3999 1 100 94.6420 8.3999 INE652A16ED4 STATE BK OF PATIALA 17-Sep-13 92.8069 8.4700 1 100 92.8069 8.4700 INE648A16EV4 STATE BK OF BIKANER AND 23-Sep-13 92.7230 8.4500 1 25 92.7230 8.4500 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 92.6672 8.4700 1 100 92.6672 8.4700 INE160A16IK4 PUNJAB NATIONAL BK 24-Sep-13 92.6672 8.4700 1 50 92.6672 8.4700 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 92.7031 8.4500 1 25 92.7031 8.4500 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 92.6352 8.4850 2 100 92.6352 8.4850 INE141A16IN8 OBC 14-Oct-13 92.2156 8.5351 2 150 92.2156 8.5351 INE651A16DL1 STATE BK OF MYSORE 18-Oct-13 92.1404 8.5300 1 25 92.1404 8.5300 