Oct 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16IM0 CANARA BK 22-Oct-12 99.9332 8.1360 5 275 99.9331 8.1449 INE237A16QB2 KOTAK MAH BK 23-Oct-12 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.8660 8.1626 3 200 99.8654 8.1992 INE648A16EG5 SBBJ 25-Oct-12 99.8678 8.0528 1 50 99.8678 8.0528 INE428A16HT8 ALLAHABAD BK 29-Oct-12 99.7758 8.2017 1 50 99.7758 8.2017 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.7535 8.1995 2 125 99.7535 8.1995 INE562A16BX9 INDIAN BK 30-Oct-12 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE705A16CN3 VIJAYA BK 8-Nov-12 99.6149 8.3003 1 5 99.6149 8.3003 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.4637 8.2000 2 150 99.4637 8.2000 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.3923 8.2654 1 150 99.3923 8.2654 INE428A16HF7 ALLAHABAD BK 15-Nov-12 99.3956 8.2203 2 100 99.3956 8.2203 INE651A16CL3 STATE BK OF MYSORE 15-Nov-12 99.3839 8.3804 1 10 99.3839 8.3804 INE171A16DQ9 THE FEDERAL BK 19-Nov-12 99.3000 8.3000 1 50 99.3000 8.3000 INE667A16AV2 SYNDICATE BK 20-Nov-12 99.2845 8.2200 4 200 99.2845 8.2200 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.2845 8.2200 2 200 99.2845 8.2200 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.2862 8.2003 1 100 99.2862 8.2003 INE565A16665 INDIAN OVERSEAS BK 22-Nov-12 99.2283 8.3489 1 100 99.2283 8.3489 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.2170 8.2300 3 200 99.2170 8.2300 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.2179 8.2205 3 150 99.2179 8.2205 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 99.2170 8.2300 1 100 99.2170 8.2300 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.2862 8.2003 1 25 99.2862 8.2003 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.1505 8.2296 2 350 99.1505 8.2296 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.2198 8.2004 1 25 99.2198 8.2004 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF INDIA 26-Nov-12 99.1555 8.1807 1 0.2 99.1555 8.1807 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 99.1332 8.1833 2 175 99.1314 8.2004 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 99.0851 8.2200 3 200 99.0851 8.2200 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.0847 8.2233 3 150 99.0840 8.2300 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.0829 8.2400 2 150 99.0829 8.2400 INE565A16673 INDIAN OVERSEAS BK 30-Nov-12 99.0619 8.2297 1 50 99.0619 8.2297 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE457A16AX4 BK OF MAHARASHTRA 5-Dec-12 98.9425 8.3003 1 5 98.9425 8.3003 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 98.9425 8.3003 1 1 98.9425 8.3003 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 98.9299 8.2250 1 25 98.9299 8.2250 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 98.8123 8.1245 2 235 98.8123 8.1245 INE090A16QZ4 ICICI BK 12-Dec-12 98.7942 8.2498 1 50 98.7942 8.2498 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 98.6188 8.3803 1 20 98.6188 8.3803 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 98.5965 8.3802 1 20 98.5965 8.3802 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 98.4953 8.2001 1 25 98.4953 8.2001 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.2731 8.3298 1 5 98.2731 8.3298 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 97.8763 8.4253 2 75 97.8810 8.4062 INE434A16AY1 ANDHRA BK 21-Jan-13 97.8739 8.4349 1 25 97.8739 8.4349 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 97.6653 8.3099 1 25 97.6653 8.3099 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 97.3159 8.3200 1 25 97.3159 8.3200 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 97.1435 8.3200 1 25 97.1435 8.3200 INE141A16GM4 OBC 26-Feb-13 97.1130 8.3468 1 40 97.1130 8.3468 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 97.1800 8.3399 1 25 97.1800 8.3399 INE238A16NL6 AXIS BK 27-Feb-13 97.1013 8.3176 1 50 97.1013 8.3176 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.1039 8.3100 1 25 97.1039 8.3100 INE428A16FX4 ALLAHABAD BK 4-Mar-13 96.9861 8.3401 1 25 96.9861 8.3401 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 96.8264 8.3660 2 45 96.8334 8.3469 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 96.8341 8.3450 1 25 96.8341 8.3450 INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 96.8323 8.3499 1 50 96.8323 8.3499 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.8359 8.3401 1 25 96.8359 8.3401 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 96.7578 8.3201 1 25 96.7578 8.3201 INE705A16EN9 VIJAYA BK 15-Mar-13 96.7239 8.4101 1 25 96.7239 8.4101 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 96.6757 8.3672 3 150 96.6758 8.3670 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 96.6603 8.4074 1 0.01 96.6603 8.4074 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 96.7037 8.3501 1 25 96.7037 8.3501 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.6182 8.3501 1 25 96.6182 8.3501 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 96.5409 8.3300 3 75 96.5329 8.3500 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.5890 8.3700 1 50 96.5890 8.3700 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.5449 8.3200 1 25 96.5449 8.3200 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.5969 8.3499 1 25 96.5969 8.3499 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 96.5329 8.3500 1 10 96.5329 8.3500 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 96.5755 8.3501 1 50 96.5755 8.3501 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 96.5755 8.3501 1 25 96.5755 8.3501 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 96.5542 8.3500 1 25 96.5542 8.3500 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.5249 8.3699 1 50 96.5249 8.3699 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 96.5249 8.3699 1 25 96.5249 8.3699 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 95.1088 8.3799 2 125 95.1088 8.3799 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.7779 8.4499 1 50 94.7779 8.4499 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 94.8403 8.4500 1 50 94.8403 8.4500 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 94.6506 8.4199 1 50 94.6506 8.4199 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 94.5886 8.4200 1 50 94.5886 8.4200 INE090A16WH0 ICICI BK 16-Sep-13 92.8234 8.4999 1 50 92.8234 8.4999 INE528G16RL8 YES BK 18-Oct-13 92.1010 8.6000 1 5 92.1010 8.6000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com