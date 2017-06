Oct 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.9323 8.2424 3 100 99.9322 8.2546 INE261F16157 NABARD 25-Oct-12 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE648A16EG5 SBBJ 25-Oct-12 99.9546 8.2893 1 0.6 99.9546 8.2893 INE457A16BD4 BK OF MAHARASHTRA 29-Oct-12 99.8411 8.2987 1 100 99.8411 8.2987 INE160A16IC1 PUNJAB NATIONAL BK 30-Oct-12 99.8215 8.1586 1 200 99.8215 8.1586 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.8215 8.1600 1 100 99.8215 8.1600 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.8215 8.1586 1 50 99.8215 8.1586 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.7992 8.1599 2 185 99.7992 8.1599 INE683A16724 THE SOUTH INDIAN BK 5-Nov-12 99.6865 8.1991 1 5 99.6865 8.1991 INE562A16BW1 INDIAN BK 6-Nov-12 99.6650 8.1791 2 80 99.6650 8.1791 INE652A16CO5 STATE BK OF PATIALA 8-Nov-12 99.6184 8.2246 1 55 99.6184 8.2246 INE651A16CJ7 STATE BK OF MYSORE 8-Nov-12 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 99.5333 8.1497 1 25 99.5333 8.1497 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.4637 8.2002 1 150 99.4637 8.2002 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.3543 8.1797 2 50 99.3543 8.1797 INE648A16ET8 SBBJ 23-Nov-12 99.2888 8.1702 1 50 99.2888 8.1702 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.2161 8.2395 3 200 99.2161 8.2395 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.1860 8.3208 1 70 99.1860 8.3208 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.1499 8.2354 1 100 99.1499 8.2354 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 99.1507 8.4500 1 15 99.1507 8.4500 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.1262 8.2500 2 225 99.1262 8.2500 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.1272 8.2404 2 100 99.1272 8.2404 INE654A16CK9 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Nov-12 99.1335 8.1804 2 50 99.1335 8.1804 INE166A16GD0 ING VYSYA BK 30-Nov-12 99.1199 8.3100 1 50 99.1199 8.3100 INE036D16CF3 THE KARUR VYSYA BK 30-Nov-12 99.1433 8.2999 1 25 99.1433 8.2999 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.0542 8.2983 3 204.9 99.0608 8.2395 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 99.0763 8.2998 1 25 99.0763 8.2998 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 99.0374 8.2500 1 50 99.0374 8.2500 INE705A16DE0 VIJAYA BK 4-Dec-12 99.0336 8.4804 1 20 99.0336 8.4804 INE090A16WG2 ICICI BK 5-Dec-12 99.0165 8.2396 1 3.75 99.0165 8.2396 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 98.8411 8.2300 1 50 98.8411 8.2300 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 98.8379 8.0972 1 4 98.8379 8.0972 INE683A16583 THE SOUTH INDIN BK 18-Dec-12 98.7143 8.3402 1 5 98.7143 8.3402 INE648A16DH5 SBBJ 19-Dec-12 98.6998 8.2901 1 75 98.6998 8.2901 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 98.6777 8.2899 1 25 98.6777 8.2899 INE476A16FU9 CANARA BK 24-Dec-12 98.5943 8.2602 1 25 98.5943 8.2602 INE434A16AW5 ANDHRA BK 28-Dec-12 98.4993 8.3000 1 65 98.4993 8.3000 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.3632 8.3200 1 50 98.3632 8.3200 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.3412 8.3199 1 5 98.3412 8.3199 INE654A16BH7 STATE BK OF TRAVANCORE 10-Jan-13 98.2311 8.3200 1 25 98.2311 8.3200 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 97.3128 8.3299 1 50 97.3128 8.3299 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 97.3344 8.3299 1 25 97.3344 8.3299 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.1111 8.3524 1 25 97.1111 8.3524 INE084A16683 BK OF INDIA 5-Mar-13 97.0381 8.3766 2 75 97.0301 8.3999 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 96.9651 8.4001 1 25 96.9651 8.4001 INE705A16EO7 VIJAYA BK 18-Mar-13 96.7409 8.3649 1 50 96.7409 8.3649 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 96.7471 8.4058 2 35 96.7417 8.4201 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 96.6923 8.3799 1 25 96.6923 8.3799 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 96.6846 8.4001 1 50 96.6846 8.4001 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.5851 8.3799 1 50 96.5851 8.3799 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 96.5249 8.3699 1 20 96.5249 8.3699 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.2264 8.6750 1 21.5 96.2264 8.6750 INE651A16DK3 STATE BK OF MYSORE 9-Apr-13 96.2563 8.4000 1 25 96.2563 8.4000 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 95.0353 8.3999 1 50 95.0353 8.3999 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.8693 8.3999 1 50 94.8693 8.3999 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 94.8337 8.3900 1 25 94.8337 8.3900 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 94.6656 8.3950 1 25 94.6656 8.3950 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 93.2115 8.5750 1 0.05 93.2115 8.5750 INE608A16DZ1 PUNJAB AND SIND BK 26-Sep-13 92.6971 8.4825 1 0.25 92.6971 8.4825 INE683A16963 THE SOUTH INDIAN BK 22-Oct-13 92.0281 8.6625 1 25 92.0281 8.6625 =============================================================================================== *: Crores
Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com