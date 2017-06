Oct 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16GB4 ING VYSYA BK 29-Oct-12 99.9106 8.1651 2 150 99.9102 8.2016 INE428A16HT8 ALLAHABAD BK 29-Oct-12 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE428A16HI1 ALLAHABAD BK 30-Oct-12 99.8877 8.2045 5 310 99.8871 8.2510 INE562A16BX9 INDIAN BK 30-Oct-12 99.8874 8.2291 2 150 99.8874 8.2291 INE691A16GO4 UCO BK 30-Oct-12 99.8879 8.1925 1 100 99.8879 8.1925 INE483A16DM7 CENTRAL BK OF INDIA 30-Oct-12 99.8883 8.1641 3 85 99.8882 8.1705 INE649A16CQ6 STATE BK OF HYDERABAD 31-Oct-12 99.8660 8.1626 1 75 99.8660 8.1626 INE457A16BA0 BK OF MAHARASHTRA 31-Oct-12 99.8654 8.1992 1 40 99.8654 8.1992 INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.7530 8.2157 4 290 99.7535 8.1995 INE683A16724 THE SOUTH INDIN BK 5-Nov-12 99.7537 8.1929 1 137 99.7537 8.1929 INE141A16IG2 OBC 5-Nov-12 99.7535 8.1995 1 50 99.7535 8.1995 INE649A16BR6 STATE BK OF HYDERABAD 7-Nov-12 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.5875 8.3992 1 25 99.5875 8.3992 INE095A16EG9 INDUSIND BK 12-Nov-12 99.5805 8.5424 1 20.85 99.5805 8.5424 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 99.5282 8.2392 1 25 99.5282 8.2392 INE483A16DV8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Nov-12 99.5219 8.3498 1 25 99.5219 8.3498 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.4130 8.2886 8 480 99.4122 8.3006 INE667A16AV2 SYNDICATE BK 20-Nov-12 99.4122 8.3006 1 100 99.4122 8.3006 INE667A16AV2 SYNDICATE BK 20-Nov-12 99.5052 8.2500 1 25 99.5052 8.2500 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 99.3673 8.3002 4 200 99.3673 8.3002 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.3449 8.2996 4 200 99.3449 8.2996 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.3449 8.2996 1 100 99.3449 8.2996 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.2828 8.2397 4 300 99.2828 8.2397 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.2776 8.2998 1 50 99.2776 8.2998 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 99.2776 8.2998 1 25 99.2776 8.2998 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.2579 8.2694 3 200 99.2579 8.2694 INE528G16QT3 YES BK 27-Nov-12 99.3433 8.3200 1 25 99.3433 8.3200 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.3042 8.2499 1 25 99.3042 8.2499 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.1892 8.2875 1 200 99.1892 8.2875 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.1880 8.3001 3 113 99.1880 8.3000 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.1880 8.3002 1 100 99.1880 8.3002 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 99.1909 8.2703 1 100 99.1909 8.2703 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.1880 8.3002 1 75 99.1880 8.3002 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.1232 8.2785 1 200 99.1232 8.2785 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 99.0341 8.2789 1 7 99.0341 8.2789 INE667A16842 SYNDICATE BK 20-Dec-12 98.7456 8.2799 1 25 98.7456 8.2799 INE090A16RE7 ICICI BK 20-Dec-12 98.7405 8.3140 1 1 98.7405 8.3140 INE695A16DJ2 UNITED BK OF INDIA 24-Dec-12 98.6266 8.4712 1 0.3 98.6266 8.4712 INE652A16DA2 STATE BK OF PATIALA 24-Dec-12 98.6604 8.2599 1 0.1 98.6604 8.2599 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 98.6081 8.3100 1 3.5 98.6081 8.3100 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 98.5944 8.2597 1 1 98.5944 8.2597 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 98.4220 8.3601 1 25 98.4220 8.3601 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 98.4833 8.3899 1 25 98.4833 8.3899 INE238A16MK0 AXIS BK 21-Jan-13 98.0150 8.4000 1 100 98.0150 8.4000 INE476A16GB7 CANARA BK 20-Feb-13 97.3654 8.3699 1 25 97.3654 8.3699 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.2536 8.3800 1 50 97.2536 8.3800 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 97.0701 8.4099 2 40 97.0701 8.4099 INE434A16BI2 ANDHRA BK 7-Mar-13 97.0095 8.4600 1 25 97.0095 8.4600 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 96.9541 8.3699 1 25 96.9541 8.3699 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.8786 8.4001 2 50 96.8786 8.4001 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.8507 8.4175 3 61 96.8680 8.3698 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 96.8208 8.5001 1 25 96.8208 8.5001 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 96.8355 8.3999 1 50 96.8355 8.3999 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 96.7492 8.4001 1 25 96.7492 8.4001 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 96.7051 8.4600 1 5 96.7051 8.4600 INE036D16CI7 THE KARUR VYSYA BK 5-Apr-13 96.3275 8.5900 2 250 96.3275 8.5900 INE692A16BE4 UNION BK OF INDIA 31-May-13 95.2583 8.4901 2 75 95.2583 8.4901 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 93.1913 8.5200 1 100 93.1913 8.5200 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 93.1380 8.5100 1 50 93.1380 8.5100 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.1155 8.5400 2 100 93.1155 8.5400 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.9813 8.5300 2 150 92.9813 8.5300 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.9161 8.5099 1 25 92.9161 8.5099 =============================================================================================== *: Crores