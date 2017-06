Oct 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE652A16CO5 STATE BK OF PATIALA 8-Nov-12 99.7758 8.2017 1 25 99.7758 8.2017 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.6842 8.2594 1 25 99.6842 8.2594 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.6172 8.2505 4 350 99.6172 8.2505 INE434A16CL4 ANDHRA BK 15-Nov-12 99.6172 8.2505 3 250 99.6172 8.2505 INE238A16KU3 AXIS BK 15-Nov-12 99.6344 8.3709 3 200 99.6344 8.3709 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 99.6172 8.2505 3 100 99.6172 8.2505 INE457A16AZ9 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-12 99.6418 8.2008 2 35 99.6418 8.2008 INE483A16DV8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Nov-12 99.6172 8.2505 1 25 99.6172 8.2505 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.4332 8.3220 2 75 99.4381 8.2501 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 99.4381 8.2501 1 50 99.4381 8.2501 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.4579 8.2894 1 25 99.4579 8.2894 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.3727 8.2289 1 50 99.3727 8.2289 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.3504 8.2295 1 200 99.3504 8.2295 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.2998 8.3024 1 10 99.2998 8.3024 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.2836 8.2304 2 200 99.2836 8.2304 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 99.2936 8.1147 2 50 99.2936 8.1147 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.2126 8.2763 2 225 99.2113 8.2904 INE166A16GE8 ING VYSYA BK 3-Dec-12 99.2057 8.3497 1 25 99.2057 8.3497 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 99.2104 8.2999 1 25 99.2104 8.2999 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 99.1912 8.0438 2 1.5 99.1912 8.0438 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 98.7039 8.2638 2 125 98.7045 8.2597 INE667A16909 SYNDICATE BK 26-Dec-12 98.7250 8.2699 1 25 98.7250 8.2699 INE166A16GN9 ING VYSYA BK 3-Jan-13 98.4950 8.4503 3 175 98.4950 8.4503 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 98.5126 8.3500 2 65 98.5126 8.3500 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 98.4851 8.3798 1 50 98.4851 8.3798 INE160A16GY9 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jan-13 98.5073 8.3802 1 25 98.5073 8.3802 INE651A16CT6 STATE BK OF MYSORE 11-Jan-13 98.3574 8.3502 1 25 98.3574 8.3502 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.2669 8.3602 1 2 98.2669 8.3602 INE434A16CM2 ANDHRA BK 28-Jan-13 97.9565 8.3674 3 200 97.9565 8.3674 INE651A16CV2 STATE BK OF MYSORE 1-Feb-13 97.8850 8.3899 1 25 97.8850 8.3899 INE008A16IV2 IDBI BK 4-Feb-13 97.7559 8.5500 1 10 97.7559 8.5500 INE112A16BA1 CORPORATION BK 15-Feb-13 97.5501 8.4098 1 25 97.5501 8.4098 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 97.5607 8.4501 1 10 97.5607 8.4501 INE654A16BN5 STATE BK OF TRAVANCORE 20-Feb-13 97.4465 8.3899 2 50 97.4465 8.3899 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 97.3562 8.3999 1 10 97.3562 8.3999 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.2748 8.4508 2 26.3 97.2908 8.4000 INE476A16GJ0 CANARA BK 1-Mar-13 97.2472 8.4001 1 125 97.2472 8.4001 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.2472 8.4001 1 25 97.2472 8.4001 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 97.1852 8.3902 1 50 97.1852 8.3902 INE112A16BE3 CORPORATION BK 4-Mar-13 97.1876 8.4499 1 10 97.1876 8.4499 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 96.6670 9.9880 1 1.3 96.6670 9.9880 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.1619 8.3950 3 75 97.1619 8.3950 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 96.9920 8.3850 1 25 96.9920 8.3850 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 96.9868 8.3999 1 25 96.9868 8.3999 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 96.9651 8.4001 1 25 96.9651 8.4001 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.9651 8.4001 1 25 96.9651 8.4001 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 96.8679 8.4299 1 25 96.8679 8.4299 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 96.8463 8.4899 2 50 96.8427 8.4999 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 96.7990 8.5000 1 25 96.7990 8.5000 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 96.8282 8.4199 1 25 96.8282 8.4199 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.8066 8.4199 1 25 96.8066 8.4199 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 96.6986 8.4199 1 25 96.6986 8.4199 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 96.6656 8.4499 1 25 96.6656 8.4499 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 95.2166 8.4500 1 5 95.2166 8.4500 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 95.0908 8.4501 1 10 95.0908 8.4501 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 95.0908 8.4501 1 5 95.0908 8.4501 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.1155 8.5400 1 25 93.1155 8.5400 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 93.1328 8.4901 2 50 93.1328 8.4901 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.9775 8.5350 1 100 92.9775 8.5350 =============================================================================================== *: Crores