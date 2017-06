Nov 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.9109 8.1376 1 25 99.9109 8.1376 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.7520 8.2495 1 45 99.7520 8.2495 INE238A16KT5 AXIS BK 12-Nov-12 99.7475 8.3996 1 0.1 99.7475 8.3996 INE141A16IJ6 OBC 15-Nov-12 99.6853 8.2306 1 100 99.6853 8.2306 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.6834 8.2804 1 25 99.6834 8.2804 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.6621 8.2501 1 25 99.6621 8.2501 INE483A16DT2 CENTRAL BK OF INDIA 19-Nov-12 99.5953 8.2398 1 150 99.5953 8.2398 INE171A16DQ9 THE FEDERAL BK 19-Nov-12 99.5875 8.3992 1 50 99.5875 8.3992 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.5948 8.2500 1 10 99.5948 8.2500 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.5047 8.2586 6 350 99.5058 8.2399 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.5058 8.2399 5 295 99.5058 8.2399 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.5052 8.2500 1 50 99.5052 8.2500 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.4368 8.2697 4 200 99.4361 8.2796 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.4381 8.2501 3 50 99.4381 8.2501 INE171A16DG0 THE FEDERAL BK 26-Nov-12 99.4279 8.4007 2 50 99.4279 8.4007 INE608A16CA6 PUNJAB SINDH BK 26-Nov-12 99.4381 8.2501 1 25 99.4381 8.2501 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 99.4401 8.2206 1 25 99.4401 8.2206 INE528G16QT3 YES BK 27-Nov-12 99.4122 8.3006 1 25 99.4122 8.3006 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.3719 8.2395 3 170.4 99.3719 8.2395 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.3673 8.3002 1 150 99.3673 8.3002 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.3927 8.2600 1 150 99.3927 8.2600 INE692A16AV0 UNION BK OF INDIA 29-Nov-12 99.3719 8.2395 1 15 99.3719 8.2395 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.3488 8.2499 5 275 99.3488 8.2499 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.3703 8.2606 1 150 99.3703 8.2606 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 99.3429 8.3251 1 100 99.3429 8.3251 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.3496 8.2397 3 75 99.3496 8.2397 INE667A16AR0 SYNDICATE BK 30-Nov-12 99.3496 8.2397 1 50 99.3496 8.2397 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.3496 8.2397 1 50 99.3496 8.2397 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.2805 8.2663 1 200 99.2805 8.2663 INE483A16DS4 CENTRAL BK OF INDIA 3-Dec-12 99.2797 8.2755 1 100 99.2797 8.2755 INE457A16BF9 BK OF MAHARASHTRA 3-Dec-12 99.2776 8.2998 1 50 99.2776 8.2998 INE428A16HR2 ALLAHABAD BK 3-Dec-12 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 99.2066 8.3402 1 100 99.2066 8.3402 INE691A16GE5 UCO BK 6-Dec-12 99.1808 8.6136 1 2.25 99.1808 8.6136 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 99.1209 8.3004 1 100 99.1209 8.3004 INE608A16DY4 PUNJAB AND SIND BK 10-Dec-12 99.1251 8.2604 1 25 99.1251 8.2604 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 99.1230 8.2804 1 25 99.1230 8.2804 INE652A16CV0 STATE BK OF PATIALA 12-Dec-12 99.0818 8.2500 2 100 99.0818 8.2500 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.0596 8.2501 2 50 99.0596 8.2501 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.0585 8.2598 1 25 99.0585 8.2598 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 99.0270 8.3403 1 50 99.0270 8.3403 INE171A16DW7 THE FEDERAL BK 17-Dec-12 98.9688 8.2676 1 150 98.9688 8.2676 INE483A16BW0 CENTRAL BK OF INIDIA 17-Dec-12 98.9710 8.2498 1 25 98.9710 8.2498 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 98.9375 8.3399 1 100 98.9375 8.3399 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 98.9488 8.2503 1 25 98.9488 8.2503 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 98.7721 8.2501 1 50 98.7721 8.2501 INE008A16IP4 IDBI BK 26-Dec-12 98.7721 8.2501 1 50 98.7721 8.2501 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 98.7280 8.2502 1 25 98.7280 8.2502 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 98.5797 8.3471 3 325 98.5797 8.3473 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 98.5709 8.3997 2 100 98.5709 8.3997 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.5553 8.3601 2 300 98.5553 8.3601 INE090A16RO6 ICICI BK 8-Jan-13 98.4411 8.5001 1 5 98.4411 8.5001 INE238A16MI4 AXIS BK 17-Jan-13 98.2384 8.5002 1 5 98.2384 8.5002 INE648A16FB3 SBBJ 29-Jan-13 97.9859 8.4299 5 225 97.9859 8.4299 INE654A16CI3 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Feb-13 97.8062 8.4402 1 25 97.8062 8.4402 INE654A16CI3 STATE BK OF TRAVANCORE 6-Feb-13 97.8309 8.4300 1 25 97.8309 8.4300 INE695A16DT1 UNITED BK OF INDIA 11-Feb-13 97.6994 8.5098 1 25 97.6994 8.5098 INE476A16GI2 CANARA BK 26-Feb-13 97.3446 8.5099 1 25 97.3446 8.5099 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.3439 8.4401 1 75 97.3439 8.4401 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.3001 8.4401 1 25 97.3001 8.4401 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.1773 8.5501 1 10 97.1773 8.5501 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.0616 8.4999 1 25 97.0616 8.4999 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 96.9911 8.4501 1 50 96.9911 8.4501 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 96.9911 8.4501 1 50 96.9911 8.4501 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 96.9911 8.4501 1 25 96.9911 8.4501 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 96.7739 8.4500 2 50 96.7702 8.4599 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 96.7360 8.5525 1 1 96.7360 8.5525 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.7545 8.5024 1 0.5 96.7545 8.5024 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.7559 8.4400 1 25 96.7559 8.4400 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.6994 8.4750 2 50 96.7051 8.4600 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 96.7126 8.4401 1 25 96.7126 8.4401 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.4272 8.7251 2 50 96.4272 8.7251 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 95.2264 8.5500 1 75 95.2264 8.5500 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 95.1493 8.5750 1 25 95.1493 8.5750 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 95.1439 8.5850 1 25 95.1439 8.5850 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.9951 8.5850 1 25 94.9951 8.5850 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 94.9300 8.5499 1 25 94.9300 8.5499 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.7614 8.5500 1 25 94.7614 8.5500 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.1169 8.6199 2 50 93.1169 8.6199 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 92.9737 8.6200 1 50 92.9737 8.6200 INE528G16RN4 YES BK 29-Oct-13 92.0875 8.6636 2 110 92.1410 8.6000 INE171A16DY3 THE FEDERAL BK 29-Oct-13 92.1413 8.5996 2 100 92.1410 8.6000 INE237A16RB0 KOTAK MAH BK 29-Oct-13 92.1410 8.6000 1 10 92.1410 8.6000 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 92.1831 8.5265 4 250 92.2393 8.4600 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.1603 8.5300 2 100 92.1603 8.5300