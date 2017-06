Nov 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16AW6 BK OF MAHARASHTRA 5-Nov-12 99.9339 8.0475 1 50 99.9339 8.0475 INE483A16DN5 CENTRAL BK OF INDIA 6-Nov-12 99.9119 8.0462 1 20 99.9119 8.0462 INE160A16GJ0 PUNJAB NATIONAL BK 8-Nov-12 99.8670 8.1016 1 50 99.8670 8.1016 INE238A16KT5 AXIS BK 12-Nov-12 99.7737 8.2787 1 25 99.7737 8.2787 INE095A16EG9 INDUSIND BK 12-Nov-12 99.7726 8.3190 1 25 99.7726 8.3190 INE457A16AZ9 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-12 99.7102 8.1603 4 275 99.7102 8.1603 INE434A16CL4 ANDHRA BK 15-Nov-12 99.7102 8.1603 1 100 99.7102 8.1603 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.7102 8.1603 1 75 99.7102 8.1603 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 99.7081 8.2196 1 25 99.7081 8.2196 INE667A16AV2 SYNDICATE BK 20-Nov-12 99.5987 8.1703 1 100 99.5987 8.1703 INE166A16GG3 ING VYSYA BK 22-Nov-12 99.5494 8.2607 3 153 99.5494 8.2607 INE090A16QO8 ICICI BK 22-Nov-12 99.5484 8.2791 1 25 99.5484 8.2791 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.5948 8.2500 2 150 99.5948 8.2500 INE648A16ET8 SBBJ 23-Nov-12 99.5293 8.2199 1 25 99.5293 8.2199 INE141A16FF0 OBC 26-Nov-12 99.4584 8.2817 1 50 99.4584 8.2817 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.5304 8.2006 2 50 99.5304 8.2006 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.4605 8.2494 1 25 99.4605 8.2494 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.4618 8.2294 1 25 99.4618 8.2294 INE171A16DG0 THE FEDERAL BK 26-Nov-12 99.5304 8.2006 1 5 99.5304 8.2006 INE648A16EU6 SBBJ 27-Nov-12 99.4428 8.1807 1 100 99.4428 8.1807 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.4415 8.1999 1 25 99.4415 8.1999 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 99.4637 8.2002 1 50 99.4637 8.2002 INE112A16CL6 CORPORATION BK 29-Nov-12 99.3887 8.3147 1 1 99.3887 8.3147 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 99.3749 8.1999 2 200 99.3749 8.1999 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.3733 8.2214 2 175 99.3749 8.1999 INE565A16673 INDIAN OVERSEAS BK 30-Nov-12 99.3749 8.1999 1 100 99.3749 8.1999 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 99.3662 8.3147 1 100 99.3662 8.3147 INE036D16CF3 THE KARUR VYSYA BK 30-Nov-12 99.3688 8.2804 2 75 99.3688 8.2804 INE683A16930 THE SOUTH INDIAN BK 30-Nov-12 99.3688 8.2804 1 25 99.3688 8.2804 INE652A16CT4 STATE BK OF PATIALA 30-Nov-12 99.3726 8.2302 1 25 99.3726 8.2302 INE667A16AK5 SYNDICATE BK 4-Dec-12 99.2857 8.2064 2 50 99.2851 8.2125 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.2397 8.2246 1 25 99.2397 8.2246 INE090A16QX9 ICICI BK 10-Dec-12 99.1443 8.2902 1 50 99.1443 8.2902 INE476A16FT1 CANARA BK 13-Dec-12 99.0829 8.2400 1 25 99.0829 8.2400 INE090A16RH0 ICICI BK 24-Dec-12 98.8327 8.2903 1 50 98.8327 8.2903 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 98.7486 8.2598 2 40 98.7486 8.2598 INE171A16DX5 THE FEDERAL BK 1-Jan-13 98.6380 8.3999 3 200 98.6380 8.3999 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 98.6396 8.3899 2 40 98.6396 8.3899 INE008A16IS8 IDBI BK 9-Jan-13 98.5227 8.4200 1 75 98.5227 8.4200 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.3574 8.3502 1 10 98.3574 8.3502 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.3841 8.3799 1 50 97.3841 8.3799 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.3344 8.3999 2 30.8 97.3344 8.3999 INE160A16HM2 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-13 97.3001 8.4401 1 50 97.3001 8.4401 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-13 97.0835 8.5000 1 9 97.0835 8.5000 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 97.0026 8.4801 1 25 97.0026 8.4801 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.7849 8.4201 1 50 96.7849 8.4201 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 96.7399 8.4249 1 25 96.7399 8.4249 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 96.7212 8.4749 1 20.5 96.7212 8.4749 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.7043 8.5200 1 5 96.7043 8.5200 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 95.2958 8.5800 1 75 95.2958 8.5800 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 95.2371 8.5700 1 25 95.2371 8.5700 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 95.2105 8.5400 1 25 95.2105 8.5400 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 95.1679 8.5799 1 75 95.1679 8.5799 INE141A16HV3 OBC 14-Jun-13 94.9979 8.5799 1 50 94.9979 8.5799 INE141A16HX9 OBC 17-Jun-13 94.9315 8.5849 1 25 94.9315 8.5849 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 94.7404 8.5499 1 25 94.7404 8.5499 INE649A16CN3 STATE BK OF HYDERABAD 27-Jun-13 94.7404 8.5499 1 25 94.7404 8.5499 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 92.8720 8.7000 1 50 92.8720 8.7000 INE237A16RB0 KOTAK MAH BK 29-Oct-13 92.1358 8.6300 1 65 92.1358 8.6300 INE654A16CN3 STATE BK OF TRAVANCORE 31-Oct-13 92.1801 8.5300 2 100 92.1801 8.5300 INE168A16EG4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 1-Nov-13 92.0714 8.6350 1 25 92.0714 8.6350 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com