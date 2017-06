Nov 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 99.7758 8.2017 2 150 99.7758 8.2017 INE238A16KU3 AXIS BK 15-Nov-12 99.7758 8.2017 1 125 99.7758 8.2017 INE141A16IJ6 OBC 15-Nov-12 99.7778 8.1284 1 100 99.7778 8.1284 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.7994 8.1518 1 25 99.7994 8.1518 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.7772 8.1504 1 25 99.7772 8.1504 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 99.6397 8.2491 1 100 99.6397 8.2491 INE166A16GG3 ING VYSYA BK 22-Nov-12 99.6172 8.2505 3 247 99.6172 8.2505 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.5982 8.1805 1 25 99.5982 8.1805 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.5982 8.1805 1 25 99.5982 8.1805 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 99.4650 8.1802 1 30 99.4650 8.1802 INE160A16GP7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Dec-12 99.3726 8.2302 1 25 99.3726 8.2302 INE667A16AL3 SYNDICATE BK 5-Dec-12 99.3442 8.0316 1 1.25 99.3442 8.0316 INE562A16BM2 INDIAN BK 6-Dec-12 99.3059 8.2296 1 50 99.3059 8.2296 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.3194 8.0684 1 0.75 99.3194 8.0684 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.2836 8.2304 1 25 99.2836 8.2304 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.1494 8.2403 1 0.2 99.1494 8.2403 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 98.8785 8.2798 1 5 98.8785 8.2798 INE166A16GN9 ING VYSYA BK 3-Jan-13 98.6529 8.4476 2 200 98.6529 8.4476 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 98.6690 8.3452 4 175 98.6690 8.3452 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 98.6682 8.3503 1 35 98.6682 8.3503 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.6460 8.3499 2 275 98.6460 8.3499 INE565A16525 INDIAN OVERSEAS BK 4-Jan-13 98.6332 8.4299 2 150 98.6332 8.4299 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.6420 8.3749 1 2 98.6420 8.3749 INE528G16RH6 YES BK 10-Jan-13 98.5038 8.4001 2 5 98.5038 8.4001 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.4239 8.3498 1 0.1 98.4239 8.3498 INE528G16RP9 YES BK 30-Jan-13 98.0592 8.4001 1 6 98.0592 8.4001 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 97.6131 8.4200 1 25 97.6131 8.4200 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 97.5062 8.4101 1 25 97.5062 8.4101 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.4287 8.4499 1 25 97.4287 8.4499 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.3998 8.4001 1 0.5 97.3998 8.4001 INE476A16GM4 CANARA BK 5-Mar-13 97.3290 8.4174 1 25 97.3290 8.4174 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.1591 8.4702 1 30 97.1591 8.4702 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.1319 8.4201 2 50 97.1319 8.4201 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 97.0515 8.5300 1 5 97.0515 8.5300 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 96.9842 8.4701 1 100 96.9842 8.4701 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 96.9301 8.5000 1 5 96.9301 8.5000 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.7698 8.5201 1 5 96.7698 8.5201 INE434A16BR3 ANDHRA BK 20-May-13 95.5980 8.5751 1 0.2 95.5980 8.5751 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 95.2371 8.5700 1 100 95.2371 8.5700 INE077A16919 DENA BK 10-Jun-13 95.1625 8.5900 1 25 95.1625 8.5900 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 94.7919 8.5701 1 5 94.7919 8.5701 INE562A16CA5 INDIAN BK 22-Aug-13 93.5902 8.6200 2 4 93.5902 8.6200 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.3920 8.5800 3 50 93.3920 8.5800 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 93.4053 8.5900 1 25 93.4053 8.5900 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 93.3776 8.6000 1 100 93.3776 8.6000 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 93.0385 8.6701 2 35 93.0385 8.6701 INE648A16EV4 SBBJ 23-Sep-13 92.9634 8.5800 2 25 92.9634 8.5800 INE528G16RO2 YES BK 4-Nov-13 92.0418 8.6700 1 25 92.0418 8.6700 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com