Nov 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.7993 8.1559 2 100 99.7992 8.1599 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.7769 8.1614 1 25 99.7769 8.1614 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.6902 8.1020 1 35 99.6902 8.1020 INE168A16DB7 JK BK 22-Nov-12 99.6451 8.1250 1 10 99.6451 8.1250 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.6185 8.2224 4 350 99.6181 8.2311 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.6195 8.2008 1 75 99.6195 8.2008 INE237A16MX5 KOTAK MAH BK 23-Nov-12 99.6097 8.4128 1 0.15 99.6097 8.4128 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.5760 8.1799 1 25 99.5760 8.1799 INE652A16CS6 STATE BK OF PATIALA 26-Nov-12 99.5516 8.2202 1 25 99.5516 8.2202 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BK 26-Nov-12 99.5473 8.2993 1 6.5 99.5473 8.2993 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.5282 8.2392 1 50 99.5282 8.2392 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 99.5304 8.2006 1 25 99.5304 8.2006 INE090A16QQ3 ICICI BK 27-Nov-12 99.5276 8.2497 1 25 99.5276 8.2497 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.5052 8.2500 2 150 99.5052 8.2500 INE428A16HJ9 ALLAHABAD BK 29-Nov-12 99.4841 8.2296 1 25 99.4841 8.2296 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 99.4992 8.3505 1 25 99.4992 8.3505 INE562A16CC1 INDIAN BK 30-Nov-12 99.4637 8.2002 1 400 99.4637 8.2002 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.4620 8.2263 2 300 99.4618 8.2294 INE428A16HM3 ALLAHABAD BK 30-Nov-12 99.4624 8.2202 4 100 99.4624 8.2202 INE565A16673 INDIAN OVERSEAS BK 30-Nov-12 99.4624 8.2202 4 100 99.4624 8.2202 INE750E16AX4 STANDARD CHARTERED BK 11-Dec-12 99.2346 8.2802 1 25 99.2346 8.2802 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.1756 8.2002 1 25 99.1756 8.2002 INE652A16CZ1 STATE BK OF PATIALA 14-Dec-12 99.1535 8.2003 1 25 99.1535 8.2003 INE237A16QT4 KOTAK MAH BK 17-Dec-12 99.0986 8.3001 1 25 99.0986 8.3001 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.0596 8.2501 2 100 99.0596 8.2501 INE476A16FQ7 CANARA BK 21-Dec-12 98.9871 8.2998 1 0.5 98.9871 8.2998 INE667A16891 SYNDICATE BK 24-Dec-12 98.9280 8.2400 2 50 98.9293 8.2299 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 98.8847 8.2338 2 58.5 98.8815 8.2575 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 98.8865 8.2201 2 50 98.8865 8.2201 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 98.8825 8.2499 2 50 98.8825 8.2499 INE648A16FA5 SBBJ 2-Jan-13 98.7219 8.2903 1 25 98.7219 8.2903 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 98.6486 8.4749 2 200 98.6486 8.4749 INE090A16RX7 ICICI BK 21-Jan-13 98.2519 8.5449 1 0.02 98.2519 8.5449 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 97.9606 8.4432 6 350 97.9590 8.4499 INE238A16NF8 AXIS BK 19-Feb-13 97.6354 8.4998 1 25 97.6354 8.4998 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.4336 8.3601 1 0.5 97.4336 8.3601 INE476A16GN2 CANARA BK 4-Mar-13 97.3501 8.4198 1 50 97.3501 8.4198 INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 97.1755 8.4199 1 50 97.1755 8.4199 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.1068 8.4301 3 175 97.1068 8.4301 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 97.0198 8.4300 1 25 97.0198 8.4300 INE171A16CS7 THE FEDERAL BK 21-Mar-13 96.8880 8.6842 1 2 96.8880 8.6842 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 96.8395 8.5700 1 1 96.8395 8.5700 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.8750 8.4101 1 25 96.8750 8.4101 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 95.3067 8.6001 1 50 95.3067 8.6001 INE090A16UQ5 ICICI BK 12-Jun-13 95.1089 8.6500 1 25 95.1089 8.6500 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 95.0447 8.6499 2 100 95.0447 8.6499 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 95.0688 8.6450 1 50 95.0688 8.6450 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 95.0719 8.6000 1 25 95.0719 8.6000 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 95.0034 8.5700 1 25 95.0034 8.5700 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 94.8439 8.5900 1 30 94.8439 8.5900 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 94.8628 8.5199 2 50 94.8628 8.5199 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 94.6453 8.8250 1 0.2 94.6453 8.8250 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 93.9688 8.5499 1 25 93.9688 8.5499 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 92.9543 8.7000 1 50 92.9543 8.7000 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com