Nov 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.8425 8.2233 2 125 99.8422 8.2411 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 99.8424 8.2307 3 65 99.8424 8.2307 INE457A16AZ9 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE483A16DV8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.7292 8.2592 4 355 99.7292 8.2592 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.7301 8.2310 3 115 99.7301 8.2317 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.7306 8.2149 4 100 99.7311 8.2011 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.7535 8.1995 2 50 99.7535 8.1995 INE476A16IR9 CANARA BK 20-Nov-12 99.7311 8.2011 1 50 99.7311 8.2011 INE528G16QO4 YES BK 20-Nov-12 99.7499 8.3196 2 50 99.7499 8.3196 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 99.6846 8.2489 2 150 99.6846 8.2489 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.6637 8.2109 1 200 99.6637 8.2109 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.6621 8.2501 3 175 99.6621 8.2501 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.6633 8.2207 1 50 99.6633 8.2207 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.6625 8.2403 1 25 99.6625 8.2403 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BK 26-Nov-12 99.5926 8.2950 1 3.5 99.5926 8.2950 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE428A16HS0 ALLAHABAD BK 27-Nov-12 99.5729 8.2400 1 25 99.5729 8.2400 INE141A16IK4 OBC 27-Nov-12 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE090A16QQ3 ICICI BK 27-Nov-12 99.5972 8.2009 1 5 99.5972 8.2009 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.5368 8.9397 1 1.4 99.5368 8.9397 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.5273 8.2547 6 150 99.5276 8.2497 INE648A16DC6 SBBJ 29-Nov-12 99.5276 8.2497 2 50 99.5276 8.2497 INE528G16QS5 YES BK 29-Nov-12 99.5527 8.1999 2 30 99.5527 8.1999 INE141A16FH6 OBC 29-Nov-12 99.5276 8.2497 1 25 99.5276 8.2497 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.5154 8.0791 1 30 99.5154 8.0791 INE476A16IQ1 CANARA BK 3-Dec-12 99.4375 8.2590 1 175 99.4375 8.2590 INE705A16DE0 VIJAYA BK 4-Dec-12 99.4334 7.9995 1 1.35 99.4334 7.9995 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.3666 8.3095 1 15 99.3666 8.3095 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 99.3523 8.2052 1 0.1 99.3523 8.2052 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 99.2374 8.2496 1 25 99.2374 8.2496 INE649A16BX4 STATE BK OF HYDERABAD 14-Dec-12 99.1948 8.2301 1 125 99.1948 8.2301 INE238A16LT3 AXIS BK 18-Dec-12 99.1029 8.2601 2 300 99.1029 8.2601 INE565A16509 INDIAN OVERSEAS BK 18-Dec-12 99.1061 8.2304 2 100 99.1061 8.2304 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.1040 8.2499 1 25 99.1040 8.2499 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.1040 8.2499 1 25 99.1040 8.2499 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.0585 8.2598 1 25 99.0585 8.2598 INE238A16MA1 AXIS BK 24-Dec-12 98.9710 8.2498 1 50 98.9710 8.2498 INE008A16IR0 IDBI BK 24-Dec-12 98.9697 8.2603 1 25 98.9697 8.2603 INE166A16GL3 ING VYSYA BK 28-Dec-12 98.8791 8.2753 2 100 98.8791 8.2753 INE528G16RF0 YES BK 3-Jan-13 98.7202 8.4497 2 200 98.7202 8.4497 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.7426 8.2999 1 5 98.7426 8.2999 INE528G16RI4 YES BK 4-Jan-13 98.7099 8.3691 1 3 98.7099 8.3691 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 98.5932 8.4001 3 75 98.5932 8.4001 INE651A16CU4 STATE BK OF MYSORE 14-Jan-13 98.4949 8.3247 2 1.52 98.4949 8.3247 INE237A16RA2 KOTAK MAH BK 28-Jan-13 98.1796 8.3551 1 0.15 98.1796 8.3551 INE166A16GO7 ING VYSYA BK 30-Jan-13 98.1071 8.4848 1 25 98.1071 8.4848 INE562A16AO0 INDIAN BK 4-Feb-13 98.0034 8.4501 1 1.25 98.0034 8.4501 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.1876 8.4499 1 25 97.1876 8.4499 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.1504 8.4300 1 10 97.1504 8.4300 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 97.0716 8.4701 1 25 97.0716 8.4701 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 97.0683 8.4799 1 25 97.0683 8.4799 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 97.0835 8.5000 1 25 97.0835 8.5000 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 96.9406 8.4700 1 65 96.9406 8.4700 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 96.9301 8.5000 2 50 96.9301 8.5000 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 96.9188 8.4700 1 125 96.9188 8.4700 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 96.8899 8.4900 1 20 96.8899 8.4900 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 96.8645 8.5000 3 100 96.8645 8.5000 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 96.8427 8.4999 1 25 96.8427 8.4999 INE090A16VC3 ICICI BK 28-Jun-13 94.6915 8.8199 1 1 94.6915 8.8199 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 94.6686 8.7100 1 125 94.6686 8.7100 INE160A16IE7 PUNJAB NATIONAL BK 3-Sep-13 93.4087 8.6140 2 125 93.4044 8.6200 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 93.2604 8.6200 2 100 93.2604 8.6200 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com