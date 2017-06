Nov 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16FL5 ING VYSYA BK 12-Nov-12 99.9329 8.1742 4 125 99.9322 8.2546 INE651A16CK5 STATE BK OF MYSORE 12-Nov-12 99.9327 8.1937 1 25 99.9327 8.1937 INE238A16KT5 AXIS BK 12-Nov-12 99.9331 8.1449 1 25 99.9331 8.1449 INE160A16IA5 PUNJAB NATIONAL BK 15-Nov-12 99.8655 8.1930 3 295 99.8656 8.1870 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.8656 8.1870 2 100 99.8656 8.1870 INE428A16HF7 ALLAHABAD BK 15-Nov-12 99.8656 8.1870 1 100 99.8656 8.1870 INE667A16AW0 SYNDICATE BK 15-Nov-12 99.8656 8.1870 1 100 99.8656 8.1870 INE171A16DR7 THE FEDERAL BK 15-Nov-12 99.8654 8.1992 2 75 99.8654 8.1992 INE237A16MS5 KOTAK MAH BK 15-Nov-12 99.8644 8.2622 2 75 99.8637 8.3029 INE457A16AZ9 BK OF MAHARASHTRA 15-Nov-12 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE695A16FS8 UNITED BK OF INDIA 15-Nov-12 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE608A16DS6 PUNJAB AND SIND BK 15-Nov-12 99.8656 8.1870 1 25 99.8656 8.1870 INE483A16DV8 CENTRAL BK OF INDIA 15-Nov-12 99.8656 8.1870 1 25 99.8656 8.1870 INE476A16IS7 CANARA BK 15-Nov-12 99.9331 8.1449 1 10 99.9331 8.1449 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.8426 8.2202 1 25 99.8426 8.2202 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 99.7712 8.3704 1 5 99.7712 8.3704 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.7505 8.2996 2 100 99.7505 8.2996 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.7520 8.2495 2 50 99.7520 8.2495 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 99.7508 8.2896 1 50 99.7508 8.2896 INE008A16MJ9 IDBI BK 22-Nov-12 99.7070 8.2507 3 200 99.7070 8.2507 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.6838 8.2699 2 150 99.6838 8.2699 INE705A16FJ4 VIJAYA BK 23-Nov-12 99.6853 8.2306 1 150 99.6853 8.2306 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.6838 8.2699 1 100 99.6838 8.2699 INE695A16FN9 UNITED BK OF INDIA 23-Nov-12 99.6846 8.2489 1 100 99.6846 8.2489 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.6834 8.2804 1 25 99.6834 8.2804 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.7565 8.0995 1 5 99.7565 8.0995 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.6163 8.2700 2 200 99.6163 8.2700 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.6149 8.3003 2 50 99.6149 8.3003 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.5948 8.2500 4 175 99.5948 8.2500 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.5958 8.2295 1 150 99.5958 8.2295 INE090A16QQ3 ICICI BK 27-Nov-12 99.5924 8.2990 2 125 99.5924 8.2990 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.5475 8.2954 3 250 99.5473 8.2993 INE652A16EE2 STATE BK OF PATIALA 29-Nov-12 99.5497 8.2551 3 62 99.5497 8.2550 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.5264 8.2708 5 300 99.5264 8.2708 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF INDIA 30-Nov-12 99.5272 8.2564 5 256 99.5247 8.3006 INE112A16CI2 CORPORATION BK 30-Nov-12 99.5283 8.2368 5 150 99.5287 8.2304 INE141A16FJ2 OBC 30-Nov-12 99.5264 8.2708 1 100 99.5264 8.2708 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 99.5264 8.2708 2 75 99.5264 8.2708 INE667A16AR0 SYNDICATE BK 30-Nov-12 99.5276 8.2497 2 50 99.5276 8.2497 INE649A16BU0 STATE BK OF HYDERABAD 6-Dec-12 99.4579 8.2894 1 100 99.4579 8.2894 INE095A16GL4 INDUSIND BK 7-Dec-12 99.3742 8.2091 1 5 99.3742 8.2091 INE695A16DP9 UNITED BK OF INDIA 12-Dec-12 99.3224 8.3004 1 25 99.3224 8.3004 INE652A16CW8 STATE BK OF PATIALA 13-Dec-12 99.2365 8.2595 1 20 99.2365 8.2595 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.2291 8.3401 1 5 99.2291 8.3401 INE428A16HU6 ALLAHABAD BK 14-Dec-12 99.2085 8.3201 1 25 99.2085 8.3201 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.1104 8.4005 3 20 99.1104 8.4005 INE008A16IN9 IDBI BK 20-Dec-12 99.0752 8.3098 1 25 99.0752 8.3098 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 98.9488 8.2503 1 49 98.9488 8.2503 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 98.9871 8.2998 1 6 98.9871 8.2998 INE483A16BZ3 CENTRAL BK OF INDIA 28-Dec-12 98.9046 8.2500 1 60 98.9046 8.2500 INE008A16IQ2 IDBI BK 28-Dec-12 98.9046 8.2500 1 50 98.9046 8.2500 INE652A16DE4 STATE BK OF PATIALA 3-Jan-13 98.7618 8.3202 1 25 98.7618 8.3202 INE171A16DZ0 THE FEDERAL BK 4-Jan-13 98.7254 8.4149 2 75 98.7254 8.4149 INE683A16989 THE SOUTH INDIAN BK 4-Jan-13 98.7231 8.4303 1 50 98.7231 8.4303 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.7366 8.3400 1 25 98.7366 8.3400 INE141A16FX3 OBC 4-Jan-13 98.7366 8.3400 1 25 98.7366 8.3400 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 98.6797 8.4200 1 50 98.6797 8.4200 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.3032 8.4001 2 100 98.3112 8.3600 INE528G16RP9 YES BK 30-Jan-13 98.1370 8.4500 1 10 98.1370 8.4500 INE528G16NZ7 YES BK 4-Feb-13 98.0028 8.5498 1 5 98.0028 8.5498 INE141A16GD3 OBC 4-Feb-13 98.0279 8.4402 1 5 98.0279 8.4402 INE084A16675 BK OF INDIA 15-Feb-13 97.8493 8.4448 1 25 97.8493 8.4448 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 97.7594 8.4501 1 25 97.7594 8.4501 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 97.5593 8.4550 1 25 97.5593 8.4550 INE028A16383 BK OF BARODA 25-Feb-13 97.6269 8.4499 1 25 97.6269 8.4499 INE112A16BC7 CORPORATION BK 25-Feb-13 97.6269 8.4499 1 25 97.6269 8.4499 INE028A16391 BK OF BARODA 27-Feb-13 97.5855 8.4402 1 100 97.5855 8.4402 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.5195 8.4401 1 50 97.5195 8.4401 INE649A16CD4 STATE BK OF HYDERABAD 27-Feb-13 97.5855 8.4402 1 50 97.5855 8.4402 INE160A16HG4 PUNJAB NATIONAL BK 1-Mar-13 97.4727 8.4498 1 25 97.4727 8.4498 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 97.4697 8.4601 1 25 97.4697 8.4601 INE141A16GT9 OBC 11-Mar-13 97.3189 8.4501 1 25 97.3189 8.4501 INE476A16GR3 CANARA BK 11-Mar-13 97.2973 8.5201 1 5 97.2973 8.5201 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.2281 8.4601 1 25 97.2281 8.4601 INE008A16JT4 IDBI BK 20-Mar-13 97.0464 8.4800 1 25 97.0464 8.4800 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 96.9476 8.4500 1 50 96.9476 8.4500 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 96.9476 8.4500 1 50 96.9476 8.4500 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 95.4069 8.5301 1 100 95.4069 8.5301 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 95.3967 8.5499 1 25 95.3967 8.5499 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 93.8465 8.6401 1 50 93.8465 8.6401 INE237A16RG9 KOTAK MAH BK 8-Nov-13 92.0926 8.6100 2 50 92.0841 8.6200 INE528G16RQ7 YES BK 8-Nov-13 92.0756 8.6301 1 25 92.0756 8.6301