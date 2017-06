Nov 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE528G16NG7 YES BK 16-Nov-12 99.9105 8.1742 2 50 99.9105 8.1742 INE652A16CP2 STATE BK OF PATIALA 16-Nov-12 99.9105 8.1742 2 50 99.9113 8.1011 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.8430 8.1993 1 50 99.8430 8.1993 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 99.8214 8.1650 3 125 99.8215 8.1586 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.8208 8.1907 2 65 99.8208 8.1907 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.8202 8.2182 1 50 99.8202 8.2182 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.8209 8.1861 2 50 99.8210 8.1815 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 99.7972 8.2414 1 50 99.7972 8.2414 INE166A16GC2 ING VYSYA BK 21-Nov-12 99.8647 8.2419 1 10 99.8647 8.2419 INE090A16QO8 ICICI BK 22-Nov-12 99.7734 8.2897 1 25 99.7734 8.2897 INE141A16FE3 OBC 23-Nov-12 99.7520 8.2495 2 100 99.7520 8.2495 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.7512 8.2762 1 10 99.7512 8.2762 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.7520 8.2495 1 5 99.7520 8.2495 INE483A16DQ8 CENTRAL BK OF (I) 26-Nov-12 99.6837 8.2734 3 75 99.6834 8.2804 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 99.6921 8.0522 1 25 99.6921 8.0522 INE428A16HO9 ALLAHABAD BK 26-Nov-12 99.6846 8.2489 1 5 99.6846 8.2489 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.6621 8.2501 2 150 99.6621 8.2501 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.6621 8.2501 1 100 99.6621 8.2501 INE692A16AU2 UNION BK OF (I) 27-Nov-12 99.6625 8.2403 1 50 99.6625 8.2403 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.6177 8.2397 2 100 99.6177 8.2397 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 99.5940 8.2663 1 50 99.5940 8.2663 INE483A16DR6 CENTRAL BK OF (I) 30-Nov-12 99.5945 8.2561 1 5 99.5945 8.2561 INE608A16DK3 PUNJAB AND SIND BK 30-Nov-12 99.5914 8.3195 1 5 99.5914 8.3195 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 99.5259 8.2796 1 25 99.5259 8.2796 INE651A16DG1 STATE BK OF MYSORE 5-Dec-12 99.4927 8.0917 1 25 99.4927 8.0917 INE141A16FN4 OBC 7-Dec-12 99.4361 8.2796 1 25 99.4361 8.2796 INE428A16HN1 ALLAHABAD BK 10-Dec-12 99.3711 8.2500 1 75 99.3711 8.2500 INE166A16GQ2 ING VYSYA BK 14-Dec-12 99.2793 8.2802 1 300 99.2793 8.2802 INE141A16FR5 OBC 14-Dec-12 99.2802 8.2697 1 50 99.2802 8.2697 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.2810 8.2605 1 25 99.2810 8.2605 INE476A16FS3 CANARA BK 26-Dec-12 99.0129 8.2701 1 5 99.0129 8.2701 INE457A16BI3 BK OF MAHARASHTRA 1-Jan-13 98.8749 8.3067 1 25 98.8749 8.3067 INE171A16EA1 THE FEDERAL BK 14-Jan-13 98.5683 8.4153 2 125 98.5683 8.4153 INE077A16752 DENA BK 21-Jan-13 98.4090 8.4300 1 5 98.4090 8.4300 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.3786 8.3551 1 50 98.3786 8.3551 INE565A16541 INDIAN OVERSEAS BK 7-Feb-13 98.0279 8.4402 1 25 98.0279 8.4402 INE651A16DO5 STATE BK OF MYSORE 8-Feb-13 98.0080 8.4302 2 100 98.0080 8.4302 INE084A16675 BK OF (I) 15-Feb-13 97.8368 8.4950 1 5 97.8368 8.4950 INE705A16ED0 VIJAYA BK 4-Mar-13 97.5273 8.4901 1 25 97.5273 8.4901 INE238A16NU7 AXIS BK 8-Mar-13 97.3712 8.4950 1 0.01 97.3712 8.4950 INE483A16CJ5 CENTRAL BK OF (I) 11-Mar-13 97.3050 8.4951 1 4 97.3050 8.4951 INE705A16ER0 VIJAYA BK 20-Mar-13 97.1649 8.5200 1 25 97.1649 8.5200 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.1575 8.4751 2 75 97.1575 8.4751 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 97.0680 8.4808 1 25 97.0680 8.4808 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 97.0464 8.5452 2 60 97.0440 8.5523 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 96.9787 8.5499 1 35 96.9787 8.5499 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.0700 8.4749 1 25 97.0700 8.4749 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 96.9796 8.5472 1 25 96.9796 8.5472 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 96.9846 8.5326 1 6 96.9846 8.5326 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 96.9739 8.5000 2 150 96.9739 8.5000 INE084A16782 BK OF (I) 26-Mar-13 97.0481 8.4749 1 50 97.0481 8.4749 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 97.0262 8.4750 2 40 97.0262 8.4750 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF (I) 27-Mar-13 97.0177 8.5000 1 25 97.0177 8.5000 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 97.0044 8.4749 2 60 97.0044 8.4749 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 96.9889 8.5201 1 50 96.9889 8.5201 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 96.9958 8.5000 1 50 96.9958 8.5000 INE084A16816 BK OF (I) 28-Mar-13 97.0044 8.4749 1 50 97.0044 8.4749 INE654A16BR6 SBT 28-Mar-13 96.9476 8.4500 1 10 96.9476 8.4500 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 96.9416 8.5299 2 150 96.9416 8.5299 INE528G16RR5 YES BK 3-Apr-13 96.7516 8.6301 2 150 96.7516 8.6301 INE683A16997 THE SOUTH (I)N BK 3-Apr-13 96.7298 8.6900 1 85 96.7298 8.6900 INE528G16RS3 YES BK 4-Apr-13 96.7295 8.6300 1 35 96.7295 8.6300 INE528G16RU9 YES BK 10-Apr-13 96.5970 8.6299 1 190 96.5970 8.6299 INE238A16PS6 AXIS BK 22-May-13 95.7079 8.5700 1 0.05 95.7079 8.5700 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 95.3560 8.5875 5 6 95.3560 8.5875 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 93.2340 8.6000 2 5 93.2340 8.6000 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 92.9880 8.7101 1 25 92.9880 8.7101 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 93.0780 8.5899 1 25 93.0780 8.5899 INE649A16CS2 STATE BK OF HYDERABAD 8-Nov-13 92.1652 8.5950 1 25 92.1652 8.5950 INE168A16EH2 THE J&K BK 8-Nov-13 92.1484 8.6150 1 25 92.1484 8.6150 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com