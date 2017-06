Nov 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.9103 8.1925 1 50 99.9103 8.1925 INE237A16QN7 KOTAK MAH BK 19-Nov-12 99.9108 8.1468 1 25 99.9108 8.1468 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.8885 8.1486 3 111 99.8885 8.1486 INE476A16IR9 CANARA BK 20-Nov-12 99.8885 8.1486 2 75 99.8885 8.1486 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE667A16AV2 SYNDICATE BK 20-Nov-12 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE457A16AY2 BK OF MAHARASHTRA 20-Nov-12 99.8885 8.1486 2 50 99.8885 8.1486 INE168A16DB7 JK BK 22-Nov-12 99.8441 8.1400 2 15 99.8447 8.1104 INE667A16AT6 SYNDICATE BK 26-Nov-12 99.7535 8.1995 1 100 99.7535 8.1995 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BK 26-Nov-12 99.7510 8.2829 1 39 99.7510 8.2829 INE692A16AU2 UNION BK OF INDIA 27-Nov-12 99.7328 8.1491 1 50 99.7328 8.1491 INE160A16GM4 PUNJAB NATIONAL BK 29-Nov-12 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE476A16IO6 CANARA BK 30-Nov-12 99.6629 8.2305 3 200 99.6617 8.2599 INE705A16FI6 VIJAYA BK 30-Nov-12 99.6616 8.2624 1 50 99.6616 8.2624 INE160A16GO0 PUNJAB NATIONAL BK 6-Dec-12 99.5264 8.2708 1 25 99.5264 8.2708 INE476A16FK0 CANARA BK 12-Dec-12 99.3956 8.2203 2 200 99.3956 8.2203 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.3677 8.2950 3 150 99.3641 8.3425 INE141A16FQ7 OBC 13-Dec-12 99.3734 8.2197 1 25 99.3734 8.2197 INE608A16DO5 PUNJAB AND SIND BK 14-Dec-12 99.3496 8.2397 1 100 99.3496 8.2397 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.2596 8.2504 1 100 99.2596 8.2504 INE667A16834 SYNDICATE BK 18-Dec-12 99.2596 8.2504 1 25 99.2596 8.2504 INE648A16DL7 SBBJ 24-Dec-12 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE649A16BY2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Dec-12 99.0986 8.3001 1 10 99.0986 8.3001 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.0986 8.3001 1 10 99.0986 8.3001 INE090A16RI8 ICICI BK 27-Dec-12 99.0741 8.3198 1 10 99.0741 8.3198 INE166A16GN9 ING VYSYA BK 3-Jan-13 98.8849 8.4000 1 25 98.8849 8.4000 INE476A16IT5 CANARA BK 8-Jan-13 98.7870 8.2997 1 100 98.7870 8.2997 INE238A16MD5 AXIS BK 9-Jan-13 98.7457 8.4297 1 75 98.7457 8.4297 INE238A16ML8 AXIS BK 22-Jan-13 98.4502 8.4497 1 50 98.4502 8.4497 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.4460 8.3502 1 50 98.4460 8.3502 INE028A16375 BK OF BARODA 19-Feb-13 97.8133 8.4999 1 25 97.8133 8.4999 INE651A16CW0 STATE BK OF MYSORE 1-Mar-13 97.6256 8.3749 1 1.5 97.6256 8.3749 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 97.5302 8.4799 1 25 97.5302 8.4799 INE008A16JI7 IDBI BK 11-Mar-13 97.3697 8.4999 1 25 97.3697 8.4999 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 97.2154 8.4999 1 85 97.2154 8.4999 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 97.1274 8.5001 1 25 97.1274 8.5001 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 97.0718 8.5351 1 35 97.0718 8.5351 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 97.0616 8.4999 1 25 97.0616 8.4999 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 97.0549 8.5199 1 25 97.0549 8.5199 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 96.9837 8.5999 2 29 96.9837 8.5999 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 96.9889 8.5201 1 25 96.9889 8.5201 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 96.9739 8.5000 1 75 96.9739 8.5000 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 96.8324 8.5899 2 150 96.8324 8.5899 INE683A16997 THE SOUTH INDIAN BK 3-Apr-13 96.7967 8.6899 2 75 96.7967 8.6899 INE683A16997 THE SOUTH INDIAN BK 3-Apr-13 96.8190 8.6899 1 5 96.8190 8.6899 INE683A16AA3 THE SOUTH INDIAN BK 4-Apr-13 96.7744 8.6899 1 35 96.7744 8.6899 INE683A16AB1 THE SOUTH INDIAN BK 8-Apr-13 96.6853 8.6899 1 50 96.6853 8.6899 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 96.7074 8.6300 1 50 96.7074 8.6300 INE683A16AC9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Apr-13 96.6408 8.6899 1 200 96.6408 8.6899 INE683A16AC9 THE SOUTH INDIAN BK 10-Apr-13 96.6667 8.6801 1 25 96.6667 8.6801 INE683A16AD7 THE SOUTH INDIAN BK 29-Apr-13 96.2201 8.6901 1 30 96.2201 8.6901 INE528G16OR2 YES BK 29-Apr-13 96.2452 8.6301 1 25 96.2452 8.6301 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com