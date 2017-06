Nov 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16QN7 KOTAK MAH BK 19-Nov-12 99.9343 7.9988 2 100 99.9343 7.9988 INE095A16GE9 INDUSIND BK 19-Nov-12 99.9343 7.9988 1 45 99.9343 7.9988 INE171A16DQ9 THE FEDERAL BK 19-Nov-12 99.9343 7.9988 1 30 99.9343 7.9988 INE652A16CR8 STATE BK OF PATIALA 19-Nov-12 99.9343 7.9988 1 30 99.9343 7.9988 INE457A16AY2 BK OF MAHARASHTRA 20-Nov-12 99.9113 8.1011 4 170 99.9113 8.1011 INE237A16QM9 KOTAK MAH BK 20-Nov-12 99.9109 8.1359 2 105 99.9108 8.1468 INE112A16CO0 CORPORATION BK 20-Nov-12 99.9113 8.1011 2 75 99.9113 8.1011 INE476A16IR9 CANARA BK 20-Nov-12 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE428A16HH3 ALLAHABAD BK 20-Nov-12 99.9111 8.1193 1 25 99.9111 8.1193 INE141A16HU5 OBC 20-Nov-12 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE476A16IP3 CANARA BK 23-Nov-12 99.8442 8.1373 4 175 99.8459 8.0476 INE667A16AU4 SYNDICATE BK 23-Nov-12 99.8434 8.1784 1 125 99.8434 8.1784 INE160A16GL6 PUNJAB NATIONAL BK 23-Nov-12 99.8439 8.1522 2 125 99.8439 8.1522 INE562A16AC5 INDIAN BK 26-Nov-12 99.7761 8.1907 1 50 99.7761 8.1907 INE683A16765 THE SOUTH INDIAN BK 26-Nov-12 99.7737 8.2787 1 8 99.7737 8.2787 INE112A16AQ9 CORP. BK 26-Nov-12 99.7758 8.2017 1 5 99.7758 8.2017 INE434A16AO2 ANDHRA BK 27-Nov-12 99.7526 8.2295 1 25 99.7526 8.2295 INE691A16GN6 UCO BK 27-Nov-12 99.8217 8.1495 1 10 99.8217 8.1495 INE008A16LH5 IDBI BK 29-Nov-12 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE141A16FK0 OBC 3-Dec-12 99.6195 8.2008 1 100 99.6195 8.2008 INE168A16DJ0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 7-Dec-12 99.5250 8.2954 1 5 99.5250 8.2954 INE434A16AP9 ANDHRA BK 7-Dec-12 99.5250 8.2954 1 4 99.5250 8.2954 INE141A16FP9 OBC 12-Dec-12 99.4217 8.1657 1 0.5 99.4217 8.1657 INE428A16HW2 ALLAHABAD BK 13-Dec-12 99.3949 8.2299 1 25 99.3949 8.2299 INE160A16GT9 PUNJAB NATIONAL BK 18-Dec-12 99.2845 8.2200 1 25 99.2845 8.2200 INE483A16BX8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Dec-12 99.2813 8.2570 1 10 99.2813 8.2570 INE652A16CX6 STATE BK OF PATIALA 20-Dec-12 99.2401 8.2202 1 4.5 99.2401 8.2202 INE648A16DK9 SBBJ 26-Dec-12 99.1072 8.2202 1 100 99.1072 8.2202 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 99.1051 8.2397 1 25 99.1051 8.2397 INE434A16AS3 ANDHRA BK 26-Dec-12 99.1716 8.2400 1 25 99.1716 8.2400 INE238A16MB9 AXIS BK 26-Dec-12 99.0580 8.6775 1 4.21 99.0580 8.6775 INE476A16FP9 CANARA BK 27-Dec-12 99.0851 8.2200 1 0.5 99.0851 8.2200 INE691A16GR7 UCO BK 3-Jan-13 98.9203 8.2998 1 100 98.9203 8.2998 INE434A16AX3 ANDHRA BK 4-Jan-13 98.8974 8.3047 3 304.75 98.8981 8.2995 INE238A16MF0 AXIS BK 14-Jan-13 98.6604 8.3999 3 250 98.6604 8.3999 INE112A16CF8 CORPORATION BK 18-Jan-13 98.5801 8.3449 13 675 98.5801 8.3449 INE649A16CB8 STATE BK OF HYDERABAD 23-Jan-13 98.4682 8.3501 1 50 98.4682 8.3501 INE667A16974 SYNDICATE BK 4-Feb-13 98.1985 8.3701 1 25 98.1985 8.3701 INE160A16HA7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Feb-13 98.0155 9.2376 1 1 98.0155 9.2376 INE434A16BJ0 ANDHRA BK 4-Mar-13 97.5537 8.4749 1 25 97.5537 8.4749 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 97.3261 8.4982 1 3 97.3261 8.4982 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 97.3128 8.4699 1 25 97.3128 8.4699 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 97.2382 8.4974 1 85 97.2382 8.4974 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 97.3066 8.4899 1 25 97.3066 8.4899 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 97.2973 8.5201 1 25 97.2973 8.5201 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 97.1811 8.4699 2 100 97.1811 8.4699 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 97.0835 8.5000 1 70 97.0835 8.5000 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 97.0843 8.4976 1 25 97.0843 8.4976 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 97.1559 8.4800 1 25 97.1559 8.4800 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 97.0186 8.4973 4 75 97.0041 8.5400 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 96.9966 8.4976 1 75 96.9966 8.4976 INE457A16AK1 BK OF MAHARASHTRA 30-Mar-13 96.9808 8.4800 2 50 96.9808 8.4800 INE171A16EB9 THE FEDERAL BK 3-Apr-13 96.8544 8.5901 3 200 96.8544 8.5901 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 96.8378 8.6999 1 30 96.8378 8.6999 INE171A16CZ2 THE FEDERAL BK 8-Apr-13 96.7442 8.5899 1 50 96.7442 8.5899 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 96.7001 8.5901 1 225 96.7001 8.5901 INE168A16EJ8 THE JAMMU AND KASHMIR BK29-Apr-13 96.2630 8.6400 1 30 96.2630 8.6400 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 93.2047 8.6400 1 150 93.2047 8.6400 INE652A16EF9 STATE BK OF PATIALA 24-Sep-13 93.1448 8.6099 2 25 93.1448 8.6099 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com