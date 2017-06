Mar 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16GO0 CANARA BK 12-Mar-13 99.9779 8.0683 1 25 99.9779 8.0683 INE237A16SG7 KOTAK MAH BK 12-Mar-13 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE141A16GV5 OBC 13-Mar-13 99.9559 8.0518 1 50 99.9559 8.0518 INE654A16BO3 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-13 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE476A16GT9 CANARA BK 14-Mar-13 99.9332 8.1287 2 75 99.9335 8.0962 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.9326 8.2059 1 25 99.9326 8.2059 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE608A16CU4 PUNJAB AND SIND BK 15-Mar-13 99.9119 8.0462 3 75 99.9119 8.0462 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.9116 8.0731 2 49 99.9113 8.1011 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.9102 8.2016 1 25 99.9102 8.2016 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.8434 8.1784 2 175 99.8434 8.1784 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 99.7731 8.3007 1 50 99.7731 8.3007 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.6820 8.3160 4 575 99.6846 8.2489 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.6788 8.4006 2 250 99.6769 8.4510 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.6999 8.4512 2 125 99.6999 8.4512 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.6827 8.2988 2 75 99.6943 7.9945 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.7017 8.4004 2 50 99.7017 8.4004 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7017 8.4004 1 40 99.7017 8.4004 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.6671 8.1267 2 25 99.6682 8.1007 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.6658 8.1595 1 9 99.6658 8.1595 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.6658 8.1595 1 4 99.6658 8.1595 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.6195 8.2008 1 90 99.6195 8.2008 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.6375 8.2996 1 50 99.6375 8.2996 INE141A16HE9 OBC 28-Mar-13 99.6288 7.9996 1 25 99.6288 7.9996 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.4366 9.4003 2 613 99.4366 9.4003 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.4366 9.4003 2 50 99.4366 9.4003 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.4366 9.4003 1 50 99.4366 9.4003 INE649A16DA8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-13 99.4366 9.4003 1 25 99.4366 9.4003 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.4671 8.8887 1 9 99.4671 8.8887 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.4080 9.4507 1 20 99.4080 9.4507 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.4080 9.4507 1 20 99.4080 9.4507 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.4544 8.7059 2 10 99.4544 8.7059 INE095A16GR1 INDUSIND BK 4-Apr-13 99.4161 8.9323 1 148 99.4161 8.9323 INE008A16NS8 IDBI BK 4-Apr-13 99.4129 8.9815 1 78.6 99.4129 8.9815 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.4361 8.9996 1 5 99.4361 8.9996 INE608A16EJ3 PUNJAB AND SIND BK 10-Apr-13 99.2293 9.4497 4 25 99.2293 9.4497 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 99.1783 9.4502 1 25 99.1783 9.4502 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 99.0766 9.4495 1 20 99.0766 9.4495 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 98.8292 9.4001 1 100 98.8292 9.4001 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 98.8231 9.4497 1 15 98.8231 9.4497 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.8267 9.6298 1 5 98.8267 9.6298 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.7473 9.4497 1 25 98.7473 9.4497 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 98.7521 9.4130 2 8 98.7521 9.4130 INE652A16FJ8 STATE BK OF PATIALA 30-Apr-13 98.7220 9.4502 1 25 98.7220 9.4502 INE695A16FW0 UNITED BK OF INDIA 3-May-13 98.6485 9.4350 2 75 98.6485 9.4350 INE166A16FJ9 ING VYSYA BK 9-May-13 98.4845 9.5198 1 25 98.4845 9.5198 INE695A16FX8 UNITED BK OF INDIA 10-May-13 98.4778 9.4032 2 125 98.4727 9.4352 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 98.4560 9.5400 1 100 98.4560 9.5400 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 98.4580 9.5274 3 100 98.4580 9.5274 INE483A16EN3 CENTRAL BK OF INDIA 10-May-13 98.4656 9.4797 1 100 98.4656 9.4797 INE652A16FX9 STATE BK OF PATIALA 10-May-13 98.4496 9.5801 2 50 98.4496 9.5801 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.0388 9.4826 1 25 98.0388 9.4826 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 98.0251 9.5501 1 5 98.0251 9.5501 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 97.9918 9.3502 1 25 97.9918 9.3502 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 97.9672 9.3502 2 225 97.9672 9.3502 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 97.9018 9.6575 2 50 97.9013 9.6598 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.9200 9.2301 1 25 97.9200 9.2301 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 97.8495 9.5498 1 25 97.8495 9.5498 INE649A16CK9 STATE BK OF HYDERABAD 4-Jun-13 97.8958 9.2299 1 50 97.8958 9.2299 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 97.8712 9.3402 1 25 97.8712 9.3402 INE528G16PH0 YES BK 5-Jun-13 97.8445 9.3499 1 10 97.8445 9.3499 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 97.8462 9.2350 2 200 97.8462 9.2350 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 97.7718 9.4526 5 550 97.7718 9.4526 INE166A16IA2 ING VYSYA BK 7-Jun-13 97.7194 9.6801 1 25 97.7194 9.6801 INE028A16599 BK OF BARODA 10-Jun-13 97.7315 9.3101 4 550 97.7315 9.3101 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.6905 9.4824 5 500 97.6905 9.4824 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.6774 9.5376 2 200 97.6863 9.5000 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 97.6787 9.5319 3 125 97.6792 9.5299 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 97.6416 9.5827 1 250 97.6416 9.5827 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 97.6462 9.3601 1 50 97.6462 9.3601 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 97.4059 9.5300 6 1000 97.4072 9.5251 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 97.4537 9.3498 1 25 97.4537 9.3498 INE171A16DT3 THE FEDERAL BK 3-Sep-13 95.5581 9.6401 2 300 95.5581 9.6401 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 95.6366 9.1000 1 25 95.6366 9.1000 INE651A16EF1 STATE BK OF MYSORE 18-Sep-13 95.3866 9.2426 1 1 95.3866 9.2426 INE651A16ET2 STATE BK OF MYSORE 15-Oct-13 94.6711 9.4244 5 200 94.6721 9.4226 INE008A16OT4 IDBI BK 10-Dec-13 93.3808 9.4426 2 200 93.3808 9.4426 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 93.4849 9.2500 3 75 93.4849 9.2500 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 93.4627 9.2500 1 25 93.4627 9.2500 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.3830 9.2700 1 25 93.3830 9.2700 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.4747 9.1000 1 5 93.4747 9.1000 INE141A16JD7 OBC 19-Dec-13 93.3301 9.2500 1 25 93.3301 9.2500 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 93.1538 9.2500 1 50 93.1538 9.2500 INE483A16EE2 CENTRAL BK OF INDIA 30-Dec-13 93.0949 9.2399 1 50 93.0949 9.2399 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 93.0590 9.2600 1 50 93.0590 9.2600 INE483A16EF9 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jan-14 92.7597 9.2499 1 50 92.7597 9.2499 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.7163 9.2199 2 100 92.7163 9.2199 INE112A16DG4 CORPORATION BK 27-Jan-14 92.4771 9.2499 1 25 92.4771 9.2499 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 92.0650 9.2799 2 100 92.0650 9.2799 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 92.1022 9.1250 1 50 92.1022 9.1250 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 91.8929 9.2800 1 150 91.8929 9.2800 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.8285 9.2800 2 300 91.8285 9.2800 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 91.8500 9.2800 1 50 91.8500 9.2800 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.6669 9.2943 1 275 91.6669 9.2943 INE171A16EW5 THE FEDERAL BK 3-Mar-14 91.5248 9.4675 3 130 91.5248 9.4675 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.6566 9.2550 2 400 91.6566 9.2550 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 91.6835 9.2225 1 100 91.6835 9.2225 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 91.7233 9.2000 1 50 91.7233 9.2000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.7233 9.2000 1 50 91.7233 9.2000 INE095A16HD9 INDUSIND BK 6-Mar-14 91.6063 9.2901 1 105 91.6063 9.2901 INE141A16KG8 OBC 6-Mar-14 91.7021 9.2000 1 50 91.7021 9.2000 INE141A16KH6 OBC 7-Mar-14 91.6809 9.2000 1 100 91.6809 9.2000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.5532 9.2515 26 1275 91.6213 9.1700 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 91.5742 9.2263 8 500 91.6046 9.1900 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 91.4936 9.3228 9 415 91.5210 9.2900 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 91.3228 9.5278 10 360 91.3522 9.4924 INE683A16AN6 THE SOUTH INE683A16AN6 THE SOUTH INDIAN BK 10-Mar-13 91.3093 9.5440 7 262 91.2678 9.5940 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-13 91.5014 9.3135 3 225 91.4939 9.3224 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-13 91.4969 9.3188 7 205 91.5189 9.2925 INE528G16TQ3 YES BK 10-Mar-13 91.4915 9.3253 5 190 91.4542 9.3700 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-13 91.5189 9.2925 5 175 91.5189 9.2925 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-13 91.4688 9.3525 2 50 91.4688 9.3525 =============================================================================================== *: Crores