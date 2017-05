Mar 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16BH4 ANDHRA BK 14-Mar-13 99.9547 8.2653 3 195 99.9548 8.2527 INE090A16TA1 ICICI BK 14-Mar-13 99.9548 8.2527 1 30 99.9548 8.2527 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.9314 8.3521 3 75 99.9310 8.4008 INE652A16FB5 STATE BK OF PATIALA 15-Mar-13 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE084A16741 BK OF INDIA 15-Mar-13 99.9322 8.2546 1 5 99.9322 8.2546 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.8637 8.3029 2 295 99.8637 8.3029 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.8646 8.2480 3 260 99.8646 8.2480 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 99.8646 8.2480 1 25 99.8646 8.2480 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.8151 8.4517 1 25 99.8151 8.4517 INE476A16HD1 CANARA BK 21-Mar-13 99.7921 8.4491 1 25 99.7921 8.4491 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.7089 8.1972 4 215 99.7212 7.8497 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7003 8.4409 2 30 99.6982 8.4993 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7133 8.0735 2 23.9 99.7152 8.0191 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.7182 7.9340 2 17 99.7223 7.8187 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.7106 8.1490 1 15 99.7106 8.1490 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.6804 8.3588 12 650 99.6829 8.2935 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.6714 8.5964 2 250 99.6720 8.5796 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.6793 8.3886 3 225 99.6827 8.2988 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.6712 8.6006 1 200 99.6712 8.6006 INE667A16AI9 SYNDICATE BK 26-Mar-13 99.6788 8.4011 1 100 99.6788 8.4011 INE608A16CQ2 PUNJAB AND SIND BK 26-Mar-13 99.6788 8.4011 1 100 99.6788 8.4011 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.6792 8.3906 1 25 99.6792 8.3906 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE166A16HF3 ING VYSYA BK 28-Mar-13 99.6347 8.3640 1 40 99.6347 8.3640 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.6418 8.2008 1 14.5 99.6418 8.2008 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.4678 9.2996 2 375 99.4678 9.2996 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.4678 9.2996 2 345 99.4678 9.2996 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 99.4678 9.2996 2 290 99.4678 9.2996 INE141A16JR7 OBC 2-Apr-13 99.4678 9.2996 2 200 99.4678 9.2996 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.4871 8.9608 4 31 99.4913 8.8869 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.4876 9.3995 1 25 99.4876 9.3995 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 99.4342 9.4406 1 25 99.4342 9.4406 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 99.4426 9.2996 1 25 99.4426 9.2996 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.4564 9.4999 1 15 99.4564 9.4999 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 99.4452 9.2560 1 10 99.4452 9.2560 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.4774 8.7160 1 6 99.4774 8.7160 INE141A16JH8 OBC 9-Apr-13 99.3584 8.4177 1 2 99.3584 8.4177 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 99.2832 8.5007 1 8 99.2832 8.5007 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.9780 9.4217 2 30 99.0147 9.0803 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.9441 9.5004 1 25 98.9441 9.5004 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.8524 9.6304 1 5 98.8524 9.6304 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.9220 9.2502 1 5 98.9220 9.2502 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 98.8860 9.3452 1 5 98.8860 9.3452 INE483A16EK9 CENTRAL BK OF INDIA 26-Apr-13 98.8544 9.3998 1 25 98.8544 9.3998 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 98.6284 9.3999 1 5 98.6284 9.3999 INE695A16FX8 UNITED BK OF INDIA 10-May-13 98.4782 9.5600 3 200 98.4782 9.5600 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.0638 9.4825 1 25 98.0638 9.4825 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 98.0454 9.4500 1 5 98.0454 9.4500 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 98.0164 9.3502 4 550 98.0164 9.3502 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 97.9918 9.3502 2 200 97.9918 9.3502 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 97.9334 9.2798 2 200 97.9334 9.2798 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 97.9328 9.2824 2 34 97.9072 9.4000 INE095A16GV3 INDUSIND BK 3-Jun-13 97.9061 9.4050 1 5 97.9061 9.4050 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 97.8814 9.4051 1 10 97.8814 9.4051 INE238A16QI5 AXIS BK 5-Jun-13 97.8668 9.3599 1 60 97.8668 9.3599 INE237A16TS0 KOTAK MAH BK 6-Jun-13 97.8264 9.4301 1 25 97.8264 9.4301 INE090A16UP7 ICICI BK 7-Jun-13 97.8200 9.3498 1 0.1 97.8200 9.3498 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.7677 9.2599 4 250 97.7677 9.2599 INE160A16JA3 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-13 97.7724 9.2400 3 200 97.7724 9.2400 INE095A16HE7 INDUSIND BK 10-Jun-13 97.7329 9.4077 4 200 97.7335 9.4051 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.7647 9.2727 2 150 97.7647 9.2727 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 97.7700 9.2502 1 100 97.7700 9.2502 INE036D16DG9 THE KARUR VYSYA BK 10-Jun-13 97.7041 9.5299 1 100 97.7041 9.5299 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 97.6682 9.5761 2 500 97.6673 9.5799 INE238A16QT2 AXIS BK 5-Aug-13 96.3707 9.4799 1 10 96.3707 9.4799 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 96.3206 9.3576 1 1 96.3206 9.3576 INE090A16WA5 ICICI BK 27-Aug-13 95.8429 9.4800 1 15 95.8429 9.4800 INE649A16CO1 STATE BK OF HYDERABAD 3-Sep-13 95.7679 9.2700 1 25 95.7679 9.2700 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 95.5227 9.4001 1 5 95.5227 9.4001 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.2556 9.6700 1 125 95.2556 9.6700 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 95.3913 9.3800 1 5 95.3913 9.3800 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 94.4696 9.2501 1 25 94.4696 9.2501 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 93.4018 9.2419 4 125 93.4097 9.2300 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 93.1573 9.2450 1 25 93.1573 9.2450 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 93.1227 9.2000 1 50 93.1227 9.2000 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.0638 9.2001 1 25 92.0638 9.2001 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 91.8750 9.2225 1 75 91.8750 9.2225 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 91.9382 9.0926 1 100 91.9382 9.0926 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.6642 9.3500 1 25 91.6642 9.3500 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 91.5165 9.4776 1 175 91.5165 9.4776 INE238A16RV6 AXIS BK 4-Mar-14 91.5801 9.4001 1 0.25 91.5801 9.4001 INE028A16581 BK OF BARODA 5-Mar-14 91.8352 9.0899 4 250 91.8352 9.0899 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.6212 9.3500 1 25 91.6212 9.3500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.6511 9.2876 1 0.25 91.6511 9.2876 INE028A16573 BK OF BARODA 6-Mar-14 91.7083 9.1925 1 50 91.7083 9.1925 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 91.5725 9.3569 1 0.25 91.5725 9.3569 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 91.6412 9.1715 7 350 91.6383 9.1750 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.6146 9.2033 2 150 91.6090 9.2100 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 91.5986 9.2225 4 105 91.5986 9.2225 INE528G16TQ3 YES BK 10-Mar-14 91.5847 9.2392 2 91 91.5257 9.3099 INE668A16568 TAMILNAD MERCANTILE BK 10-Mar-14 91.0883 9.8375 1 65 91.0883 9.8375 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 91.5819 9.2425 1 50 91.5819 9.2425 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 91.4903 9.3525 3 40 91.4903 9.3525 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 91.5257 9.3099 1 25 91.5257 9.3099 INE090A16YL8 ICICI BK 10-Mar-14 91.6174 9.2000 1 25 91.6174 9.2000 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 91.2653 9.6500 1 5 91.2653 9.6500 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 91.6445 9.1424 6 205 91.6444 9.1425 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 91.6025 9.1925 1 50 91.6025 9.1925 INE528G16TR1 YES BK 11-Mar-14 91.5879 9.2100 1 50 91.5879 9.2100 INE095A16HF4 INDUSIND BK 12-Mar-14 91.5153 9.2713 7 400 91.4913 9.3000 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 91.5392 9.2428 4 200 91.5395 9.2425 INE528G16TS9 YES BK 12-Mar-14 91.4231 9.3815 2 70 91.4056 9.4025 =============================================================================================== *: Crores