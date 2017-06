Mar 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE112A16BD5 CORPORATION BK 15-Mar-13 99.9551 8.2056 2 360 99.9555 8.1249 INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.9556 8.1147 3 225 99.9555 8.1249 INE095A16FI2 INDUSIND BK 15-Mar-13 99.9555 8.1249 1 50 99.9555 8.1249 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.9548 8.2527 1 5 99.9548 8.2527 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.8905 8.0023 3 75 99.8905 8.0023 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE036D16CZ1 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-13 99.8892 8.0974 1 25 99.8892 8.0974 INE608A16CX8 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-13 99.8905 8.0023 1 25 99.8905 8.0023 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.8885 8.1473 2 12.21 99.8885 8.1486 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 99.8851 8.3973 1 5 99.8851 8.3973 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.8685 8.0110 2 17.5 99.8672 8.0894 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 99.8401 8.3510 3 200 99.8401 8.3510 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.8468 8.0005 1 15 99.8468 8.0005 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.8467 8.0058 1 15 99.8467 8.0058 INE036D16CW8 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-13 99.8143 8.4883 1 25 99.8143 8.4883 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.8232 8.0808 1 25 99.8232 8.0808 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.7210 8.5100 3 238.1 99.7210 8.5100 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7225 8.4643 2 175 99.7295 8.2500 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7197 8.5498 1 50 99.7197 8.5498 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.7414 7.8861 1 11 99.7414 7.8861 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.6989 8.4809 2 60 99.7021 8.3891 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.6946 8.6010 1 55 99.6946 8.6010 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.6929 8.6490 1 50 99.6929 8.6490 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.6982 8.4993 1 48 99.6982 8.4993 INE238A16OJ8 AXIS BK 26-Mar-13 99.6876 8.7987 1 15 99.6876 8.7987 INE483A16CK3 CENTRAL BK OF INDIA 27-Mar-13 99.6731 8.5507 2 200 99.6731 8.5507 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.6616 8.2612 3 91.25 99.6592 8.3212 INE654A16BR6 STATE BK OF TRAVANCORE 28-Mar-13 99.6601 8.2991 2 75 99.6601 8.2991 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.6547 8.4317 2 64.5 99.6643 8.1962 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.6478 8.6005 1 50 99.6478 8.6005 INE090A16TH6 ICICI BK 28-Mar-13 99.6478 8.6005 1 50 99.6478 8.6005 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.6605 8.2887 2 40 99.6519 8.5000 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.4930 9.2999 1 350 99.4930 9.2999 INE141A16JR7 OBC 2-Apr-13 99.4930 9.2999 1 232 99.4930 9.2999 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.5182 9.3004 1 25 99.5182 9.3004 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.4821 9.5009 1 75 99.4821 9.5009 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 99.4632 9.8495 1 50 99.4632 9.8495 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.4635 9.3747 2 40 99.4678 9.2996 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.4821 9.5009 1 25 99.4821 9.5009 INE077A16976 DENA BK 3-Apr-13 99.4821 9.5009 1 25 99.4821 9.5009 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.4821 9.5009 1 25 99.4821 9.5009 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.5127 8.5112 1 17 99.5127 8.5112 INE652A16FL4 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-13 99.4365 9.8497 1 50 99.4365 9.8497 INE141A16JS5 OBC 4-Apr-13 99.4678 9.2996 1 25 99.4678 9.2996 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.4307 9.4993 1 15 99.4307 9.4993 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.4049 9.5005 1 35 99.4049 9.5005 INE168A16FA4 THE JAMMU AND KASHMIR BK16-Apr-13 99.1274 9.4501 4 4.21 99.1274 9.4501 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 98.9933 9.2796 1 50 98.9933 9.2796 INE483A16EK9 CENTRAL BK OF INDIA 26-Apr-13 98.8756 9.4335 2 75 98.8795 9.4004 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.8529 9.8500 1 5 98.8529 9.8500 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 98.8104 9.3500 1 50 98.8104 9.3500 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 98.7159 9.3100 1 50 98.7159 9.3100 INE168A16FK3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 6-May-13 98.6648 9.3197 1 5 98.6648 9.3197 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.6605 9.3501 1 5 98.6605 9.3501 INE483A16EM5 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-13 98.6151 9.3198 1 100 98.6151 9.3198 INE141A16KL8 OBC 10-May-13 98.5474 9.2760 5 250 98.5472 9.2774 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 98.5437 9.3000 1 50 98.5437 9.3000 INE562A16BE9 INDIAN BK 13-May-13 98.4566 9.3799 2 50 98.4566 9.3799 INE648A16EB6 SBBJ 13-May-13 98.4943 9.2997 1 1 98.4943 9.2997 INE476A16JG0 CANARA BK 14-May-13 98.4949 8.9961 1 50 98.4949 8.9961 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 98.2787 9.2649 1 25 98.2787 9.2649 INE238A16PS6 AXIS BK 22-May-13 98.2625 9.2200 1 11 98.2625 9.2200 INE428A16IX8 ALLAHABAD BK 22-May-13 98.2329 9.3799 1 3.8 98.2329 9.3799 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.0888 9.4824 1 25 98.0888 9.4824 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.1229 9.3100 1 25 98.1229 9.3100 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 98.1486 9.1801 1 100 98.1486 9.1801 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 98.1104 9.2498 1 25 98.1104 9.2498 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 97.9534 9.3002 1 25 97.9534 9.3002 INE237A16TP6 KOTAK MAH BK 3-Jun-13 97.9427 9.3498 1 12.5 97.9427 9.3498 INE692A16BO3 UNION BK OF INDIA 4-Jun-13 97.9508 9.2001 1 25 97.9508 9.2001 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 97.9069 9.1802 1 100 97.9069 9.1802 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.8558 9.2998 1 50 97.8558 9.2998 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.7806 9.3086 7 225 97.7896 9.2700 INE171A16EX3 THE FEDERAL BK 10-Jun-13 97.7698 9.3550 2 200 97.7698 9.3550 INE237A16TA8 KOTAK MAH BK 10-Jun-13 97.7127 9.6001 1 100 97.7127 9.6001 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 97.7943 9.2499 1 100 97.7943 9.2499 INE036D16DG9 THE KARUR VYSYA BK 10-Jun-13 97.7290 9.5301 3 75 97.7290 9.5301 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 97.7096 9.2999 1 5 97.7096 9.2999 INE648A16FS7 SBBJ 14-Jun-13 97.7096 9.1999 1 25 97.7096 9.1999 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 97.5830 9.3202 1 25 97.5830 9.3202 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 95.5786 9.2266 1 50 95.5786 9.2266 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.2796 9.6701 1 75 95.2796 9.6701 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 94.4696 9.2501 1 25 94.4696 9.2501 INE483A16DX4 CENTRAL BK OF INDIA 2-Dec-13 93.7800 9.1700 1 25 93.7800 9.1700 INE652A16EO1 STATE BK OF PATIALA 3-Dec-13 93.7927 9.1500 1 25 93.7927 9.1500 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 93.5762 9.2459 1 0.12 93.5762 9.2459 INE692A16BR6 UNION BK OF INDIA 10-Dec-13 93.5970 9.1801 1 50 93.5970 9.1801 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 93.5401 9.1000 1 25 93.5401 9.1000 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.3876 9.1001 1 25 93.3876 9.1001 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 93.3351 9.0500 2 50 93.3351 9.0500 INE090A16XK2 ICICI BK 30-Dec-13 93.1047 9.2575 1 1 93.1047 9.2575 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 92.7916 9.1763 4 200 92.7597 9.2200 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.8768 9.3000 1 25 91.8768 9.3000 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.7909 9.3000 1 25 91.7909 9.3000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.8526 9.1199 1 250 91.8526 9.1199 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.7265 9.3000 1 50 91.7265 9.3000 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 91.8690 9.1000 1 25 91.8690 9.1000 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 91.8279 9.1501 1 25 91.8279 9.1501 INE008A16OP2 IDBI BK 4-Mar-14 91.5383 9.4776 1 175 91.5383 9.4776 INE428A16JF3 ALLAHABAD BK 4-Mar-14 91.8265 9.1260 2 125 91.8315 9.1200 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.6488 9.3425 1 100 91.6488 9.3425 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 91.7671 9.1726 1 50 91.7671 9.1726 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 91.6458 9.3200 1 30 91.6458 9.3200 INE238A16RW4 AXIS BK 7-Mar-14 91.7600 9.1300 1 1 91.7600 9.1300 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 91.7911 9.0925 1 1 91.7911 9.0925 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 91.6402 9.1980 5 275 91.6385 9.2001 INE434A16DO6 ANDHRA BK 10-Mar-14 91.6469 9.1900 1 50 91.6469 9.1900 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 91.6182 9.2500 1 25 91.6182 9.2500 INE095A16HB3 INDUSIND BK 10-Mar-14 91.5637 9.2899 1 25 91.5637 9.2899 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 91.6182 9.2500 1 25 91.6182 9.2500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 91.6198 9.2225 2 3 91.6198 9.2225 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 91.6236 9.1926 2 100 91.6236 9.1926 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 91.6654 9.1425 1 100 91.6654 9.1425 INE428A16JN7 ALLAHABAD BK 12-Mar-14 91.6025 9.1925 1 100 91.6025 9.1925 INE141A16KO2 OBC 12-Mar-14 91.6695 9.1125 1 50 91.6695 9.1125 INE237A16TT8 KOTAK MAH BK 13-Mar-14 91.5667 9.2100 1 25 91.5667 9.2100 INE528G16TT7 YES BK 13-Mar-14 91.5081 9.2799 1 25 91.5081 9.2799 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com