Mar 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE160A16HI0 PUNJAB NATIONAL BK 15-Mar-13 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE476A16GU7 CANARA BK 15-Mar-13 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE160A16IM0 PUNJAB NATIONAL BK 18-Mar-13 99.9098 8.2345 4 285 99.9097 8.2473 INE476A16GW3 CANARA BK 18-Mar-13 99.9103 8.1970 3 100 99.9097 8.2473 INE483A16CM9 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-13 99.9097 8.2473 3 65 99.9097 8.2473 INE238A16NW3 AXIS BK 18-Mar-13 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE008A16JQ0 IDBI BK 18-Mar-13 99.9107 8.1559 1 17 99.9107 8.1559 INE090A16TC7 ICICI BK 18-Mar-13 99.9091 8.3022 1 10 99.9091 8.3022 INE705A16EQ2 VIJAYA BK 19-Mar-13 99.8871 8.2510 2 75 99.8871 8.2510 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.8871 8.2494 2 50.5 99.8893 8.0901 INE652A16FO8 STATE BK OF PATIALA 20-Mar-13 99.8646 8.2480 1 200 99.8646 8.2480 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 99.8646 8.2480 2 110 99.8646 8.2480 INE090A16TE3 ICICI BK 20-Mar-13 99.8646 8.2480 1 90 99.8646 8.2480 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.8675 8.0711 1 85 99.8675 8.0711 INE434A16BL6 ANDHRA BK 20-Mar-13 99.8646 8.2480 1 50 99.8646 8.2480 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.8674 8.0772 1 25 99.8674 8.0772 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.7444 8.5044 3 265 99.7445 8.4997 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.7415 8.5997 1 40 99.7415 8.5997 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.7400 8.6498 1 25 99.7400 8.6498 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.7630 7.8828 2 11 99.7630 7.8828 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.7213 8.5008 1 130 99.7213 8.5008 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.7295 8.2500 1 50 99.7295 8.2500 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 99.7475 8.3996 1 5 99.7475 8.3996 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.7220 8.4794 1 5 99.7220 8.4794 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 99.6982 8.4993 2 100 99.6982 8.4993 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 99.7246 8.3999 1 50 99.7246 8.3999 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.7246 8.3999 1 50 99.7246 8.3999 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 99.6982 8.4993 1 30 99.6982 8.4993 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.6712 8.6006 1 25 99.6712 8.6006 INE077A16828 DENA BK 28-Mar-13 99.6747 8.5087 1 10 99.6747 8.5087 INE160A16HW1 PUNJAB NATIONAL BK 28-Mar-13 99.6750 8.5008 1 10 99.6750 8.5008 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.5182 9.3004 2 65 99.5182 9.3004 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 99.3444 8.9212 2 4 99.3444 8.9212 INE428A16IR0 ALLAHABAD BK 12-Apr-13 99.3014 8.8546 1 15 99.3014 8.8546 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.0171 9.2900 1 25 99.0171 9.2900 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 98.9890 9.3196 1 25 98.9890 9.3196 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.8287 10.2998 1 5 98.8287 10.2998 INE141A16JN6 OBC 30-Apr-13 98.8116 9.3400 1 50 98.8116 9.3400 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 98.7202 9.0997 1 5 98.7202 9.0997 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.6393 9.5001 1 25 98.6393 9.5001 INE141A16KL8 OBC 10-May-13 98.5723 9.2747 1 25 98.5723 9.2747 INE652A16FT7 STATE BK OF PATIALA 13-May-13 98.4632 9.4947 2 125 98.4648 9.4847 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 98.4444 9.6128 1 50 98.4444 9.6128 INE171A16EY1 THE FEDERAL BK 14-May-13 98.4396 9.4848 3 225 98.4396 9.4848 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.1786 9.2758 4 225 98.1388 9.4825 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.1138 9.4824 1 25 98.1138 9.4824 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.1475 9.3098 1 25 98.1475 9.3098 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.1740 9.2998 1 25 98.1740 9.2998 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.0308 9.3999 1 100 98.0308 9.3999 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.0657 9.3499 1 50 98.0657 9.3499 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.0860 9.2499 1 25 98.0860 9.2499 INE428A16JL1 ALLAHABAD BK 3-Jun-13 98.0234 9.2001 1 25 98.0234 9.2001 INE237A16TU6 KOTAK MAH BK 7-Jun-13 97.8623 9.3801 1 100 97.8623 9.3801 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 97.8384 9.6002 1 5 97.8384 9.6002 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 97.8050 9.3086 4 200 97.8047 9.3099 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.8139 9.2700 1 150 97.8139 9.2700 INE648A16FR9 SBBJ 12-Jun-13 97.7644 9.2738 5 450 97.7689 9.2548 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 97.7465 9.3499 2 150 97.7465 9.3499 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 97.7048 9.3199 1 200 97.7048 9.3199 INE141A16HW1 OBC 18-Jun-13 97.6074 9.3199 1 25 97.6074 9.3199 INE649A16DG5 STATE BK OF HYDERABAD 29-Aug-13 95.8994 9.2900 3 300 95.8994 9.2900 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 95.6926 9.3351 1 25 95.6926 9.3351 INE141A16KT1 OBC 10-Sep-13 95.6250 9.2774 1 300 95.6250 9.2774 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 95.6385 9.2475 2 35 95.6385 9.2475 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 95.5523 9.3350 2 100 95.5523 9.3350 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.4428 9.3699 2 60 95.4428 9.3699 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 95.5295 8.9900 2 50 95.5295 8.9900 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 95.2995 9.2799 1 1 95.2995 9.2799 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.5449 9.0601 1 25 93.5449 9.0601 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 93.5516 9.0500 1 15 93.5516 9.0500 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 93.3695 9.0000 1 100 93.3695 9.0000 INE008A16NE8 IDBI BK 14-Jan-14 93.0676 8.8850 1 1 93.0676 8.8850 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 92.8075 8.9801 1 35 92.8075 8.9801 INE649A16DB6 STATE BK OF HYDERABAD 17-Feb-14 92.2808 8.9800 1 100 92.2808 8.9800 INE090A16YB9 ICICI BK 21-Feb-14 92.1336 9.0593 3 135 92.1410 9.0500 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 92.0779 9.0500 4 100 92.0779 9.0500 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.8503 9.3600 1 10 91.8503 9.3600 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 91.8071 9.3600 1 10 91.8071 9.3600 INE008A16OL1 IDBI BK 27-Feb-14 92.0149 9.0500 1 50 92.0149 9.0500 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 91.8801 9.1900 1 200 91.8801 9.1900 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.7639 9.3600 1 10 91.7639 9.3600 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 92.1158 8.8500 1 25 92.1158 8.8500 INE141A16KE3 OBC 3-Mar-14 91.8491 9.1500 1 25 91.8491 9.1500 INE036D16DD6 THE KARUR VYSYA BK 4-Mar-14 91.6683 9.3450 1 50 91.6683 9.3450 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.6857 9.3500 1 5 91.6857 9.3500 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 91.8307 9.0700 1 200 91.8307 9.0700 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 91.7254 9.1974 1 5 91.7254 9.1974 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.6650 9.1937 3 100 91.6452 9.2175 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 91.6348 9.2300 2 50 91.6348 9.2300 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 91.6930 9.1600 1 50 91.6930 9.1600 INE008A16OZ1 IDBI BK 10-Mar-14 91.6784 9.1775 1 25 91.6784 9.1775 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 91.6660 9.1924 1 25 91.6660 9.1924 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 91.3094 9.6499 1 20 91.3094 9.6499 INE238A16SA8 AXIS BK 12-Mar-14 91.5548 9.2750 1 7 91.5548 9.2750 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 91.5138 9.3500 1 5 91.5138 9.3500 INE608A16EN5 PUNJAB AND SIND BK 13-Mar-14 91.6276 9.1625 5 300 91.6276 9.1625 INE705A16FT3 VIJAYA BK *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com