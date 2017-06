Mar 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16DL9 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-13 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE141A16GW3 OBC 19-Mar-13 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 99.9540 8.3989 2 120 99.9540 8.3989 INE084A16790 BK OF INDIA 20-Mar-13 99.9534 8.5085 2 75 99.9534 8.5085 INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.9533 8.5294 3 70 99.9534 8.5085 INE476A16HC3 CANARA BK 20-Mar-13 99.9521 8.7459 1 30 99.9521 8.7459 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.9268 8.9085 3 150 99.9265 8.9491 INE090A16TF0 ICICI BK 21-Mar-13 99.9302 8.4983 1 50 99.9302 8.4983 INE562A16AV5 INDIAN BK 21-Mar-13 99.9346 7.9622 1 25 99.9346 7.9622 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 99.9009 9.0518 4 500 99.9009 9.0518 INE036D16CX6 THE KARUR VYSYA BK 22-Mar-13 99.9004 9.0976 1 100 99.9004 9.0976 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 99.9009 9.0518 1 25 99.9009 9.0518 INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 99.9015 8.9970 1 25 99.9015 8.9970 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.8287 8.9474 1 100 99.8287 8.9474 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.8277 8.9997 2 50 99.8277 8.9997 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8334 8.7015 2 50 99.8334 8.7015 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.8290 8.9329 2 31.5 99.8345 8.6439 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.8277 8.9997 1 25 99.8277 8.9997 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.8492 7.8750 1 9 99.8492 7.8750 INE237A16SL7 KOTAK MAH BK 26-Mar-13 99.8141 8.4975 1 58 99.8141 8.4975 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.8140 8.5021 1 50 99.8140 8.5021 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.8108 8.6486 1 36 99.8108 8.6486 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.8112 8.6303 1 25 99.8112 8.6303 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 99.8294 7.7969 1 2.5 99.8294 7.7969 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 99.8108 7.6877 1 30 99.8108 7.6877 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 99.8085 7.7813 1 30 99.8085 7.7813 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.8108 7.6877 1 30 99.8108 7.6877 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.7704 8.3990 4 250 99.7795 8.0660 INE160A16HW1 PUNJAB NATIONAL BK 28-Mar-13 99.7636 8.6490 2 150 99.7636 8.6490 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.7568 8.8984 2 150 99.7568 8.8984 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 99.7636 8.6490 1 50 99.7636 8.6490 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 99.7677 8.4987 1 50 99.7677 8.4987 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 99.7377 8.7265 1 100 99.7377 8.7265 INE141A16HC3 OBC 29-Mar-13 99.7636 7.8628 1 50 99.7636 7.8628 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.6369 9.5010 1 50 99.6369 9.5010 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.6027 10.3995 1 50 99.6027 10.3995 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.6369 9.5010 1 50 99.6369 9.5010 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 99.5505 10.3005 6 325 99.5505 10.3005 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.5505 10.3005 1 50 99.5505 10.3005 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.4857 10.4827 2 302.65 99.5772 8.6098 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.4834 10.5299 1 150 99.4834 10.5299 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.5572 9.0189 2 115 99.5572 9.0189 INE237A16SV6 KOTAK MAH BK 5-Apr-13 99.5621 8.9187 1 50 99.5621 8.9187 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.5249 10.2494 1 5 99.5249 10.2494 INE695A16FT6 UNITED BK OF INDIA 8-Apr-13 99.4963 8.7991 1 130 99.4963 8.7991 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 99.4897 8.9150 1 100 99.4897 8.9150 INE171A16CZ2 THE FEDERAL BK 8-Apr-13 99.4903 8.9045 1 50 99.4903 8.9045 INE608A16EJ3 PUNJAB AND SIND BK 10-Apr-13 99.3489 10.4004 1 75 99.3489 10.4004 INE428A16IR0 ALLAHABAD BK 12-Apr-13 99.4024 8.7774 2 50 99.4024 8.7774 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.0771 9.9999 1 100 99.0771 9.9999 INE237A16SZ7 KOTAK MAH BK 22-Apr-13 99.1208 9.2501 1 15 99.1208 9.2501 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 99.1009 8.9500 1 5 99.1009 8.9500 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.9915 10.0501 1 5 98.9915 10.0501 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.0067 9.3895 1 100 99.0067 9.3895 INE562A16BC3 INDIAN BK 29-Apr-13 98.9187 9.4997 2 100 98.9187 9.4997 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 98.8664 9.3002 1 25 98.8664 9.3002 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 98.7741 9.0601 2 125 98.7741 9.0601 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.7427 9.2950 2 100 98.7167 9.4899 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.7433 9.4803 1 25 98.7433 9.4803 INE695A16GE6 UNITED BK OF INDIA 13-May-13 98.5906 9.3176 1 50 98.5906 9.3176 INE166A16HV0 ING VYSYA BK 15-May-13 98.5144 9.4900 1 25 98.5144 9.4900 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.4747 9.4224 4 375 98.4815 9.3800 INE695A16FZ3 UNITED BK OF INDIA 17-May-13 98.4918 9.3156 2 150 98.4919 9.3148 INE237A16TE0 KOTAK MAH BK 17-May-13 98.5102 9.2000 2 100 98.5102 9.2000 INE434A16BQ5 ANDHRA BK 17-May-13 98.4763 9.4126 1 100 98.4763 9.4126 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 98.4234 8.9950 1 0.02 98.4234 8.9950 INE238A16PW8 AXIS BK 27-May-13 98.2723 9.3000 1 50 98.2723 9.3000 INE652A16FQ3 STATE BK OF PATIALA 28-May-13 98.2409 9.2052 2 100 98.2409 9.2052 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.2118 9.2300 4 600 98.2366 9.0999 INE237A16TB6 KOTAK MAH BK 29-May-13 98.2231 9.3000 1 50 98.2231 9.3000 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 98.1643 9.3501 3 205 98.1643 9.3501 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.1299 9.3999 1 100 98.1299 9.3999 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.2357 8.9799 1 50 98.2357 8.9799 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.1745 8.9302 1 100 98.1745 8.9302 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 97.9790 9.5301 4 500 97.9790 9.5301 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.0355 9.0298 5 100.3 98.0349 9.0326 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.0656 8.9998 1 50 98.0656 8.9998 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 97.9200 9.2301 1 50 97.9200 9.2301 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 97.8693 9.2400 1 50 97.8693 9.2400 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 97.8936 9.0273 6 400 97.8936 9.0273 INE654A16CW4 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Jun-13 97.9021 8.9901 1 50 97.9021 8.9901 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 97.8093 9.2899 2 500 97.8093 9.2899 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.7782 9.4248 3 500 97.7782 9.4248 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 97.8024 9.3199 1 250 97.8024 9.3199 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 97.8474 9.1248 2 50 97.8474 9.1248 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 97.7553 9.2102 3 1000 97.7553 9.2102 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 97.7434 9.2602 9 500 97.7434 9.2602 INE503A16BU9 DEVELOPMENT CREDIT BK 17-Jun-13 97.6387 9.7002 1 50 97.6387 9.7002 INE166A16FZ5 ING VYSYA BK 25-Jul-13 96.9015 9.0474 1 5 96.9015 9.0474 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 96.0134 8.9676 1 50 96.0134 8.9676 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 95.8946 9.0850 1 100 95.8946 9.0850 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 95.8024 9.0867 2 150 95.8009 9.0901 INE652A16EC6 STATE BK OF PATIALA 12-Sep-13 95.7508 9.0999 1 5 95.7508 9.0999 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.5364 9.3700 1 60 95.5364 9.3700 INE238A16QY2 AXIS BK 16-Sep-13 95.5683 9.2999 1 5 95.5683 9.2999 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.6917 8.9799 1 50 95.6917 8.9799 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 93.2687 8.9600 1 75 93.2687 8.9600 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.3935 8.9700 1 25 92.3935 8.9700 INE090A16YD5 ICICI BK 19-Feb-14 92.0316 9.3500 2 140 92.0316 9.3500 INE008A16OH9 IDBI BK 21-Feb-14 92.3105 8.9425 1 2 92.3105 8.9425 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 91.9212 9.3525 2 515 91.9212 9.3525 INE008A16OF3 IDBI BK 25-Feb-14 91.7804 9.5024 1 51 91.7804 9.5024 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 91.7604 9.5000 3 450 91.7604 9.5000 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 92.1794 8.9500 1 25 92.1794 8.9500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 92.1161 8.9000 2 100 92.1161 8.9000 INE476A16JB1 CANARA BK 6-Mar-14 91.6073 9.5000 1 5 91.6073 9.5000 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 91.9207 9.0625 1 400 91.9207 9.0625 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 91.7673 9.1723 4 200 91.7671 9.1726 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.7857 9.1500 2 42 91.7857 9.1500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.9798 8.9400 1 25 91.9798 8.9400 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 91.9470 8.8799 3 110 91.9470 8.8799 INE705A16FT3 VIJAYA BK 13-Mar-14 91.6195 9.2999 1 25 91.6195 9.2999 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 91.4329 9.5000 3 450 91.4329 9.5000 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 91.8679 8.9500 1 25 91.8679 8.9500 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 91.6805 9.1750 1 25 91.6805 9.1750 INE095A16HG2 INDUSIND BK 14-Mar-14 91.5705 9.3075 1 6.5 91.5705 9.3075 INE171A16FB6 THE FEDERAL BK 17-Mar-14 91.5941 9.2026 4 150 91.5941 9.2026 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 91.4792 9.3401 2 50 91.4792 9.3401 INE668A16584 TAMILNAD MERCANTILE BK 17-Mar-14 91.2337 9.6350 1 42 91.2337 9.6350 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 91.4557 9.3426 4 125 91.4557 9.3426 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 91.6170 9.1500 1 25 91.6170 9.1500 INE237A16TV4 KOTAK MAH BK 18-Mar-14 91.7431 9.0000 1 25 91.7431 9.0000 INE668A16576 TAMILNAD MERCANTILE BK 18-Mar-14 91.1245 9.7400 1 5 91.1245 9.7400 