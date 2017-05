Mar 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16BS2 BK OF MAHARASHTRA 20-Mar-13 99.9768 8.4572 3 100 99.9767 8.5065 INE141A16GY9 OBC 20-Mar-13 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.9526 8.6546 1 50 99.9526 8.6546 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.9285 8.7054 1 50 99.9285 8.7054 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.8504 9.1149 3 261 99.8629 8.3517 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8526 8.9827 3 130 99.8590 8.5896 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8564 8.7482 3 51 99.8564 8.7482 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.8662 8.1504 1 50 99.8662 8.1504 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.8605 8.4981 1 30 99.8605 8.4981 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 99.8629 8.3517 1 25 99.8629 8.3517 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.8564 8.7482 1 25 99.8564 8.7482 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.8782 8.9022 1 5 99.8782 8.9022 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.8404 8.3359 3 135 99.8315 8.8009 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.8377 8.4755 3 125 99.8411 8.2987 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.8325 8.7486 1 25 99.8325 8.7486 INE528G16OF7 YES BK 27-Mar-13 99.8267 7.9205 1 44 99.8267 7.9205 INE084A16808 BK OF INDIA 27-Mar-13 99.8330 7.6321 1 30 99.8330 7.6321 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.8330 7.6321 1 30 99.8330 7.6321 INE705A16EX8 VIJAYA BK 27-Mar-13 99.8267 7.9205 1 30 99.8267 7.9205 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.8053 8.9015 2 125 99.8140 8.5021 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.7945 8.3513 2 125 99.7945 8.3513 INE160A16HW1 PUNJAB NATIONAL BK 28-Mar-13 99.7853 8.7260 1 75 99.7853 8.7260 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 99.7990 8.1681 2 55 99.7990 8.1681 INE084A16816 BK OF INDIA 28-Mar-13 99.7853 8.7260 1 50 99.7853 8.7260 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 99.7963 8.2780 1 50 99.7963 8.2780 INE976G16125 THE RATNAKAR BK 28-Mar-13 99.8140 8.5021 1 10 99.8140 8.5021 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE695A16EX1 UNITED BK OF INDIA 28-Mar-13 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE434A16BO0 ANDHRA BK 29-Mar-13 99.7853 7.8534 1 100 99.7853 7.8534 INE141A16HC3 OBC 29-Mar-13 99.7819 7.9781 1 50 99.7819 7.9781 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.5957 10.5826 3 150 99.5951 10.5992 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.5703 10.5012 5 250 99.5703 10.5012 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.5703 10.5012 1 100 99.5703 10.5012 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.6475 8.6078 1 100 99.6475 8.6078 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.6441 8.6912 1 40 99.6441 8.6912 INE095A16GR1 INDUSIND BK 4-Apr-13 99.5397 10.5492 1 50 99.5397 10.5492 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.5418 10.5008 1 50 99.5418 10.5008 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.5375 10.5998 1 50 99.5375 10.5998 INE141A16JS5 OBC 4-Apr-13 99.5418 10.5008 1 25 99.5418 10.5008 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.5118 10.5341 5 225 99.5133 10.5008 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.5793 9.0708 2 115 99.5793 9.0708 INE237A16SV6 KOTAK MAH BK 5-Apr-13 99.5863 8.9193 1 50 99.5863 8.9193 INE652A16FH2 STATE BK OF PATIALA 5-Apr-13 99.5087 10.6006 1 50 99.5087 10.6006 INE695A16FT6 UNITED BK OF INDIA 8-Apr-13 99.5202 8.7986 1 130 99.5202 8.7986 INE168A16EL4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 8-Apr-13 99.5139 8.9147 1 100 99.5139 8.9147 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 99.4279 10.5009 1 50 99.4279 10.5009 INE171A16CZ2 THE FEDERAL BK 8-Apr-13 99.5145 8.9036 1 50 99.5145 8.9036 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 99.4334 10.3994 2 50 99.4334 10.3994 INE008A16NY6 IDBI BK 18-Apr-13 99.2431 9.2792 1 125 99.2431 9.2792 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 98.9798 10.4503 1 5 98.9798 10.4503 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 98.9798 9.9003 1 500 98.9798 9.9003 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 98.8972 9.2502 1 25 98.8972 9.2502 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 98.8670 9.2952 1 25 98.8670 9.2952 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.8229 9.2502 1 25 98.8229 9.2502 INE565A16723 INDIAN OVERSEAS BK 7-May-13 98.7833 9.1748 2 130 98.7833 9.1748 INE692A16BY2 UNION BK OF INDIA 12-May-13 98.6462 9.2763 1 100 98.6462 9.2763 INE008A16OK3 IDBI BK 15-May-13 98.5479 9.4355 1 150 98.5479 9.4355 INE095A16HJ6 INDUSIND BK 17-May-13 98.5174 9.3100 8 300 98.5174 9.3100 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.5818 8.8998 1 250 98.5818 8.8998 INE652A16FZ4 STATE BK OF PATIALA 27-May-13 98.2851 9.2299 2 100 98.2851 9.2299 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 98.3125 8.9501 2 75 98.3125 8.9501 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 98.1890 9.3501 1 35 98.1890 9.3501 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.1547 9.4000 1 100 98.1547 9.4000 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 98.2029 9.1499 2 25 98.2029 9.1499 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.1745 8.9302 1 100 98.1745 8.9302 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.1981 8.9302 1 100 98.1981 8.9302 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 98.1882 8.9801 1 25 98.1882 8.9801 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.1357 9.0051 1 25 98.1357 9.0051 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.0770 9.0590 1 1.7 98.0770 9.0590 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.0613 9.0202 1 0.2 98.0613 9.0202 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.9170 9.3550 2 250 97.9170 9.3550 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.9416 9.3550 3 150 97.9416 9.3550 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 97.9604 9.1561 1 50 97.9604 9.1561 INE028A16599 BK OF BARODA 10-Jun-13 97.9519 9.1950 1 2 97.9519 9.1950 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 97.9280 8.9800 1 25 97.9280 8.9800 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 97.8713 9.1250 1 25 97.8713 9.1250 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 97.8645 9.1548 1 20 97.8645 9.1548 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 97.9040 8.9818 1 0.55 97.9040 8.9818 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 97.8831 8.9702 1 25 97.8831 8.9702 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 97.7811 9.2030 15 830 97.8001 9.1225 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 97.7736 9.2349 2 225 97.7736 9.2349 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 97.7889 9.1700 2 150 97.7889 9.1700 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 97.8278 9.0051 3 150 97.8278 9.0051 INE503A16BU9 DEVELOPMENT CREDIT BK 17-Jun-13 97.6758 9.6502 1 50 97.6758 9.6502 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 97.8993 8.9001 2 50 97.8993 8.9001 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 97.7794 9.2103 1 8 97.7794 9.2103 INE166A16IB0 ING VYSYA BK 18-Jun-13 97.6459 9.6699 2 500 97.6459 9.6699 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 97.6761 8.9526 1 0.75 97.6761 8.9526 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 97.5854 9.1226 1 45 97.5854 9.1226 INE237A16QD8 KOTAK MAH BK 8-Aug-13 96.6216 8.9876 1 2 96.6216 8.9876 INE562A16CB3 INDIAN BK 3-Sep-13 96.0662 8.9499 1 25 96.0662 8.9499 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 95.9757 8.9501 1 25 95.9757 8.9501 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 95.8855 8.9499 1 25 95.8855 8.9499 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.5618 9.3657 2 140 95.5598 9.3700 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.7005 9.0100 1 5 95.7005 9.0100 INE457A16BG7 BK OF MAHARASHTRA 20-Sep-13 95.7061 8.8999 1 25 95.7061 8.8999 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 95.5247 9.0001 1 5 95.5247 9.0001 INE141A16IP3 OBC 30-Oct-13 94.7768 8.9801 1 25 94.7768 8.9801 INE652A16EP8 STATE BK OF PATIALA 2-Dec-13 94.0126 9.0100 1 20 94.0126 9.0100 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 93.7671 8.9200 2 50 93.7671 8.9200 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 93.7587 8.9001 1 25 93.7587 8.9001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.7521 8.9101 1 1 93.7521 8.9101 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.6269 8.9051 1 1 93.6269 8.9051 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 93.4170 8.9001 1 100 93.4170 8.9001 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 92.9356 8.9500 2 100 92.9356 8.9500 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.5240 8.8300 2 150 92.5240 8.8300 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.3935 8.9700 1 25 92.3935 8.9700 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 92.2916 8.9401 1 25 92.2916 8.9401 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 92.1794 8.9500 3 475 92.1794 8.9500 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 91.8303 9.3044 3 295 91.8303 9.3044 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.2156 8.8539 2 125 92.2025 8.8701 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 92.1169 8.9500 1 20 92.1169 8.9500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.8690 9.2300 1 6 91.8690 9.2300 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.1733 8.8300 1 100 92.1733 8.8300 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.0252 8.9100 1 100 92.0252 8.9100 INE168A16FL1 THE JAMMU AND KASHMIR BK13-Mar-14 91.8574 9.0125 1 37 91.8574 9.0125 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 91.6550 9.2313 2 100 91.6043 9.2925 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 91.9386 8.8900 3 75 91.9386 8.8900 INE036D16DH7 THE KARUR VYSYA BK 14-Mar-14 91.5629 9.3425 1 50 91.5629 9.3425 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 91.9925 8.8500 1 50 91.9925 8.8500 INE652A16GG2 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-14 91.8796 8.8624 4 230 91.8816 8.8600 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 91.5607 9.2425 2 200 INE705A16FW7 VIJAYA BK 18-Mar-14 91.7135 9.0600 6 180 91.7135 9.0600 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 91.8560 8.8904 5 175 91.8563 8.8901 INE095A16HO6 INDUSIND BK 18-Mar-14 91.7219 9.0500 3 150 91.7219 9.0500 INE168A16FM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Mar-14 91.7534 9.0125 2 100 91.7534 9.0125 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 91.6046 9.1900 2 75 91.6046 9.1900 INE668A16576 TAMILNAD MERCANTILE BK 18-Mar-14 91.3584 9.4850 2 25 91.3584 9.4850 INE095A16HN8 INDUSIND BK 19-Mar-14 91.7389 9.0050 2 100 91.7389 9.0050 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com