Mar 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE565A16616 INDIAN OVERSEAS BK 21-Mar-13 99.9774 8.2509 1 50 99.9774 8.2509 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 99.9524 8.6911 1 200 99.9524 8.6911 INE141A16GX1 OBC 22-Mar-13 99.9540 8.3989 1 25 99.9540 8.3989 INE428A16IS8 ALLAHABAD BK 25-Mar-13 99.8782 8.9022 5 475 99.8782 8.9022 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8780 8.9169 4 300 99.8748 9.1511 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8821 8.6169 3 150 99.8837 8.4998 INE095A16GQ3 INDUSIND BK 25-Mar-13 99.8828 8.5656 1 136 99.8828 8.5656 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.8760 9.0663 4 131.5 99.8755 9.0998 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.8755 9.0998 1 125 99.8755 9.0998 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.8758 9.0743 3 100 99.8748 9.1511 INE652A16FR1 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-13 99.8904 8.0096 1 30 99.8904 8.0096 INE090A16TG8 ICICI BK 25-Mar-13 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.8755 9.0998 1 25 99.8755 9.0998 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.8851 8.3973 1 5 99.8851 8.3973 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.9015 8.9970 1 5 99.9015 8.9970 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.8513 9.0564 5 400 99.8523 8.9984 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.8564 8.7482 2 100 99.8564 8.7482 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.8523 8.9984 2 60 99.8523 8.9984 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE608A16CQ2 PUNJAB AND SIND BK 26-Mar-13 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.8523 8.9984 1 50 99.8523 8.9984 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.8523 8.9984 1 25 99.8523 8.9984 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.8539 8.9008 1 5 99.8539 8.9008 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 99.8721 7.7905 1 2.5 99.8721 7.7905 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.8501 7.8279 1 150 99.8501 7.8279 INE141A16HB5 OBC 27-Mar-13 99.8486 7.9064 1 25 99.8486 7.9064 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 99.8486 7.9064 1 5 99.8486 7.9064 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.8249 8.0030 1 120 99.8249 8.0030 INE483A16CO5 CENTRAL BK OF INDIA 28-Mar-13 99.8229 9.2509 1 50 99.8229 9.2509 INE008A16JP2 IDBI BK 28-Mar-13 99.8061 8.8639 2 11 99.8086 8.7494 INE077A16976 DENA BK 3-Apr-13 99.6267 10.5204 1 200 99.6267 10.5204 INE434A16CX9 ANDHRA BK 3-Apr-13 99.5989 10.4994 1 195 99.5989 10.4994 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.6008 10.4494 1 25 99.6008 10.4494 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.6008 10.4494 1 25 99.6008 10.4494 INE077A16976 DENA BK 3-Apr-13 99.6008 10.4494 1 5 99.6008 10.4494 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 99.6274 10.5006 1 5 99.6274 10.5006 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 99.6274 10.5006 1 5 99.6274 10.5006 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.5663 10.5993 1 100 99.5663 10.5993 INE649A16CX2 STATE BK OF HYDERABAD 8-Apr-13 99.4564 10.4999 4 200 99.4564 10.4999 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 99.4636 10.3601 1 25 99.4636 10.3601 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 99.3116 9.3707 1 5 99.3116 9.3707 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 99.1347 9.3703 1 5 99.1347 9.3703 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.0282 9.9497 1 5 99.0282 9.9497 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.1250 8.9498 1 5 99.1250 8.9498 INE095A16GY7 INDUSIND BK 3-May-13 98.9105 9.3499 1 5 98.9105 9.3499 INE095A16GX9 INDUSIND BK 6-May-13 98.7960 9.4642 1 10 98.7960 9.4642 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.8027 9.2148 1 50 98.8027 9.2148 INE141A16JV9 OBC 13-May-13 98.6428 9.2999 1 50 98.6428 9.2999 INE652A16FW1 STATE BK OF PATIALA 14-May-13 98.6470 9.1022 1 50 98.6470 9.1022 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 98.6860 8.9999 1 5 98.6860 8.9999 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 98.5533 9.4000 2 100 98.5381 9.5002 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.5943 8.9723 2 295 98.5321 9.3753 INE095A16HJ6 INDUSIND BK 17-May-13 98.5429 9.3053 1 50 98.5429 9.3053 INE695A16FZ3 UNITED BK OF INDIA 17-May-13 98.5882 9.1699 1 5 98.5882 9.1699 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 98.4741 9.1223 4 200 98.4741 9.1223 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.2609 9.5001 1 50 98.2609 9.5001 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 98.2137 9.3501 1 30 98.2137 9.3501 INE695A16GB2 UNITED BK OF INDIA 31-May-13 98.2142 9.2176 2 200 98.2142 9.2176 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.1795 9.4001 1 100 98.1795 9.4001 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.0803 9.4001 1 100 98.0803 9.4001 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 98.0708 9.3248 1 200 98.0708 9.3248 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 98.1266 9.0499 1 25 98.1266 9.0499 INE691A16GW7 UCO BK 7-Jun-13 98.0060 9.4002 1 50 98.0060 9.4002 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.9319 9.4000 1 200 97.9319 9.4000 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 97.9319 9.4000 1 50 97.9319 9.4000 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.9460 9.4498 1 5 97.9460 9.4498 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.9566 9.4000 1 5 97.9566 9.4000 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 97.9678 8.9075 1 100 97.9678 8.9075 INE654A16DC4 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Jun-13 97.9438 8.9101 1 100 97.9438 8.9101 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 97.7998 9.2262 5 395 97.7599 9.3974 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 97.8514 9.0052 3 275 97.8514 9.0052 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 97.8643 8.9499 2 200 97.8643 8.9499 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 97.8878 8.9499 2 100 97.8878 8.9499 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 97.8396 8.9551 1 300 97.8396 8.9551 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 97.8495 8.9130 5 250 97.8491 8.9148 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 97.8349 8.9750 1 100 97.8349 8.9750 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 97.7512 9.2274 1 300 97.7512 9.2274 INE141A16IL2 OBC 6-Sep-13 96.0423 8.8999 1 75 96.0423 8.8999 INE562A16CG2 INDIAN BK 10-Sep-13 95.9146 8.9350 2 200 95.9146 8.9350 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 95.7777 9.2476 1 25 95.7777 9.2476 INE141A16KU9 OBC 16-Sep-13 95.7563 8.9867 6 300 95.7559 8.9875 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.5833 9.3699 1 75 95.5833 9.3699 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.7049 9.0501 1 50 95.7049 9.0501 INE090A16WK4 ICICI BK 24-Sep-13 95.5650 9.0101 1 1.3 95.5650 9.0101 INE483A16EA0 CENTRAL BK OF INDIA 16-Dec-13 93.7886 8.9200 1 25 93.7886 8.9200 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.6383 8.9201 1 25 93.6383 8.9201 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 93.6011 8.8800 1 25 93.6011 8.8800 INE434A16CV3 ANDHRA BK 27-Dec-13 93.5526 8.9202 1 15 93.5526 8.9202 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 93.4865 9.0501 1 5 93.4865 9.0501 INE141A16JE5 OBC 3-Jan-14 93.4659 8.8600 1 200 93.4659 8.8600 INE112A16DE9 CORPORATION BK 7-Jan-14 93.3600 8.8600 1 65 93.3600 8.8600 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 93.0447 8.8300 1 30 93.0447 8.8300 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 92.5240 8.8300 1 50 92.5240 8.8300 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 92.5033 8.8300 1 50 92.5033 8.8300 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 91.9074 9.4249 2 50 91.9074 9.4249 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 92.3920 8.8400 1 50 92.3920 8.8400 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 92.3713 8.8400 1 50 92.3713 8.8400 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 91.8280 9.4700 3 500 91.8280 9.4700 INE692A16BW6 UNION BK OF INDIA 27-Feb-14 91.7962 9.4825 1 50 91.7962 9.4825 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 92.3129 8.8100 1 25 92.3129 8.8100 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.7903 9.4900 1 5 91.7903 9.4900 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 91.7188 9.4700 2 500 91.7188 9.4700 INE141A16KD5 OBC 4-Mar-14 92.2144 8.8300 3 100 92.2144 8.8300 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 92.2063 8.8400 2 25 92.2063 8.8400 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.1733 8.8300 2 50 92.1733 8.8300 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.0334 8.9000 1 50 92.0334 8.9000 INE141A16KP9 OBC 11-Mar-14 92.0706 8.8300 1 25 92.0706 8.8300 INE562A16DD7 INDIAN BK 12-Mar-14 91.5310 9.4599 1 5 91.5310 9.4599 INE528G16TU5 YES BK 14-Mar-14 91.6215 9.2975 3 100 91.6215 9.2975 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 91.4846 9.4900 1 5 91.4846 9.4900 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 91.7810 9.0292 8 225 91.8117 8.9925 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 91.8010 8.9805 9 375 91.8014 8.9800 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 91.7972 8.9850 2 100 91.7972 8.9850 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 91.6283 9.1869 2 100 91.6278 9.1875 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 91.8769 8.8900 2 75 91.8769 8.8900 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 91.9273 8.8300 2 75 91.8769 8.8900 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 91.8790 8.8875 2 50 91.8790 8.8875 INE168A16FM9 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Mar-14 91.8182 8.9600 1 25 91.8182 8.9600 INE095A16HO6 INDUSIND BK 18-Mar-14 91.7428 9.0500 1 2.6 91.7428 9.0500 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 91.5905 9.2069 9 525 91.6172 9.1749 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 91.6512 9.1344 5 185 91.6402 9.1475 INE668A16592 TAMILNAD MERCANTILE BK 19-Mar-14 91.4000 9.4350 2 27 91.4000 9.4350 INE691A16GX5 UCO BK 20-Mar-14 91.7274 9.0187 4 155 91.7579 8.9824 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 91.3576 9.4600 2 85 91.3576 9.4600 *: Crores
CD Focus Page : For Primary Market CD Deals
: For Secondary Market CD Deals
: FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page
: FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS