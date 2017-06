Mar 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16JV0 IDBI BK 22-Mar-13 99.9764 8.6160 1 25 99.9764 8.6160 INE652A16EZ7 STATE BK OF PATIALA 22-Mar-13 99.9762 8.6891 1 25 99.9762 8.6891 INE705A16EV2 VIJAYA BK 22-Mar-13 99.9752 9.0542 1 14 99.9752 9.0542 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.8977 9.3403 5 275 99.9015 8.9970 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.9012 9.0209 3 230 99.9020 8.9513 INE237A16SM5 KOTAK MAH BK 25-Mar-13 99.9015 8.9970 1 150 99.9015 8.9970 INE095A16GQ3 INDUSIND BK 25-Mar-13 99.9062 8.5673 2 136 99.9062 8.5673 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.9029 8.8673 5 135 99.9015 8.9970 INE428A16IS8 ALLAHABAD BK 25-Mar-13 99.9004 9.0976 4 100 99.9004 9.0976 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.8997 9.1646 2 75 99.8993 9.1981 INE036D16CU2 THE KARUR VYSYA BK 25-Mar-13 99.8933 9.7468 1 50 99.8933 9.7468 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.9004 9.0976 1 14 99.9004 9.0976 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.8997 9.1616 1 6.3 99.8997 9.1616 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.8734 9.2554 4 845 99.8837 8.4998 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.8753 9.1166 8 175 99.8753 9.1145 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.8746 9.1682 7 165 99.8769 8.9974 INE008A16JW8 IDBI BK 26-Mar-13 99.8737 9.2330 4 125 99.8734 9.2535 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.8700 9.5024 1 50 99.8700 9.5024 INE084A16782 BK OF INDIA 26-Mar-13 99.8741 9.2023 1 25 99.8741 9.2023 INE652A16FG4 STATE BK OF PATIALA 26-Mar-13 99.8741 9.2023 1 25 99.8741 9.2023 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 99.8934 7.7901 1 14.5 99.8934 7.7901 INE476A16HL4 CANARA BK 27-Mar-13 99.8666 8.1260 1 70 99.8666 8.1260 INE112A16BQ7 CORPORATION BK 27-Mar-13 99.8600 8.5286 1 19 99.8600 8.5286 INE476A16HP5 CANARA BK 28-Mar-13 99.8205 9.3765 1 10 99.8205 9.3765 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.8531 8.9496 1 5 99.8531 8.9496 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.6711 10.0366 3 145 99.6576 10.4504 INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.7047 9.0096 2 135 99.7093 8.8679 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.6592 10.4014 2 125 99.6592 10.4014 INE008A16NI9 IDBI BK 2-Apr-13 99.6576 10.4504 1 75 99.6576 10.4504 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.6801 10.6489 1 50 99.6801 10.6489 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.6592 10.4014 1 50 99.6592 10.4014 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.6244 10.5853 8 425 99.6221 10.6505 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.6221 10.6505 1 75 99.6221 10.6505 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.6716 9.2508 1 50 99.6716 9.2508 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 99.6292 10.4497 1 25 99.6292 10.4497 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.6495 10.6985 1 25 99.6495 10.6985 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.6495 10.6985 1 25 99.6495 10.6985 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.5970 10.5493 2 105 99.5970 10.5493 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.5686 10.5423 5 155 99.5683 10.5502 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 99.5913 10.6991 1 25 99.5913 10.6991 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 99.5663 10.5993 1 25 99.5663 10.5993 INE008A16NL3 IDBI BK 10-Apr-13 99.5226 8.7543 1 6 99.5226 8.7543 INE141A16JI6 OBC 12-Apr-13 99.3771 10.3993 1 25 99.3771 10.3993 INE008A16NY6 IDBI BK 18-Apr-13 99.2934 9.2766 1 125 99.2934 9.2766 INE528G16ON1 YES BK 18-Apr-13 99.3166 8.9699 1 15 99.3166 8.9699 INE008A16LR4 IDBI BK 23-Apr-13 99.1600 9.3696 1 10 99.1600 9.3696 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 99.1495 8.9456 1 3.35 99.1495 8.9456 INE667A16BL1 SYNDICATE BK 26-Apr-13 99.1219 8.9818 1 10 99.1219 8.9818 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.0220 10.2999 1 5 99.0220 10.2999 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 99.0632 8.8504 1 10 99.0632 8.8504 INE565A16723 INDIAN OVERSEAS BK 7-May-13 98.8347 9.1566 2 275 98.8327 9.1723 INE648A16GE5 SBBJ 7-May-13 98.8544 8.9998 1 50 98.8544 8.9998 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 98.8785 8.9998 1 25 98.8785 8.9998 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 98.7340 9.0003 1 25 98.7340 9.0003 INE008A16OK3 IDBI BK 15-May-13 98.5993 9.4276 2 150 98.5993 9.4276 INE084A16923 BK OF INDIA 15-May-13 98.6788 9.0499 1 10 98.6788 9.0499 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.6292 8.8999 1 250 98.6292 8.8999 INE434A16BQ5 ANDHRA BK 17-May-13 98.5537 9.3973 1 100 98.5537 9.3973 INE562A16BG4 INDIAN BK 17-May-13 98.6140 9.0000 1 25 98.6140 9.0000 INE095A16HJ6 INDUSIND BK 17-May-13 98.6231 9.0997 1 5 98.6231 9.0997 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 98.4941 9.3007 5 130 98.4939 9.3022 INE237A16TH3 KOTAK MAH BK 20-May-13 98.5421 9.0001 1 50 98.5421 9.0001 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 98.5166 9.3151 1 25 98.5166 9.3151 INE476A16JF2 CANARA BK 21-May-13 98.4293 9.5485 2 275 98.4315 9.5348 INE428A16IX8 ALLAHABAD BK 22-May-13 98.5101 9.0498 1 10 98.5101 9.0498 INE695A16GF3 UNITED BK OF INDIA 27-May-13 98.3269 9.2697 4 150 98.3269 9.2697 INE028A16557 BK OF BARODA 27-May-13 98.4014 8.8503 1 50 98.4014 8.8503 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.3926 8.8998 1 25 98.3926 8.8998 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 98.3536 8.9852 1 75 98.3536 8.9852 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.2043 9.4002 1 100 98.2043 9.4002 INE705A16GB9 VIJAYA BK 31-May-13 98.2851 8.9699 2 100 98.2851 8.9699 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 98.2472 8.7998 1 100 98.2472 8.7998 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 98.2178 8.9501 1 25 98.2178 8.9501 INE008A16KS4 IDBI BK 3-Jun-13 98.2178 8.9501 1 5 98.2178 8.9501 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.1354 9.5001 1 5 98.1354 9.5001 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.1071 9.3899 1 100 98.1071 9.3899 INE667A16BP2 SYNDICATE BK 5-Jun-13 98.1354 9.1251 1 300 98.1354 9.1251 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 98.1511 9.0469 1 25 98.1511 9.0469 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 98.1571 8.9000 1 25 98.1571 8.9000 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 97.9691 9.3412 2 225 97.9587 9.3901 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.0653 8.8901 2 50 98.0653 8.8901 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.0585 9.0333 2 30 97.9708 9.4500 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 97.9813 9.4001 1 5 97.9813 9.4001 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 97.8314 9.5185 5 275 97.8183 9.5774 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 97.9494 8.9899 1 25 97.9494 8.9899 INE112A16CX1 CORPORATION BK 14-Jun-13 97.9695 8.8999 1 25 97.9695 8.8999 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 97.8751 9.0048 2 100 97.8751 9.0048 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 97.9456 8.8000 1 50 97.9456 8.8000 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 97.7862 9.3901 1 25 97.7862 9.3901 INE428A16JP2 ALLAHABAD BK 18-Jun-13 97.7995 9.2276 2 500 97.7995 9.2276 INE695A16GM9 UNITED BK OF INDIA 18-Jun-13 97.8631 8.9551 1 300 97.8631 8.9551 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 97.8042 9.2074 7 300 97.8042 9.2074 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 97.8489 8.9155 5 230 97.8479 8.9199 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 97.7114 9.4990 3 200 97.7117 9.4977 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 97.7606 9.2901 1 150 97.7606 9.2901 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 97.8272 9.0076 2 100 97.8272 9.0076 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 97.7631 9.1775 2 50 97.7631 9.1775 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 97.7989 8.9292 2 225 97.8005 8.9225 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 97.7285 8.9302 1 80 97.7285 8.9302 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 97.7052 8.9299 1 70 97.7052 8.9299 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 97.6818 8.9301 3 50 97.6818 8.9301 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 97.6585 8.9300 1 25 97.6585 8.9300 INE652A16EB8 STATE BK OF PATIALA 27-Jun-13 97.6419 8.9948 1 10 97.6419 8.9948 INE040A16859 HDFC BK 2-Jul-13 97.5126 9.0394 1 20 97.5126 9.0394 INE090A16VP5 ICICI BK 24-Jul-13 97.0075 9.0077 1 5 97.0075 9.0077 INE648A16ES0 SBBJ 25-Jul-13 97.0314 8.8626 2 59.5 97.0314 8.8626 INE166A16FZ5 ING VYSYA BK 25-Jul-13 96.9884 8.9950 1 5 96.9884 8.9950 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 96.7396 8.8500 1 25 96.7396 8.8500 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 96.6189 8.8701 1 100 96.6189 8.8701 INE112A16CM4 CORPORATION BK 6-Sep-13 96.0945 8.8300 1 25 96.0945 8.8300 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 95.8392 9.1597 4 275 95.8021 9.2449 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.6067 9.3701 1 75 95.6067 9.3701 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.7287 9.0477 1 50 95.7287 9.0477 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 95.6734 8.7799 1 1 95.6734 8.7799 INE683A16AQ9 THE SOUTH INDIAN BK 1-Nov-13 94.7217 9.0801 1 25 94.7217 9.0801 INE692A16BL9 UNION BK OF INDIA 25-Nov-13 94.2639 8.9200 1 25 94.2639 8.9200 INE654A16CS2 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Dec-13 93.9540 8.8301 1 25 93.9540 8.8301 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.8785 8.8150 1 25 93.8785 8.8150 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.0925 9.4400 1 5 92.0925 9.4400 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 92.3920 8.8400 1 50 92.3920 8.8400 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 92.0099 9.3500 1 10 92.0099 9.3500 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 91.8499 9.4700 1 100 91.8499 9.4700 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 92.4112 8.7900 1 25 92.4112 8.7900 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.9232 9.3500 1 10 91.9232 9.3500 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 91.7406 9.4700 2 495 91.7406 9.4700 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 92.2756 8.7799 1 25 92.2756 8.7799 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 91.8367 9.3500 1 5 91.8367 9.3500 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.1985 8.8496 2 105 92.0825 8.9925 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 92.2388 8.8000 1 125 92.2388 8.8000 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.1836 8.8426 1 100 92.1836 8.8426 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 92.2264 8.7901 1 25 92.2264 8.7901 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 92.2060 8.7900 1 25 92.2060 8.7900 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.1623 8.7933 2 75 92.1568 8.8000 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 91.7510 9.2700 2 50 91.7510 9.2700 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 92.1404 8.8200 1 25 92.1404 8.8200 INE160A16JC9 PUNJAB NATIONAL BK 12-Mar-14 92.0402 8.8668 4 130 92.0210 8.8901 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 91.6903 9.2400 2 300 91.6903 9.2400 INE476A16JN6 CANARA BK 14-Mar-14 92.0192 8.8426 1 200 92.0192 8.8426 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 92.0712 8.7800 1 25 92.0712 8.7800 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 91.9201 8.8875 4 100 91.9849 8.8100 INE077A16AD2 DENA BK 18-Mar-14 91.8472 8.9500 7 410 91.8472 8.9500 INE434A16DS7 ANDHRA BK 18-Mar-14 91.8723 8.9201 2 100 91.8723 8.9201 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 91.8117 8.9925 2 75 91.8117 8.9925 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 91.8305 8.9700 1 50 91.8305 8.9700 INE562A16DE5 INDIAN BK 18-Mar-14 91.8975 8.8900 1 50 91.8975 8.8900 INE483A16EU8 CENTRAL BK OF INDIA 18-Mar-14 91.9058 8.8800 2 50 91.9058 8.8800 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 92.0310 8.7550 1 25 92.0310 8.7550 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 91.6759 9.1299 1 25 91.6759 9.1299 INE090A16YS3 ICICI BK 19-Mar-14 91.8517 8.9200 1 10 91.8517 8.9200 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 91.7200 9.0523 14 940 91.8563 8.8901 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 91.7667 8.9966 14 450 91.8606 8.8849 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 91.6250 9.1656 5 400 91.8311 8.9200 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 91.8311 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 91.8762 8.8421 6 300 91.8527 8.8700
===============================================================================================
*: Crores