Mar 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE652A16FR1 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-13 99.9319 8.2871 3 225 99.9322 8.2546 INE160A16HL4 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-13 99.9265 8.9547 3 205 99.9302 8.4983 INE112A16BF0 CORPORATION BK 25-Mar-13 99.9290 8.6384 5 160 99.9302 8.4983 INE434A16BN2 ANDHRA BK 25-Mar-13 99.9271 8.8746 4 131.5 99.9281 8.7541 INE084A16774 BK OF INDIA 25-Mar-13 99.9277 8.7980 2 125 99.9343 7.9988 INE171A16CR9 THE FEDERAL BK 25-Mar-13 99.9261 8.9978 6 80 99.9261 8.9978 INE237A16SM5 KOTAK MAH BK 25-Mar-13 99.9261 8.9978 2 75 99.9261 8.9978 INE705A16ET6 VIJAYA BK 25-Mar-13 99.9265 8.9524 2 55 99.9302 8.4983 INE476A16HG4 CANARA BK 25-Mar-13 99.9281 8.7541 2 50 99.9281 8.7541 INE036D16CU2 THE KARUR VYSYA BK 25-Mar-13 99.9261 8.9978 3 50 99.9261 8.9978 INE238A16OD1 AXIS BK 25-Mar-13 99.9288 8.6648 2 45 99.9302 8.4983 INE008A16JS6 IDBI BK 25-Mar-13 99.9262 8.9861 2 25.4 99.9322 8.2546 INE483A16CL1 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-13 99.9237 9.2918 5 9.1969 99.9233 9.3390 INE160A16HX9 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-13 99.9044 8.7346 18 555 99.9069 8.5033 INE476A16HF6 CANARA BK 26-Mar-13 99.9058 8.6018 11 285 99.9069 8.5033 INE705A16EU4 VIJAYA BK 26-Mar-13 99.9067 8.5230 3 125 99.9069 8.5033 INE649A16CE2 STATE BK OF HYDERABAD 26-Mar-13 99.9015 8.9970 1 50 99.9015 8.9970 INE036D16CT4 THE KARUR VYSYA BK 26-Mar-13 99.9147 7.7903 1 1 99.9147 7.7903 INE705A16EY6 VIJAYA BK 28-Mar-13 99.8544 8.8685 2 105 99.8523 8.9984 INE434A16BP7 ANDHRA BK 28-Mar-13 99.8586 8.6118 2 87 99.8523 8.9984 INE428A16GN3 ALLAHABAD BK 28-Mar-13 99.8672 8.0894 1 75 99.8672 8.0894 INE166A16HF3 ING VYSYA BK 28-Mar-13 99.8533 8.9374 1 60 99.8533 8.9374 INE649A16CH5 STATE BK OF HYDERABAD 28-Mar-13 99.8647 8.2409 2 30 99.8523 8.9984 INE667A16AH1 SYNDICATE BK 28-Mar-13 99.8523 8.9984 1 10 99.8523 8.9984 INE238A16OK6 AXIS BK 28-Mar-13 99.8523 8.9984 1 10 99.8523 8.9984 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.6831 10.5487 2 500 99.6831 10.5487 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.6831 10.5487 1 50 99.6831 10.5487 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.7123 11.7015 1 175 99.7123 11.7015 INE028A16524 BK OF BARODA 3-Apr-13 99.7393 10.6005 1 100 99.7393 10.6005 INE683A16997 THE SOUTH INDIAN BK 3-Apr-13 99.7123 8.7761 1 5 99.7123 8.7761 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.7149 8.6966 2 1.5 99.7149 8.6966 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.6257 10.5487 2 350 99.6257 10.5487 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.6257 10.5487 1 100 99.6257 10.5487 INE562A16CQ1 INDIAN BK 5-Apr-13 99.6486 11.7012 1 50 99.6486 11.7012 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.5951 10.5992 2 25 99.5951 10.5992 INE008A16NL3 IDBI BK 10-Apr-13 99.5464 8.7536 1 1 99.5464 8.7536 INE090A16TJ2 ICICI BK 15-Apr-13 99.3224 10.3755 3 4 99.3224 10.3755 INE171A16DA3 THE FEDERAL BK 16-Apr-13 99.3231 9.9501 1 25 99.3231 9.9501 INE648A16GB1 SBBJ 18-Apr-13 99.3413 8.9637 1 60 99.3413 8.9637 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.1913 9.5994 1 25 99.1913 9.5994 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 99.1568 9.6995 2 100 99.1568 9.6995 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.1228 9.5003 1 5 99.1228 9.5003 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.0792 10.6005 1 5 99.0792 10.6005 INE428A16JE6 ALLAHABAD BK 3-May-13 99.0349 9.1204 1 25 99.0349 9.1204 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.0213 9.2502 1 5 99.0213 9.2502 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.9615 9.1198 1 25 98.9615 9.1198 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 98.7718 9.2626 1 1.1 98.7718 9.2626 INE695A16FZ3 UNITED BK OF INDIA 17-May-13 98.5955 9.2849 2 105 98.5947 9.2901 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.6888 9.1499 1 5 98.6888 9.1499 INE648A16ED2 SBBJ 20-May-13 98.5818 8.8998 1 25 98.5818 8.8998 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 98.5826 8.8947 1 25 98.5826 8.8947 INE237A16TH3 KOTAK MAH BK 20-May-13 98.5472 9.1202 1 25 98.5472 9.1202 INE008A16OU2 IDBI BK 21-May-13 98.4640 9.4898 2 100 98.4640 9.4898 INE476A16JF2 CANARA BK 21-May-13 98.4584 9.5249 1 100 98.4584 9.5249 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 98.5107 8.9002 1 300 98.5107 8.9002 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 98.4943 8.9997 3 250 98.4943 8.9997 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 98.4687 9.0098 2 500 98.4687 9.0098 INE648A16FG2 SBBJ 24-May-13 98.4883 8.8928 2 125 98.4888 8.8897 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 98.4745 8.9751 2 0.7 98.4745 8.9751 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 98.2931 9.6036 3 300 98.2933 9.6025 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.3567 9.2399 3 100 98.3987 8.9998 INE171A16DF2 THE FEDERAL BK 27-May-13 98.3812 9.0998 1 25 98.3812 9.0998 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.2951 9.3100 3 300 98.2951 9.3100 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 98.2808 9.2534 2 300 98.2805 9.2550 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.2292 9.3999 1 100 98.2292 9.3999 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 98.2477 9.3000 1 50 98.2477 9.3000 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 98.2847 9.1002 1 25 98.2847 9.1002 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.0801 9.6551 2 500 98.0801 9.6551 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.3001 8.8901 2 75 98.3039 8.8698 INE166A16GU4 ING VYSYA BK 4-Jun-13 98.1572 9.2601 1 64 98.1572 9.2601 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.3236 8.8903 1 25 98.3236 8.8903 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 98.1754 9.0448 1 25 98.1754 9.0448 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 98.1806 8.8998 1 25 98.1806 8.8998 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.1450 8.9593 3 155 98.0474 9.4402 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.0866 8.9002 1 50 98.0866 8.9002 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 98.0951 8.8599 1 5 98.0951 8.8599 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 98.0576 9.3899 1 5 98.0576 9.3899 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 98.0163 8.9001 1 25 98.0163 8.9001 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 98.0185 8.8900 1 25 98.0185 8.8900 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 97.9094 9.2780 6 450 97.8489 9.5525 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 97.9932 8.8985 2 125 97.9945 8.8927 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.0845 8.8001 1 25 98.0845 8.8001 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 97.9311 8.8631 8 662 97.8735 9.1154 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 97.8718 9.1227 2 325 97.8770 9.1000 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 97.9250 8.8899 2 200 97.9250 8.8899 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 97.8987 9.0050 1 100 97.8987 9.0050 INE008A16LI3 IDBI BK 17-Jun-13 98.0150 8.8000 1 25 98.0150 8.8000 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 97.8518 9.0034 4 425 97.8514 9.0052 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 97.8024 9.2151 4 375 97.8024 9.2151 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 97.7873 9.2799 1 150 97.7873 9.2799 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 97.7865 9.1802 1 100 97.7865 9.1802 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 97.7993 9.0258 4 398 97.7916 9.0579 INE695A16GL1 UNITED BK OF INDIA 21-Jun-13 97.7553 9.2102 1 200 97.7553 9.2102 INE141A16IA5 OBC 21-Jun-13 97.8293 8.8998 1 100 97.8293 8.8998 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 97.7568 8.9102 1 16 97.7568 8.9102 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 97.8252 8.8201 1 25 97.8252 8.8201 INE166A16FW2 ING VYSYA BK 11-Jul-13 97.3287 9.0251 1 0.5 97.3287 9.0251 INE141A16IH0 OBC 7-Aug-13 96.7623 8.8500 1 25 96.7623 8.8500 INE667A16BO5 SYNDICATE BK 3-Sep-13 96.1783 8.7900 5 100 96.1783 8.7900 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 95.8694 8.8849 2 1 95.8694 8.8849 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 95.6302 9.3700 1 75 95.6302 9.3700 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 95.7526 9.0451 1 50 95.7526 9.0451 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 95.7118 8.7450 1 2 95.7118 8.7450 INE160A16IP3 PUNJAB NATIONAL BK 12-Dec-13 94.0586 8.8000 1 25 94.0586 8.8000 INE168A16ES9 THE JAMMU AND KASHMIR BK12-Dec-13 93.9273 8.9051 1 0.2 93.9273 8.9051 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 93.9798 8.7900 1 25 93.9798 8.7900 INE692A16BS4 UNION BK OF INDIA 13-Dec-13 94.0564 8.7700 1 25 94.0564 8.7700 INE608A16EI5 PUNJAB AND SIND BK 16-Dec-13 93.8543 8.8850 1 0.02 93.8543 8.8850 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.8785 8.8150 1 25 93.8785 8.8150 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 93.9456 8.8100 1 25 93.9456 8.8100 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 93.9521 8.7999 1 25 93.9521 8.7999 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.8245 8.8001 1 25 93.8245 8.8001 INE483A16EC6 CENTRAL BK OF INDIA 27-Dec-13 93.6931 8.8700 1 175 93.6931 8.8700 INE654A16CY0 STATE BK OF TRAVANCORE 3-Jan-14 93.0493 9.5001 1 3.2 93.0493 9.5001 INE141A16JP1 OBC 4-Feb-14 92.8583 8.8000 1 200 92.8583 8.8000 INE651A16EL9 STATE BK OF MYSORE 10-Feb-14 92.8302 8.7550 3 50 92.8264 8.7600 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.1249 9.3980 2 150 92.1975 9.3040 INE090A16YD5 ICICI BK 19-Feb-14 92.1184 9.3501 1 24.5 92.1184 9.3501 INE476A16IZ2 CANARA BK 24-Feb-14 92.0099 9.3500 3 360 92.0099 9.3500 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 92.4317 8.7901 1 100 92.4317 8.7901 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 92.4935 8.7900 2 75 92.4935 8.7900 INE090A16YF0 ICICI BK 25-Feb-14 92.3443 8.9000 1 50 92.3443 8.9000 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 92.4112 8.7900 1 25 92.4112 8.7900 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 91.8122 9.4900 1 5 91.8122 9.4900 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.2600 8.8500 2 220 92.2600 8.8500 INE008A16OE6 IDBI BK 3-Mar-14 91.7704 9.4600 1 5 91.7704 9.4600 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 92.1641 8.9950 2 50 92.3209 8.8000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.1721 8.9850 2 50 92.3209 8.8000 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 92.2918 8.7600 1 25 92.2918 8.7600 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 92.2923 8.8100 1 100 92.2923 8.8100 INE008A16OG1 IDBI BK 6-Mar-14 92.2307 8.8100 1 50 92.2307 8.8100 INE683A16AV9 THE SOUTH INDIAN BK 6-Mar-14 92.1296 8.9344 1 6.5 92.1296 8.9344 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.1158 8.8500 1 100 92.1158 8.8500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 92.1775 8.8500 1 50 92.1775 8.8500 INE428A16JI7 ALLAHABAD BK 10-Mar-14 92.1404 8.8200 1 50 92.1404 8.8200 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 91.5383 9.6401 1 25 91.5383 9.6401 INE077A16AA8 DENA BK 10-Mar-14 92.1404 8.8200 1 25 92.1404 8.8200 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.1897 8.7600 1 25 92.1897 8.7600 INE649A16DH3 STATE BK OF HYDERABAD 13-Mar-14 92.0625 8.9150 2 100 92.1568 8.8000 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 92.0624 8.8399 1 10 92.0624 8.8399 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 91.9292 8.9761 2 100 91.7839 9.1522 INE705A16FU1 VIJAYA BK 14-Mar-14 91.8654 9.0533 2 75 92.0584 8.8200 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 92.0336 8.8499 1 50 92.0336 8.8499 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 91.7136 9.2375 2 50 91.7136 9.2375 INE483A16ET0 CENTRAL BK OF INDIA 14-Mar-14 92.0336 8.8499 1 25 92.0336 8.8499 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 91.5717 9.4900 1 5 91.5717 9.4900 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 91.8699 8.9725 1 50 91.8699 8.9725 INE036D16DI5 THE KARUR VYSYA BK 18-Mar-14 91.8804 8.9351 1 100 91.8804 8.9351 INE095A16HO6 INDUSIND BK 18-Mar-14 91.7845 9.0500 1 45 91.7845 9.0500 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 92.0310 8.7550 1 25 92.0310 8.7550 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 91.8403 8.9583 4 150 91.6594 9.1750 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 91.6080 9.2112 2 300 91.6090 9.2100 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 91.8377 8.9367 3 150 91.8391 8.9350 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 91.9378 8.8175 5 150 91.9357 8.8200 INE705A16FZ0 VIJAYA BK 20-Mar-14 91.9399 8.8150 2 40 91.9399 8.8150 INE528G16TW1 YES BK 20-Mar-14 91.8098 8.9700 1 35 91.8098 8.9700 INE168A16FO5 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-Mar-14 91.8182 8.9600 1 25 91.8182 8.9600 INE683A16AX5 THE SOUTH INDIAN BK 20-Mar-14 91.7574 9.0325 2 13 91.7574 9.0325 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 91.7875 8.9966 1 5 91.7875 8.9966 INE434A16DR9 ANDHRA BK 20-Mar-14 91.8517 8.9200 1 2 91.8517 8.9200 INE562A16DF2 INDIAN BK 21-Mar-14 91.9174 8.8175 2 200 91.9174 8.8175 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 91.8178 8.9358 5 150 91.8185 8.9350 INE976G16299 THE RATNAKAR BK 21-Mar-14 90.8494 10.0999 2 75 90.8494 10.0999 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 91.8732 8.8700 2 50 91.8732 8.8700 INE168A16FN7 THE JAMMU AND KASHMIR BK21-Mar-14 91.7975 8.9600 3 50 91.7975 