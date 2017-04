Mar 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16FO0 INDUSIND BK 2-Apr-13 99.8157 13.4791 8 255 99.8291 12.4971 INE483A16EI3 CENTRAL BK OF INDIA 2-Apr-13 99.7963 14.9019 2 250 99.8018 14.4973 INE457A16BW4 BK OF MAHARASHTRA 2-Apr-13 99.7881 15.4998 3 100 99.7813 16.0001 INE141A16JR7 OBC 2-Apr-13 99.8323 12.2661 2 93 99.8146 13.5593 INE649A16DA8 STATE BK OF HYDERABAD 2-Apr-13 99.8803 8.7486 2 50 99.8803 8.7486 INE683A16AK2 THE SOUTH INDIAN BK 2-Apr-13 99.8018 14.4973 1 50 99.8018 14.4973 INE562A16CU3 INDIAN BK 2-Apr-13 99.8691 9.5686 2 32 99.8291 12.4971 INE667A16BK3 SYNDICATE BK 2-Apr-13 99.8803 8.7486 1 25 99.8803 8.7486 INE077A16984 DENA BK 2-Apr-13 99.8400 11.6987 1 12 99.8400 11.6987 INE476A16IW9 CANARA BK 2-Apr-13 99.8276 12.6069 1 9 99.8276 12.6069 INE141A16JJ4 OBC 3-Apr-13 99.7776 13.5619 7 300 99.7704 13.9995 INE434A16CX9 ANDHRA BK 3-Apr-13 99.7704 13.9995 3 300 99.7704 13.9995 INE476A16IX7 CANARA BK 3-Apr-13 99.7694 14.0622 7 265 99.7050 17.9989 INE667A16BA4 SYNDICATE BK 3-Apr-13 99.7704 13.9995 6 250 99.7704 13.9995 INE562A16CS7 INDIAN BK 3-Apr-13 99.7806 13.3743 6 210 99.7704 13.9995 INE028A16524 BK OF BARODA 3-Apr-13 99.7540 15.0019 3 145 99.7540 15.0019 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 99.7704 13.9995 3 145 99.7704 13.9995 INE166A16HH9 ING VYSYA BK 3-Apr-13 99.7628 14.4640 4 131.5 99.7050 17.9989 INE238A16OO8 AXIS BK 3-Apr-13 99.7704 13.9995 1 100 99.7704 13.9995 INE457A16BQ6 BK OF MAHARASHTRA 3-Apr-13 99.7618 14.5275 5 91 99.8575 8.6811 INE171A16EB9 THE FEDERAL BK 3-Apr-13 99.7949 12.5026 1 79 99.7949 12.5026 INE008A16LW4 IDBI BK 3-Apr-13 99.7268 16.6658 2 75 99.7050 17.9989 INE695A16FU4 UNITED BK OF INDIA 3-Apr-13 99.7540 15.0019 2 55 99.7540 15.0019 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 99.7622 14.5006 2 50 99.7622 14.5006 INE705A16FL0 VIJAYA BK 3-Apr-13 99.8607 8.4859 1 50 99.8607 8.4859 INE077A16976 DENA BK 3-Apr-13 99.7279 16.5997 2 45 99.7050 17.9989 INE168A16EI0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Apr-13 99.8031 12.0017 1 13 99.8031 12.0017 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.7756 11.7292 5 550 99.7799 11.5020 INE434A16CW1 ANDHRA BK 4-Apr-13 99.7199 14.6440 5 175 99.7322 14.0014 INE652A16FL4 STATE BK OF PATIALA 4-Apr-13 99.7752 11.7499 3 100 99.7179 14.7511 INE008A16NS8 IDBI BK 4-Apr-13 99.7823 11.3750 2 50 99.7322 14.0014 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.7138 13.0971 7 510 99.6941 13.9995 INE237A16SV6 KOTAK MAH BK 5-Apr-13 99.6941 13.9995 1 175 99.6941 13.9995 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.7159 13.0000 2 75 99.6832 14.4999 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.6578 15.6671 2 75 99.6070 18.0014 INE652A16FH2 STATE BK OF PATIALA 5-Apr-13 99.6397 16.4981 1 50 99.6397 16.4981 INE008A16NR0 IDBI BK 5-Apr-13 99.6070 18.0014 1 25 99.6070 18.0014 INE112A16DD1 CORPORATION BK 8-Apr-13 99.5813 13.9532 2 275 99.5799 13.9985 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 99.5724 14.2495 1 200 99.5724 14.2495 INE528G16RT1 YES BK 8-Apr-13 99.5799 13.9985 3 175 99.5799 13.9985 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 99.5799 13.9985 1 175 99.5799 13.9985 INE434A16CS9 ANDHRA BK 8-Apr-13 99.5799 13.9985 1 100 99.5799 13.9985 INE648A16FU3 SBBJ 8-Apr-13 99.5799 13.9985 1 100 99.5799 13.9985 INE562A16CR9 INDIAN BK 8-Apr-13 99.5724 14.2495 1 100 99.5724 14.2495 INE166A16GV2 ING VYSYA BK 8-Apr-13 99.5799 13.9993 2 50 99.5799 14.0000 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 99.5948 13.5000 2 50 99.5948 13.5000 INE695A16FT6 UNITED BK OF INDIA 8-Apr-13 99.7361 8.7799 1 3.25 99.7361 8.7799 INE434A16DD9 ANDHRA BK 10-Apr-13 99.6610 9.5500 1 100 99.6610 9.5500 INE141A16JK2 OBC 10-Apr-13 99.6910 8.7027 1 5.5 99.6910 8.7027 INE692A16BV8 UNION BK OF INDIA 12-Apr-13 99.6311 9.0100 4 78.88 99.5503 10.9921 INE428A16IR0 ALLAHABAD BK 12-Apr-13 99.6318 8.9926 2 20 99.6318 8.9926 INE434A16BS1 ANDHRA BK 15-Apr-13 99.5154 9.8745 1 1.1 99.5154 9.8745 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 99.5196 9.2734 2 105 99.5198 9.2694 INE695A16GQ0 UNITED BK OF INDIA 17-Apr-13 99.5060 9.0603 1 85 99.5060 9.0603 INE651A16EG9 STATE BK OF MYSORE 17-Apr-13 99.4945 9.2722 2 1.75 99.4945 9.2722 INE008A16NY6 IDBI BK 18-Apr-13 99.4194 10.1503 1 109 99.4194 10.1503 INE112A16DJ8 CORPORATION BK 18-Apr-13 99.4197 10.1450 1 45 99.4197 10.1450 INE112A16DJ8 CORPORATION BK 18-Apr-13 99.6505 8.0009 1 5 99.6505 8.0009 INE695A16GC0 UNITED BK OF INDIA 22-Apr-13 99.3833 9.0597 1 185 99.3833 9.0597 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.3811 9.0927 2 70 99.3840 9.0493 INE237A16SZ7 KOTAK MAH BK 22-Apr-13 99.3907 8.9503 1 25 99.3907 8.9503 INE095A16GU5 INDUSIND BK 25-Apr-13 99.3219 8.8999 2 28.35 99.3219 8.8999 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.2812 9.4379 2 14 99.2812 9.4379 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.4205 9.2502 2 10 99.3427 10.5001 INE168A16FJ5 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-Apr-13 99.2822 9.0997 2 150 99.2822 9.0997 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.2453 9.5716 3 12 99.1926 10.2448 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 99.2499 8.6205 4 100 99.2499 8.6205 INE562A16BC3 INDIAN BK 29-Apr-13 99.1804 9.4258 1 50 99.1804 9.4258 INE434A16BW3 ANDHRA BK 29-Apr-13 99.1740 9.5000 1 25 99.1740 9.5000 INE651A16EH7 STATE BK OF MYSORE 29-Apr-13 99.2225 8.9379 3 12.05 99.2225 8.9379 INE483A16CU2 CENTRAL BK OF INDIA 29-Apr-13 99.1850 9.3725 1 5.5 99.1850 9.3725 INE562A16BC3 INDIAN BK 29-Apr-13 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE652A16DN5 STATE BK OF PATIALA 29-Apr-13 99.1944 9.2635 1 2 99.1944 9.2635 INE238A16PG1 AXIS BK 29-Apr-13 99.1757 9.4803 1 0.2 99.1757 9.4803 INE141A16JN6 OBC 30-Apr-13 99.1795 9.1503 1 50 99.1795 9.1503 INE008A16NO7 IDBI BK 30-Apr-13 99.1543 9.4337 1 8 99.1543 9.4337 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.1056 9.1501 8 495 99.1056 9.1501 INE008A16MA8 IDBI BK 3-May-13 99.1056 9.1501 1 25 99.1056 9.1501 INE476A16JE5 CANARA BK 3-May-13 99.0475 9.7502 1 25 99.0475 9.7502 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 98.9660 9.7782 4 176 98.9761 9.6818 INE528G16OU6 YES BK 6-May-13 99.0119 9.3399 1 0.15 99.0119 9.3399 INE695A16GR8 UNITED BK OF INDIA 7-May-13 99.0169 9.0599 1 75 99.0169 9.0599 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 98.9589 9.6002 3 75 99.0233 9.0003 INE483A16EM5 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-13 99.0235 8.9984 1 25 99.0235 8.9984 INE565A16723 INDIAN OVERSEAS BK 7-May-13 99.2293 8.0997 1 5 99.2293 8.0997 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 98.9105 9.3499 3 100 98.9105 9.3499 INE008A16JZ1 IDBI BK 10-May-13 98.9249 9.2250 1 0.15 98.9249 9.2250 INE238A16RL7 AXIS BK 13-May-13 98.8600 9.1500 2 135 98.8600 9.1500 INE008A16KB0 IDBI BK 13-May-13 98.8785 8.9998 1 25 98.8785 8.9998 INE028A16565 BK OF BARODA 14-May-13 98.8546 8.9982 2 145.5 98.8546 8.9982 INE237A16OX1 KOTAK MAH BK 14-May-13 99.1048 7.8500 1 50 99.1048 7.8500 INE476A16JG0 CANARA BK 14-May-13 98.8544 9.0000 1 50 98.8544 9.0000 INE084A16923 BK OF INDIA 15-May-13 98.7540 9.5944 3 600 98.7340 9.7503 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 98.8048 9.0106 4 200 98.8064 8.9985 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 98.6881 9.7040 9 981 98.6820 9.7499 INE141A16KA1 OBC 17-May-13 98.7621 9.1499 2 250 98.7621 9.1499 INE652A16FY7 STATE BK OF PATIALA 17-May-13 98.7354 9.3498 1 75 98.7354 9.3498 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 98.5687 10.0000 2 50 98.6040 9.7501 INE652A16GB3 STATE BK OF PATIALA 20-May-13 98.9718 7.8998 1 25 98.9718 7.8998 INE528G16TC3 YES BK 20-May-13 98.7383 8.8001 1 0.5 98.7383 8.8001 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 98.6995 8.9064 3 20.62 98.7004 8.9000 INE434A16BX1 ANDHRA BK 22-May-13 98.6761 8.9038 2 2.31 98.6761 8.9038 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 98.6393 8.9912 1 250 98.6393 8.9912 INE160A16IX7 PUNJAB NATIONAL BK 23-May-13 98.9287 7.7502 1 25 98.9287 7.7502 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 98.8672 8.2002 1 5 98.8672 8.2002 INE040A16875 HDFC BK 24-May-13 98.6298 8.8959 3 1505 98.6299 8.8953 INE090A16TV7 ICICI BK 24-May-13 98.6157 8.9888 8 233.65 98.6147 8.9954 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 98.6291 8.9006 3 225 98.6291 8.9006 INE695A16GA4 UNITED BK OF INDIA 24-May-13 98.5370 9.5074 3 175 98.5305 9.5503 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 98.6019 9.0797 1 100 98.6019 9.0797 INE533F16266 CITIBK N.A. 24-May-13 98.6299 8.8953 2 98 98.6299 8.8953 INE237A16TD2 KOTAK MAH BK 24-May-13 98.5950 9.1251 2 83 98.5950 9.1251 INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 98.5533 9.3999 1 50 98.5533 9.3999 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 98.9079 7.7503 1 25 98.9079 7.7503 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 98.5760 9.2503 1 25 98.5760 9.2503 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 98.5421 9.0001 1 200 98.5421 9.0001 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.5741 8.7997 1 125 98.5741 8.7997 INE695A16GF3 UNITED BK OF INDIA 27-May-13 98.5741 8.7997 1 100 98.5741 8.7997 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.4997 9.2660 7 63.295 98.4863 9.3500 INE652A16FZ4 STATE BK OF PATIALA 27-May-13 98.4783 9.4000 1 50 98.4783 9.4000 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 98.5493 8.9550 2 2 98.5493 8.9550 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 98.5506 8.8002 1 75 98.5506 8.8002 INE237A16TR2 KOTAK MAH BK 28-May-13 98.4371 9.5003 1 50 98.4371 9.5003 INE562A16DA3 INDIAN BK 28-May-13 98.5190 8.9949 1 25 98.5190 8.9949 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.4742 9.1217 9 575 98.4366 9.3501 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 98.5190 8.8499 1 60 98.5190 8.8499 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 98.4285 9.2501 7 375 98.4285 9.2501 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 98.4291 9.2463 6 350 98.4369 9.1999 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 98.4787 8.9500 1 100 98.4787 8.9500 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 98.4294 9.1003 7 300 98.4294 9.1003 INE695A16GB2 UNITED BK OF INDIA 31-May-13 98.2768 9.9999 1 195 98.2768 9.9999 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.3815 9.3822 3 125 98.3615 9.5002 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.7305 7.9544 3 55 98.7234 7.9997 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 98.3260 9.2746 5 200.3 98.2861 9.4997 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 98.3475 9.1536 3 160 98.3472 9.1554 INE476A16JL0 CANARA BK 3-Jun-13 98.3748 9.0000 2 125 98.3748 9.0000 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 98.3748 9.0000 1 100 98.3748 9.0000 INE562A16BJ8 INDIAN BK 3-Jun-13 98.3748 9.0000 2 50 98.3748 9.0000 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 98.3779 8.9826 3 27 98.3748 9.0000 INE648A16FM0 SBBJ 3-Jun-13 98.6593 8.0001 1 5 98.6593 8.0001 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 98.3210 9.1660 4 198.5 98.3437 9.0402 INE084A16949 BK OF INDIA 4-Jun-13 98.3987 8.7351 1 100 98.3987 8.7351 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.3059 9.2500 1 50 98.3059 9.2500 INE705A16GE3 VIJAYA BK 5-Jun-13 98.2778 9.2698 1 100 98.2778 9.2698 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 98.2495 9.4249 2 50 98.2632 9.3498 INE008A16PD5 IDBI BK 5-Jun-13 98.2814 9.2501 3 50 98.2814 9.2501 INE476A16JK2 CANARA BK 5-Jun-13 98.3472 8.8900 1 50 98.3472 8.8900 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 98.2689 9.3186 1 50 98.2689 9.3186 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.2780 9.1362 3 275 98.2107 9.4999 INE008A16KY2 IDBI BK 6-Jun-13 98.2341 9.3733 3 150 98.2107 9.4999 INE562A16CW9 INDIAN BK 7-Jun-13 98.2832 8.9802 2 250 98.2794 9.0002 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 98.2700 9.0502 2 200 98.2700 9.0502 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 98.2667 9.0677 5 200 98.1856 9.4999 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 98.3114 8.8299 1 25 98.3114 8.8299 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.2729 9.0348 1 3 98.2729 9.0348 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.1662 9.2139 2 250 98.1592 9.2499 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 98.2080 9.0002 2 125 98.2080 9.0002 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 98.2078 9.0013 2 54 98.2051 9.0150 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.1650 9.2202 2 50 98.1650 9.2202 INE608A16EB0 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-13 98.1885 9.0999 2 50 98.1885 9.0999 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 98.0458 9.7001 7 500 98.0359 9.7501 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 98.1438 9.0831 4 105 98.1104 9.2498 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.1144 9.1099 2 250 98.1469 8.9500 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 98.1056 9.1534 3 200 98.1367 9.0002 INE008A16LG7 IDBI BK 13-Jun-13 98.0758 9.3002 1 50 98.0758 9.3002 INE691A16GF2 UCO BK 13-Jun-13 98.1367 9.0002 1 25 98.1367 9.0002 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.1356 8.8902 1 100 98.1356 8.8902 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 98.1130 9.0000 2 55 98.1130 9.0000 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 98.1027 9.0501 1 50 98.1027 9.0501 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 98.1130 9.0000 1 50 98.1130 9.0000 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 98.1130 9.0000 1 50 98.1130 9.0000 INE654A16DC4 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Jun-13 98.1727 8.7100 2 50 98.1727 8.7100 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 98.1151 8.9898 1 25 98.1151 8.9898 INE608A16DM9 PUNJAB AND SIND BK 14-Jun-13 98.1130 9.0000 1 25 98.1130 9.0000 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.3865 8.1998 1 5 98.3865 8.1998 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 98.1309 8.8002 1 25 98.1309 8.8002 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.0037 9.1791 7 604 97.9936 9.2263 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 98.0418 9.0002 4 150 98.0418 9.0002 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 98.0326 9.0432 4 150 98.0440 8.9899 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 98.0173 9.1150 2 100 98.0461 8.9801 INE692A16BH7 UNION BK OF INDIA 17-Jun-13 98.0525 8.9501 1 50 98.0525 8.9501 INE654A16CT0 STATE BK OF TRAVANCORE 17-Jun-13 98.3615 8.0002 1 50 98.3615 8.0002 INE652A16DX4 STATE BK OF PATIALA 17-Jun-13 98.0205 9.1001 1 25 98.0205 9.1001 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.0418 9.0002 1 25 98.0418 9.0002 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.3112 8.2500 1 25 98.3112 8.2500 INE036D16DJ3 THE KARUR VYSYA BK 19-Jun-13 97.9508 9.2001 3 210 97.9508 9.2001 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 97.9945 8.9999 3 200 97.9945 8.9999 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 98.0111 8.9239 3 180.5 97.9988 8.9802 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 97.9822 9.0564 3 160 97.9617 9.1501 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 97.8935 9.3502 1 75 97.8935 9.3502 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 97.9603 8.9409 6 275 97.9583 8.9500 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 97.9695 8.8999 1 25 97.9695 8.8999 INE008A16LN3 IDBI BK 21-Jun-13 97.9471 9.0002 1 25 97.9471 9.0002 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 98.2239 8.2500 1 25 98.2239 8.2500 INE667A16BF3 SYNDICATE BK 21-Jun-13 97.9829 8.8400 1 25 97.9829 8.8400 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 97.8340 9.1830 8 675 97.7609 9.4999 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 97.7514 9.5411 3 375 97.7540 9.5298 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 97.9201 8.8101 2 200 97.9201 8.8101 INE667A16BR8 SYNDICATE BK 24-Jun-13 97.8277 9.2101 3 175 97.8277 9.2102 INE705A16GG8 VIJAYA BK 24-Jun-13 97.8564 9.0860 2 125 97.8716 9.0200 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 97.9271 8.7798 1 100 97.9271 8.7798 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 97.8762 9.0001 1 80 97.8762 9.0001 INE141A16KZ8 OBC 24-Jun-13 97.9011 8.8923 1 25 97.9011 8.8923 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 97.7583 9.4045 3 225 97.7570 9.4099 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 97.8593 8.9714 4 175 97.8526 9.0000 INE028A16615 BK OF BARODA 25-Jun-13 97.5616 10.2501 1 100 97.5616 10.2501 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 97.8690 8.9298 1 70 97.8690 8.9298 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 97.8101 9.0800 3 250 97.7630 9.2799 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 97.8951 8.7201 4 225 97.8951 8.7201 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 97.8266 9.0102 1 100 97.8266 9.0102 INE090A16VA7 ICICI BK 26-Jun-13 97.8502 8.9102 1 50 97.8502 8.9102 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 97.8243 9.0199 1 25 97.8243 9.0199 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.2160 7.7999 1 5 98.2160 7.7999 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 97.8070 8.9933 4 65 97.7845 9.0877 INE141A16ID9 OBC 27-Jun-13 97.8281 8.9049 1 25 97.8281 8.9049 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 97.7650 9.0698 1 25 97.7650 9.0698 INE090A16VI0 ICICI BK 16-Jul-13 97.3307 9.1001 1 0.5 97.3307 9.1001 INE562A16BV3 INDIAN BK 17-Jul-13 97.3936 8.8000 1 25 97.3936 8.8000 INE238A16QQ8 AXIS BK 24-Jul-13 97.1742 8.9950 1 30 97.1742 8.9950 INE090A16VQ3 ICICI BK 25-Jul-13 97.1402 9.0299 1 0.4 97.1402 9.0299 INE040A16867 HDFC BK 6-Aug-13 97.1168 8.6001 1 5 97.1168 8.6001 INE141A16II8 OBC 13-Aug-13 96.7623 8.8500 1 15 96.7623 8.8500 INE090A16WB3 ICICI BK 28-Aug-13 96.3451 9.0500 1 0.15 96.3451 9.0500 INE141A16KX3 OBC 29-Aug-13 96.3456 8.9899 2 290 96.3456 8.9899 INE008A16MK7 IDBI BK 29-Aug-13 96.4004 8.8501 1 25 96.4004 8.8501 INE667A16BQ0 SYNDICATE BK 30-Aug-13 96.1732 9.3701 1 100 96.1732 9.3701 INE112A16CJ0 CORPORATION BK 2-Sep-13 96.2903 8.9000 1 25 96.2903 8.9000 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 96.0765 9.2011 2 225 96.1179 9.1000 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 96.2452 8.7899 1 50 96.2452 8.7899 INE667A16BU2 SYNDICATE BK 10-Sep-13 96.0888 8.9500 3 250 96.0888 8.9500 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 96.0678 9.0000 1 50 96.0678 9.0000 INE652A16GA5 STATE BK OF PATIALA 10-Sep-13 96.4272 8.3999 1 25 96.4272 8.3999 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 95.8962 9.2425 3 400 95.8973 9.2399 INE090A16WN8 ICICI BK 15-Sep-13 95.9595 8.9876 1 0.05 95.9595 8.9876 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 96.0290 8.7752 4 500.2 95.9531 8.9501 INE095A16GW1 INDUSIND BK 16-Sep-13 96.1930 8.6500 1 25 96.1930 8.6500 INE649A16DN1 STATE BK OF HYDERABAD 18-Sep-13 95.9738 8.8001 2 300 95.9738 8.8001 INE667A16BT4 SYNDICATE BK 24-Sep-13 95.6509 9.2200 2 300 95.6509 9.2200 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 95.8391 8.7551 1 100 95.8391 8.7551 INE008A16NA6 IDBI BK 27-Sep-13 95.7514 8.8500 1 25 95.7514 8.8500 INE238A16RA0 AXIS BK 27-Sep-13 95.6797 9.0061 1 0.05 95.6797 9.0061 INE008A16NP4 IDBI BK 29-Oct-13 95.0719 8.8000 1 25 95.0719 8.8000 INE112A16CS1 CORPORATION BK 22-Nov-13 94.5215 8.8517 3 150 94.5283 8.8401 INE654A16CO1 STATE BK OF TRAVANCORE 22-Nov-13 94.5079 8.8749 1 50 94.5079 8.8749 INE008A16MU6 IDBI BK 26-Nov-13 94.4656 8.8000 1 25 94.4656 8.8000 INE112A16DA7 CORPORATION BK 5-Dec-13 94.2317 8.8663 2 100 94.2233 8.8800 INE008A16MY8 IDBI BK 5-Dec-13 94.1682 8.9700 2 25 94.1682 8.9700 INE028A16466 BK OF BARODA 6-Dec-13 94.2017 8.8800 1 25 94.2017 8.8800 INE090A16XB1 ICICI BK 9-Dec-13 94.1106 8.9225 1 0.04 94.1106 8.9225 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 94.1030 8.9000 2 100 94.1154 8.8800 INE652A16ET0 STATE BK OF PATIALA 11-Dec-13 94.1142 8.8475 2 100 94.1127 8.8500 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 94.0489 8.9174 2 52 94.0912 8.8500 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 94.0912 8.8500 1 50 94.0912 8.8500 INE090A16XF2 ICICI BK 13-Dec-13 94.0115 8.9425 1 0.25 94.0115 8.9425 INE160A16IQ1 PUNJAB NATIONAL BK 16-Dec-13 94.0054 8.8500 1 25 94.0054 8.8500 INE667A16BC0 SYNDICATE BK 16-Dec-13 93.9927 8.8700 1 25 93.9927 8.8700 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 93.9625 8.9174 1 23 93.9625 8.9174 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 93.9946 8.8334 2 150 94.0159 8.8001 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.0000 8.8250 1 25 94.0000 8.8250 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 93.7336 9.0375 2 100 93.5957 9.2501 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 93.8068 8.9250 2 50 93.7580 9.0000 INE028A16508 BK OF BARODA 23-Dec-13 94.1553 8.5500 1 25 94.1553 8.5500 INE028A16516 BK OF BARODA 27-Dec-13 93.7505 8.8800 1 100 93.7505 8.8800 INE667A16BJ5 SYNDICATE BK 27-Dec-13 93.7044 8.9499 1 25 93.7044 8.9499 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 93.7064 8.8500 6 150 93.7064 8.8500 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 93.5494 8.8001 1 25 93.5494 8.8001 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 93.3810 8.7999 1 25 93.3810 8.7999 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.6977 8.8199 1 25 92.6977 8.8199 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 92.6692 8.8300 1 50 92.6692 8.8300 INE008A16OD8 IDBI BK 24-Feb-14 92.5293 8.8498 7 240 92.5447 8.8300 INE238A16RK9 AXIS BK 24-Feb-14 92.5291 8.8500 2 50 92.5291 8.8500 INE090A16YC7 ICICI BK 24-Feb-14 92.4491 8.9525 1 25 92.4491 8.9525 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 92.3130 9.1000 1 25 92.3130 9.1000 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 92.5173 8.8122 2 225 92.5151 8.8150 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 92.5062 8.8000 2 90 92.5062 8.8000 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 92.4777 8.8100 1 25 92.4777 8.8100 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 92.4856 8.8000 1 25 92.4856 8.8000 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 92.1995 9.0825 3 100 92.1857 9.1000 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.3681 8.8700 1 25 92.3681 8.8700 INE683A16AO4 THE SOUTH INDIAN BK 3-Mar-14 92.3443 8.9000 1 15 92.3443 8.9000 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 92.4325 8.7633 5 225 92.4391 8.7550 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 92.0456 9.2500 1 50 92.0456 9.2500 INE084A16915 BK OF INDIA 4-Mar-14 92.2638 8.9750 1 15 92.2638 8.9750 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.1241 9.1242 2 60 92.1036 9.1500 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 92.3746 8.8100 1 25 92.3746 8.8100 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 92.6042 8.6500 1 25 92.6042 8.6500 INE160A16IV1 PUNJAB NATIONAL BK 5-Mar-14 92.5027 8.6500 1 3 92.5027 8.6500 INE528G16TL4 YES BK 6-Mar-14 92.4824 8.6501 1 2 92.4824 8.6501 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 92.1985 8.9782 2 234 92.1810 9.0000 INE084A16931 BK OF INDIA 7-Mar-14 92.2652 8.8950 2 75 92.2652 8.8950 INE691A16GU1 UCO BK 7-Mar-14 92.2772 8.8800 1 25 92.2772 8.8800 INE090A16YK0 ICICI BK 7-Mar-14 92.1011 9.0999 1 3 92.1011 9.0999 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.2394 8.8500 2 200 92.2394 8.8500 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.2374 8.8525 4 200 92.2394 8.8500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.4787 8.6800 2 125 92.2230 8.9999 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.5027 8.6500 2 100 92.5027 8.6500 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 92.0756 9.0529 2 85 92.3609 8.7000 INE528G16TQ3 YES BK 10-Mar-14 92.2394 8.8500 1 10 92.2394 8.8500 INE036D16DF1 THE KARUR VYSYA BK 10-Mar-14 92.2394 8.8500 1 5 92.2394 8.8500 INE652A16GE7 STATE BK OF PATIALA 13-Mar-14 92.2999 8.7000 2 10 92.2999 8.7000 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 91.8246 9.2584 3 101 92.1324 8.8801 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 92.1488 8.8600 1 100 92.1488 8.8600 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 92.1733 8.8300 1 100 92.1733 8.8300 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 91.9532 9.1000 1 25 91.9532 9.1000 INE565A16756 INDIAN OVERSEAS BK 14-Mar-14 92.1391 9.0001 1 25 92.1391 9.0001 INE428A16JG1 ALLAHABAD BK 17-Mar-14 92.1305 8.8071 2 35 92.1117 8.8299 INE171A16FA8 THE FEDERAL BK 18-Mar-14 92.0746 8.8501 1 30 92.0746 8.8501 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 92.0334 8.9000 1 25 92.0334 8.9000 INE528G16TV3 YES BK 18-Mar-14 91.7685 9.2225 1 25 91.7685 9.2225 INE691A16GZ0 UCO BK 18-Mar-14 92.0746 8.8501 1 5 92.0746 8.8501 INE095A16HO6 INDUSIND BK 18-Mar-14 91.9100 9.0500 1 3.2 91.9100 9.0500 INE238A16SB6 AXIS BK 19-Mar-14 92.0541 8.8500 1 100 92.0541 8.8500 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 91.8338 9.1172 2 100 91.8479 9.1000 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 92.0871 8.8101 1 25 92.0871 8.8101 INE608A16EO3 PUNJAB AND SIND BK 20-Mar-14 92.0377 8.8450 1 75 92.0377 8.8450 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 92.1082 8.7600 2 65 92.1082 8.7600 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 92.0336 8.8499 1 25 92.0336 8.8499 INE428A16JT4 ALLAHABAD BK 20-Mar-14 92.0046 8.8850 1 20 92.0046 8.8850 INE036D16DM7 THE KARUR VYSYA BK 20-Mar-14 91.9859 8.9075 1 8.6 91.9859 8.9075 INE528G16TY7 YES BK 21-Mar-14 92.0130 8.8500 2 150 92.0130 8.8500 INE237A16TW2 KOTAK MAH BK 21-Mar-14 92.0546 8.7999 1 75 92.0546 8.7999 INE238A16SF7 AXIS BK 21-Mar-14 92.0171 8.8451 1 55 92.0171 8.8451 INE036D16DL9 THE KARUR VYSYA BK 21-Mar-14 92.0462 8.8101 1 25 92.0462 8.8101 INE691A16HA1 UCO BK 21-Mar-14 92.0130 8.8500 2 25 92.0130 8.8500 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 91.7506 9.0907 6 350 91.7845 9.0500 INE705A16GD5 VIJAYA BK 24-Mar-14 92.0017 8.7900 1 150 92.0017 8.7900 INE434A16DP3 ANDHRA BK 24-Mar-14 91.9432 8.8599 6 110 91.6112 9.2584 INE428A16JV0 ALLAHABAD BK 24-Mar-14 91.9306 8.8750 1 73 91.9306 8.8750 INE683A16AZ0 THE SOUTH INDIAN BK 24-Mar-14 91.8769 8.9393 3 70 91.8763 8.9400 INE090A16YU9 ICICI BK 24-Mar-14 91.9739 8.8232 5 39.25 91.9885 8.8057 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 91.8789 8.9122 15 855 91.7636 9.0501 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 91.9939 8.7750 12 600 91.9939 8.7750 INE652A16GH0 STATE BK OF PATIALA 25-Mar-14 91.9226 8.8600 2 200 91.9226 8.8600 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 91.9117 8.8730 6 185 91.7219 9.1000 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.2411 8.6000 2 125 92.2411 8.6000 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 91.9085 8.8768 2 102 91.9100 8.8750 INE090A16YV7 ICICI BK 25-Mar-14 91.9081 8.8773 3 55 91.9142 8.8700 INE528G16UA5 YES BK 26-Mar-14 91.9105 8.8500 2 50 91.9105 8.8500 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 91.8666 8.9023 4 40 91.8654 8.9037 INE237A16TX0 KOTAK MAH BK 26-Mar-14 91.9525 8.8000 1 38 91.9525 8.8000 INE683A16BA1 THE SOUTH INDIAN BK 26-Mar-14 91.8265 8.9501 2 30 91.8349 8.9401 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 91.9693 8.7800 1 25 91.9693 8.7800 INE668A16626 TAMILNAD MERCANTILE BK 26-Mar-14 91.9105 8.8500 1 1 91.9105 8.8500 INE705A16GJ2 VIJAYA BK 27-Mar-14 91.9375 8.7936 9 665 91.9406 8.7900 INE683A16BD5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Mar-14 91.8269 8.9250 2 55 91.8269 8.9250 INE528G16UC1 YES BK 27-Mar-14 91.8900 8.8500 1 50 91.8900 8.8500 INE237A16UA6 KOTAK MAH BK 27-Mar-14 92.0165 8.7000 1 7 92.0165 8.7000 INE683A16BB9 THE SOUTH INDIAN BK 28-Mar-14 91.8055 8.9259 5 275 91.8063 8.9250 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 91.4578 9.3400 2 125 91.4578 9.3400 INE237A16TZ5 KOTAK MAH BK 28-Mar-14 91.9540 8.7500 1 