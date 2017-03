Apr 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on FIMMDA (Fixed Income Money Market Derivative Association of India). ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE171A16EB9 THE FEDERAL BK 3-Apr-13 99.9780 8.0318 2 125 99.9780 8.0318 INE649A16CU8 STATE BK OF HYDERABAD 3-Apr-13 99.9781 7.9953 1 45 99.9781 7.9953 INE428A16II9 ALLAHABAD BK 3-Apr-13 99.9778 8.1048 1 5 99.9778 8.1048 INE428A16IE8 ALLAHABAD BK 4-Apr-13 99.9562 7.9970 3 75 99.9562 7.9970 INE428A16IZ3 ALLAHABAD BK 5-Apr-13 99.9268 8.9110 6 295 99.9335 8.0962 INE654A16CU8 STATE BK OF TRAVANCORE 5-Apr-13 99.9342 8.0096 5 225 99.9339 8.0475 INE434A16CR1 ANDHRA BK 5-Apr-13 99.9342 8.0110 2 150 99.9340 8.0353 INE166A16GJ7 ING VYSYA BK 5-Apr-13 99.9335 8.0962 1 70 99.9335 8.0962 INE667A16BB2 SYNDICATE BK 8-Apr-13 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE652A16FI0 STATE BK OF PATIALA 8-Apr-13 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE008A16MX0 IDBI BK 8-Apr-13 99.8686 8.0010 2 50 99.8703 7.9003 INE648A16FU3 SBBJ 8-Apr-13 99.8892 8.0974 1 50 99.8892 8.0974 INE237A16RS4 KOTAK MAH BK 8-Apr-13 99.8670 8.1016 1 5 99.8670 8.1016 INE141A16JH8 OBC 9-Apr-13 99.8308 8.8375 1 35 99.8308 8.8375 INE168A16EQ3 THE JAMMU AND KASHMIR BK 9-Apr-13 99.8449 8.0999 1 25 99.8449 8.0999 INE434A16DD9 ANDHRA BK 10-Apr-13 99.7920 9.5098 1 100 99.7920 9.5098 INE168A16EK6 THE JAMMU AND KASHMIR BK10-Apr-13 99.8228 8.0991 1 25 99.8228 8.0991 INE141A16JK2 OBC 10-Apr-13 99.8099 8.6898 1 1.5 99.8099 8.6898 INE008A16NL3 IDBI BK 10-Apr-13 99.8090 8.7311 1 1 99.8090 8.7311 INE141A16JI6 OBC 12-Apr-13 99.7786 8.0990 1 25 99.7786 8.0990 INE428A16IR0 ALLAHABAD BK 12-Apr-13 99.7545 8.9828 2 14.9 99.7545 8.9828 INE483A16EG7 CENTRAL BK OF INDIA 16-Apr-13 99.6936 8.0128 1 100 99.6936 8.0128 INE562A16CV1 INDIAN BK 16-Apr-13 99.6941 7.9997 1 50 99.6941 7.9997 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.5853 7.9998 1 25 99.5853 7.9998 INE476A16IY5 CANARA BK 22-Apr-13 99.5303 8.6125 1 20 99.5303 8.6125 INE649A16CR4 STATE BK OF HYDERABAD 23-Apr-13 99.5374 8.0779 2 25.5 99.4571 9.4876 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.2819 12.0001 1 5 99.2819 12.0001 INE428A16JA4 ALLAHABAD BK 25-Apr-13 99.5109 7.8000 1 5 99.5109 7.8000 INE483A16EK9 CENTRAL BK OF INDIA 26-Apr-13 99.4767 8.0004 1 25 99.4767 8.0004 INE095A16GS9 INDUSIND BK 26-Apr-13 99.2495 12.0002 1 5 99.2495 12.0002 INE705A16FO4 VIJAYA BK 29-Apr-13 99.4117 8.0000 1 105 99.4117 8.0000 INE652A16DN5 STATE BK OF PATIALA 29-Apr-13 99.4336 7.7005 1 5 99.4336 7.7005 INE084A16907 BK OF INDIA 3-May-13 99.3084 8.1997 1 200 99.3084 8.1997 INE562A16DB1 INDIAN BK 3-May-13 99.3084 8.1997 1 200 99.3084 8.1997 INE648A16GC9 SBBJ 3-May-13 99.3209 8.0505 1 25 99.3209 8.0505 INE476A16JC9 CANARA BK 6-May-13 99.2202 8.4372 4 74 99.1413 9.2982 INE651A16ER6 STATE BK OF MYSORE 6-May-13 99.2828 7.9900 1 25 99.2828 7.9900 INE483A16EM5 CENTRAL BK OF INDIA 7-May-13 99.1905 8.5108 1 25 99.1905 8.5108 INE141A16JQ9 OBC 7-May-13 99.2453 7.9303 1 25 99.2453 7.9303 INE695A16FX8 UNITED BK OF INDIA 10-May-13 99.1535 8.2003 1 100 99.1535 8.2003 INE166A16FK7 ING VYSYA BK 10-May-13 99.0237 9.4701 1 50 99.0237 9.4701 INE160A16IT5 PUNJAB NATIONAL BK 10-May-13 99.1771 7.9698 1 25 99.1771 7.9698 INE028A16565 BK OF BARODA 14-May-13 98.9762 8.9893 1 200 98.9762 8.9893 INE476A16JG0 CANARA BK 14-May-13 98.9840 8.9202 1 50 98.9840 8.9202 INE476A16JD7 CANARA BK 15-May-13 98.9174 9.2901 1 50 98.9174 9.2901 INE648A16GA3 SBBJ 16-May-13 98.7676 10.3512 2 145 98.7501 10.4997 INE008A16KH7 IDBI BK 17-May-13 99.0109 8.1032 9 478 98.6820 10.8332 INE428A16IW0 ALLAHABAD BK 21-May-13 98.8639 8.5600 1 5 98.8639 8.5600 INE649A16CT0 STATE BK OF HYDERABAD 22-May-13 98.9294 7.9000 1 60 98.9294 7.9000 INE237A16TG5 KOTAK MAH BK 23-May-13 98.7608 8.9801 1 10 98.7608 8.9801 INE695A16GP2 UNITED BK OF INDIA 23-May-13 98.8945 8.0004 1 5 98.8945 8.0004 INE695A16GA4 UNITED BK OF INDIA 24-May-13 98.8137 8.4272 2 175 98.8275 8.3277 INE084A16964 BK OF INDIA 24-May-13 98.8055 8.4856 3 170 98.9079 7.7503 INE166A16HS6 ING VYSYA BK 24-May-13 98.6827 9.3699 1 50 98.6827 9.3699 INE652A16GC1 STATE BK OF PATIALA 24-May-13 98.7212 9.0925 1 25 98.7212 9.0925 INE141A16KW5 OBC 24-May-13 98.8383 8.2501 1 20 98.8383 8.2501 INE090A16TW5 ICICI BK 27-May-13 98.8102 7.9910 1 200 98.8102 7.9910 INE166A16HW8 ING VYSYA BK 27-May-13 98.4526 10.4305 1 125 98.4526 10.4305 INE695A16GF3 UNITED BK OF INDIA 27-May-13 98.4526 10.4305 1 100 98.4526 10.4305 INE705A16FP1 VIJAYA BK 27-May-13 98.6775 8.8939 4 79.24 98.8133 7.9700 INE008A16KN5 IDBI BK 27-May-13 98.6341 9.1901 1 50 98.6341 9.1901 INE652A16FZ4 STATE BK OF PATIALA 27-May-13 98.6092 9.3600 1 50 98.6092 9.3600 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 98.4291 10.4023 1 75 98.4291 10.4023 INE648A16FY5 SBBJ 28-May-13 98.8162 7.9502 1 25 98.8162 7.9502 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.7069 8.3888 4 175 98.7737 7.9500 INE008A16OS6 IDBI BK 29-May-13 98.8025 7.8997 1 50 98.8025 7.8997 INE141A16LA9 OBC 29-May-13 98.7661 8.0000 1 2 98.7661 8.0000 INE084A16865 BK OF INDIA 30-May-13 98.6916 8.3433 5 325 98.7447 8.0002 INE141A16KJ2 OBC 30-May-13 98.6971 8.3076 2 200 98.6186 8.8151 INE238A16QD6 AXIS BK 30-May-13 98.7556 7.9298 1 25 98.7556 7.9298 INE171A16EU9 THE FEDERAL BK 31-May-13 98.7234 7.9997 6 495 98.7234 7.9997 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.5922 8.8334 3 225 98.7391 7.9001 INE008A16KQ8 IDBI BK 31-May-13 98.6557 8.4298 2 200 98.6557 8.4298 INE141A16KF0 OBC 31-May-13 98.6009 8.9296 1 100 98.6009 8.9296 INE483A16FA7 CENTRAL BK OF INDIA 31-May-13 98.5441 9.1399 2 75 98.5441 9.1399 INE095A16HA5 INDUSIND BK 31-May-13 98.5253 9.2597 1 50 98.5253 9.2597 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 98.7423 7.8798 1 25 98.7423 7.8798 INE667A16AZ3 SYNDICATE BK 31-May-13 98.7602 7.9001 1 25 98.7602 7.9001 INE428A16JS6 ALLAHABAD BK 31-May-13 98.7602 7.9001 1 25 98.7602 7.9001 INE166A16HU2 ING VYSYA BK 31-May-13 98.7234 7.9997 1 25 98.7234 7.9997 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 98.6512 8.0489 4 260 98.6841 7.8501 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 98.5004 8.9627 1 250 98.5004 8.9627 INE695A16GN7 UNITED BK OF INDIA 3-Jun-13 98.7268 7.5921 2 250 98.7268 7.5921 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.5280 8.7953 2 150 98.5280 8.7953 INE171A16EK0 THE FEDERAL BK 3-Jun-13 98.6127 8.2818 2 125 98.6424 8.1023 INE166A16HT4 ING VYSYA BK 3-Jun-13 98.5157 8.8699 1 100 98.5157 8.8699 INE084A16832 BK OF INDIA 3-Jun-13 98.6888 7.9499 1 25 98.6888 7.9499 INE160A16IU3 PUNJAB NATIONAL BK 3-Jun-13 98.5295 8.9302 1 25 98.5295 8.9302 INE238A16PZ1 AXIS BK 3-Jun-13 98.6510 8.0503 1 5 98.6510 8.0503 INE652A16DU0 STATE BK OF PATIALA 3-Jun-13 98.6969 7.9002 1 5 98.6969 7.9002 INE166A16GU4 ING VYSYA BK 4-Jun-13 98.6676 7.9499 2 200 98.6676 7.9499 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 98.6594 7.8725 2 150 98.6587 7.8767 INE008A16PI4 IDBI BK 4-Jun-13 98.6632 7.8499 1 100 98.6632 7.8499 INE705A16FK2 VIJAYA BK 4-Jun-13 98.6145 8.2712 1 25 98.6145 8.2712 INE095A16GZ4 INDUSIND BK 4-Jun-13 98.4448 9.3003 1 5 98.4448 9.3003 INE648A16FN8 SBBJ 5-Jun-13 98.5944 8.1305 2 100 98.5381 8.4611 INE705A16GE3 VIJAYA BK 5-Jun-13 98.5896 8.1588 1 100 98.5896 8.1588 INE008A16PD5 IDBI BK 5-Jun-13 98.5246 8.5402 3 50 98.4243 9.1303 INE652A16DV8 STATE BK OF PATIALA 5-Jun-13 98.6423 7.8497 1 25 98.6423 7.8497 INE141A16KR5 OBC 5-Jun-13 98.5896 8.1588 1 25 98.5896 8.1588 INE238A16QC8 AXIS BK 6-Jun-13 98.5863 8.0524 3 250 98.5996 7.9755 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.4053 9.1000 1 150 98.4053 9.1000 INE565A16749 INDIAN OVERSEAS BK 6-Jun-13 98.6109 7.9102 2 100 98.6109 7.9102 INE528G16TM2 YES BK 6-Jun-13 98.4979 8.5635 1 100 98.4979 8.5635 INE141A16HQ3 OBC 6-Jun-13 98.4053 9.1000 1 50 98.4053 9.1000 INE160A16IZ2 PUNJAB NATIONAL BK 6-Jun-13 98.6252 7.9500 1 50 98.6252 7.9500 INE166A16IA2 ING VYSYA BK 7-Jun-13 98.5793 7.9701 1 200 98.5793 7.9701 INE077A16992 DENA BK 7-Jun-13 98.5828 7.9502 2 200 98.5828 7.9502 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.5687 8.1541 3 125 98.4277 8.9701 INE141A16HS9 OBC 7-Jun-13 98.1798 10.2529 1 100 98.1798 10.2529 INE008A16KV8 IDBI BK 7-Jun-13 98.4687 8.6002 1 50 98.4687 8.6002 INE483A16DE4 CENTRAL BK OF INDIA 7-Jun-13 98.1902 10.1932 1 25 98.1902 10.1932 INE428A16JM9 ALLAHABAD BK 10-Jun-13 98.4319 8.4269 5 300 98.4617 8.2645 INE483A16DD6 CENTRAL BK OF INDIA 10-Jun-13 98.2594 9.3704 2 125 98.5194 7.9499 INE141A16JT3 OBC 10-Jun-13 98.1001 10.2451 2 53 98.3198 9.0399 INE705A16FV9 VIJAYA BK 10-Jun-13 98.4697 8.2209 2 50 98.4697 8.2209 INE008A16LB8 IDBI BK 10-Jun-13 98.5496 7.8998 1 45 98.5496 7.8998 INE476A16JI6 CANARA BK 11-Jun-13 98.5075 7.9002 1 50 98.5075 7.9002 INE008A16OB2 IDBI BK 12-Jun-13 98.3521 8.6135 1 50 98.3521 8.6135 INE095A16FZ6 INDUSIND BK 13-Jun-13 98.3643 8.4300 1 75 98.3643 8.4300 INE160A16IY5 PUNJAB NATIONAL BK 13-Jun-13 98.4771 7.9501 1 50 98.4771 7.9501 INE705A16FS5 VIJAYA BK 13-Jun-13 98.5099 7.6682 1 50 98.5099 7.6682 INE608A16EM7 PUNJAB AND SIND BK 13-Jun-13 98.3832 8.3310 1 50 98.3832 8.3310 INE160A16JE5 PUNJAB NATIONAL BK 14-Jun-13 98.4227 8.0128 8 425 98.4231 8.0108 INE036D16DA2 THE KARUR VYSYA BK 14-Jun-13 98.2278 9.0208 2 110 98.4252 8.0000 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 98.4560 7.9500 1 100 98.4560 7.9500 INE476A16JJ4 CANARA BK 14-Jun-13 98.4225 8.0139 1 100 98.4225 8.0139 INE654A16DC4 STATE BK OF TRAVANCORE 14-Jun-13 98.4235 8.0088 2 100 98.4235 8.0088 INE168A16FI7 THE JAMMU AND KASHMIR BK14-Jun-13 98.2536 8.8872 1 100 98.2536 8.8872 INE705A16GK0 VIJAYA BK 14-Jun-13 98.4293 7.9788 2 100 98.4293 7.9788 INE171A16ER5 THE FEDERAL BK 14-Jun-13 98.1054 9.6557 2 95 98.2318 9.0001 INE084A16899 BK OF INDIA 14-Jun-13 98.3691 8.2897 2 50 98.3691 8.2897 INE095A16HL2 INDUSIND BK 14-Jun-13 98.3580 8.3471 1 50 98.3580 8.3471 INE652A16FD1 STATE BK OF PATIALA 14-Jun-13 98.4543 7.8498 1 50 98.4543 7.8498 INE667A16BD8 SYNDICATE BK 14-Jun-13 97.9920 10.2457 1 50 97.9920 10.2457 INE683A16807 THE SOUTH INDIAN BK 14-Jun-13 98.3168 8.5601 1 50 98.3168 8.5601 INE483A16EX2 CENTRAL BK OF INDIA 14-Jun-13 98.2651 8.9503 1 25 98.2651 8.9503 INE428A16JO5 ALLAHABAD BK 14-Jun-13 97.9941 10.2348 1 25 97.9941 10.2348 INE040A16826 HDFC BK 14-Jun-13 98.4446 7.8999 1 5 98.4446 7.8999 INE237A16PI9 KOTAK MAH BK 14-Jun-13 98.1795 9.4001 1 5 98.1795 9.4001 INE667A16BG1 SYNDICATE BK 15-Jun-13 98.0099 10.0153 1 25 98.0099 10.0153 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.3615 8.0002 1 350 98.3615 8.0002 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.3151 8.2306 4 300 98.3080 8.2659 INE028A16607 BK OF BARODA 17-Jun-13 98.1413 9.0957 2 150 98.1304 9.1501 INE667A16AP4 SYNDICATE BK 17-Jun-13 98.1473 9.0660 2 100 98.3531 8.0419 INE565A16764 INDIAN OVERSEAS BK 17-Jun-13 98.3817 7.8999 1 50 98.3817 7.8999 INE095A16HK4 INDUSIND BK 17-Jun-13 98.1744 9.0498 2 30 98.1843 8.9998 INE705A16FX5 VIJAYA BK 17-Jun-13 98.3827 8.0002 1 25 98.3827 8.0002 INE428A16JQ0 ALLAHABAD BK 17-Jun-13 98.1942 8.9498 1 25 98.1942 8.9498 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.3403 8.0002 1 150 98.3403 8.0002 INE705A16FY3 VIJAYA BK 18-Jun-13 98.3140 8.1291 2 100 98.3140 8.1291 INE667A16AQ2 SYNDICATE BK 18-Jun-13 98.2107 8.7499 1 25 98.2107 8.7499 INE648A16FV1 SBBJ 18-Jun-13 98.3615 8.0002 1 25 98.3615 8.0002 INE166A16IB0 ING VYSYA BK 18-Jun-13 98.2107 8.7499 1 25 98.2107 8.7499 INE667A16BE6 SYNDICATE BK 19-Jun-13 98.1492 8.8239 4 200 98.2838 8.1712 INE649A16DJ9 STATE BK OF HYDERABAD 19-Jun-13 98.3186 8.0026 3 200 98.3186 8.0026 INE428A16JR8 ALLAHABAD BK 19-Jun-13 98.0628 9.2443 2 175 98.2808 8.1857 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.2032 8.5621 3 125 98.2675 8.2501 INE705A16GA1 VIJAYA BK 19-Jun-13 98.1825 8.7749 1 50 98.1825 8.7749 INE008A16PN4 IDBI BK 20-Jun-13 98.2661 8.1524 1 500 98.2661 8.1524 INE238A16RN3 AXIS BK 20-Jun-13 98.1343 8.7839 4 350 98.1690 8.6175 INE237A16PN9 KOTAK MAH BK 20-Jun-13 98.2980 7.9998 1 100 98.2980 7.9998 INE036D16DK1 THE KARUR VYSYA BK 20-Jun-13 98.1751 8.5882 2 75 98.1751 8.5882 INE008A16LN3 IDBI BK 21-Jun-13 98.1763 8.4751 3 300 98.1763 8.4752 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.1137 8.7715 2 150 98.2468 8.1417 INE040A16842 HDFC BK 21-Jun-13 98.0930 8.8698 2 75 98.2156 8.2892 INE562A16BQ3 INDIAN BK 21-Jun-13 98.3001 7.8899 1 50 98.3001 7.8899 INE476A16JP1 CANARA BK 21-Jun-13 98.0997 8.9499 1 25 98.0997 8.9499 INE483A16ES2 CENTRAL BK OF INDIA 21-Jun-13 98.0997 8.9499 1 25 98.0997 8.9499 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.0900 8.5630 10 675 98.2035 8.0448 INE084A16956 BK OF INDIA 24-Jun-13 98.0735 8.6384 3 425 98.0323 8.8268 INE040A16883 HDFC BK 24-Jun-13 98.2060 8.0334 4 400 98.2060 8.0334 INE483A16EY0 CENTRAL BK OF INDIA 24-Jun-13 98.2094 8.0179 2 400 98.2094 8.0179 INE695A16GS6 UNITED BK OF INDIA 24-Jun-13 97.8064 9.8629 2 250 97.8064 9.8629 INE705A16GG8 VIJAYA BK 24-Jun-13 98.1535 8.2731 3 225 98.2199 7.9700 INE652A16DZ9 STATE BK OF PATIALA 24-Jun-13 98.2155 7.9901 2 200 98.2155 7.9901 INE667A16BR8 SYNDICATE BK 24-Jun-13 98.0785 8.6155 3 175 98.1091 8.4757 INE476A16JH8 CANARA BK 24-Jun-13 98.2304 8.0188 2 150 98.2304 8.0188 INE649A16DM3 STATE BK OF HYDERABAD 24-Jun-13 98.2199 7.9700 1 100 98.2199 7.9700 INE654A16DD2 STATE BK OF TRAVANCORE 24-Jun-13 98.2070 8.0288 1 100 98.2070 8.0288 INE434A16CG4 ANDHRA BK 24-Jun-13 98.2114 8.0088 1 80 98.2114 8.0088 INE141A16KZ8 OBC 24-Jun-13 97.7804 9.9825 1 25 97.7804 9.9825 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.1258 8.2993 14 1400 98.1721 8.0905 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.1853 8.0312 9 750 98.1809 8.0509 INE695A16GG1 UNITED BK OF INDIA 25-Jun-13 98.1623 8.1347 6 650 98.1082 8.3788 INE483A16DJ3 CENTRAL BK OF INDIA 25-Jun-13 98.1746 8.0794 6 600 98.1901 8.0094 INE160A16IW9 PUNJAB NATIONAL BK 25-Jun-13 98.1410 8.3300 1 300 98.1410 8.3300 INE141A16IB3 OBC 25-Jun-13 97.7483 10.0096 1 70 97.7483 10.0096 INE652A16DY2 STATE BK OF PATIALA 25-Jun-13 98.2353 7.8998 1 20 98.2353 7.8998 INE705A16GH6 VIJAYA BK 26-Jun-13 98.0883 8.3692 9 1050 98.1129 8.2593 INE160A16HZ4 PUNJAB NATIONAL BK 26-Jun-13 98.0518 8.5320 5 500 98.0518 8.5320 INE008A16OW8 IDBI BK 26-Jun-13 98.0285 8.6361 3 250 98.0285 8.6361 INE428A16JW8 ALLAHABAD BK 26-Jun-13 98.0953 8.3379 3 225 98.1665 8.0203 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.1074 8.2837 5 200 98.1099 8.2727 INE036D16DO3 THE KARUR VYSYA BK 26-Jun-13 98.0765 8.4217 1 200 98.0765 8.4217 INE654A16CX2 STATE BK OF TRAVANCORE 26-Jun-13 97.7744 9.7745 1 200 97.7744 9.7745 INE095A16HM0 INDUSIND BK 26-Jun-13 98.1573 8.1573 1 100 98.1573 8.1573 INE090A16VA7 ICICI BK 26-Jun-13 97.7296 9.9759 1 50 97.7296 9.9759 INE434A16CJ8 ANDHRA BK 26-Jun-13 98.1634 8.1298 1 25 98.1634 8.1298 INE695A16GH9 UNITED BK OF INDIA 27-Jun-13 98.0459 8.4589 4 350 98.0323 8.5189 INE084A16972 BK OF INDIA 27-Jun-13 98.0370 8.4982 3 250 98.0370 8.4982 INE683A16BC7 THE SOUTH INDIAN BK 27-Jun-13 98.1017 8.2126 4 200 98.1017 8.2126 INE434A16CI0 ANDHRA BK 27-Jun-13 97.9071 9.0727 2 50 98.1135 8.1606 INE668A16444 TAMILNAD MERCANTILE BK 27-Jun-13 97.7861 9.6089 1 0.1 97.7861 9.6089 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 97.9930 8.5926 4 400 97.9791 8.6534 INE238A16QL9 AXIS BK 28-Jun-13 98.0059 8.6355 2 100 98.0059 8.6355 INE483A16DL9 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jul-13 97.7562 8.9126 1 0.1 97.7562 8.9126 INE008A16PR5 IDBI BK 28-Aug-13 96.7277 8.4000 1 50 96.7277 8.4000 INE008A16ON7 IDBI BK 6-Sep-13 96.3813 8.7288 1 50 96.3813 8.7288 INE649A16DK7 STATE BK OF HYDERABAD 6-Sep-13 96.5418 8.3278 1 50 96.5418 8.3278 INE008A16PJ2 IDBI BK 10-Sep-13 96.3180 8.6666 3 75 96.2634 8.8000 INE160A16IG2 PUNJAB NATIONAL BK 10-Sep-13 96.2405 8.8560 1 50 96.2405 8.8560 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 96.4051 8.3501 2 75 96.4051 8.3501 INE008A16PA1 IDBI BK 12-Sep-13 96.4058 8.4000 2 50 96.4058 8.4000 INE667A16BS6 SYNDICATE BK 13-Sep-13 96.1629 8.8806 2 300 96.1578 8.8929 INE562A16CH0 INDIAN BK 16-Sep-13 96.3011 8.3949 2 300 96.3053 8.3850 INE160A16IJ6 PUNJAB NATIONAL BK 17-Sep-13 96.0826 8.8580 1 50 96.0826 8.8580 INE141A16KQ7 OBC 24-Sep-13 95.9332 8.8418 1 200 95.9332 8.8418 INE654A16CM5 STATE BK OF TRAVANCORE 25-Sep-13 95.7273 9.2565 2 101 95.9089 8.8463 INE651A16ED6 STATE BK OF MYSORE 25-Sep-13 95.8319 9.0200 1 25 95.8319 9.0200 INE651A16ET2 STATE BK OF MYSORE 15-Oct-13 95.4126 8.9536 1 100 95.4126 8.9536 INE651A16EO3 STATE BK OF MYSORE 27-Nov-13 94.4728 8.9350 1 100 94.4728 8.9350 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 93.9745 9.2870 1 50 93.9745 9.2870 INE112A16DB5 CORPORATION BK 10-Dec-13 94.4899 8.4799 1 25 94.4899 8.4799 INE141A16JA3 OBC 12-Dec-13 93.9313 9.2842 1 50 93.9313 9.2842 INE028A16474 BK OF BARODA 12-Dec-13 94.4773 8.4001 1 25 94.4773 8.4001 INE141A16JB1 OBC 16-Dec-13 94.3323 8.5000 1 150 94.3323 8.5000 INE028A16482 BK OF BARODA 17-Dec-13 93.9000 9.1550 1 50 93.9000 9.1550 INE652A16FE9 STATE BK OF PATIALA 17-Dec-13 94.3558 8.4300 2 50 94.3558 8.4300 INE112A16DC3 CORPORATION BK 17-Dec-13 94.3747 8.4001 1 25 94.3747 8.4001 INE160A16IR9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Dec-13 94.2068 8.4700 1 25 94.2068 8.4700 INE160A16IS7 PUNJAB NATIONAL BK 30-Dec-13 94.0760 8.4501 1 100 94.0760 8.4501 INE654A16CZ7 STATE BK OF TRAVANCORE 30-Dec-13 94.0892 8.4301 3 50 94.0892 8.4301 INE141A16JG0 OBC 8-Jan-14 93.4341 9.1280 1 25 93.4341 9.1280 INE565A16707 INDIAN OVERSEAS BK 16-Jan-14 93.2656 9.1196 2 50 93.2653 9.1200 INE434A16DF4 ANDHRA BK 23-Jan-14 93.3842 8.7359 1 25 93.3842 8.7359 INE141A16JX5 OBC 14-Feb-14 92.7380 8.9880 1 200 92.7380 8.9880 INE008A16NW0 IDBI BK 14-Feb-14 93.1051 8.5000 1 5 93.1051 8.5000 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.7543 8.9102 2 100 92.5135 9.2303 INE112A16DN0 CORPORATION BK 17-Feb-14 92.8549 8.7496 2 75 92.9913 8.5700 INE112A16DL4 CORPORATION BK 18-Feb-14 92.5550 9.1180 1 50 92.5550 9.1180 INE565A16715 INDIAN OVERSEAS BK 25-Feb-14 92.5037 8.9905 2 200 92.5037 8.9905 INE028A16532 BK OF BARODA 25-Feb-14 92.1992 9.3866 1 25 92.1992 9.3866 INE141A16JY3 OBC 26-Feb-14 92.4206 9.0708 1 25 92.4206 9.0708 INE112A16DO8 CORPORATION BK 27-Feb-14 92.3690 9.1100 1 40 92.3690 9.1100 INE141A16JZ0 OBC 28-Feb-14 92.3439 9.1149 1 200 92.3439 9.1149 INE434A16DI8 ANDHRA BK 28-Feb-14 92.4060 9.0349 1 100 92.4060 9.0349 INE238A16RQ6 AXIS BK 28-Feb-14 92.3710 9.0800 1 50 92.3710 9.0800 INE084A16881 BK OF INDIA 28-Feb-14 92.3637 9.0894 1 25 92.3637 9.0894 INE476A16JA3 CANARA BK 3-Mar-14 92.5772 8.7360 2 75 92.7395 8.5300 INE434A16DJ6 ANDHRA BK 3-Mar-14 92.2935 9.0978 1 25 92.2935 9.0978 INE112A16DP5 CORPORATION BK 3-Mar-14 92.0720 9.3818 1 25 92.0720 9.3818 INE112A16DQ3 CORPORATION BK 4-Mar-14 92.3676 8.9763 2 200 92.3717 8.9710 INE649A16DP6 STATE BK OF HYDERABAD 4-Mar-14 92.7056 8.5475 1 100 92.7056 8.5475 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 92.3688 8.9481 5 350 92.6835 8.5500 INE476A16JM8 CANARA BK 5-Mar-14 92.7057 8.5220 4 250 92.6914 8.5400 INE691A16GT3 UCO BK 5-Mar-14 92.2607 9.0855 1 25 92.2607 9.0855 INE483A16EP8 CENTRAL BK OF INDIA 5-Mar-14 92.6957 8.5600 1 25 92.6957 8.5600 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.7231 8.5000 1 25 92.7231 8.5000 INE141A16KI4 OBC 5-Mar-14 92.7432 8.5000 1 25 92.7432 8.5000 INE562A16DC9 INDIAN BK 6-Mar-14 92.3204 8.9829 2 200 92.3204 8.9829 INE428A16JK3 ALLAHABAD BK 6-Mar-14 92.2967 9.0129 2 150 92.2967 9.0129 INE112A16DS9 CORPORATION BK 6-Mar-14 92.3701 8.9200 1 5 92.3701 8.9200 INE434A16DK4 ANDHRA BK 7-Mar-14 92.4464 8.7975 1 200 92.4464 8.7975 INE691A16GV9 UCO BK 10-Mar-14 92.3497 8.8412 2 100 92.5830 8.5500 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.6271 8.5200 1 100 92.6271 8.5200 INE160A16JB1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Mar-14 92.5910 8.5400 2 100 92.5910 8.5400 INE141A16KK0 OBC 10-Mar-14 91.9241 9.3762 1 75 91.9241 9.3762 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 92.5830 8.5500 1 25 92.5830 8.5500 INE705A16FR7 VIJAYA BK 10-Mar-14 92.6030 8.5501 1 25 92.6030 8.5501 INE649A16DF7 STATE BK OF HYDERABAD 11-Mar-14 92.6032 8.5000 2 50 92.6032 8.5000 INE238A16SA8 AXIS BK 12-Mar-14 92.0371 9.1800 2 18 92.0371 9.1800 INE691A16GY3 UCO BK 14-Mar-14 92.4142 8.6843 8 400 92.5228 8.5500 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 92.2742 8.8324 2 175 92.4946 8.5600 INE008A16PG8 IDBI BK 14-Mar-14 92.1932 8.9329 2 150 92.1710 8.9604 INE434A16DL2 ANDHRA BK 14-Mar-14 92.1271 9.0411 2 150 92.0484 9.1393 INE112A16DR1 CORPORATION BK 14-Mar-14 92.0361 9.1282 1 125 92.0361 9.1282 INE077A16AB6 DENA BK 14-Mar-14 91.8398 9.3732 1 25 91.8398 9.3732 INE084A16980 BK OF INDIA 18-Mar-14 91.9199 9.1671 1 25 91.9199 9.1671 INE614B16578 THE KARNATAKA BK 19-Mar-14 91.7347 9.3694 1 50 91.7347 9.3694 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 92.4062 8.5700 2 25 92.4062 8.5700 INE008A16PB9 IDBI BK 19-Mar-14 92.3944 8.5600 1 25 92.3944 8.5600 INE160A16JD7 PUNJAB NATIONAL BK 20-Mar-14 92.4190 8.5300 2 75 92.4190 8.5300 INE008A16PC7 IDBI BK 20-Mar-14 92.3744 8.5600 1 25 92.3744 8.5600 INE652A16GI8 STATE BK OF PATIALA 21-Mar-14 92.4039 8.5000 2 50 92.4039 8.5000 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 92.3393 8.5299 1 100 92.3393 8.5299 INE476A16JO4 CANARA BK 24-Mar-14 92.1645 8.7166 4 75 92.3193 8.5300 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.1229 8.7423 4 275 92.2994 8.5300 INE160A16JF2 PUNJAB NATIONAL BK 25-Mar-14 92.2024 8.6709 3 175 91.8908 9.0479 INE649A16DO9 STATE BK OF HYDERABAD 25-Mar-14 92.2711 8.5640 1 150 92.2711 8.5640 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.2944 8.5600 2 100 92.2861 8.5700 INE705A16GF0 VIJAYA BK 25-Mar-14 92.2744 8.5600 2 50 92.2744 8.5600 INE483A16EW4 CENTRAL BK OF INDIA 25-Mar-14 92.0833 8.7900 1 10 92.0833 8.7900 INE691A16HB9 UCO BK 26-Mar-14 91.8559 9.0395 1 25 91.8559 9.0395 INE095A16HQ1 INDUSIND BK 26-Mar-14 92.1973 8.6285 1 25 92.1973 8.6285 INE691A16HC7 UCO BK 27-Mar-14 91.9908 8.8520 1 30 91.9908 8.8520 INE683A16BD5 THE SOUTH INDIAN BK 27-Mar-14 92.1037 8.7166 1 25 92.1037 8.7166 INE090A16YW5 ICICI BK 27-Mar-14 92.0341 8.8000 2 10 92.0341 8.8000 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 92.0973 8.7000 1 75 92.0973 8.7000 INE705A16GI4 VIJAYA BK 28-Mar-14 92.2136 8.5850 1 50 92.2136 8.5850 =============================================================================================== *: Crores CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : For Secondary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com